Молодежная команда Astana Qazaqstan Development Team представляет состав 2022 года

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Континентальная команда Astana Qazaqstan Development Team, являющаяся молодежным проектом команды Мирового Тура UCI Astana Qazaqstan Team, рада представить свой состав на дебютный велосипедный сезон 2022 года. В основной состав команды в следующем сезоне войдут десять гонщиков, пять из которых будут представлять Казахстан, еще пять – Италию, Эквадор, Колумбию, Францию и Латвию.

«Думаю, что нам удалось собрать оптимальный и сбалансированный состав молодых гонщиков, у большинства из которых уже есть серьезный опыт выступлений в юниорских и молодежных гонках самого высокого уровня. Половина команды – это талантливые казахстанские ребята, добившиеся высоких результатов и на национальном уровне, и в Азии и Европе. И именно на них мы и будем делать ставку, работа с ними будет в нашем приоритете. Однако, позиционируя эту команду как главный тактический резерв для AstanaQazaqstan Team, нашей команды Мирового Тура, мы обязаны мыслить более широко, ища молодых и перспективных ребят не только в Казахстане, но и по всему миру. Так, мы преследуем две цели сразу – создаем боеспособный коллектив, который сможет бороться за высокие места в престижных европейских гонках, и раскрываем потенциал молодых гонщиков, которые получат шанс перейти в Мировой Тур, став частью главной казахстанской велосипедной команды. Я приветствую всех ребят в нашем молодежном проекте и надеюсь, что дебютный сезон получится успешным», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Состав команды:

Даниил Пронский, Казахстан, 21 год. Чемпион Казахстана в групповой гонке среди юниоров (2018), чемпион Азии в индивидуальной гонке среди юниоров (2018), победитель однодневной гонки «Гран-при Вело Алания» (2020), призер многодневной гонки «Белград Баньялука» (2020).

Оркен Сламжанов, Казахстан, 20 лет. Бронзовый призер чемпионата Азии в групповой гонке среди юниоров (2019), бронзовый призер чемпионата Казахстана в групповой гонке до 23 лет (2021).

Николя Винокуров, Казахстан, 19 лет. Серебряный призер чемпионата Казахстана в групповой гонке среди юниоров (2019), 8-е место на чемпионате Казахстана в групповой гонке до 23 лет (2021), победитель многодневной гонки «Тур региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег» (2020), серебряный призер однодневной гонки «Тур дю Жеводан Окситани» (2020), серебряный призер многодневной гонки «Вуэльта Талаверы среди юниоров» (2020).

Александр Винокуров мл., Казахстан, 19 лет. 7-й на многодневной гонке «Вуэльта Талаверы среди юниоров» (2020), 10-е место на чемпионате Казахстана в индивидуальной гонке до 23 лет (2021).

Андрей Ремхе, Казахстан, 18 лет. Чемпион Казахстана в индивидуальной гонке среди юниоров (2021), серебряный призер чемпионата Казахстана в групповой гонке среди юниоров (2021), победитель многодневных гонок «Кайсери Джуниор Рэйс» и «Вело Эрсиес Джуниор Рэйс» (2021).

Харольд Мартин Лопес, Эквадор, 20 лет. Чемпион Эквадора в индивидуальной гонке до 23 лет (2021), серебряный призер чемпионата Эквадора в групповой гонке до 23 лет (2021), победитель этапа «Вуэльты Коста-Рики» (2019), победитель двух этапов «Вуэльты Гватемалы» (2020), бронзовый призер «Вуэльты Эквадора» (2020).

Хуан Карлос Лопес, Колумбия, 20 лет. 8-е место на многодневной гонке «Вуэльта Колумбии до 23 лет» (2021), 5-е место на многодневной гонке «Вуэльта Колумбии среди юниоров» (2019).

Джанмарко Гарофоли, Италия, 19 лет. Серебряный призер многодневной гонки «Джиро Валле д’Аоста» (2021), чемпион Италии в групповой гонке среди юниоров (2019), победитель однодневной гонки «Трофео Буффони» (2019).

Пабло Санчес, Франция, 19 лет. Бронзовый призер однодневной гонки «Гран-при Сент-Ромен» (2021), бронзовый призер многодневной гонки «Вуэльта а ла Суббетика» (2020), бронзовый призер однодневной гонки «Тур дю Жеводан Окситани» (2020).

Матис Калвершс, Латвия, 18 лет. Чемпион Латвии в групповой и индивидуальной гонке среди юниоров (2021).

С 1 февраля к основному составу команды присоединится итальянский гонщик Давиде Тонеатти, специализирующийся на дисциплине велокросс.

Давиде Тонеатти, Италия, 20 лет. Серебряный (2020) и бронзовый (2021) призер чемпионата Италии по велокроссу до 23 лет, победитель однодневной гонки по велокроссу «Бругерио» (2021).

Пресс-служба велокоманды Astana - Premier Tech