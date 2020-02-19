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Прогноз на победителей велогонки Джиро д`Италия-2020 от БК Бетсити

Ставки на велогонки и прогноз на этапы

 

 

  Если сравнивать популярность разных видов спорта в сфере беттинга, то велогонки явно проигрывают и футболу, и баскетболу и хоккейным баталиям. Тем не менее, велоспорт остается довольно популярной спортивной дисциплиной в ряде стран Европы. К примеру, в Италии, в Испании и во Франции ежегодные соревнования по велоспорту собирают внушительную аудиторию. Чего только стоят названия и историческая значимость самых престижных велогонок, таких как стремительная Джиро д`Италия, презентабельный Тур де Франс или непредсказуемая, но яркая Вуэльта Испании.

 

  Эти соревнования ежегодно заставляют трепетать поклонников велоспорта, особенно тех, кто делает ставки на результаты очередных этапов и классификаций. Благо букмекерские конторы не обходят внимание эти престижные велогонки и всегда есть возможность сделать успешную ставку.  Естественно, человеку несведущему будет трудно вникнуть в систему оценки вероятности возможных исходов на каждом этапе. Для этого необходимо вникнуть в саму специфику этого велоспорта, иметь представление о том, как оцениваются шансы спортсменов в предстоящих велогонках и какова спортивная форма велогонщиков.

 

 

Как делаются ставки на соревнования по велоспорту

 

Среди букмекерских контор есть немало игровых ресурсов, которые постоянно выставляют в линию исходы на самые престижные велогонки. Бетторы отмечают хорошую роспись к велогонкам у букмекеров «William Hill», «Bet365»  и Бетсити. Нас же интересует предложение для любителей ставок на результаты этапов в велоспорте на зеркале букмекера Бетсити. Контора не специализируется на велогонках, однако в линии букмекера нередко можно встретить довольно интересные варианты по этому случаю.

 

Прежде чем начать копаться в линии и рассматривать предлагаемую роспись, лучше всего обратить внимание на аналитическую информацию. В сети имеется немало хороших и информативных ресурсов, с помощью которых можно получить много полезной информации о велогонках, о текущей ситуации в рейтинге велогонщиков. Для справки напомним названия таких ресурсов:

 

- сайт всемирного велосипедного центра uci.ch - предоставляет исчерпывающую информацию о рейтинге спортсменов, немало полезной аналитической информации;

 

- не менее информативный и  cqranking.com. Здесь масса информации о гонщиках, о соревнованиях, о том, как проводятся велогонки и календарь соревнований. Огромный объем статистики на сайте будет очень полезен;

 

- в помощь можно взять русскоязычный новостной сайт velolive.com.

 

Теперь, после того, как под рукой имеется информация о гонках и о самих спортсменах, можно переходить непосредственно к ставкам. В беттинге в отношении велогонок чаще всего используются основные ставки:

 

- на победу в гонке. Данный исход самый популярный и распространенный в линии букмекеров.

 

- ставка на победу велогонщика на определенном этапе. Этот исход наиболее прогнозируемый, поэтому такие ставки бетторы делают чаще всего.

 

- ставка на призеров. В линии букмекеров нередко есть исходы на ТОП-3 или ТОП-5 лучших гонщиков по итогам этапа или велогонки в целом;

 

- реже предлагаются ставки на очную дуэль фаворитов гонки.

 

Прогноз на победителей велогонки Джиро д`Италия-2020 от БК Бетсити

 

  Более подробная роспись явлений для линии букмекеров редка, поэтому не будем вдаваться в подробности и описание дополнительных ставок на велогонки. Однако в качестве бонуса самым преданным игрокам букмекерские конторы нередко предлагают делать ставки на любопытные и интересные исходы.

 

  К примеру, накануне проведения гонки Джиро д`Италия бетторам предлагается сделать ставку на самого молодого велогонщика, принявшего участие в этапах, на победителя наиболее сложных этапов велогонки. В каждом отдельном случае есть шанс поднять хорошие деньги. Велоспорт богат на сюрпризы, и не стоит сбрасывать со счетов такую возможность.

 

Прогнозы в велогонках от БК Бетсити

 

  Из числа легальных букмекеров, действующих в России, контора Бетсити является едва ли не единственным игровым ресурсом, предлагающим ставки на велогонки. На сегодняшний день букмекер принимает долгосрочные ставки практически на все самые важные гонки сезона. Первой в очереди, естественно, стоит велогонка Джиро д`Италия, стартующая в первой декаде мая.

 

  Судя по тому, какие ставки предлагает БК Бетсити, наибольшие шансы на победу в этой гонке у эквадорского велогонщика Ричарда Карапаса. На победу этого спортсмена дается коэффициент 2.75.

 

  Чуть меньше шансов на победу в гонке у итальянца Винченцо Нибали. Ставка на его победу идет с коэффициентом 3.5. Тройку претендентов на победу в гонке Джиро д`Италия замыкает англичанин Саймон Йейтс. Его шансы оцениваются коэффициентом 4.50.

 

  Примерно в таком порядке расположились участники ТОП-3. Правда, коэффициенты для ставок в этом варианте не настолько высокие, как в индивидуальном прогнозе. На место в тройке лучших гонщиков Ричарда Карапаса дается коэффициент 1.435. Место в ТОП-3 итальянца Нибали и англичанина Йейтса оценивается коэффициентами 1.625 и 1.875 соответственно.

 

  Если есть желания испробовать свои силы в беттинге на прогнозировании исходов соревнований по велоспорту, букмекер Бетсити готов предоставить такой шанс.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Серхио Игита – победитель Тура ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    EF команда то американская, но по составу (и может даже по духу) точно колумбийская). Весь подиум (на последнем этапе) + половина победных этапов + ГЕНЕРАЛ + разноцветные майки, наверное ещё взяли и первое место в командном зачёте, короче говоря Тур Колумбии 2020 для всех Эдьюкейшенцев удался на славу.

    colom

    Теперь вот хоть половину этого южно-американского успеха им бы повторить на евро-гонках/многодневках

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    veloliveuser-Фото

    даже с вычетом разделки ЕФ сделали Инеос.

    интересно, это заявка на весь сезон?

    а квики провалили гонку - !?

     

    в командах было по 6 гонцов - повлияло ли это на ход гонки? ведь гегемония Инеос состоит в длинной скамейке.

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (11)
    veloliveuser-Фото

    для тех, кто упустил:

    https://www.youtube.com/watch?v=zXjhtQnLKz4



    впервые заметил латвийскую команду с любопытным названием - Amore e Vita.

    кроме названия она чем-нибудь отметилась?

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 5 (2)
    veloliveuser-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=d8kAVCr51Z8

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 4 (6)
    veloliveuser-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=-NBV-sDFFD8

     

  • motte
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    motte-Фото

    Ольга, спасибо!

    Госпожа Удача уже с нибали на Джиро 2020, я ранее ещё говорил об этом

    Второго шанса нибали не даст карапасу, ни в коем случае, иначе это будет трагедией, на ножи, как с рогличем ,он не впряжется более.

  • uran
    Clasica de Almeria-2020 (2)
    uran-Фото
    Спринты в этом году на гранд турах будут изюминкой. Столько высококлассных спринтеров и нет доминатора.
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото
    Пока называют только Халворсена, Ван Гардерена, Кангерта и Хью Карти. Игита, Мартинес и Уран планируют ехать Тур.
  • rude_rider
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    rude_rider-Фото

    а от розовых кто на Джиро то едут?

     

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Спасибо!
    Это фиаско...скай...родной тур берналя.

    Фактически кроме Карапаса Берналя никто не поддерживал. Если Себастьян Энао хоть в отрывы пару раз ездил, то Ривера и Нарваес просто массовка. Весь пелотон едет и они едут. Начинаются атаки, пелотон рвется - они в отвалившейся части. Бассо проехал полтора этапа и сошел. Но с ним всё понятно - он недавно проехал Сан-Хуан и вышел на замену травмированного Сосы. 

    Судя по тому, что я увидела, шансы Карапаса на Джиро выглядят совсем призрачными. И дело даже не в его нынешней форме. Для того чтобы сделать разрыв ему надо уезжать заранее. И сильно заранее, потому что разрыв ему нужен большой. Разделка у него заметно хуже чем у Нибали и Саймона Йейтса. И на 3-х разделках он будет терять время, а не приобретать. Однако одно дело уезжать, когда фавориты смотрят друг на друга, и совсем другое - когда он сам в статусе фаворита. Реагировать соперники будут мгновенно, далеко уехать не дадут.

    Кроме Карапаса в предварительной заявке на Джиро у Инеос Деннис, Геоган Харт, Ганна и Данбар. Деннис вероятнее всего в перерывах между разделками будет просто отдыхать, он тренируется к Токио. С Ганной наверно будет тоже самое. Геоган Харт явно не Ланда, как и Данбар. На три недели их усилий явно не хватит.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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