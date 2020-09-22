VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Кристиан Скарони остается в Astana Qazaqstan Team

Кристиан Скарони остается в Astana Qazaqstan Team

 

Итальянский гонщик Кристиан Скарони, присоединившийся к Astana Qazaqstan Team в конце июля 2022 года, подписал новый контракт на 2023 год. Таким образом, Скарони готовится провести свой первый полноценный сезон в Мировом Туре.

 

Кристиан Скарони остается в Astana Qazaqstan Team

 Photo credit: @Gettysport

  

«Последние полгода, благодаря «Астане» и шансу, который был мне предоставлен, позволили хорошо подготовиться к этому шагу в Мировой Тур. Думаю, что мне удалось полностью влиться в команду, в том числе и потому, что я уже был знаком с некоторыми спортивными директорами и гонщиками. На протяжении этих месяцев я делал все что было в моих силах, чтобы помочь команде добиться поставленных целей, и это продление контракта многое для меня значит. В течение времени, проведенного в Astana Qazaqstan Team, я нашел замечательную атмосферу и поддержку, так что я рад остаться здесь. Полный сезон в Мировом Туре – большой шаг для меня, но я готов к нему. Сделаю все возможное для того, чтобы продолжить развиваться как гонщик и командный игрок», - сказал Кристиан Скарони.

Кристиан Скарони (25 лет) является многообещающим гонщиком с хорошим спринтом из небольших групп, который уже сумел проявить себя на холмистых и горных гонках. Несмотря на очень непростой для него прошедший сезон, Скарони удалось одержать две победы на этапах «Адриатики-Ионики» и занять высокое 7-е место в однодневной гонке «Коппа Бернокки».

«Кристиан – сильный гонщик, и я думаю, что все, что ему необходимо – это хороший шанс проявить себя и добиться высоких результатов в этом спорте. Мы видели очень серьезное отношение и к тренировкам, и к гонкам, спортсмен продемонстрировал отличный командный дух, так что я думаю, что в новом году Скарони может добиться многого, если продолжит работать на протяжении зимнего периода и первых месяцев сезона», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер AstanaQazaqstan Team.

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Кристиан Скарони Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 13:07 | Регистрация: 22.09.2020

    нормально 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • velodoctor
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    velodoctor-Фото
    Так можно про Джиро прошлогоднюю сказать, про последнюю неделю точно, но кроссовые гонки длятся около часа, 1-2 раза в неделю, если он получает удовольствие, то я не думаю что это как-то повлияет на сезон на шоссе
  • SportSpirit
    Примож Роглич: “Не знаю, буду ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Да-а-а, этап с финишем на Граноне - это был шедефр от JV с самых первых метров, когда в отрыв поела ван Арт, и до победного финиша Вингегора!

     

    2 совета Приможу:

    - готовиться к Вуэльте через Джиро

    - не спринтовать в группе с Фредом Райтом

  • SportSpirit
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    SportSpirit-Фото
    Тогда зачем это все? Спину "просадили", психику тоже. Начиная с ОИ нет адекватного тренировочного и гоночного наката. Нельзя объять необъятное и впихнуть в себя невпихуемое)
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт: «Может, в 2023 г ... (1)
    SportSpirit-Фото

    "С нетерпением жду, когда начну выступать с Диланом ван Барле, наша команда ещё никогда не была так сильна. Думаю, мы хорошо дополняем друг друга».

     

    Улыбаюсь и задаю риторический вопрос: а с кем Ваут как-то иначе дополняет друг друга?music 

     

    Роглича к победам возил? Возил. Йонаса возил? Возил. Даже Лапорта сначала привез к победе, потом шепнул на ушко, что тот может выиграть этап ТДФ. А потом Лапорт так вошел  во вкус, что объехал Ваута на ЧМ. 

     

    Так что, предположу, что ван Барле, которому явно не хватало психологической уверенности, хорошей такой спортивной наглости, найдет в JV более яркое продолжение карьеры. 

     

     

     

     

  • Ернат
    Кристиан Скарони остается в As ... (1)
    Ернат-Фото

    нормально 

  • MVDP
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    MVDP-Фото
    Боюсь, что последний шанс на адекватное совмещение был в 2019 году.
  • SportSpirit
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    SportSpirit-Фото

    "Прошлый сезон нельзя назвать хорошим. Даже не могу назвать его сезоном." 

     

    Я в эту секунду подумала, что Матье про шоссе.biggrin Жду адекватной для него программы совмещения дисциплин. Но, если честно, не очень надеюсь)

  • MVDP
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    MVDP-Фото

    В декабре рановато на пик.

  • Pugachev
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    Pugachev-Фото

    ВДП - просто здоровенный мужик. Ну, и на велике умеет ездить. Это дает гремучую смесь.....)))))) Болею за Свика с прошлого года. И он мне все больше нравится. Пусть даже не дотянет до ВДМ и ВВА....

  • Pugachev
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (3)
    Pugachev-Фото
    Полностью согласен!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 ноября

Tosh van der Sande (Jumbo - Visma)

Jhonatan Restrepo Valencia (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Alexander Krieger (Alpecin-Deceuninck)

Urko Berrade (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2022 (77)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)