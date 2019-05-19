Йон Гёттлих – новый «гонщик» команды Bora-hansgrohe

Команда Bora-hansgrohe и Петер Саган будут работать с Йоном Гёттлихом, 3-D велогонщиком

Йон Гёттлих (Ion Göttlich), компьютерный 3-D велогонщик, вошёл в состав команды Bora-hansgrohe. По замыслу руководства команды, Йон Гёттлих дополнит развозящий поезд Петера Сагана на Тур де Франс-2019.

Петер Саган: «С Йоном на Туре мы будем на совершенно другом уровне. У него не только невероятная сила и скорость, что само по себе является преимуществом. Но он также способен в одиночку создавать идеальный слипстрим, заменяя целый пелотон. С нетерпением жду начала работы с ним. Следующие несколько недель мы вместе поедем в тренировочный лагерь на высоте, где будем готовиться к Тур де Франс».

Йон Гёттлих – вымышленный персонаж, созданный Клаудио Паваном (Claudio Pavan). Гёттлих, компьютерный велогонщик, ролики с которым появились в интернете на Facebook в 2016 году.

Йон Гёттлих весит 120 кг, его рост 181 см, он любит велоспорт, и говорит об этом на своём сайте:

«Мой отец купил мне серебряный «Чоппер» (прим. – "Чоппер" (фирменное название детского велосипеда с высоким рулём компании "Рали индастриз"). Тот велосипед покорил моё сердце. Так почему же я начал заниматься велоспортом? Из-за свободы, боли, пейзажей, умиротворения, скорости, мучений, славы, перспективы, а также потому, что, когда едешь на велосипеде, на дороге встречаешь самых потрясающих людей».