Часовой рекорд для горняков?

Часовой рекорд на треке недостижим для горняков. Но почему бы не организовать для гонщиков, способных показывать рекорды скорости на подъёмах, свой часовой рекорд? Такое предложение в интервью VeloNews выдвинул американский гонщик команды Cannondale-Drapac Джо Домбровски. Его идея проста – часовой рекорд на подъёме – это максимально набраннный за час перепад высот на подъёме, который выбирает сам гонщик.

Часовой рекорд на треке вернул себе популярность благодаря смягчению правил UCI, позволивших устанавливать рекорд на велосипедах для трека. Производители велосипедов получили возможность для продвижения своих брендов. Добмровски предлагает убрать ограничения в весе велосипеда, равные сейчас 6,8 кг, для часового рекорда на подъёмах. Тогда производители смогли бы заинтересоваться новым видом соревнований и предложить более лёгкие велосипеды. Также американский гонщик предлагает для установления часового рекорда на подъёме ограничить количество передач или оставить лишь одну передачу.

Джо Домбровски мечтает о часовом рекорде для горняков

«В прошлом году началась мода на часовой рекорд, но я бы установил рекорд по самому медленному часовому рекорду. Думаю, было бы классно создать часовой рекорд для горняков, не в помещении, а на открытом воздухе, измерить, сколько метров подъёма ты можешь преодолеть за час.

И мне нравится, что, в отличие от трека, в таком часовом рекорде будет элемент неконтролируемости. Если сможешь найти подъём, который тебе больше подходит, тем мощнее сможешь проехать. И есть своего рода ограничители - погода и ветер. Максимальные усилия на идеальном для участника подъёме можно приложить при хорошей погоде и ветре. Хороший показатель – 1900 VAM (м/ч). Надо только найти подходящий протяжённый подъём, который нужно проехать при хороших погодных условиях.

Я хочу, чтобы у меня была долгая карьера профессионального велогонщика, и часть этого – получать удовольствие, радоваться. Разве не интересно было бы узнать, сколько метров можно преодолеть за час на подъёме? Самое главное, что если я проеду первым до того, часовой рекорд начнут устанавливать другие гонщики, то, естественно, стану первым обладателем рекорда».

Джо Домбровски уже обдумывает, какой подъём выбрал бы для своей первой попытки – если он нацелен на 1900 м/ч, значит ему нужен достаточно протяжённый подъём, например, вулкан на Тенерифе, где часто тренируются велогонщики, или Стельвио, хотя Домбровски пока не уверен, хватит ли протяжённости Стельвио.

Что такое показатель VAM



VAM – итальянский термин, средняя скорость на подъёме (velocità ascensionale media), предложенный Микеле Феррари, итальянским физиологом и тренером, для определения степени готовности гонщика и его скорости.

По словам Феррари, показатели VAM возрастают в геометрической прогрессии с увеличением градиента. Например, 1180 VAM гонщика весом в 64 кг на 5% градиенте эквивалентны 1400 м/ч VAM на 10% градиенте, или 1675 VAM на 13%. Сопротивление воздуха, сила трения и т.д. меньше влияют на более крутых подъёмах, потому что на таких градиентах скорость ниже. VAM вычисляется по следующей формуле –

VAM = (количество пройденных на подъёме метров х 60) / количество минут, затраченных на подъём.

Примеры VAM:

1800 м/ч у Лэнса Армстронга;

1650-1800 м/ч у генеральщиков из топ-10 Тур де Франс или победитель горного этапа;

1450-1650 м/ч у гонщиков из топ-20 Тур де Франс общего зачёта или топ-20 на самых трудных горных этапах;

1300-1450 м/ч – у гонщиков, финишировавших на горных этапах в пелотоне;

1100-1300 м/ч у гонщиков в группетто.

По материалам VeloNews.com