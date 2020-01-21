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Команда «Астана» начинает сотрудничество с Wilier Triestina

Команда «Астана» начинает сотрудничество с Wilier Triestina

«Астана» с гордостью объявляет о начале сотрудничества с компанией Wilier Triestina. Казахстанская команда Мирового Тура начнет свой 15-й сезон на высшем уровне на велосипедах этой итальянской марки.

 

  Сотрудничество с компанией из города Россано Венето, рожденное из общих амбициозных спортивных целей, будет иметь широкий диапазон, как с точки зрения продолжительности совместного проекта, так и с точки зрения спектра применения технологий. На начальном этапе Wilier Triestina предоставит команде свои лучшие велосипеды коллекции 2020 года (т. е. Wilier 0 SLR и Wilier Turbine), а со временем команда «Астана» будет принимать все большее участие в разработке продукции компании и, особенно, в разработке новых велосипедов, стремясь еще больше повысить уже высокий уровень инноваций велосипедов Wilier, признанный на международном уровне многочисленными наградами, которые компания получила в последние годы.
 
- Я очень рад, что мы начинаем работать с Wilier Triestina. Это очень успешная компания, семейный бизнес с большой историей. Это прекрасно вписывается в философию команды «Астана», которую мы все считаем большой семьей, и в которой все наши усилия направлены на совместное достижение поставленных целей, а именно – побед. Так будет и в нашем 15-м сезоне в высшей лиге мирового велоспорта. Мы рады начать сотрудничество с этим брендом, я уверен, что они смогут улучшить наши достижения, в то время как мы можем сделать то же самое для них. Мы уже протестировали их шоссейные и «разделочные» велосипеды, это отличные байки. Надеемся, что эти велосипеды помогут нам выиграть еще больше гонок в следующем году. Я благодарю компанию за доверие к нашей команде, и надеюсь на успешное партнерство, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны».
 
  - Мы с гордостью объявляем об этом соглашении, и мы уверены, что это сотрудничество сыграет ключевую роль в росте нашей компании и глобальном успехе Wilier Triestina. Команда «Астана» полностью разделяет наши амбиции по возвращению на победный путь в гонках самого высокого мирового уровня. Это существенный вклад в продолжение создания все более инновационных продуктов, как высшее выражение ценности бренда Wilier Triestina. Только что завершившийся сезон принес команде «Астана» большие успехи, и мы с нетерпением ждем новых захватывающих побед вместе с ними, - отметил Андреа Гастальделло, генеральный директор Wilier Triestina.

 

Wilier 0 SLR, Astana Pro Team edition. Photo: Wilier Triestina

 

Велосипед Wilier 0 SLR, первый ультралёгкий шоссейный велосипед с дисковыми тормозами и полностью интегрированными кабелями

Wilier 0 SLR инкапсулирует самые сложные концепции легкости и полной интеграции в простую эстетику. Это особенности, которые требовательные велосипедисты ищут в самых технологически продвинутых шоссейных велосипедах: ультралегкость, высокоскоростная стабильность и контроль, эффективность торможения, электронная трансмиссия, высокая аэродинамика и полная интеграция кабелей. Все соединено в безошибочном стиле компании Wilier.

 

Wilier Turbine, Astana Pro Team edition. Photo: Wilier Triestina

 

 Wilier Turbinу

 Рама велосипеда с уникальными особенностями и множеством инновационных аспектов, обеспечивает идеальное решение для триатлонистов по всему миру. Продукт разработан на основе четырех основных принципов: аэродинамика, эффективность торможения, широкий диапазон положений, простота транспортировки. 

  Окончательный синтез этих ключевых элементов в велосипеде Wilier Turbine – это новая рама для гонок на время и соревнований по триатлону, которая воплощает в себе весь опыт Wilier Triestina в поисках максимальной скорости. Wilier Turbine преобразовывает вашу силу в скорость, помогая добиваться результатов на самом высоком уровне.

 


Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Astana Pro Team Wilier Triestina велосипед Александр Винокуров

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Ближайшие старты

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Santos Tour Down Under

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Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Жулиан Алафилипп получил преми ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Заслуженно
  • motte
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: sailingmaster
    В общем готовят почву для Фрумми

    Именно

    Скай, вообще, сумасшедший должен быть в сезоне 2020 ибо одна их молодежь будет будоражить пелотон за провальный прошедший.

  • rude_rider
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    rude_rider-Фото
    что то слижком мелко..разве два подиума на гТ это признак?))))
    Лопес брал два подиума в один год и блин ну никак не поворачивается назвать его до....ром )))
  • VeloVelo
    Жулиан Алафилипп получил преми ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Заслужил. 

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Sezar
    Безумству юных.. меньше 4-х недель между обоими грантурами. Но молодые, да и не очень горняки быстро восстанавливаются. Быстрее универсалов, таки.

    Если возьмёт 2 подиума на ГТ в один год (пускай даже без единого первого места где либо) я наберусь смелости и назову его "доп***ом новой волны...нового поколения" (уж извольте за мои такие резко-наглые мысли вслух)

  • EL-Fenomeno
    Жулиан Алафилипп получил преми ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Столько регалий, но по праву свой вело-Оскар ЖуЖу взял заслуженно - без вопросов; это лучший сезон в карьере талантливого и (смотря на Вальверде) ещё молодого француза. fra

  • Sezar
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    Sezar-Фото

    Безумству юных.. меньше 4-х недель между обоими грантурами. Но молодые, да и не очень горняки быстро восстанавливаются. Быстрее универсалов, таки. Кстати, Карапасу маршрут Тура вполне подойдет. И еще момент. Парень похоже не особо в курсе, что в спину ему дышат очень зубастые конкуренты. И другие ТДФ ему ни разу не гарантированы.

  • sailingmaster
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    sailingmaster-Фото
    В общем готовят почву для Фрумми
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Компания Merida в 2020 году уй ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Rokka
    Цитата: 0x5F375A86
    Главное достижение мериды в велоспорте это то, что чемпион мира в разделке предпочел разрушить свою профессиональную карьеру только для того, чтобы не ездить на велосипедах мерида.
    Согласен. Я вообще не понимаю что здесь делает тайваньская мануфактура и почему спеши ещё не подтянулись сюда за Маклареном
    Чтоб вы знали спешилайзед принадлежит Мериде уже лет 15 ,( и не только они))) и развитие спешилайзеда ,это заслуга Мериды ,иначе после Герольстайнера канул бы в лету аки GT или koga. Мерида один из колоссов велоспорта как и Giant.
  • Ice
    Джонатан Кастровьехо об итогах ... (1)
    Ice-Фото

    Один из кузнецов чужих побед, о которых говорят не слишком часто. Очень хороший сезон провел.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
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