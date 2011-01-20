Pinarello DOGMA F10 для команды Sky в 2017 году

Команда Sky представила новый велосипед Pinarello DOGMA F10, на котором гонщики команды будут выступать в 2017 году. Этот велосипед легче, с большей жёсткостью и аэродинамикой, чем DOGMA F8.

Рама DOGMA F10 весит на 6,3% меньше, чем рама модели F8, и она на 7% жёстче, в то время как её геометрия осталась прежней. На создание модели F10 дизайнеров вдохновила модель разделочного велосипеда Pinarello Bolide, сделанного специально для Брэдли Уиггинса, установившего часовой рекорд.

Большая жёсткость рамы достигается ассиметричным дизайном, призванным максимально нейтрализовать действующее на велосипед сопротивление воздуха.

Аэродинамика рамы обеспечивается в том числе благодаря изгибу наклонной трубы рамы. Углубление в ней, которое первоначально было сделано на модели-болиде, на 12,6% уменьшит сопротивление вокруг трубы. Вилка также изогнута ради лучшей обтекаемости.

Рама F10 создана под новый переключатель скоростей Shimano DuraAce Di2, который перемещён из выноса руля и интегрирован в нижнюю трубу рамы, все провода также находятся внутри.

Капитан команды Sky Крис Фрум, ставший трёхкратным победителем Тур де Франс на велосипедах Pinarello, поделился своим мнением о новой модели: «Я всегда высоко ценил, что компания Pinarello работает в тесном сотрудничестве с командой и гонщиками. Это настоящее партнёрство. Они гарантируют нам поставку самого лучшего оборудования для всех типов гонок. Они всегда в поисках лучшего варианта, результатом этой работы стала модель F10. Мы с Pinarello давно работали над F10, и я с большим нетерпением жду, когда начну сезон на этом велосипеде».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Мы вместе с Pinarello работали над новой моделью, вся команда рада появлению F 10. Pinarello внёс огромный вклад в наши успехи, мы с радостью продлили наше сотрудничество с Pinarello в прошлом году. Они - идеальный партнёр для Sky».

По материалам пресс-релиза команды Sky