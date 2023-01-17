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Глеб Сырица подписывает контракт с Astana Qazaqstan Team

Глеб Сырица подписывает контракт с Astana Qazaqstan Team

 

22-летний Глеб Сырица подписал свой первый профессиональный контракт с казахстанской командой Astana Qazaqstan Team, в которой будет выступать следующие два сезона (2023 и 2024).

 

 Photo credit: @Gettysport

  

«В этом году я получил уникальный шанс попробовать свои силы на профессиональном уровне, присоединившись к Astana Qazaqstan Team в качестве стажера. Сделал все возможное для того, чтобы проявить себя с самой лучшей стороны в каждой гонке в составе команды, и теперь я очень рад подписать свой первый профессиональный контракт. Дебют в Мировом Туре, тем более в составе такой знаменитой команды, как «Астана», это невероятная возможность для меня, и я готов сделать все для того, чтобы воспользоваться ей наилучшим образом. Благодарю руководство команды за доверие и предоставленный шанс. Впереди много работы, много тренировок и гонок, на которых предстоит набраться опыта, которого пока не хватает. Но я готов ко всем трудностям, чтобы стать лучше для соперничества с сильнейшими гонщиками мира», - сказал Глеб Сырица.

Стажировка Глеба Сырицы прошла на очень высоком уровне и за всего пять гонок вместе с AstanaQazaqstan Team молодой гонщик успел одержать одну победу (на первом этапе Тура Лангкави) и завоевать четыре призовых места (на этапах Арктической Гонки Норвегии, Тура Словакии и Тура Лангкави).

«Я рад, что мы дали шанс Глебу проявить себя в качестве стажера, чем он в полной мере и воспользовался. Победа и четыре призовых места всего за несколько гонок – это весомый результат. Его спринтерские качества говорят сами за себя, однако, предстоит проделать очень большой объем работы и для того, чтобы улучшить спринт, и для того, чтобы оценить возможности гонщика в других специализациях. Тем не менее, своими результатами и своим отношением к делу во время стажировки Глеб Сырица впечатлил, так что я рад, что он присоединится к команде «Астана» в следующем сезоне уже в качестве гонщика основного состава», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Глеб Сырица Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (12)
    Виктор Сироткин-Фото

    Vanthourenhout звучит из уст фламандских репортёров в начале почти каждого интервью с ним
    https://www.youtube.com/c/WielerFlitsTV/search?query=Vanthourenhout
    все немного по-разному, но слышится ещё и мягкое "Т" в конце.
    Я пересмотрел много велокроссовых гонок с фламандскими комментаторами, привык к произношению "Вантурнат"

  • MVDP
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (12)
    MVDP-Фото
    Здесь четко слышно "Вантуренхаут".
    https://bg.forvo.com/word/vanthourenhout/
    Комментаторы глотают звуки и получается что-то между "Вантурнаут" и "Вантурнот". Может на французский манер, поди их разбери.
  • Earl57
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (12)
    Earl57-Фото

    Спасибо. Я так поняла, что по объяснениям жены фамилию Свена неправильно записали в регистр. И переводчик пришел к выводу, что должно быть "Нейс".
    С "Вантурнаут" и "Вантауренхаут" вопрос остался открытым. Но переводчик предлагает придерживаться современного варианта "Вантауренхаут".

     

    П.С. В этой связи вспомнила Кройшвайка. Когда журналисты спросили как произносится его фамилия, он ответил: "Как это произносится по-голландски вы все равно не повторите. Поэтому говорите как вам удобно."

  • MVDP
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (12)
    MVDP-Фото
    Голландскоговорящие комментаторы произносят как что-то среднее между Найс и Нейс, Нис никогда не слышал. Вот что нарыл:
    https://ru.forvo.com/word/sven_nys/
    http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=37&t=48296
  • Freejazz
    Майкл Вантауренхаут опередил Т ... (2)
    Freejazz-Фото
    У Изербита традиционно сильна перваяя половина сезона, потом наступает спад. Сейчас это произошло раньше, чем ожидалось. Может быть он готовится к чемпионату мира?
    Ну и потом, как тут писали раньше, холодно и грязно - это не очень для него.
  • Виктор Сироткин
    Майкл Вантауренхаут опередил Т ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    плачевное состояние формы Eli Iserbyt развязывает руки Michael Vanthourenhout и позволяет ему свободно бороться с безоговорочными лидерами пелотона.

  • Earl57
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (12)
    Earl57-Фото
    Курдюков сказал что он переключается на зимние виды спорта. Это значит что дальше велокросс будет снова комментировать Кондрашов. А это сильно на любителя, мягко говоря)) Зато можно будет детально узнать, у кого какие призовые. Кондрашов эту тему особенно любит))
  • MVDP
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (12)
    MVDP-Фото

    Даже не знал, что КМ по Еврику показывают. По привычке на Tiz-cycling все смотрю.

  • Earl57
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (12)
    Earl57-Фото

    Thibau Nys - гонщик, который финишировал 6-м. Англоязычные комментаторы произносят его фамилию как "Найс". Курдюков говорит "Нес" или "Нейс". Судя по голландско-русской транскрипции должно быть "Нис", ибо это все-таки голландский язык, а не английский.

    Курдюков совсем не случайно на протяжении всей гонки следил за ним. Тибо всего неделю назад исполнилось 20 лет, он уже успел пошуметь на юниорских и андеровских гонках. Его отец, один из самых знаменитых велокроссменов, хотел подольше подержать Тибо в тени, под своим крылышком, чтобы он развивался спокойно и без спешки. Ибо хочет, чтобы карьера его сына была не только яркой, но и долгой. Однако парень уже в 19 лет явно перерос андеровский уровень и его приходится отпускать в большой мир. Следующие два года Тибо будет выступать за Трек. Аналитики называют его в числе неопрофи, за которыми стоит последить в 2023 г. Парнишка очень талантлив. Естественно, что ему, как и другим молодым талантам, понадобится какое-то время для адаптации в элите. 

  • Ернат
    Мартин Лаас – новичок команды ... (10)
    Ернат-Фото
    да переподпишут наверное

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