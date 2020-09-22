Кристиан Скарони остается в Astana Qazaqstan Team

"С нетерпением жду, когда начну выступать с Диланом ван Барле, наша команда ещё никогда не была так сильна. Думаю, мы хорошо дополняем друг друга».

Улыбаюсь и задаю риторический вопрос: а с кем Ваут как-то иначе дополняет друг друга?

Роглича к победам возил? Возил. Йонаса возил? Возил. Даже Лапорта сначала привез к победе, потом шепнул на ушко, что тот может выиграть этап ТДФ. А потом Лапорт так вошел во вкус, что объехал Ваута на ЧМ.

Так что, предположу, что ван Барле, которому явно не хватало психологической уверенности, хорошей такой спортивной наглости, найдет в JV более яркое продолжение карьеры.