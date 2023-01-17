Вадим Пронский продолжит выступать в Astana Qazaqstan Team

Где-то читал исследование, что изменилась тактика гонки, в которой основной целью является поддержание средней высокой скорости и рваного темпа на протяжении всей гонки и последних километров в частности.

В результате, преимуществом облдают не те, кто может дать 2000+ ватт в моменте, а способные поддерживать 1200-1400 ватт на относительно продолжительном промежутке времени.

Оттого, все чаще на даже массовом финише Педерсен и ВанАрт могут на равных бороться с Хруневегеном, Беннетом и Юэном