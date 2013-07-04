22.547 км за час на велосипеде в возрасте 105 лет

Французский велосипедист Робер Маршан (Robert Marchand) продолжает ставить рекорды. Сейчас ему 105 лет, и он установил мировой рекорд на треке в возрастной категории 105+, в которой у него едва ли появится соперник, проехав 22,547 км за один час. Когда Робер Маршан завершал последний из 92 кругов по треку, все зрители аплодировали ему стоя. Но сам герой дня оказался недоволен собой, сказав, что мог проехать лучше.

AP Photo/Thibault Camus

Робер Маршан: «Мои ноги не болят. Рукам больно, но это из-за ревматизма. Сейчас я не в такой хорошей форме, как пару лет назад. Я здесь не для того, чтобы стать чемпионом, а чтобы доказать, что и в 105 лет можно ездить на велосипеде. Я не увидел знак, предупреждающий, что мне осталось ехать 10 минут. Иначе поехал бы быстрее, и показал бы лучшее время. А теперь я жду соперника».

Своё столетие Робер Маршан отмечал тем, что на велодроме Лиона проехал 300 кругов – это 100 км - за 4 часа 17 минут 27 секунд. Три года назад Маршан проехал за час 26 км 927 м.

Физиолог Маршана в интервью AP рассказала, что Робер Маршан сделал большую ошибку, месяц назад исключив из своего рациона мясо.

AP Photo/Thibault Camus

Робер Маршан родился 26 ноября 1911 года в Амьене. Почти сто лет назад тренер сказал ему, что он должен бросить велоспорт, потому что никогда ничего не достигнет на велосипеде, потому что слишком маленький. Рост Маршана - 152 см, вес 52 кг.

За свою жизнь Робер Маршан работал пожарным, шофёром, дровосеком. Занимался боксом и гимнастикой, но не садился на велосипед, к которому вернулся лишь в возрасте 68 лет. В 1992 году Робер Маршан проехал на велосипеде из Парижа в Москву. Несколько раз проезжал от Бордо до Парижа и от Парижа до Рубэ.

Сейчас он живёт в маленькой квартирке в пригороде Парижа, получает пенсию около 900 евро. Каждый день делает растяжку и продолжает крутить педали.

Вероник Билла, физиолог (Veronique Billat): «Он обладает двумя ключевыми качествами – у него большое сердце, которое может перекачивать много крови, и у него исключительный для его возраста пульс».

Друг и тренер Робера Маршана Жерар Мистлер (Gerard Mistler) считает, что секрет долголетия его подопечного в том, что в его рационе много фруктов и овощей, он не курит, и лишь изредка позволяет себе бокал вина, а также каждый день делает зарядку: «Он никогда не доводил себя до крайности, ложится спать в 9 вечера, встаёт в 6 утра, больше никаких секретов нет. Постановка целей – часть его личности. Если он скажет мне, что захочет улучшить свой рекорд, я готов помогать. Робер – великолепный пример для всех нас».

По материалам bbc.com, espn.com