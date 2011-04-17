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Часовой рекорд для горняков?

 Часовой рекорд для горняков?

 

  Часовой рекорд на треке недостижим для горняков. Но почему бы не организовать для гонщиков, способных показывать рекорды скорости на подъёмах, свой часовой рекорд? Такое предложение в интервью VeloNews выдвинул американский гонщик команды Cannondale-Drapac Джо Домбровски. Его идея проста – часовой рекорд на подъёме – это максимально набраннный за час перепад высот на подъёме, который выбирает сам гонщик.

 

Часовой рекорд для горняков?

 

  Часовой рекорд на треке вернул себе популярность благодаря смягчению правил UCI, позволивших устанавливать рекорд на велосипедах для трека. Производители велосипедов получили возможность для продвижения своих брендов. Добмровски предлагает убрать ограничения в весе велосипеда, равные сейчас 6,8 кг, для часового рекорда на подъёмах. Тогда производители смогли бы заинтересоваться новым видом соревнований и предложить более лёгкие велосипеды. Также американский гонщик предлагает для установления часового рекорда на подъёме ограничить количество передач или оставить лишь одну передачу.

 

Джо Домбровски мечтает о часовом рекорде для горняков

 

  «В прошлом году началась мода на часовой рекорд, но я бы установил рекорд по самому медленному часовому рекорду. Думаю, было бы классно создать часовой рекорд для горняков, не в помещении, а на открытом воздухе, измерить, сколько метров подъёма ты можешь преодолеть за час.

И мне нравится, что, в отличие от трека, в таком часовом рекорде будет элемент неконтролируемости. Если сможешь найти подъём, который тебе больше подходит, тем мощнее сможешь проехать. И есть своего рода ограничители - погода и ветер. Максимальные усилия на идеальном для участника подъёме можно приложить при хорошей погоде и ветре. Хороший показатель – 1900 VAM (м/ч). Надо только найти подходящий протяжённый подъём, который нужно проехать при хороших погодных условиях.

  Я хочу, чтобы у меня была долгая карьера профессионального велогонщика, и часть этого – получать удовольствие, радоваться. Разве не интересно было бы узнать, сколько метров можно преодолеть за час на подъёме? Самое главное, что если я проеду первым до того, часовой рекорд начнут устанавливать другие гонщики, то, естественно, стану первым обладателем рекорда».

 

 Джо Домбровски уже обдумывает, какой подъём выбрал бы для своей первой попытки – если он нацелен на 1900 м/ч, значит ему нужен достаточно протяжённый подъём, например, вулкан на Тенерифе, где часто тренируются велогонщики, или Стельвио, хотя Домбровски пока не уверен, хватит ли протяжённости Стельвио.

 

Что такое показатель VAM

   VAM – итальянский термин, средняя скорость на подъёме (velocità ascensionale media), предложенный Микеле Феррари, итальянским физиологом и тренером, для определения степени готовности гонщика и его скорости.

  По словам Феррари, показатели VAM возрастают в геометрической прогрессии с увеличением градиента. Например, 1180 VAM гонщика весом в 64 кг на 5% градиенте эквивалентны 1400 м/ч VAM на 10% градиенте, или 1675 VAM на 13%. Сопротивление воздуха, сила трения и т.д. меньше влияют на более крутых подъёмах, потому что на таких градиентах скорость ниже. VAM вычисляется по следующей формуле –

VAM = (количество пройденных на подъёме метров х 60) / количество минут, затраченных на подъём.

 

Примеры VAM:

1800  м/ч у Лэнса Армстронга;

1650-1800 м/ч у генеральщиков из топ-10 Тур де Франс или победитель горного этапа;

1450-1650 м/ч у гонщиков из топ-20 Тур де Франс общего зачёта или топ-20 на самых трудных горных этапах;

1300-1450 м/ч – у гонщиков, финишировавших на горных этапах в пелотоне;

1100-1300 м/ч у гонщиков в группетто.

 

По материалам VeloNews.com

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Теги к статье: часовой рекорд

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  1. Имя: Виталий

    vitali

    Сегодня, 07:13 | Регистрация: 17.04.2011

    интересное может получиться мероприятие, но лучше чтобы все желающие проходили разделку в один подъем - одинаковые условия для всех

  2. Rokka

    Сегодня, 08:41 | Регистрация: 23.01.2016

    Идея уже на корню провальна. Кому то повезёт ехать без ветра, кто то поедет в шторм, дождь, или более жаркую погоду. Ну и конечно разные подъемы сами по себе не совсем справедливо. Вдруг кому то мощному и вправду не хватит горы, что же тогда?

  3. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 09:48 | Регистрация: 11.07.2015

    плюс разная влажность

    давление ртутного столба и так далее.

     

    и да-при всем уважении к Джо-цифры порядка 1900 в течении часа он просто не выдаст.

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Комментарии

  • Sezar
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (7)
    Sezar-Фото

    Речь, как я понимаю не о том что ВОВНЕ, а о том что некомфортно. Чел поменял то, что не комфортно на то что комфортно, минус на плюс. Это не лузерство, это разум. 

  • Sezar
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (7)
    Sezar-Фото

    Вообще неплохо сбрасывают с него груз ожиданий. Задвинув его за самого Х. Пантано.

  • ezhachok
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (7)
    ezhachok-Фото

    Форма красивая, в ней Альберто вроде как по-моложе выглядит esp

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (7)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    никому рядом с Олегом не могло быть спокойно.

    потому что Олег мощнейший катализатор.

    и это прекрасно.Саган смог приспособиться- и показал такие результаты,превзойти которые даже ему самому будет проблематично.

    Альберто не смог-у него другой психотип.

    Генеральщики они вообще странные люди)

    вот именно про это и говорит Лука.

    они стараются создать климат в команде под Контадора,что бы ему было спокойно и комфортно.

    а это и есть залог успеха.

     

    ну и это-ВАМОС АЛЬБЕРТО!!

     

     

    Нибали выбрал команду Bahrain-Merida, не из-за денег, а потому, что получил возможность построить команду, где будет единоличным капитаном.

    поржал))

    а Альберто типа капитан Двуличный))

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Часовой рекорд для горняков? (3)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    плюс разная влажность

    давление ртутного столба и так далее.

     

    и да-при всем уважении к Джо-цифры порядка 1900 в течении часа он просто не выдаст.

  • Rokka
    Часовой рекорд для горняков? (3)
    Rokka-Фото
    Идея уже на корню провальна. Кому то повезёт ехать без ветра, кто то поедет в шторм, дождь, или более жаркую погоду. Ну и конечно разные подъемы сами по себе не совсем справедливо. Вдруг кому то мощному и вправду не хватит горы, что же тогда?
  • vitali
    Часовой рекорд для горняков? (3)
    vitali-Фото

    интересное может получиться мероприятие, но лучше чтобы все желающие проходили разделку в один подъем - одинаковые условия для всех

  • Адриен
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (7)
    Адриен-Фото
    При всем уважении к Контадору с вами не соглашусь - по поводу того, "что Контадору у Тинкова было, мягко говоря, некомфортно". Знаете, это удел неудачников считать, что причины неуспехов кроются ВО ВНЕ. В конце концов, никто Контадора к Тинькову силком не тащил, САМ решил, САМ подписал контракт - значит , так же САМ неси и ношу последствий - и хороших,и плохих ... Помните, как у О.Генри - "Я все время думаю, что бы со мной было, выбери я тогда другую дорогу - По-моему, было бы то же самое... "
  • VeloVelo
    Майки велосипедных команд на 2 ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Да будет вам. Что есть "самые стильные"?
    Есть критерий по которому можно вычислить
    "самого стильного"?

  • Rau
    Команды Мирового Тура 2017: As ... (11)
    Rau-Фото
    Малакарне поддался в кросс-кантри и велокроссу с командой DMT Racing.

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