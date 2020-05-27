У велогонщика континентальной команды W52 / FC Porto украли велосипеды

- Категория:
- VeloZOOM |
- Дата:
- Вчера, 23:46
Густаво Сезар Велосо лишился двух велосипедов
40-летний испанский велогонщик португальской континентальной команды W52 / FC Porto Густаво Сезар Велосо (Gustavo César Veloso) лишился двух велосипедов и оборудования, украденных у него из дома. Общая стоимость украденного составляет 10 000 евро. Велосо, проживающий в Вилагарсия (Vilagarcía) на северо-западе Испании, обнаружил, что велосипеды исчезли, когда 24 мая утром собрался на тренировку.
В интервью газете La Voz de Galicia Густаво Сезар Велосо рассказал: «Когда я пошёл за велосипедов, его не оказалось на месте. Я вышел из дома посмотреть, не пошутил ли кто-то, поставив велосипед снаружи. Но потом я увидел, что проволока наверху стены порвана. Тогда я понял, что случилось».
Воры украли велосипед Swift Ultravox, принадлежащий команде, и маунтинбайк Speedsix.
Велосо отметил, что если велосипед не найдут, то ему придётся возмещать стоимость, так как велосипед является собственностью команды и не покрывается домашней страховкой.
Густаво Сезар Велосо, победитель Вуэльты Каталонии 2008 года, победитель этапа Вуэльты Испании 2009, двукратный победитель Вуэльты Португалии 2014 и 2015 годов, планировал завершать карьеру в августе этого года. Но из-за остановки сезона хочет продлить пребывание в пелотоне, чтобы проститься с карьерой в настоящей гонке, а не на роллерах, о чём рассказал в интервью Esciclismo. com
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