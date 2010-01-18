VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Astana Qazaqstan Development Team представляет состав 2023 года

Astana Qazaqstan Development Team представляет состав 2023 года

 

Astana Qazaqstan Development Team (Континентальная команда UCI) рада представить свой состав на сезон 2023 года, в который войдут 12 гонщиков, шесть из которых представляют Казахстан. 

 

К восьми гонщикам (Хуан Карлос Лопес, Харольд Мартин Лопес, Николя Винокуров, Александр Винокуров, Даниил Пронский, Андрей Ремхе, Давиде Тонеатти, Оркен Сламжанов), которые выступали в команде в 2022 и продлили контракты еще на один сезон, в новом году присоединятся еще четыре спортсмена:

Нил Агилера Норба – серебряный призер чемпионата Испании среди юниоров в индивидуальной гонке. Помимо этого, на его счету победа в однодневной гонке «Сант Хулия Вилаторта» и на этапе «Вуэльты Бесайи среди юниоров».

Савелий Лаптев в 2022 году выиграл многодневную гонку «Вело Аланья среди юниоров», однодневку «Худекс Аутономикос Гарровийяс де Альконетар», два этапа «Вуэльты Комаркас» и этап «Вольты Консельо де Лоуле».

Максим Тараскин в 2022 году был вторым в групповой гонке чемпионата Азии среди юниоров, четвертым в общем зачете «Вело Аланья среди юниоров» и шестым в генеральной классификации «ДМЗ Тура».

Симоне Занини в минувшем сезоне одержал две победы на гонках «Трофео Грациелла э Франческо Пистолеси» и «Брешиа-Монтеманьо».

«Прошедший сезон получился очень неплохим и принес нашей континентальной команде бесценный опыт. Так что сейчас команда вполне готова к своему второму сезону, к которому подходит более уверенной в себе, более опытной и мотивированной. Я считаю, что обновленный состав хорошо сбалансирован, так что мы можем ожидать новых шагов вперед от наших ребят. Некоторые из них только будут делать свои первые шаги в новой возрастной категории, другие же будут стремиться добиться высоких результатов и на уровне «андеров», и в категории Элита. Как вы можете заметить, половина команды составлена из казахстанских гонщиков возрастом до 23 лет, а это та самая категория, в которой Евгений Федоров в этом году стал чемпионом мира. Поэтому, данный проект очень важен для развития отечественного молодежного велоспорта», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team. 

 

Astana Qazaqstan Development Team представляет состав 2023 года

Photo credit: @Gettysport


 
Полный состав 2023 года:

Нил Агилера Норба (Испания), Савелий Лаптев, Хуан Карлос Лопес (Колумбия), Харольд Мартин Лопес (Эквадор), Даниил Пронский (Казахстан), Андрей Ремхе (Казахстан), Давиде Тонеатти (Италия), Александр Винокуров (Казахстан), Николя Винокуров (Казахстан), Максим Тараскин (Казахстан), Оркен Сламжанов (Казахстан), Симоне Занини (Италия).

 

 

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Astana Qazaqstan Development Team Александр Винокуров

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Вчера, 13:50 | Регистрация: 22.09.2020

    с чего Лаптев стал Колумбицем ?

  2. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Вчера, 13:51 | Регистрация: 18.01.2010

    Савелий Лаптев Колумбия?)

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 14:34 | Регистрация: 22.05.2013

    Видимо сменил гражданство

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 16:31 | Регистрация: 30.06.2017

    Еще один сынок спорт.менеджера прибыл в Астану. Даешь семейный и дружбанский подряд.

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Игорь

    shain

    Вчера, 20:55 | Регистрация: 1.10.2020

    Патологическая любовь к амилии Лопес.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • shain
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    shain-Фото

    Патологическая любовь к амилии Лопес.

  • RVL
    Адам Йейтс: “Рад выступать на ... (2)
    RVL-Фото
    Это да.
    Все гонки конечно не проедешь, но все же виляние , некоторых "топов" между рельефами и от соперников, слегка деклассирует их самих же.
  • motte
    Йонас Вингегор: “Всё больше ув ... (5)
    motte-Фото
    Роглич уже минус,у ремки нет соперников , Власов только.
  • nightbuster33
    Адам Йейтс: “Рад выступать на ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Наконец-то нашелся один гонщик ,готовый участвовать во всех гонках не смотря на профиль дистанции и не гадать-это мне подходит,а это нет.Всем спринтёрам перейдти на трек и не путаться под колесами ГРАНДОВ на больших гонках,используя их лишь в качестве ЛИДЕРОВ перед финишем.Одни едут гонку в поте лица-другие пьют шампанское после финиша.

  • Astanaforever
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Еще один сынок спорт.менеджера прибыл в Астану. Даешь семейный и дружбанский подряд.
  • Yuriy 17
    Йонас Вингегор: “Всё больше ув ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Под  вывеску битвы Вингегор-Эвенепул, отодвинув, таким образом, на второй план Тур де Франс 23,  можно найти организаторам Джиро достаточную денежную приманку для Йонаса.

    А для разумного человека, коим может оказаться хладокровный датчанин, достойные деньги - это главное.

  • velodoctor
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    velodoctor-Фото

    Видимо сменил гражданство

  • AzaKonta
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    AzaKonta-Фото
    Савелий Лаптев Колумбия?)
  • Ернат
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    Ернат-Фото

    с чего Лаптев стал Колумбицем ?

  • sixpack
    Йонас Вингегор: “Всё больше ув ... (5)
    sixpack-Фото

    откосить от соперничества с Погачаром за ЖМ в 2023 было бы как-то совсем уж неправильно.

     

    но на Джиро в этом году ожидается довольно крепкая компания (Ремко, Рогла, Томас, Власов...), должно быть повеселее, чем в последние годы. А то Джиро стала унылой.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 декабря

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Loic Vliegen (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Stan Dewulf (Ag2r - Citroen)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2022 (53)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)