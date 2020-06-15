Лаклан Мортон установил рекорд в “Everest Challenge”

- Категория:
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- Дата:
- Вчера, 12:44
Лаклан Мортон набрал высоту Эвереста в 8848 м за 7 часов 32 минуты 54 секунды
Лаклан Мортон (Lachlan Morton) установил рекорд в “Everest Challenge”, вызове, где необходимо набрать 8848 м, что равно высоте Эвереста. Необходимой высоты Мортон достиг за 7 часов 32 минуты 54 секунды.
28-летний австралийский велогонщик команды EF Pro Cycling базируется в Колорадо. Для вызова “Everest Challenge” он выбрал подъём Rist Canyon, короткий - 1,9 км с градиентом 11%, но находящийся на высоте 2200 м.
Лаклан Мортон проехал подъём 42 раза. Общая протяжённость дистанции составила 169 км, средняя скорость – 22,4 км/ч, на спуске скорость достигала 121,3 км/ч, средняя мощность – 279 ватт.
Предыдущий рекорд принадлежал чемпиону США по маунтинбайку Кигану Свенсону (Keegan Swenson), набравшего высоту за 7 часов 40 минут.
Недавно участие в “Everest Challenge” принимал Эммануэль Бухманн (Bora-hansgrohe), чей рекорд не засчитали из-за технической ошибки.
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