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Андрей Зейц и Глеб Брусенский продлевают контракт с Astana Qazaqstan Team

Андрей Зейц и Глеб Брусенский продлевают контракт с Astana Qazaqstan Team

 

Два казахстанских гонщика, Андрей Зейц и Глеб Брусенский продлили свои контракты с командой Astana Qazaqstan Team еще на один сезон (2023).

 

Андрей Зейц и Глеб Брусенский продлевают контракт с Astana Qazaqstan Team

 Photo credit: @Gettysport

  

Андрей Зейц (35 лет), самый опытный казахстанский гонщик в пелотоне, провел солидный сезон в команде, став одним из важных гонщиков для Алексея Луценко во время «Тур де Франс». Наряду с невероятной командной работой по ходу сезона, Андрею удалось добиться и ряда личных результатов, среди которых 8-е место на горной однодневной гонке «Челлендж Мон-Ванту», 9-е место в общем зачете «Тура Сицилии» и два десятых места в генеральной классификации «Тура Окситании» и «Тура Лангкави».

- Несмотря на то, что год сложился непросто из-за КОВИДа и всех последствий пандемии, думаю, мне удалось провести хороший сезон. Я был рад оказаться полезным в командных построениях, помочь нашим лидерам в достижении тех целей, которые ставились. И, конечно, я рад, что удалось проявить себя в тех гонках, где передо мной ставилась такая задача. Чувствую, что и мотивация, и физическая форма остаются на высоком уровне, поэтому готов работать дальше, помогать своей команде изо всех сил. Рад продлить контракт еще на один сезон, сделаю все возможное, чтобы провести его как можно лучше, - рассказал Андрей Зейц.

Для Глеба Брусенкого (22 года) только что завершившийся сезон стал вторым годом в качестве профессионального гонщика в составе Astana Qazaqstan Team. В течение 2022 года Глеб одержал победу в групповой гонке чемпионата Азии до 23 лет, занял третье место в групповой гонке чемпионата Казахстана и финишировал 15-м в общем зачете «Тур де л’Авенир».

«Я рад, что у меня есть возможность продолжить выступать в составе нашей казахстанской команды, продолжить работать над собой для того, чтобы выйти на новый уровень. Два первых года в Мировом Туре прошли очень быстро и, возможно, немного сумбурно из-за пандемии. Не удалось раскрыть свой потенциал в полной мере. Но уверен, что успех придет, я готов работать и еще раз работать для того, чтобы реализоваться в качестве профессионального гонщика на все 100%», - сказал Глеб Брусенский.

«Действительно, Андрей Зейц – настоящий ветеран отечественного велоспорта, но в этом сезоне он продемонстрировал, что по-прежнему полон энергии и мотивации для того, чтобы продолжать выступать на очень высоком уровне. Андрей – сильный гонщик, на которого всегда можно положиться в любой гонке, так что я рад, что он остается с нами еще на один сезон. Если говорить о Глебе Брусенском, то он провел два хороших, но вместе с тем трудных года, на которые существенно повлияла пандемия. В прошлом сезоне гонщик переживал как яркие, так и не самые удачные моменты, но это нормально. Он все еще очень молод, ему еще не хватает опыта, так что мы продолжим нашу совместную работу для того, чтобы вместе добиться хороших результатов в новом году», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Андрей Зейц Глеб Брусенский Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

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