Astana Qazaqstan Development Team представляет состав 2023 года

Astana Qazaqstan Development Team (Континентальная команда UCI) рада представить свой состав на сезон 2023 года, в который войдут 12 гонщиков, шесть из которых представляют Казахстан.

К восьми гонщикам (Хуан Карлос Лопес, Харольд Мартин Лопес, Николя Винокуров, Александр Винокуров, Даниил Пронский, Андрей Ремхе, Давиде Тонеатти, Оркен Сламжанов), которые выступали в команде в 2022 и продлили контракты еще на один сезон, в новом году присоединятся еще четыре спортсмена:



Нил Агилера Норба – серебряный призер чемпионата Испании среди юниоров в индивидуальной гонке. Помимо этого, на его счету победа в однодневной гонке «Сант Хулия Вилаторта» и на этапе «Вуэльты Бесайи среди юниоров».



Савелий Лаптев в 2022 году выиграл многодневную гонку «Вело Аланья среди юниоров», однодневку «Худекс Аутономикос Гарровийяс де Альконетар», два этапа «Вуэльты Комаркас» и этап «Вольты Консельо де Лоуле».



Максим Тараскин в 2022 году был вторым в групповой гонке чемпионата Азии среди юниоров, четвертым в общем зачете «Вело Аланья среди юниоров» и шестым в генеральной классификации «ДМЗ Тура».



Симоне Занини в минувшем сезоне одержал две победы на гонках «Трофео Грациелла э Франческо Пистолеси» и «Брешиа-Монтеманьо».



«Прошедший сезон получился очень неплохим и принес нашей континентальной команде бесценный опыт. Так что сейчас команда вполне готова к своему второму сезону, к которому подходит более уверенной в себе, более опытной и мотивированной. Я считаю, что обновленный состав хорошо сбалансирован, так что мы можем ожидать новых шагов вперед от наших ребят. Некоторые из них только будут делать свои первые шаги в новой возрастной категории, другие же будут стремиться добиться высоких результатов и на уровне «андеров», и в категории Элита. Как вы можете заметить, половина команды составлена из казахстанских гонщиков возрастом до 23 лет, а это та самая категория, в которой Евгений Федоров в этом году стал чемпионом мира. Поэтому, данный проект очень важен для развития отечественного молодежного велоспорта», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

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Полный состав 2023 года:



Нил Агилера Норба (Испания), Савелий Лаптев, Хуан Карлос Лопес (Колумбия), Харольд Мартин Лопес (Эквадор), Даниил Пронский (Казахстан), Андрей Ремхе (Казахстан), Давиде Тонеатти (Италия), Александр Винокуров (Казахстан), Николя Винокуров (Казахстан), Максим Тараскин (Казахстан), Оркен Сламжанов (Казахстан), Симоне Занини (Италия).

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team