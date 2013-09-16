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Альберто Контадор установил рекорд в “Everest Challenge”

Альберто Контадор поставил рекорд в “Everest Challenge”

 

 

  37-летний Альберто Контадор установил новый рекорд в  “Everest Challenge”,  вызове, где необходимо набрать высоту Эвереста - 8848 м. Контадор справился с задачей за 7 часов 27 минут 20 секунд, побив рекорд Лаклана Мортона, составлявший 7:29:57.

 

 

 

Photo © Instagram @acontadoroficial

 

 

  Победитель всех трёх Гранд-туров, завершивший 15-летнюю карьеру профессионального велогонщика в 2017 году, выбрал для установки рекорда подъём Навапелегрин (Navapelegrin), расположенный около Сеговии, на севере от Мадрида.

 

  950-метровый отрезок подъёма, который называется ‘Silla del Rey’, находится на редко используемой дороге по соседству с перевалом Навасеррада. Средний градиент ‘Silla del Rey’ составляет 13%, максимальный достигает 20%. Подъём и спуск этого сектора  Альберто Контадор преодолевал 78 раз. В общей сложности было пройдено 148 км.

 

 По словам Альберто Контадора, он принял вызов “Everest”, чтобы протестировать велосипед своего собственного бренда “Abikes”.

 

Альберто Контадор установил рекорд в “Everest Challenge”

 

  Альберто Контадор: «В эти дни приходится много работать, идёт подготовка к запуску производства велосипеда. Мы хотели протестировать некоторые материалы, проверить, как они себя ведут в особых обстоятельствах, какой их предел. Как-то мы шутили о вызове, а множество комментариев нас подтолкнули принять его. Когда мы загрузили данные, сайт  Everesting challenge их сравнил и подтвердил, что рекорд поставлен.

 

  Безумие “Everesting” закончилось. Спасибо за ваши сообщения, которые меня вдохновляли сделать это. Более семи часов и 8848 м подъёма. Очень трудный вызов, но и очень хороший опыт. Следующий вызов примем вместе!»

 

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Теги к статье: Альберто Контадор Everest Challenge

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  1. Имя: Елена

    Shega

    Сегодня, 01:24 | Регистрация: 16.09.2013

    Как же его не хватает в пелотоне(((

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Комментарии

  • Shega
    Альберто Контадор установил ре ... (1)
    Shega-Фото

    Как же его не хватает в пелотоне(((

  • Astanaforever
    Шон Йейтс: «Уход Криса Фрума и ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Успокойтесь все. Фрум понимает, что он кончился. Просто задача стоит побольше под занавес бабла заработать. Свое имя он уже вписал. Если тока как Лэнс не сооткровенит через пятерку- десятку лет. Никто ему уже не даст Тур взять, ни в Инеосе, ни в израильской Катюше. Молодежь пелотона не позволит. Вот и будут Горилла с Фруминатором вместе ездить и срывать аплодисменты от былых побед.
  • AmLoket
    Крис Фрум переходит в велокома ... (20)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Адриен
    Нравится-не нравится, но Фрум уже сам по себе - КАПИТАЛ . Важно УМЕТЬ им воспользоваться. Удивительно, что в Ineos*е это не поняли или недопоняли - в отличии, к примеру, от Movistar , в котором продлили Вальверде...
    Может просто сам Фрум побоялся быть на вторых ролях в Инеос, а Вальверде - не боится, ну и по-настоящему любит Муви, все-таки 14 лет вместе :)
  • AmLoket
    Крис Фрум покидает велокоманду ... (21)
    AmLoket-Фото
    С Твиггом было точно также. Попользовали на всю катушку и выбросили. Не удивлена.
  • Александра
    Шон Йейтс: «Уход Криса Фрума и ... (7)
    Александра-Фото
    Тем более!)
  • RVL
    Шон Йейтс: «Уход Криса Фрума и ... (7)
    RVL-Фото
    Он один остаётся, я не видел его в деле без поезда..+ тупо по компу уже не получится. Вот и посмотрим, Конта он по духу или Вигго
  • Sezar
    Крис Фрум переходит в велокома ... (20)
    Sezar-Фото
    А с контрактом нельзя выкупить?
  • rude_rider
    Шон Йейтс: «Уход Криса Фрума и ... (7)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Adriano
    Я бы на месте Фрумми ложил болт на инеос на этом туре и играл в свою игру.Просто всех этих латиносов уничтожал в горах и на разделке
    Думаю нечем уничтожать..как бы латиносы фрумыча в гарнир не отправили
  • Alya
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (3)
    Alya-Фото

    Какая чудесная рекламная компания

  • sergio_300
    Крис Фрум переходит в велокома ... (20)
    sergio_300-Фото
    В прошлом году доехал. На 11 месте. Ехал не ярко, но в 10ке, а на последнем горном этапе взорвался. Он может капитанить и на ГТ, но не за первые места. Наступает эра Берналя и Погачара все-таки. Этот тур покажет.

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