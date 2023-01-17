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Вадим Пронский продолжит выступать в Astana Qazaqstan Team

Вадим Пронский продолжит выступать в Astana Qazaqstan Team

 



  Молодой казахстанский гонщик Вадим Пронский продлил свой контракт с командой AstanaQazaqstan Team еще на один сезон (2023).

 

Photo credit: @Gettysport

 


  «Я очень серьезно настраиваюсь на новый сезон и думаю, что он должен пройти на высоком уровне. Есть мотивация, есть большое желание продолжать работать изо всех сил для того, чтобы одержать свою первую победу на профессиональном уровне. Уже было несколько призовых мест, появился опыт выступления на Гранд-турах, так что в следующем году собираюсь сделать новый шаг вперед. Я уже полностью в процессе подготовки, совсем скоро наша команда соберется на первом предсезонном сборе, так что все, что остается – работать, работать и еще раз работать, а результат не заставит себя ждать», - сказал Вадим Пронский.

  В завершившемся сезоне Вадим Пронский (24 года) проехал сразу два Гранд-тура – «Джиро д’Италия», где он помогал Винченцо Нибали, и «Вуэльту Испании», где он поддерживал Мигеля Анхеля Лопеса. На счету Пронского 3-е призовое место в общем зачете «Адриатики-Ионики», 7-е место на этапе «Тура Альп» и 8-е место на этапе «Вуэльты Испании».

  «Вадим прогрессирует каждый год, появляются первые результаты, накапливается ценный опыт – в прошлом году «Джиро», в этом году сразу два Гранд-тура, «Джиро» и «Вуэльта» – это большой шаг вперед, учитывая, что спортсмену всего 24 года. В команде мы планомерно работаем с Вадимом Пронским, ведем его в правильном направлении, так что продление контракта, по сути, это логичный шаг. Несмотря на все трудности этого сезона, 2022 год многое дал Вадиму, так что можно ожидать определенного прорыва в наступающем году», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Вадим Пронский Astana Qazaqstan Team

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Комментарии

  • 3NSN
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (9)
    3NSN-Фото
    Классный коммент, спасибо, обращу внимание.
    Явно ещё и в тренировках используют эту методу, чтобы быть адаптированными к такому стилю ведения гонки
  • valverdezzz
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (9)
    valverdezzz-Фото

    Да, JV такую тактику в принципе успешно использовала и весной.

    Но они в целом имбовая команда.

    Я бы в пример поставил Интермаше, которые довозят Гирмая и Кристофа в призы весь сезон.

  • SportSpirit
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Именно это сделала Jumbo Visma на этапе до Коль де Гранон. "Высоковаттная аритмия")

    Погачар почти выдержал, а вот команда его нет. Они привыкли к классической тяге в поезде аля Скай. Гонщики JV, которые выдавали рывки по ходу этапа и на какое-то время отставали, после Галибье собрались в 6-м.

    Смотреть гонки с новой тактикой и стратегией подготовки намного интересней.
  • valverdezzz
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (9)
    valverdezzz-Фото

    Где-то читал исследование, что изменилась тактика гонки, в которой основной целью является поддержание средней высокой скорости и рваного темпа на протяжении всей гонки и последних километров в частности. 

    В результате, преимуществом облдают не те, кто может дать 2000+ ватт в моменте, а способные поддерживать 1200-1400 ватт на относительно продолжительном промежутке времени. 

    Оттого, все чаще на даже массовом финише Педерсен и ВанАрт могут на равных бороться с Хруневегеном, Беннетом и Юэном

     

  • sstasuk
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (9)
    sstasuk-Фото

    команду ему надо сменить для начала...

  • sstasuk
    Ремко Эвенепул: “В 2023 году п ... (5)
    sstasuk-Фото

    правильный выбор, поболеем, если будет где смотреть)))

  • uran
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (9)
    uran-Фото
    Было есть и будет желание одних привести на спринт своего спринтера, а других изматать обезвредить этих "чистых".
  • SportSpirit
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Чистые спринтеры проходят естественный отбор эволюционного процесса. Точнее не проходят)

    Примеру ван Арта на Вуэльте последовал Педерсен: и спринты выигрывал, и в горные отрывы ездил и товарищам по команде помогал. Ехал после Тура, к тому же.

    А самый зрелищный спринт Якобсен выдал на Пейрагюде против лимита времени)

  • sixpack
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (9)
    sixpack-Фото

    Интересно. На двух капитанов -- генерала и спринтера на ГТ ресурсов хватало разве что в Скае-2012, и то Кэв считал, что ему могли бы уделять больше внимания. Сейчас в команде 8 чел (было 9). Но мне как-то казалось, что скорее наоборот, многие команды стали ездить вообще без генерала на ГТ. Тогда не совсем понятно, кто вообще остался: генералы исчезают, спринтеры тоже )

     

    Однодневные гонки просто интереснее спринтерских этапов, конкуренция там выше (даже на ГТ 2/3 пелотона спринтерский этап интересует в основном в плане "не упасть"), ну и очков больше, и внимание к ним растет. 

  • Shalam s Urala
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    точно! давайте жалеть чистых спринтеров!

    ну или допустим, что чистые спринтеры - это те что на треке. один на один бодаются. те самые велокачки, что не плачут, а могут себе тост ногами зажарить

    а эти вот, весь день за чужими спинами, от ветра их закрой, водички привези, в гору затолкай, лишь бы они последний километр родили - пусть будут поездатыми финишёрами. и пусть себе дальше колесят, плачут и "скоро изчезают"

    кстати, почему ВанАрт пропускает плаканья?! недостаточно чистый? скоро не изчезает?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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