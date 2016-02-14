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UCI представил новые методы борьбы с механическим допингом

UCI представил новые методы борьбы с механическим допингом

 

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) представил новые методы, которые будут использоваться в сезоне 2018 года для борьбы с механическим допингом. Помимо сканирующих планшетов и тепловизоров, которые уже применяются во время проверок перед стартами, UCI будет использовать мобильную рентгеновскую установку, оборудование которой будет полностью безопасно для операторов и зрителей, его смогу перевозить от гонки к гонке на протяжении всего сезона.

 

UCI представил новые методы борьбы с механическим допингом

 

 

  Всего за пять минут рентгеновские лучи смогут проверить весь велосипед. Эта технология будет использована для проверки велосипедов лидирующих гонщиков, чтобы снять любые подозрения относительно результатов.

 

  С целью дальнейшего усиления мер и устранения сомнений UCI объявил о начале сотрудничества с лабораторией CEA Tech, опыт которой поможет спроектировать оптимальные устройства для обнаружения магнитных полей, возникающих во время работы скрытого двигателя. Задача UCI  - предложить постоянный мониторинг в режиме реального времени на весь период гонки.

 

Кроме того, идёт работа над портативным устройством по определению магнитных полей для национальных федераций велоспорта.

 

Также увеличены штрафы за использование технического мошенничества. Гонщик, у которого будет обнаружен механический допинг, будет дисквалифицирован, минимум на 6 месяцев, и оштрафован на сумму от 20 до 200 тысяч швейцарских франков. Команда гонщика также будет наказана и оштрафована на сумму от 100 тысяч до 1 миллиона швейцарских франков.

 

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Теги к статье: механический допинг UCI

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 07:28 | Регистрация: 14.02.2016

    "будет полностью безопасно для операторов и зрителей" А для велосипеда?

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Ближайшие старты

18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

21 марта 2018

Driedaagse De Panne-Koksijde

22 - 25 марта 2018

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen

2 - 7 апреля 2018

Vuelta Ciclista al Pais Vasco

4 апреля 2018

Scheldeprijs

8 апреля 2018

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2018?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    UCI представил новые методы бо ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    "будет полностью безопасно для операторов и зрителей" А для велосипеда?

  • Shalam s Urala
    Давид Лаппартьен: «Мы не можем ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    эх, не случайно петушок упирает на то, что "дело не такое простое" ))

    потому что дело как раз очень Очень ОЧЕНЬ простое. это просто передоз. и всё время обязательного при этом бана Фрум может посвятить изучению и купированию своих индивидуальных реакций на препарат

    тупая говорящая кукла даже не имеет мужества молчать, когда сказать по существу нечего

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Давид Лаппартьен: «Мы не можем ... (5)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    в общем пора прекращать проводить гонки и в судах решать кто выиграет то или иное соревнование.

    гонцам гоняться просто нет смысла.

    видимо мало примеров с Армстронгом и так далее.

    еще раз скажу-выход есть.

    он спорный,неоднозначный-но он есть.

    прошла гонка-взяли пробу-если гонщик чист-ВСЁ,никто не может его ничего лишить.

    причем публиковать результаты проб сразу же.

    сча в этом нет особой проблемы.

    и не ждать по 10 лет что бы потом лишить гонца всего.

    а вада надо просто разогнать.

    сборище политиканов и манипуляторов.

    главные люди в гонке-ГОНЩИКИ.

    так было ВСЕГДА. а теперь выходит что гонщики ВООБЩЕ НИКТО.

    так смысл в таком велоспорте?

    найми хорошего адвоката и выиграй любую гонку не выходя на старт и не занимаясь велоспортом вообще.

  • CRUZE16042003
    Томас Де Гендт – победитель 3 ... (1)
    CRUZE16042003-Фото
    Работяга Томас!
  • VeloVelo
    Давид Лаппартьен: «Мы не можем ... (5)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Думаю, решение по его делу должно быть на столе перед Тур де Франс. Я на это надеюсь, потому что если вердикт не будет вынесен, это станет катастрофой для всех, прежде всего, для Криса Фрума. Вы можете представить себе, что гонщик поедет Тур де Франс без вынесенного решения? Это будет трудно и для него..."

    То есть Крис не поедет Джиро (обегчение для Фрума), но, поедет ТДФ ))



     



    Очередной сговор.
    Гнилью пахнет от ЮСИ.

  • Адриен
    Давид Лаппартьен: «Мы не можем ... (5)
    Адриен-Фото

    Все эти уже порядком надоевшие "терки" насчет Фрума - результат пограничных, двояких, ДВУСМЫСЛЕННЫХ решений ВАДЫ насчет противоастматических средств. А подобное ВСЕГДА перерождается в ЛИЦЕМЕРИЕ и двойные стандарты. Кто знает, может ради этого и были внедрены в свое время "терапевтические исключения"? Всегда есть возможность попытки "отмазать" СВОЕГО и наказать НЕУГОДНОГО... Но фрумовское "дело" стало достоянием ГЛАСНОСТИ ( чем Фрум и руководство SKY были очень недовольны) и это помешало спустить его на плавных тормозах. Даю 80% за то, что Фрума оправдают или накажут НОМИНАЛЬНО-УСЛОВНО-ПОКАЗАТЕЛЬНО-СИМВОЛИЧЕСКИ. Только вот если в будущем превышение дозы не повторится - это будет ПРЯМЫМ доказательством того, что УМЫСЕЛ передоза без всяких антимоний имел место быть!

  • Rokka
    Давид Лаппартьен: «Мы не можем ... (5)
    Rokka-Фото
    Как интересно. А когда на банку садили Улисси из за того же сальбутамола они не думали о его правах? Права Фрума видать правее?
  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: dendav
    Что там с Адамом, кто знает?

    Митчелтон Скотт пишет, что Адам оправлен в больницу для обследования. Боли в нижней части спины. Более подробная информация позже

  • dendav
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    dendav-Фото

    Что там с Адамом, кто знает?

  • Earl57
    Президент UCI не уверен, что в ... (57)
    Earl57-Фото

     

     

    Интересно, что первыми отреагировали фанаты Скай. Сразу пошла критика - да зачем это надо, все впустую, только бесполезная задержка гонщиков, работать не будет, бессмысленная трата средств, показуха и т.д.)))

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Jonathan Hivert (Direct Energie)

Luis Angel Mate (Cofidis)

Danny Pate (Rally Cycling)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 833
2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
9 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
10 Демар А. (Fra) (GFC) 465

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