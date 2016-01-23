VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Попытка Эммануэля Бухманна в “Everest Challenge” не побила рекорд

Эммануэль Бухманн не смог побить рекорд в “Everest Challenge”

 

 

  Велогонщик команды Bora-hansgrohe Эммануэль Бухманн, принявший участие в “Everest Challenge”, где надо набрать высоту Эвереста 8848 м, справился с задачей за 7 часов 28 минут.

 

  Предыдущее лучшее время, принадлежало чемпиону США по маунтинбайку Кигану Свенсону (Keegan Swenson), набравшего высоту за 7 часов 40 минут. Но когда один из организаторов соревнования Hell 500 Энди ван Берген (Andy van Bergen) пересмотрел попытку Эммануэля Бухманна, то увидел, что рекорд Свенсона устоял по двум причинам – неверному подсчёту времени и тому, что в первый раз Бухманн поднялся по другой стороне горы.

 

 

 

  Рекорд не засчитан, так как в первый раз Эммануэль Бухманн поднялся по другой стороне горы, а значит, нарушил правило – набирать 8848 м на одном и том же подъёме. А также его время 7 часов 28 минут – чистое время движения (moving time), а не время от начала до конца попытки (elapsed time), так как в этом случае Эммануэль Бухманн потратил на набор высоты 7 часов 51 минуту 42 секунды, что на 10 минут медленнее Свенсона.

 

  Cyclingnews процитировали письмо организатора Hell 500 Энди ван Бергена (Andy van Bergen): «К сожалению, попытка Бухманна не поставила рекорда. Мы посмотрели на общее время от начала до конца, а не только на время движения. Досадно, что он не придерживался ещё одного простого правила, он должен был проходить одну и ту же секцию подъёма. А в первый раз он поднялся по другой стороне горы. Очень жаль, потому что, кажется, он был очень близко к рекорду! Он проехал потрясающе, но, к сожалению, рекорд не был побит»

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Эммануэль Бухманн Emanuel Buchmann Bora-hansgrohe

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Walther

    Сегодня, 11:55 | Регистрация: 23.01.2016

    Да, обидно

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • RVL
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (13)
    RVL-Фото
    Спасибо за минус, но так и есть))
  • RVL
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (13)
    RVL-Фото

    Том точно не Канчеллара. Если до сих пор не проявил себя таким

  • RVL
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (13)
    RVL-Фото
    Темперамент не тот. Хорошо и достаточно быстро едет один в своем темпе, зачастую при помощи команды. Что Вигго, что Том. А прыгать в нужные отрывы, чувствовать ситуацию здесь и сейчас , идти ва банк. Не. Эти ребята не того пошиба
  • Walther
    Попытка Эммануэля Бухманна в ... (1)
    Walther-Фото
    Да, обидно
  • Ice
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (13)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Том в классике, как и его неудачный кумир в классике Вигго, пока ничего не продемонстрировал вообще.

    Кто знает... Если ему набрать массы как у Канчеларры, может, станет таким же могучим классиком. Если ни у кого не получалось, не значит, что не найдется генеральщик, который сможет и в классиках себя показать. Вроде на Туре брусчатку отрабатывал на хорошем уровне, с учетом того, что на ней он точно мало практиковался. С его подходом может что-то и получиться. Положа руку на сердце, Брэдли быстро сдал и в годы классик мало что мог по сути показать.

  • RVL
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (13)
    RVL-Фото

    Том в классике, как и его неудачный кумир в классике Вигго, пока ничего не продемонстрировал вообще.

  • Ice
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (13)
    Ice-Фото

    Цитата: rude_rider
    Тому сейчас все можно говорить..его форма это темный лес..может диета поможет ..а так посмотрим.. раздельщик = ПР это совсем не катит.
    Том походу привлекает к себе внимание как болел так и спонсоров.ниче не показывая пытаится спасти свою карьеру

    А кто сейчас что-то показывает?))) 

  • Shalam s Urala
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    велосипедный рай. - горы, дорога, лес, солнце, 0-траффик

  • SportSpirit
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Огонь!

     

    Бухмана никогда не форсировали, не давили ожиданиями результатов по местам - только собственный прогресс. Интересно наблюдать, к чему приведет такая бережная огранка таланта. 

  • edw2edw
    Эммануэль Бухманн поставил рек ... (6)
    edw2edw-Фото
    Написано, что спускался по другой стороне. В правилах еверестинга кольцо разрешено только в случае наличия ограничений на спуск по тому же маршруту (например, одностороннее движение в гору).

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

31 мая

Robert Gesink (Team Jumbo - Visma)

Davide Martinelli (Astana Pro Team)

1 июня

Julien El Fares (Nippo - Delko - Marseille-Provence)

Kiel Reijnen (Trek-Segafredo)

Kenneth Vanbilsen (Cofidis)

Alexis Vuillermoz (AG2R)

Andreas Lorentz Kron (Riwal - Readynez Cycling Team)

Alexis Renard (Israel Start-Up Nation)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2020 (75)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)