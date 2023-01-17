Глеб Сырица подписывает контракт с Astana Qazaqstan Team

22-летний Глеб Сырица подписал свой первый профессиональный контракт с казахстанской командой Astana Qazaqstan Team, в которой будет выступать следующие два сезона (2023 и 2024).

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«В этом году я получил уникальный шанс попробовать свои силы на профессиональном уровне, присоединившись к Astana Qazaqstan Team в качестве стажера. Сделал все возможное для того, чтобы проявить себя с самой лучшей стороны в каждой гонке в составе команды, и теперь я очень рад подписать свой первый профессиональный контракт. Дебют в Мировом Туре, тем более в составе такой знаменитой команды, как «Астана», это невероятная возможность для меня, и я готов сделать все для того, чтобы воспользоваться ей наилучшим образом. Благодарю руководство команды за доверие и предоставленный шанс. Впереди много работы, много тренировок и гонок, на которых предстоит набраться опыта, которого пока не хватает. Но я готов ко всем трудностям, чтобы стать лучше для соперничества с сильнейшими гонщиками мира», - сказал Глеб Сырица.



Стажировка Глеба Сырицы прошла на очень высоком уровне и за всего пять гонок вместе с AstanaQazaqstan Team молодой гонщик успел одержать одну победу (на первом этапе Тура Лангкави) и завоевать четыре призовых места (на этапах Арктической Гонки Норвегии, Тура Словакии и Тура Лангкави).



«Я рад, что мы дали шанс Глебу проявить себя в качестве стажера, чем он в полной мере и воспользовался. Победа и четыре призовых места всего за несколько гонок – это весомый результат. Его спринтерские качества говорят сами за себя, однако, предстоит проделать очень большой объем работы и для того, чтобы улучшить спринт, и для того, чтобы оценить возможности гонщика в других специализациях. Тем не менее, своими результатами и своим отношением к делу во время стажировки Глеб Сырица впечатлил, так что я рад, что он присоединится к команде «Астана» в следующем сезоне уже в качестве гонщика основного состава», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team