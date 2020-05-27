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У велогонщика континентальной команды W52 / FC Porto украли велосипеды

Густаво Сезар Велосо лишился двух велосипедов

 

  40-летний испанский велогонщик португальской континентальной команды W52 / FC Porto Густаво Сезар Велосо (Gustavo César Veloso) лишился двух велосипедов и оборудования, украденных у него из дома. Общая стоимость украденного составляет 10 000 евро. Велосо, проживающий в Вилагарсия (Vilagarcía) на северо-западе Испании, обнаружил, что велосипеды исчезли, когда 24 мая утром собрался на тренировку.

 

У велогонщика континентальной команды W52 / FC Porto украли велосипеды

 

 

  В интервью газете La Voz de Galicia Густаво Сезар Велосо рассказал: «Когда я пошёл за велосипедов, его не оказалось на месте. Я вышел из дома посмотреть, не пошутил ли кто-то, поставив велосипед снаружи. Но потом я увидел, что проволока наверху стены порвана. Тогда я понял, что случилось».

 

  Воры украли велосипед Swift Ultravox, принадлежащий команде, и маунтинбайк Speedsix.

 

  Велосо отметил, что если велосипед не найдут, то ему придётся возмещать стоимость, так как велосипед является собственностью команды и не покрывается домашней страховкой.

 

  Густаво Сезар Велосо, победитель Вуэльты Каталонии 2008 года, победитель этапа Вуэльты Испании 2009, двукратный победитель Вуэльты Португалии 2014 и 2015 годов, планировал завершать карьеру в августе этого года. Но из-за остановки сезона хочет продлить пребывание в пелотоне, чтобы проститься с карьерой в настоящей гонке, а не на роллерах, о чём рассказал в интервью Esciclismo. com

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Теги к статье: Густаво Сезар Велосо

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Президент MPCC и команда Jumbo ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    помню скепсис ещё при создании MPCC. есть ВАДА и все прилагающиеся к тому законы и процедуры. зачем этот странный кружок святых идиотов?

    однако, дети могут быть не только у лейтенанта Шмидта, но и у самого Остапа нашего Бендера. ну придумал кто-то себе непыльную работу и бог с ним

    в этом смысле (послать MPCC.. лесом) поддерживаю Тома на все 146%. ещё-б без громких (увы, глупых) заявлений обошёлся

    посмею предположить - с кетонами будет как с мельдонием. - можно, можно, ррраз - и нельзя. это всё-таки не витаминки. и не диета, как тут считают

    хочется кетоза - добейся его сам - на колёсах, но без "колёс"

    впрочем, повторяюсь - >

    https://velolive.com/velo_name/19306-tom-dumoulin-vyshel-iz-dvizheniya-za-zaslu
    zhivayuschiy-doverie-velosport.html#comment

  • Camel
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Camel-Фото

    Значит я правильно помню...  boredom

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото
    Саймон до пандемии собирался ехать Джиро, но в изменившейся ситуации сказал, что скорее всего поедет Тур вместе с братом. Но это пока не окончательно решено.
  • rude_rider
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    rude_rider-Фото

    кароче все карты в руки Нибали .. если и тут не шмогла то остается натаскивать молодешь

    а куда Йетцы нацелились?

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Earl57
    ...Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Кстати, я правильно помню, что Эвенпул тоже нацелился на Джиро?

    Эвенпул молодой ишшо, трехнедельные гонки ни разу не ездил. И сам не уверен, что Джиро будет до конца доезжать. Просто хочет попробовать, испытать себя. Это Лефевр говорит и сам Ремко. Соломку подстилают на тот случай, если не пойдет. А все пойдет хорошо, тогда до конца поедет.

  • Camel
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    ...Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Кстати, я правильно помню, что Эвенпул тоже нацелился на Джиро?

  • дрокер
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    дрокер-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Sezar
    Кстати, Игита еще один гонщик, которому нынешний маршрут вполне идет.
    Так понимаю все едут на Тур, давно такой бесхозной Джиро не видел.

    Да ладно, бесхозная. Наоборот, наиредчайший шанс для молодых показать себя. А болельщикам увидить и оценить по заслугам не только тех, кого пиарят.
    Паше Сивакову надо пробиваться в состав на Джиро и там бороться за подиум. Карапас не Индурайн и не Эдди Меркс, а кроме них в современности никому 2 года подряд взять Джиро не удавалось. Поэтому Паше надо заботиться о себе любимом. Как и Власову. Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Еще прихватить Закарина и Конышева и показать свой максимум на Джиро

  • AvA
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (27)
    AvA-Фото
    а напомните мне, пожалуйста, сколько капитанов в прошлом году было у Инеоса и кто выиграл Тур?
  • Sezar
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Sezar-Фото

    Ну я об этом и говорю :). Турнир надежд.

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Кстати, Игита еще один гонщик, которому нынешний маршрут вполне идет.
    Так понимаю все едут на Тур, давно такой бесхозной Джиро не видел.

    Да ладно, бесхозная. Наоборот, наиредчайший шанс для молодых показать себя. А болельщикам увидить и оценить по заслугам не только тех, кого пиарят.

    Паше Сивакову надо пробиваться в состав на Джиро и там бороться за подиум. Карапас не Индурайн и не Эдди Меркс, а кроме них в современности никому 2 года подряд взять Джиро не удавалось. Поэтому Паше надо заботиться о себе любимом. Как и Власову. Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
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