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22.547 км за час на велосипеде в возрасте 105 лет

22.547 км за час на велосипеде в возрасте 105 лет

 

  Французский велосипедист Робер Маршан (Robert Marchand) продолжает ставить рекорды. Сейчас ему 105 лет, и он установил мировой рекорд на треке в возрастной категории 105+,  в которой у него едва ли появится соперник, проехав 22,547 км за один час. Когда Робер Маршан завершал последний из 92 кругов по треку, все зрители аплодировали ему стоя. Но сам герой дня оказался недоволен собой, сказав, что мог проехать лучше.

 

22.547 км за час на велосипеде в возрасте 105 лет

 AP Photo/Thibault Camus

 

  Робер Маршан: «Мои ноги не болят. Рукам больно, но это из-за ревматизма. Сейчас я не в такой хорошей форме, как пару лет назад. Я здесь не для того, чтобы стать чемпионом, а чтобы доказать, что и в 105 лет можно ездить на велосипеде. Я не увидел знак, предупреждающий, что мне осталось ехать 10 минут. Иначе поехал бы быстрее, и показал бы лучшее время. А теперь я жду соперника».

 

Своё столетие Робер Маршан отмечал тем, что на велодроме Лиона проехал 300 кругов – это 100 км - за 4 часа 17 минут 27 секунд. Три года назад     Маршан проехал за час 26 км 927 м.

 

  Физиолог Маршана в интервью AP рассказала, что Робер Маршан сделал большую ошибку, месяц назад исключив из своего рациона мясо.

 

22.547 км за час на велосипеде в возрасте 105 лет

 AP Photo/Thibault Camus

 

  Робер Маршан родился 26 ноября 1911 года в Амьене. Почти сто лет назад тренер сказал ему, что он должен бросить велоспорт, потому что никогда ничего не достигнет на велосипеде, потому что слишком маленький. Рост Маршана -  152 см, вес 52 кг.

  За свою жизнь Робер Маршан работал пожарным, шофёром, дровосеком. Занимался боксом и гимнастикой, но не садился на велосипед, к которому вернулся лишь в возрасте 68 лет. В 1992 году Робер Маршан проехал на велосипеде из Парижа в Москву. Несколько раз  проезжал от Бордо до Парижа и от Парижа до Рубэ.

  Сейчас он живёт в маленькой квартирке в пригороде Парижа,  получает пенсию   около 900 евро. Каждый день делает растяжку и продолжает крутить педали.

 

 

  Вероник Билла, физиолог (Veronique Billat): «Он обладает двумя ключевыми качествами – у него большое сердце, которое может перекачивать много крови, и у него исключительный для его возраста пульс».

 

  Друг и тренер Робера Маршана Жерар Мистлер (Gerard Mistler) считает, что секрет долголетия его подопечного в том, что в его рационе много фруктов и овощей, он не курит, и лишь изредка позволяет себе бокал вина, а также каждый день делает зарядку: «Он никогда не доводил себя до крайности, ложится спать в 9 вечера, встаёт в 6 утра, больше никаких секретов нет. Постановка целей – часть его личности. Если он скажет мне, что захочет улучшить свой рекорд, я готов помогать. Робер – великолепный пример для всех нас».

 

По материалам bbc.com, espn.com

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Теги к статье: Робер Маршан Robert Marchand часовой рекорд

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 00:32 | Регистрация: 18.09.2014

    Ай, молодец! Браво!!

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:28 | Регистрация: 4.07.2013

    Скоро уже с вечностью встречаться, а он всё рекорды ставит ) )
    Или правнучкам на свадьбу зарабатывает? Тогда Молодец!

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Комментарии

  • VeloVelo
    22.547 км за час на велосипеде ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Больше заняться нечем перед встречей с вечностью...

  • Александра
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (12)
    Александра-Фото
    Неудачники, удачники... Слишком черно-белая картинка получается.)
  • Александра
    22.547 км за час на велосипеде ... (2)
    Александра-Фото

    Ай, молодец! Браво!!

  • collega2011
    Часовой рекорд для горняков? (8)
    collega2011-Фото

    Джо молодец,ищет что-то новое.На треке могут еще лет 100 ставить рекорды. и что?? Много рассуждений,главное попробовать,а дальше пойдет.



    я бы еще часовую гонку среди спринтеров замутил.bomb

  • rdktr
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (12)
    rdktr-Фото

    Надеюсь, в этом году, сбросив ярмо тинковщины, он покажет на что он способен и победит на ТДФ.

  • Андрон
    Часовой рекорд для горняков? (8)
    Андрон-Фото

      Даже на закрытом треке результаты зависят от разных переменных составляющих( атмосферное давление, время года, магнитные бури и т.д.), а также от высоты над уровнем моря и прочего. Чего уж тут говорить об открытых горах. Джо Домбровски большой фантазер, а еще он американец, а американцы очень любят всякие рекорды, в том числе и глупые.

  • LLL
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (12)
    LLL-Фото

    Интересно посмотреть на то, что сможет Альберто показать в нынешнем сезоне, выступая за Трек. На фотке выглядит неплохо, как и раньше, довольно скромно.

    Хорошие слова сказал Лука Гуэрчилена. Из сказанного следует, что для гонщика будут созданы благоприятные условия. Натерпелся Контадор от Тинькова. Уходя с велоарены, тот еще отстреливался грязью. Отдыхай Альберто и готовься к новым сражениям. 

    В статье нет ни слова о Молеме. Он тоже претендует на капитанство. Кто где будет капитанить? Альберто все же нацеливают на Тур? Очень, очень будет сложно его взять, почти невозможно. Удачи!

  • Cyrill
    Часовой рекорд для горняков? (8)
    Cyrill-Фото

     Ну как бы да... про разность подъёмов. Протяжённость подъёмов может быть одинаковой, но вот сам профиль. Ехать почти весь путь с градиентом "пологих" участков около 1-2%, но уткнуться раз пять-шесть в 10-15% стенки - это совсем другое, нежели чем весь путь ехать в стабильные 3-5%, а суммарный набор высоты будет тем же :)

     Лучше бы Джо не фантазировал,а просто бы взял несколько горных этапов в след.году

  • EL-Fenomeno
    Часовой рекорд для горняков? (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    На бумаге каг бэ звучит все предельно просто, но на самом деле тут масса ньюансов, начиная от самой горы/перевала и заканчивая погодой и датой в календаре когда будут колесить на рекорд (а ещё нужно учесть место, положение велогонщика (вело-форма) по сезону, и масса других более/менее важных критериев).

    Цитата: Rokka
    Идея уже на корню провальна. Кому то повезёт ехать без ветра, кто то поедет в шторм, дождь, или более жаркую погоду. Ну и конечно разные подъемы сами по себе не совсем справедливо. Вдруг кому то мощному и вправду не хватит горы, что же тогда?

    Подписываюсь под каждым словом. как можно определить рекордсмена когда как утведрждает Джо "...за час перепад высот на подъёме, который выбирает сам гонщик". Это выходит что? кто то выбрал себе крутую стенку но с меньшим километражем, а кто то выберит этакое относительное пологое "падалабэле" (как любит говорить Серёжка Курдюков), с большим километражем, но меньшим градиентом (по среднему показателю).

    Хотя с другой стороны идея заманчивая, но как по мне, нужно брать к примеру по 1 горе/перевалу во Франции, Италии, Испании, конечно же сопоставимые по километражу и градиенту (это важно) и потом смотреть результаты например за эти самые "три ходки/попытки" (в итоге, под конец года), и кто покажет там лучший результат тот действительно рекордсмен, герой и самый сильный мощный чел в пелотоне. 

  • Meilleur
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (12)
    Meilleur-Фото

    Можно подумать, сработаться с Тиньковым - значит показать нужные результаты. Тут масса других факторов.

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