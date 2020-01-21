Команда «Астана» начинает сотрудничество с Wilier Triestina





«Астана» с гордостью объявляет о начале сотрудничества с компанией Wilier Triestina. Казахстанская команда Мирового Тура начнет свой 15-й сезон на высшем уровне на велосипедах этой итальянской марки.

Сотрудничество с компанией из города Россано Венето, рожденное из общих амбициозных спортивных целей, будет иметь широкий диапазон, как с точки зрения продолжительности совместного проекта, так и с точки зрения спектра применения технологий. На начальном этапе Wilier Triestina предоставит команде свои лучшие велосипеды коллекции 2020 года (т. е. Wilier 0 SLR и Wilier Turbine), а со временем команда «Астана» будет принимать все большее участие в разработке продукции компании и, особенно, в разработке новых велосипедов, стремясь еще больше повысить уже высокий уровень инноваций велосипедов Wilier, признанный на международном уровне многочисленными наградами, которые компания получила в последние годы.



- Я очень рад, что мы начинаем работать с Wilier Triestina. Это очень успешная компания, семейный бизнес с большой историей. Это прекрасно вписывается в философию команды «Астана», которую мы все считаем большой семьей, и в которой все наши усилия направлены на совместное достижение поставленных целей, а именно – побед. Так будет и в нашем 15-м сезоне в высшей лиге мирового велоспорта. Мы рады начать сотрудничество с этим брендом, я уверен, что они смогут улучшить наши достижения, в то время как мы можем сделать то же самое для них. Мы уже протестировали их шоссейные и «разделочные» велосипеды, это отличные байки. Надеемся, что эти велосипеды помогут нам выиграть еще больше гонок в следующем году. Я благодарю компанию за доверие к нашей команде, и надеюсь на успешное партнерство, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны».



- Мы с гордостью объявляем об этом соглашении, и мы уверены, что это сотрудничество сыграет ключевую роль в росте нашей компании и глобальном успехе Wilier Triestina. Команда «Астана» полностью разделяет наши амбиции по возвращению на победный путь в гонках самого высокого мирового уровня. Это существенный вклад в продолжение создания все более инновационных продуктов, как высшее выражение ценности бренда Wilier Triestina. Только что завершившийся сезон принес команде «Астана» большие успехи, и мы с нетерпением ждем новых захватывающих побед вместе с ними, - отметил Андреа Гастальделло, генеральный директор Wilier Triestina.

Wilier 0 SLR, Astana Pro Team edition. Photo: Wilier Triestina

Велосипед Wilier 0 SLR, первый ультралёгкий шоссейный велосипед с дисковыми тормозами и полностью интегрированными кабелями

Wilier 0 SLR инкапсулирует самые сложные концепции легкости и полной интеграции в простую эстетику. Это особенности, которые требовательные велосипедисты ищут в самых технологически продвинутых шоссейных велосипедах: ультралегкость, высокоскоростная стабильность и контроль, эффективность торможения, электронная трансмиссия, высокая аэродинамика и полная интеграция кабелей. Все соединено в безошибочном стиле компании Wilier.

Wilier Turbine, Astana Pro Team edition. Photo: Wilier Triestina

Wilier Turbinу

Рама велосипеда с уникальными особенностями и множеством инновационных аспектов, обеспечивает идеальное решение для триатлонистов по всему миру. Продукт разработан на основе четырех основных принципов: аэродинамика, эффективность торможения, широкий диапазон положений, простота транспортировки.

Окончательный синтез этих ключевых элементов в велосипеде Wilier Turbine – это новая рама для гонок на время и соревнований по триатлону, которая воплощает в себе весь опыт Wilier Triestina в поисках максимальной скорости. Wilier Turbine преобразовывает вашу силу в скорость, помогая добиваться результатов на самом высоком уровне.



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM



