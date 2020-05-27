У велогонщика континентальной команды W52 / FC Porto украли велосипеды

помню скепсис ещё при создании MPCC. есть ВАДА и все прилагающиеся к тому законы и процедуры. зачем этот странный кружок святых идиотов?

однако, дети могут быть не только у лейтенанта Шмидта, но и у самого Остапа нашего Бендера. ну придумал кто-то себе непыльную работу и бог с ним

в этом смысле (послать MPCC.. лесом) поддерживаю Тома на все 146%. ещё-б без громких (увы, глупых) заявлений обошёлся

посмею предположить - с кетонами будет как с мельдонием. - можно, можно, ррраз - и нельзя. это всё-таки не витаминки. и не диета, как тут считают

хочется кетоза - добейся его сам - на колёсах, но без "колёс"

впрочем, повторяюсь - >

https://velolive.com/velo_name/19306-tom-dumoulin-vyshel-iz-dvizheniya-za-zaslu

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