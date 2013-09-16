Альберто Контадор установил рекорд в “Everest Challenge”

Альберто Контадор поставил рекорд в “Everest Challenge”

37-летний Альберто Контадор установил новый рекорд в “Everest Challenge”, вызове, где необходимо набрать высоту Эвереста - 8848 м. Контадор справился с задачей за 7 часов 27 минут 20 секунд, побив рекорд Лаклана Мортона, составлявший 7:29:57.

Photo © Instagram @acontadoroficial

Победитель всех трёх Гранд-туров, завершивший 15-летнюю карьеру профессионального велогонщика в 2017 году, выбрал для установки рекорда подъём Навапелегрин (Navapelegrin), расположенный около Сеговии, на севере от Мадрида.

950-метровый отрезок подъёма, который называется ‘Silla del Rey’, находится на редко используемой дороге по соседству с перевалом Навасеррада. Средний градиент ‘Silla del Rey’ составляет 13%, максимальный достигает 20%. Подъём и спуск этого сектора Альберто Контадор преодолевал 78 раз. В общей сложности было пройдено 148 км.

По словам Альберто Контадора, он принял вызов “Everest”, чтобы протестировать велосипед своего собственного бренда “Abikes”.

Альберто Контадор: «В эти дни приходится много работать, идёт подготовка к запуску производства велосипеда. Мы хотели протестировать некоторые материалы, проверить, как они себя ведут в особых обстоятельствах, какой их предел. Как-то мы шутили о вызове, а множество комментариев нас подтолкнули принять его. Когда мы загрузили данные, сайт Everesting challenge их сравнил и подтвердил, что рекорд поставлен.

Безумие “Everesting” закончилось. Спасибо за ваши сообщения, которые меня вдохновляли сделать это. Более семи часов и 8848 м подъёма. Очень трудный вызов, но и очень хороший опыт. Следующий вызов примем вместе!»