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Йон Гёттлих – новый «гонщик» команды Bora-hansgrohe

Команда Bora-hansgrohe и Петер Саган будут работать с Йоном Гёттлихом, 3-D велогонщиком

 

 

  Йон Гёттлих (Ion Göttlich), компьютерный 3-D велогонщик, вошёл в состав команды Bora-hansgrohe. По замыслу руководства команды, Йон Гёттлих дополнит развозящий поезд Петера Сагана на Тур де Франс-2019.

 

 

  Петер Саган: «С Йоном на Туре мы будем на совершенно другом уровне. У него не только невероятная сила и скорость, что само по себе является преимуществом. Но он также способен в одиночку создавать идеальный слипстрим, заменяя целый пелотон. С нетерпением жду начала работы с ним. Следующие несколько недель мы вместе поедем в тренировочный лагерь на высоте, где будем готовиться к Тур де Франс».

 

 

  Йон Гёттлих – вымышленный персонаж, созданный Клаудио Паваном (Claudio Pavan). Гёттлих, компьютерный велогонщик, ролики с которым появились в интернете на Facebook в 2016 году.

 

Йон Гёттлих весит 120 кг, его рост 181 см, он любит велоспорт, и говорит об этом на своём сайте:

 

  «Мой отец купил мне серебряный «Чоппер» (прим. – "Чоппер" (фирменное название детского велосипеда с высоким рулём компании "Рали индастриз"). Тот велосипед покорил моё сердце. Так почему же я начал заниматься велоспортом? Из-за свободы, боли, пейзажей, умиротворения, скорости, мучений, славы, перспективы, а также потому, что, когда едешь на велосипеде, на дороге встречаешь самых потрясающих людей».

 

 

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Теги к статье: Петер Саган Ion Gottlich Йон Гёттлих

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    Николай Н.-Фото

    Разделка сильно изменила таблицу, но это ещё не вечер. Горы всё исправят. Роглич селён в горах, но у него нет команды для гор.

  • Бакеша
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    Бакеша-Фото
    Спасибо всем за различные комментарий и мнение здесь. Очень интересно было читать отзывы, рассуждение или же критику (К сожалению, кроме одного гонимого тут) обсуждать те и иние ситуации и моменты и т.д. Этим и инересен настоящий спорт, в данном случае шоссейная велогонка.
  • veloster
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    veloster-Фото

    Очень интресно, как теперь поведет себя Саймон. Будет ли играть в переглядки или пойдет в "пан-или-пропал"?

    На одной отдельно взятой горе никто у Роглича ничего выиграть не может. Скорее даже наоборот, он еще у всех выиграет пару этапов.

    А вот если устроить феерию с самого начала, то тут все будет непросто. Ну и смотря кто из генеральщиков ринется в раннюю атаку.

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    kwwk-Фото
    Нибали наоборот с Рогличем союзники по тактике езды - крейсерский ход, они могут быть союзниками в борьбе с чистыми горняками.
  • З.О.Ж
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    З.О.Ж-Фото
    Цитата: ktilp-12
     Атаки в горах будет много. Горняки Нибали, Йетс, Ланда, Лопес, Карапас, Бильбао будут атаковать, тем более все атакующие гонщики, но выиграть у Роглича должны  3-4 минуты, т.к. впереди опять его любимая  разделка.
    Согласен.им нужна отыграть 3-4 сверху ещё нужно стока привезти это не реально.Рогличу должен остановится или упасть и сойти конечно этого не желаю,такая победа не красит не кого.
  • ktilp-12
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    ktilp-12-Фото

     Атаки в горах будет много. Горняки Нибали, Йетс, Ланда, Лопес, Карапас, Бильбао будут атаковать, тем более все атакующие гонщики, но выиграть у Роглича должны  3-4 минуты, т.к. впереди опять его любимая  разделка.

  • ararat
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    ararat-Фото
    Роглич пока крут. Ох и интересная борьба нас ещё ожидает в переди! Бахрейн, Мувики, Мичелтон и Астана будут "рвать" Роглича и его команду.
  • LLL
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    LLL-Фото
    Нибали старик...ну это уж слишком...
  • vova-55
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    vova-55-Фото

    По поводу чистоты. 

    Странно когда астматики выигрывают у здоровых. 

    И не честно больным с разрешенными лекарствами выигрывать у здоровых.

    Если что-то разрешать то всем, а если запрещать то тоже всем. 

    Пусть больные с лекарствами соревнуются отдельно. 

    К счастью Роглич не астматик :-)

     

  • tim147
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (58)
    tim147-Фото

    Вроде бы Роглич пока выглядит непобедимым, однако в перспективе на общую победу мне кажется критическим для него может оказаться 16-й этап, в частности Мортироло - гора исключительно для чистых горняков, где в первую очередь Йейтс с  Лопесом, а возможно Ланда с Карапасом и Нибали, а еще лучше впятером просто обязаны найти слабину в обороне словенца. Во всяком случае, очень надеюсь на подобный сценарий гонки!

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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