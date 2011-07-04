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Дмитрий Груздев и Артем Захаров остаются в команде Astana Qazaqstan Team
Два казахстанских гонщика Дмитрий Груздев и Артем Захаров продлили свои контракты с командой Astana Qazaqstan Team еще на два сезона (2022 и 2023).
Photo credit: @Gettysport
Дмитрий Груздев (35 лет) готовится начать свой 11-й сезон в составе казахстанской команды, к которой он присоединился в 2012 году. Дмитрий является одним из самых опытных действующих казахстанских гонщиков в пелотоне, за его плечами восемь Гранд-туров, 17 монументальных классических гонок и 7 чемпионатов мира. Кроме того, в этом году Груздев представлял Казахстан на Олимпийских Играх в Токио. Дмитрий Груздев является трехкратным чемпионом Казахстана и двукратным чемпионом Азии в индивидуальной гонке.
«Новый контракт с командой Astana Qazaqstan Team мотивирует меня продолжать совершенствоваться, выкладываться на 100% ради командных целей, работать бок о бок с лидерами команды, вместе добиваться успеха. Последние два года получились очень непростыми для всех без исключения, но в новый сезон я смотрю с надеждой, что все наконец-то придет в норму. Надеюсь, что смогу быть полезен команде и в однодневных гонках, и в многодневках, и на Гранд-турах», - сказал Дмитрий Груздев.
Артем Захаров, отмечающий сегодня свой 30-летний юбилей, присоединился к команде «Астана» в 2017 году. Он является специалистом трековых дисциплин (в этом году Захаров представлял Казахстан в омниуме на Олимпиаде в Токио), но, в то же самое время, Артем набрал большой опыт выступлений на северных классических гонках и коротких многодневках.
Чемпион Казахстана 2017 года, в этом сезоне Артем Захаров завоевал бронзовую медаль в групповой гонке вслед за своими товарищами по команде Евгением Федоровым и Евгением Гидичем.
«Прошедший сезон получился очень напряженным и нервным и из-за продолжающейся пандемии, и из-за подготовки к Олимпийским Играм, которая получилась очень непростой из-за многочисленных ограничений. Из-за трековой подготовки, Олимпиады и чемпионата мира удалось проехать не так много шоссейных гонок вместе с «Астаной», но в следующем году я хотел бы сосредоточиться на шоссе, на помощи своей команде, на том, чтобы проявить себя на какой-нибудь однодневной гонке или на небольшой многодневке. Несмотря на то, что я много времени провожу на треке, за эти пять лет в Мировом Туре я набрал приличный опыт, и думаю, что сейчас самое время его использовать», - сказал Артем Захаров.
«Дмитрий и Артем – очень опытные гонщики, и они нужны нам в нашей команде для того, чтобы делиться ценным опытом с новым поколением казахстанских спортсменов, таких как Евгений Федоров, Глеб Брусенский и наш нео-профессионал Нурберген Нурлыхасым. Несмотря на свой возраст, Груздев продолжает развиваться как гонщик, и на протяжении последних двух сезонов, особенно на «Вуэльте-2020» и «Туре-2021» он проявил себя как ценный командный игрок. Захаров тоже является сильным и лояльным гонщиком, всегда готовым оказать помощь лидерам и на «классиках», и на многодневных гонках. Я рассчитываю, что в новом сезоне оба гонщика будут много трудиться для достижения самых важных командных целей», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.
Пресс-служба велокоманды Astana-Premier Tech
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Адриен
Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15)
Что касается комплектования состава, Н.Смагулов обещал сюрпризы . Пока это коснулось только уходящих из каманды - Фульсанг, Санчес, братья, Собреро, Аранбуру, Власов... Ну а в смысле приходящих - ничего сенсационного и прорывного...
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Astanaforever
Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15)
Цитата: sixpack
просайклингстатс открой и посмотри. он проехал несколько недельных гонок WТ, и что-то там еще. Ни с одной многодневки он не сошел.
Ну, открыл. И че? Он учавствовал в 18 гонках в этом сезоне. Из них 10 доехал в. 8 сошел. Класс! И ты еще топишь за него? Лишь бы пооппонировать , да?
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motte
Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15)
Вот и компания собирается, а тут ещё нибали огонька подкинул, сказав следующее :
Итальянец, который вернулся в Астану из Trek-Segafredo, также намекнул, что он, вероятно, будет участвовать в гонке на Джиро д'Италия, учитывая вероятность этапов в его родной Сицилии на маршруте в следующем году.
И, очень интересно вот что:
В интервью La Gazzetta dello Sport Нибали сказал, что он планирует вернуться на Тур Фландрии, где у него была впечатляющая камея в 2018 году, и что ему также понравилась идея участвовать в гонках вместе с новым товарищем по команде Джанни Москоном в Paris-Roubaix.
«Я хотел бы снова попробовать Тур Фландрии. Я участвовал в нем всего один раз, но это заняло мое сердце», - сказал Нибали La Gazzetta .
«Я никогда не участвовал в Париж-Рубе, возможно, сейчас самое подходящее время. Конечно, это риск, это гонка, которую нужно подготовить до мельчайших деталей, но вам нужно сделать это хотя бы раз в жизни. более того, с таким Москоном ему понадобится поддержка ».
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Astanaforever
Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15)
Цитата: микеле оп-оп-оп
С сатанойфорева опять не посоветовались)
Да зачем со мной советоваться? Все и так очевидно, кто есть кто?
Цитата: sixpack
Цитата: Astanaforever
Половину гонок он просто не доезжал до финиша
Груздев в этом году не сошел ни с одной многодневной гонки
Цитата: Astanaforever
Он все вне команды катает на всех трэковых соревнованиях. Вот путь и катался бы на них, хотя там тоже беспонтово.
бюджет платит и шоссейникам и трековикам. В команде больше народу, чем необходимо для шоссейных гонок. в чем тогда проблема?
А в какой он многодневной гонке он ехал, кроме тура? То то и оно.
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sixpack
Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15)
Цитата: Astanaforever
Половину гонок он просто не доезжал до финиша
Груздев в этом году не сошел ни с одной многодневной гонки
Цитата: Astanaforever
Он все вне команды катает на всех трэковых соревнованиях. Вот путь и катался бы на них, хотя там тоже беспонтово.
бюджет платит и шоссейникам и трековикам. В команде больше народу, чем необходимо для шоссейных гонок. в чем тогда проблема?
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aru90
Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15)
Цитата: Astanaforever
Цитата: Адриен
Тут несколько дней назад писали в комментариях, мол, Собреро не продлили из-за его бесперспективности и плохих результатов. Ну а с этими двумя ребятами выходит - всё в порядке. Разгонятся - не остановишь...
Вот из за таких прэтэжэшгиков как эти двое, Астана в этом году поставила своц антирекорд по победам за всю историю существования команды. Давайте возьмем статистику того же Груздева за этот год. Половину гонок он просто не доезжал до финиша, вторую половину во второй сотне. Мол скажут, он командный гонщик, помогает лидеру на грантурах. Я хочу спросить всех, как он может помогать лидеру, капитану, если он в начале гонок отваливается? Посмотрите сколько гонок проехал Захаров в этом сезоне? Нисколько почти. Он все вне команды катает на всех трэковых соревнованиях. Вот путь и катался бы на них, хотя там тоже беспонтово. Я крайне возмущен политикой по селекции команды Винокуровым. Он опять в очередной раз наступает на свои грабли, набирая гонщиков по разнарядке. Ничего из этого хорошего ждать не приходиться. Совок из Астаны ну никак не выгнать. Я в шоке от этих подписаний.
Надеюсь, что смогу быть полезен команде и в однодневных гонках, и в многодневках, и на Гранд-турах», - сказал Дмитрий Груздев..((((((..Улыбнуло!!!!))))))) Какое лицемерие, какое мошеничество! Зашкаливает.
Дока прям на все гонки.. незаменимый. Как это без него Астана будет выигрывать? Ну никак.
Вино просто своих корешей тянет. Удивительно, что Стальнов завершил карьеру. Ему наверное тоже контракт
-
Astanaforever
Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15)
Цитата: Адриен
Тут несколько дней назад писали в комментариях, мол, Собреро не продлили из-за его бесперспективности и плохих результатов. Ну а с этими двумя ребятами выходит - всё в порядке. Разгонятся - не остановишь...
Вот из за таких прэтэжэшгиков как эти двое, Астана в этом году поставила своц антирекорд по победам за всю историю существования команды. Давайте возьмем статистику того же Груздева за этот год. Половину гонок он просто не доезжал до финиша, вторую половину во второй сотне. Мол скажут, он командный гонщик, помогает лидеру на грантурах. Я хочу спросить всех, как он может помогать лидеру, капитану, если он в начале гонок отваливается? Посмотрите сколько гонок проехал Захаров в этом сезоне? Нисколько почти. Он все вне команды катает на всех трэковых соревнованиях. Вот путь и катался бы на них, хотя там тоже беспонтово. Я крайне возмущен политикой по селекции команды Винокуровым. Он опять в очередной раз наступает на свои грабли, набирая гонщиков по разнарядке. Ничего из этого хорошего ждать не приходиться. Совок из Астаны ну никак не выгнать. Я в шоке от этих подписаний.
Надеюсь, что смогу быть полезен команде и в однодневных гонках, и в многодневках, и на Гранд-турах», - сказал Дмитрий Груздев..((((((..Улыбнуло!!!!))))))) Какое лицемерие, какое мошеничество! Зашкаливает.
Дока прям на все гонки.. незаменимый. Как это без него Астана будет выигрывать? Ну никак.
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