Прогноз на победителей велогонки Джиро д`Италия-2020 от БК Бетсити

Ставки на велогонки и прогноз на этапы

Если сравнивать популярность разных видов спорта в сфере беттинга, то велогонки явно проигрывают и футболу, и баскетболу и хоккейным баталиям. Тем не менее, велоспорт остается довольно популярной спортивной дисциплиной в ряде стран Европы. К примеру, в Италии, в Испании и во Франции ежегодные соревнования по велоспорту собирают внушительную аудиторию. Чего только стоят названия и историческая значимость самых престижных велогонок, таких как стремительная Джиро д`Италия, презентабельный Тур де Франс или непредсказуемая, но яркая Вуэльта Испании.

Эти соревнования ежегодно заставляют трепетать поклонников велоспорта, особенно тех, кто делает ставки на результаты очередных этапов и классификаций. Благо букмекерские конторы не обходят внимание эти престижные велогонки и всегда есть возможность сделать успешную ставку. Естественно, человеку несведущему будет трудно вникнуть в систему оценки вероятности возможных исходов на каждом этапе. Для этого необходимо вникнуть в саму специфику этого велоспорта, иметь представление о том, как оцениваются шансы спортсменов в предстоящих велогонках и какова спортивная форма велогонщиков.

Как делаются ставки на соревнования по велоспорту

Среди букмекерских контор есть немало игровых ресурсов, которые постоянно выставляют в линию исходы на самые престижные велогонки. Бетторы отмечают хорошую роспись к велогонкам у букмекеров «William Hill», «Bet365» и Бетсити. Нас же интересует предложение для любителей ставок на результаты этапов в велоспорте на зеркале букмекера Бетсити. Контора не специализируется на велогонках, однако в линии букмекера нередко можно встретить довольно интересные варианты по этому случаю.

Прежде чем начать копаться в линии и рассматривать предлагаемую роспись, лучше всего обратить внимание на аналитическую информацию. В сети имеется немало хороших и информативных ресурсов, с помощью которых можно получить много полезной информации о велогонках, о текущей ситуации в рейтинге велогонщиков. Для справки напомним названия таких ресурсов:

- сайт всемирного велосипедного центра uci.ch - предоставляет исчерпывающую информацию о рейтинге спортсменов, немало полезной аналитической информации;

- не менее информативный и cqranking.com. Здесь масса информации о гонщиках, о соревнованиях, о том, как проводятся велогонки и календарь соревнований. Огромный объем статистики на сайте будет очень полезен;

- в помощь можно взять русскоязычный новостной сайт velolive.com.

Теперь, после того, как под рукой имеется информация о гонках и о самих спортсменах, можно переходить непосредственно к ставкам. В беттинге в отношении велогонок чаще всего используются основные ставки:

- на победу в гонке. Данный исход самый популярный и распространенный в линии букмекеров.

- ставка на победу велогонщика на определенном этапе. Этот исход наиболее прогнозируемый, поэтому такие ставки бетторы делают чаще всего.

- ставка на призеров. В линии букмекеров нередко есть исходы на ТОП-3 или ТОП-5 лучших гонщиков по итогам этапа или велогонки в целом;

- реже предлагаются ставки на очную дуэль фаворитов гонки.

Более подробная роспись явлений для линии букмекеров редка, поэтому не будем вдаваться в подробности и описание дополнительных ставок на велогонки. Однако в качестве бонуса самым преданным игрокам букмекерские конторы нередко предлагают делать ставки на любопытные и интересные исходы.

К примеру, накануне проведения гонки Джиро д`Италия бетторам предлагается сделать ставку на самого молодого велогонщика, принявшего участие в этапах, на победителя наиболее сложных этапов велогонки. В каждом отдельном случае есть шанс поднять хорошие деньги. Велоспорт богат на сюрпризы, и не стоит сбрасывать со счетов такую возможность.

Прогнозы в велогонках от БК Бетсити

Из числа легальных букмекеров, действующих в России, контора Бетсити является едва ли не единственным игровым ресурсом, предлагающим ставки на велогонки. На сегодняшний день букмекер принимает долгосрочные ставки практически на все самые важные гонки сезона. Первой в очереди, естественно, стоит велогонка Джиро д`Италия, стартующая в первой декаде мая.

Судя по тому, какие ставки предлагает БК Бетсити, наибольшие шансы на победу в этой гонке у эквадорского велогонщика Ричарда Карапаса. На победу этого спортсмена дается коэффициент 2.75.

Чуть меньше шансов на победу в гонке у итальянца Винченцо Нибали. Ставка на его победу идет с коэффициентом 3.5. Тройку претендентов на победу в гонке Джиро д`Италия замыкает англичанин Саймон Йейтс. Его шансы оцениваются коэффициентом 4.50.

Примерно в таком порядке расположились участники ТОП-3. Правда, коэффициенты для ставок в этом варианте не настолько высокие, как в индивидуальном прогнозе. На место в тройке лучших гонщиков Ричарда Карапаса дается коэффициент 1.435. Место в ТОП-3 итальянца Нибали и англичанина Йейтса оценивается коэффициентами 1.625 и 1.875 соответственно.

Если есть желания испробовать свои силы в беттинге на прогнозировании исходов соревнований по велоспорту, букмекер Бетсити готов предоставить такой шанс.