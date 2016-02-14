UCI представил новые методы борьбы с механическим допингом

Международный союз велосипедистов (UCI) представил новые методы, которые будут использоваться в сезоне 2018 года для борьбы с механическим допингом. Помимо сканирующих планшетов и тепловизоров, которые уже применяются во время проверок перед стартами, UCI будет использовать мобильную рентгеновскую установку, оборудование которой будет полностью безопасно для операторов и зрителей, его смогу перевозить от гонки к гонке на протяжении всего сезона.

Всего за пять минут рентгеновские лучи смогут проверить весь велосипед. Эта технология будет использована для проверки велосипедов лидирующих гонщиков, чтобы снять любые подозрения относительно результатов.

С целью дальнейшего усиления мер и устранения сомнений UCI объявил о начале сотрудничества с лабораторией CEA Tech, опыт которой поможет спроектировать оптимальные устройства для обнаружения магнитных полей, возникающих во время работы скрытого двигателя. Задача UCI - предложить постоянный мониторинг в режиме реального времени на весь период гонки.

Кроме того, идёт работа над портативным устройством по определению магнитных полей для национальных федераций велоспорта.

Также увеличены штрафы за использование технического мошенничества. Гонщик, у которого будет обнаружен механический допинг, будет дисквалифицирован, минимум на 6 месяцев, и оштрафован на сумму от 20 до 200 тысяч швейцарских франков. Команда гонщика также будет наказана и оштрафована на сумму от 100 тысяч до 1 миллиона швейцарских франков.