- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 11:18
Кристиан Скарони остается в Astana Qazaqstan Team
Итальянский гонщик Кристиан Скарони, присоединившийся к Astana Qazaqstan Team в конце июля 2022 года, подписал новый контракт на 2023 год. Таким образом, Скарони готовится провести свой первый полноценный сезон в Мировом Туре.
Photo credit: @Gettysport
«Последние полгода, благодаря «Астане» и шансу, который был мне предоставлен, позволили хорошо подготовиться к этому шагу в Мировой Тур. Думаю, что мне удалось полностью влиться в команду, в том числе и потому, что я уже был знаком с некоторыми спортивными директорами и гонщиками. На протяжении этих месяцев я делал все что было в моих силах, чтобы помочь команде добиться поставленных целей, и это продление контракта многое для меня значит. В течение времени, проведенного в Astana Qazaqstan Team, я нашел замечательную атмосферу и поддержку, так что я рад остаться здесь. Полный сезон в Мировом Туре – большой шаг для меня, но я готов к нему. Сделаю все возможное для того, чтобы продолжить развиваться как гонщик и командный игрок», - сказал Кристиан Скарони.
Кристиан Скарони (25 лет) является многообещающим гонщиком с хорошим спринтом из небольших групп, который уже сумел проявить себя на холмистых и горных гонках. Несмотря на очень непростой для него прошедший сезон, Скарони удалось одержать две победы на этапах «Адриатики-Ионики» и занять высокое 7-е место в однодневной гонке «Коппа Бернокки».
«Кристиан – сильный гонщик, и я думаю, что все, что ему необходимо – это хороший шанс проявить себя и добиться высоких результатов в этом спорте. Мы видели очень серьезное отношение и к тренировкам, и к гонкам, спортсмен продемонстрировал отличный командный дух, так что я думаю, что в новом году Скарони может добиться многого, если продолжит работать на протяжении зимнего периода и первых месяцев сезона», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер AstanaQazaqstan Team.
Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team
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