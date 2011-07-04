Дмитрий Груздев и Артем Захаров остаются в команде Astana Qazaqstan Team

drevgen

Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15) Потому он и Деклерк (Де!), а не груздев (г?).

Адриен

Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15) Что касается комплектования состава, Н.Смагулов обещал сюрпризы . Пока это коснулось только уходящих из каманды - Фульсанг, Санчес, братья, Собреро, Аранбуру, Власов... Ну а в смысле приходящих - ничего сенсационного и прорывного...

Astanaforever

Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15) Цитата: sixpack просайклингстатс открой и посмотри. он проехал несколько недельных гонок WТ, и что-то там еще. Ни с одной многодневки он не сошел. Ну, открыл. И че? Он учавствовал в 18 гонках в этом сезоне. Из них 10 доехал в. 8 сошел. Класс! И ты еще топишь за него? Лишь бы пооппонировать , да? Ну, открыл. И че? Он учавствовал в 18 гонках в этом сезоне. Из них 10 доехал в. 8 сошел. Класс! И ты еще топишь за него? Лишь бы пооппонировать , да?

motte

Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15) Вот и компания собирается, а тут ещё нибали огонька подкинул, сказав следующее : Итальянец, который вернулся в Астану из Trek-Segafredo, также намекнул, что он, вероятно, будет участвовать в гонке на Джиро д'Италия, учитывая вероятность этапов в его родной Сицилии на маршруте в следующем году. И, очень интересно вот что: В интервью La Gazzetta dello Sport Нибали сказал, что он планирует вернуться на Тур Фландрии, где у него была впечатляющая камея в 2018 году, и что ему также понравилась идея участвовать в гонках вместе с новым товарищем по команде Джанни Москоном в Paris-Roubaix. «Я хотел бы снова попробовать Тур Фландрии. Я участвовал в нем всего один раз, но это заняло мое сердце», - сказал Нибали La Gazzetta . «Я никогда не участвовал в Париж-Рубе, возможно, сейчас самое подходящее время. Конечно, это риск, это гонка, которую нужно подготовить до мельчайших деталей, но вам нужно сделать это хотя бы раз в жизни. более того, с таким Москоном ему понадобится поддержка ».

sixpack

Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15) просайклингстатс открой и посмотри. он проехал несколько недельных гонок WТ, и что-то там еще. Ни с одной многодневки он не сошел.

Astanaforever

Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15) Цитата: микеле оп-оп-оп С сатанойфорева опять не посоветовались)

Да зачем со мной советоваться? Все и так очевидно, кто есть кто? Цитата: sixpack Цитата: Astanaforever Половину гонок он просто не доезжал до финиша



Груздев в этом году не сошел ни с одной многодневной гонки



Цитата: Astanaforever Он все вне команды катает на всех трэковых соревнованиях. Вот путь и катался бы на них, хотя там тоже беспонтово.



бюджет платит и шоссейникам и трековикам. В команде больше народу, чем необходимо для шоссейных гонок. в чем тогда проблема?



Груздев в этом году не сошел ни с одной многодневной гонкибюджет платит и шоссейникам и трековикам. В команде больше народу, чем необходимо для шоссейных гонок. в чем тогда проблема? Да зачем со мной советоваться? Все и так очевидно, кто есть кто?А в какой он многодневной гонке он ехал, кроме тура? То то и оно.

sixpack

Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15) Цитата: Astanaforever Половину гонок он просто не доезжал до финиша Груздев в этом году не сошел ни с одной многодневной гонки Цитата: Astanaforever Он все вне команды катает на всех трэковых соревнованиях. Вот путь и катался бы на них, хотя там тоже беспонтово. бюджет платит и шоссейникам и трековикам. В команде больше народу, чем необходимо для шоссейных гонок. в чем тогда проблема?

микеле оп-оп-оп

Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15) С сатанойфорева опять не посоветовались)

aru90

Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15) Цитата: Astanaforever Цитата: Адриен Тут несколько дней назад писали в комментариях, мол, Собреро не продлили из-за его бесперспективности и плохих результатов. Ну а с этими двумя ребятами выходит - всё в порядке. Разгонятся - не остановишь...

Вот из за таких прэтэжэшгиков как эти двое, Астана в этом году поставила своц антирекорд по победам за всю историю существования команды. Давайте возьмем статистику того же Груздева за этот год. Половину гонок он просто не доезжал до финиша, вторую половину во второй сотне. Мол скажут, он командный гонщик, помогает лидеру на грантурах. Я хочу спросить всех, как он может помогать лидеру, капитану, если он в начале гонок отваливается? Посмотрите сколько гонок проехал Захаров в этом сезоне? Нисколько почти. Он все вне команды катает на всех трэковых соревнованиях. Вот путь и катался бы на них, хотя там тоже беспонтово. Я крайне возмущен политикой по селекции команды Винокуровым. Он опять в очередной раз наступает на свои грабли, набирая гонщиков по разнарядке. Ничего из этого хорошего ждать не приходиться. Совок из Астаны ну никак не выгнать. Я в шоке от этих подписаний.



Надеюсь, что смогу быть полезен команде и в однодневных гонках, и в многодневках, и на Гранд-турах», - сказал Дмитрий Груздев..((((((..Улыбнуло!!!!))))))) Какое лицемерие, какое мошеничество! Зашкаливает.



Дока прям на все гонки.. незаменимый. Как это без него Астана будет выигрывать? Ну никак. Вот из за таких прэтэжэшгиков как эти двое, Астана в этом году поставила своц антирекорд по победам за всю историю существования команды. Давайте возьмем статистику того же Груздева за этот год. Половину гонок он просто не доезжал до финиша, вторую половину во второй сотне. Мол скажут, он командный гонщик, помогает лидеру на грантурах. Я хочу спросить всех, как он может помогать лидеру, капитану, если он в начале гонок отваливается? Посмотрите сколько гонок проехал Захаров в этом сезоне? Нисколько почти. Он все вне команды катает на всех трэковых соревнованиях. Вот путь и катался бы на них, хотя там тоже беспонтово. Я крайне возмущен политикой по селекции команды Винокуровым. Он опять в очередной раз наступает на свои грабли, набирая гонщиков по разнарядке. Ничего из этого хорошего ждать не приходиться. Совок из Астаны ну никак не выгнать. Я в шоке от этих подписаний.Надеюсь, что смогу быть полезен команде и в однодневных гонках, и в многодневках, и на Гранд-турах», - сказал Дмитрий Груздев..((((((..Улыбнуло!!!!))))))) Какое лицемерие, какое мошеничество! Зашкаливает.Дока прям на все гонки.. незаменимый. Как это без него Астана будет выигрывать? Ну никак. Вино просто своих корешей тянет. Удивительно, что Стальнов завершил карьеру. Ему наверное тоже контракт

Astanaforever

Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (15) Цитата: Адриен Тут несколько дней назад писали в комментариях, мол, Собреро не продлили из-за его бесперспективности и плохих результатов. Ну а с этими двумя ребятами выходит - всё в порядке. Разгонятся - не остановишь...

Вот из за таких прэтэжэшгиков как эти двое, Астана в этом году поставила своц антирекорд по победам за всю историю существования команды. Давайте возьмем статистику того же Груздева за этот год. Половину гонок он просто не доезжал до финиша, вторую половину во второй сотне. Мол скажут, он командный гонщик, помогает лидеру на грантурах. Я хочу спросить всех, как он может помогать лидеру, капитану, если он в начале гонок отваливается? Посмотрите сколько гонок проехал Захаров в этом сезоне? Нисколько почти. Он все вне команды катает на всех трэковых соревнованиях. Вот путь и катался бы на них, хотя там тоже беспонтово. Я крайне возмущен политикой по селекции команды Винокуровым. Он опять в очередной раз наступает на свои грабли, набирая гонщиков по разнарядке. Ничего из этого хорошего ждать не приходиться. Совок из Астаны ну никак не выгнать. Я в шоке от этих подписаний.



Надеюсь, что смогу быть полезен команде и в однодневных гонках, и в многодневках, и на Гранд-турах», - сказал Дмитрий Груздев..((((((..Улыбнуло!!!!))))))) Какое лицемерие, какое мошеничество! Зашкаливает.



Дока прям на все гонки.. незаменимый. Как это без него Астана будет выигрывать? Ну никак. Вот из за таких прэтэжэшгиков как эти двое, Астана в этом году поставила своц антирекорд по победам за всю историю существования команды. Давайте возьмем статистику того же Груздева за этот год. Половину гонок он просто не доезжал до финиша, вторую половину во второй сотне. Мол скажут, он командный гонщик, помогает лидеру на грантурах. Я хочу спросить всех, как он может помогать лидеру, капитану, если он в начале гонок отваливается? Посмотрите сколько гонок проехал Захаров в этом сезоне? Нисколько почти. Он все вне команды катает на всех трэковых соревнованиях. Вот путь и катался бы на них, хотя там тоже беспонтово. Я крайне возмущен политикой по селекции команды Винокуровым. Он опять в очередной раз наступает на свои грабли, набирая гонщиков по разнарядке. Ничего из этого хорошего ждать не приходиться. Совок из Астаны ну никак не выгнать. Я в шоке от этих подписаний.Надеюсь, что смогу быть полезен команде и в однодневных гонках, и в многодневках, и на Гранд-турах», - сказал Дмитрий Груздев..((((((..Улыбнуло!!!!))))))) Какое лицемерие, какое мошеничество! Зашкаливает.Дока прям на все гонки.. незаменимый. Как это без него Астана будет выигрывать? Ну никак.