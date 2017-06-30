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Молодежная команда Astana Qazaqstan Development Team представляет состав 2022 года

Молодежная команда Astana Qazaqstan Development Team представляет состав 2022 года

Photo (c) @GettySport

 

 

  Континентальная команда Astana Qazaqstan Development Team, являющаяся молодежным проектом команды Мирового Тура UCI Astana Qazaqstan Team, рада представить свой состав на дебютный велосипедный сезон 2022 года. В основной состав команды в следующем сезоне войдут десять гонщиков, пять из которых будут представлять Казахстан, еще пять – Италию, Эквадор, Колумбию, Францию и Латвию.

 

  «Думаю, что нам удалось собрать оптимальный и сбалансированный состав молодых гонщиков, у большинства из которых уже есть серьезный опыт выступлений в юниорских и молодежных гонках самого высокого уровня. Половина команды – это талантливые казахстанские ребята, добившиеся высоких результатов и на национальном уровне, и в Азии и Европе. И именно на них мы и будем делать ставку, работа с ними будет в нашем приоритете. Однако, позиционируя эту команду как главный тактический резерв для AstanaQazaqstan Team, нашей команды Мирового Тура, мы обязаны мыслить более широко, ища молодых и перспективных ребят не только в Казахстане, но и по всему миру. Так, мы преследуем две цели сразу – создаем боеспособный коллектив, который сможет бороться за высокие места в престижных европейских гонках, и раскрываем потенциал молодых гонщиков, которые получат шанс перейти в Мировой Тур, став частью главной казахстанской велосипедной команды. Я приветствую всех ребят в нашем молодежном проекте и надеюсь, что дебютный сезон получится успешным», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

Состав команды:

 

Даниил Пронский, Казахстан, 21 год. Чемпион Казахстана в групповой гонке среди юниоров (2018), чемпион Азии в индивидуальной гонке среди юниоров (2018), победитель однодневной гонки «Гран-при Вело Алания» (2020), призер многодневной гонки «Белград Баньялука» (2020).

 

Оркен Сламжанов, Казахстан, 20 лет. Бронзовый призер чемпионата Азии в групповой гонке среди юниоров (2019), бронзовый призер чемпионата Казахстана в групповой гонке до 23 лет (2021).

 

Николя Винокуров, Казахстан, 19 лет. Серебряный призер чемпионата Казахстана в групповой гонке среди юниоров (2019), 8-е место на чемпионате Казахстана в групповой гонке до 23 лет (2021), победитель многодневной гонки «Тур региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег» (2020), серебряный призер однодневной гонки «Тур дю Жеводан Окситани» (2020), серебряный призер многодневной гонки «Вуэльта Талаверы среди юниоров» (2020).

 

Александр Винокуров мл., Казахстан, 19 лет. 7-й на многодневной гонке «Вуэльта Талаверы среди юниоров» (2020), 10-е место на чемпионате Казахстана в индивидуальной гонке до 23 лет (2021).

 

Андрей Ремхе, Казахстан, 18 лет. Чемпион Казахстана в индивидуальной гонке среди юниоров (2021), серебряный призер чемпионата Казахстана в групповой гонке среди юниоров (2021), победитель многодневных гонок «Кайсери Джуниор Рэйс» и «Вело Эрсиес Джуниор Рэйс» (2021).

 

Харольд Мартин Лопес, Эквадор, 20 лет. Чемпион Эквадора в индивидуальной гонке до 23 лет (2021), серебряный призер чемпионата Эквадора в групповой гонке до 23 лет (2021), победитель этапа «Вуэльты Коста-Рики» (2019), победитель двух этапов «Вуэльты Гватемалы» (2020), бронзовый призер «Вуэльты Эквадора» (2020).

 

Хуан Карлос Лопес, Колумбия, 20 лет. 8-е место на многодневной гонке «Вуэльта Колумбии до 23 лет» (2021), 5-е место на многодневной гонке «Вуэльта Колумбии среди юниоров» (2019).

 

Джанмарко Гарофоли, Италия, 19 лет. Серебряный призер многодневной гонки «Джиро Валле д’Аоста» (2021), чемпион Италии в групповой гонке среди юниоров (2019), победитель однодневной гонки «Трофео Буффони» (2019).

 

Пабло Санчес, Франция, 19 лет. Бронзовый призер однодневной гонки «Гран-при Сент-Ромен» (2021), бронзовый призер многодневной гонки «Вуэльта а ла Суббетика» (2020), бронзовый призер однодневной гонки «Тур дю Жеводан Окситани» (2020).

 

Матис Калвершс, Латвия, 18 лет. Чемпион Латвии в групповой и индивидуальной гонке среди юниоров (2021).

 

С 1 февраля к основному составу команды присоединится итальянский гонщик Давиде Тонеатти, специализирующийся на дисциплине велокросс.

 

Давиде Тонеатти, Италия, 20 лет. Серебряный (2020) и бронзовый (2021) призер чемпионата Италии по велокроссу до 23 лет, победитель однодневной гонки по велокроссу «Бругерио» (2021).

 

Пресс-служба велокоманды Astana - Premier Tech

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Теги к статье: Astana Qazaqstan Development Team

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 15:47 | Регистрация: 30.06.2017

    Давно надо было открывать такой проект под Астану.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Вчера, 18:37 | Регистрация: 22.09.2020

    ну удачи им, у них все еще впереди

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Комментарии

  • Адриен
    Петер Саган объяснил ситуацию ... (1)
    Адриен-Фото

    Блин, как ребенок. Когда шкодит - не думает о последствиях, а когда "на сцену" выходит ремень - слезы и "Я больше не буду...". Впрочем, так себя ведут  почти все "звезды".

  • close2you
    Спортивный агент: «Все боятся ... (2)
    close2you-Фото
    Да во всём собственно)
  • EL-Fenomeno
    Ники Терпстра продлил контракт ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Во, когда аж всплыло, через полгода  и + месяц. big_boss

    Возможно Петер подумал, что на правах 3-кратного чемпиона мира и много_узнаваемого кумира большинства его "поймут и простят", но нет...пришлось применить силу, вплоть до сломанной травмированной руки полицейского!
    К тому же я предполагаю что автомобиль был у братьев красивый а значит по прекрасных улицах Монако можно было смело поддать газку)

  • Ернат
    Молодежная команда Astana Qaza ... (2)
    Ернат-Фото

    ну удачи им, у них все еще впереди

  • BlAr
    Ники Терпстра продлил контракт ... (4)
    BlAr-Фото
    Трёхкратный чемпион мира, словацкий велогонщик Петер Саган получил штраф в размере € 5 тыс. за нападение на полицейского, сообщает Var-Matin.

    По информации издания, инцидент, за который был наказан гонщик, произошёл 25 апреля. Ночью того дня Саган, находясь в нетрезвом состоянии, разъезжал по улицам Монако с братом, который вёл автомобиль. Полицейские остановили братьев и попросили их выйти из машины, на что Петер отреагировал агрессивно. Между ним и патрульными завязалась потасовка, в ходу которой один из сотрудников получил травму руки.

    Впоследствии выяснилось, что неадекватная реакция Сагана была вызвана тем, что спортсмен, который на тот момент не был вакцинирован, подумал, будто полицейские хотят заставить его сделать прививку от коронавируса.

    Подробнее на «Чемпионате»:
    https://www.championat.com/other/news-4521479-v-monako-vynesli-prigovor-velogon
    schiku-on-napal-na-policiyu-opasayas-nasilnoj-vakcinacii.html?utm_source=copypa
    ste
  • Ернат
    Джо Домбровски о переходе в ве ... (5)
    Ернат-Фото

    в преспективе будет хорошо в однодневных гонках )

  • tukau
    Ники Терпстра продлил контракт ... (4)
    tukau-Фото
    Интересно узнать, какую
  • BlAr
    Ники Терпстра продлил контракт ... (4)
    BlAr-Фото

    Кстати о Сагане. Петр на днях в очередную историю влип, а почему-то на сайте об этом тишина!

  • Astanaforever
    Молодежная команда Astana Qaza ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Давно надо было открывать такой проект под Астану.
  • el kun
    Спортивный агент: «Все боятся ... (2)
    el kun-Фото
    В чем то он прав безусловно

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