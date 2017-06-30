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Нурберген Нурлыхасым – новый гонщик команды Astana Qazaqstan Team

Нурберген Нурлыхасым – новый гонщик команды Astana Qazaqstan Team

 
Действующий чемпион Казахстана в групповой гонке среди гонщиков до 23 лет Нурберген Нурлыхасым с 2022 года будет выступать в команде Мирового Тура Astana Qazaqstan Team. Свой первый профессиональный контракт с казахстанской командой Нурберген подписал на два сезона.

 



«Я рад и очень взволнован большим шагом в моей карьере, который вот-вот сделаю. Переход в Мировой Тур в составе нашей команды Astana Qazaqstan Team – это мечта, которая становится явью. Мне удалось провести неплохой сезон в молодежных гонках, но я прекрасно понимаю, что Мировой Тур – это совсем другой уровень, другая подготовка, другие цели. Я благодарен Александру Винокурову за этот шанс, и я постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие. Также, хотел сказать спасибо своему первому тренеру Вячеславу Непомнящих и всему тренерскому штабу команды Vino – AstanaMotors во главе с Александром Шушемоином. Всеми мыслями я уже в новом сезоне, который готовлюсь начать в лучшей команде рядом с гонщиками, за которыми слежу и за которых болею с самого детства. Новая глава моей карьеры начинается, и я с нетерпением жду встречи с командой на первом подготовительном сборе», - рассказал Нурберген Нурлыхасым.

21-летний Нурберген Нурлыхасым уже успел набрать приличный опыт выступлений в престижных европейских гонках на юниорском и молодежном уровне. Так, за плечами Нурлыхасыма – выступление на юниорском и молодежном (до 23 лет) чемпионате мира, молодежной версии «Джиро д’Италия» и самой престижной молодежной гонке «Тур де л’Авенир».

В этом сезоне Нурберген одержал уверенную сольную победу в групповой гонке чемпионата Казахстана. Также, на счету гонщика призовые места в национальном чемпионате среди юниоров, 4-е место на этапе «Тура Балтик-Карконоше» (2019), девятое место в общем зачете «Тур де ДМЗ» (2017).

«Этим летом Нурберген впечатлил всех своей уверенной победой на чемпионате Казахстана, кроме того, он очень достойно выглядел и на «Тур де лАвенир», и на недавнем чемпионате мира, который прошел по очень непростым «классическим» трассам. Мы видим определенный потенциал в этом гонщике, и, безусловно, он заслужил шанс попробовать проявить себя на уровне Мирового Тура. Предстоит проделать огромный объем работы, получить новый большой опыт, но судя по целеустремленности и мотивации гонщика, у него все может получиться. Перед новым сезоном у нас складывается крепкая, амбициозная команда, которая будет ставить перед собой высокие цели, и я думаю, что Нурлыхасым сможет хорошо вписаться в этот состав», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team. 

«Нурберген – перспективный молодой спортсмен, чемпион Казахстана до 23 лет в групповой гонке. В этом году он продемонстрировал не только ряд неплохих результатов, но и я проявил себя как целеустремленный спортсмен. Конечно, Мировой Тур – это другой уровень, и ему многому предстоит научиться, но я думаю, что этот шанс подарит ему новые цели и возможности правильно развиваться, чтобы вырасти в хорошего профессионального велогонщика. Переход Нурлыхасыма в Мировой Тур – это очередной яркий пример плодотворного сотрудничества Федерации велоспорта Казахстана и нашей главной велосипедной команды Astana Qazaqstan Team. Мы продолжим работу по поиску новых молодых талантов и созданию всех необходимых условий для их развития», – прокомментировал президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов.

 

Пресс-служба велокоманды Astana Premier Tech

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Теги к статье: Нурберген Нурлыхасым Александр Винокуров Astana Qazaqstan Team Нурлан Смагулов велоспорт Казахстана

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  1. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Сегодня, 11:02 | Регистрация: 24.05.2021

    Вот ето видно и по лицу и по имени , фамилии, что он настоящий казахстанец!

  2. Бакеша

    Сегодня, 11:28 | Регистрация: 1.02.2018

    Удачи ему!

  3. Имя: KazAlmaty

    Kaz_Almaty

    Сегодня, 11:46 | Регистрация: 30.06.2021

    Похож на Тадея. Будем надеяться что он станет таким же чемпионом.

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:14 | Регистрация: 30.06.2017

    Единственное, что меня не отталкивает, успокаивает и вселяет надежды, так это его возраст. Все. Посмотрим.

    Вся жизнь это гонка.

  5. close2you

    Сегодня, 13:56 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Kaz_Almaty
    Похож на Тадея. Будем надеяться что он станет таким же чемпионом.
    В вашем случае, "болеть за своих" так болеть)) подписали парня по национальному признаку и этническому происхождению. Чего вы придумываете какие то сказки)) новый погги, новый ремко... просто нужны люди с КАЗАХСКОЙ фамилией и именем в КАЗАХСКОЙ команде. Не выдумывайте.

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Комментарии

  • close2you
    Нурберген Нурлыхасым – новый г ... (5)
    close2you-Фото
    Цитата: Kaz_Almaty
    Похож на Тадея. Будем надеяться что он станет таким же чемпионом.
    В вашем случае, "болеть за своих" так болеть)) подписали парня по национальному признаку и этническому происхождению. Чего вы придумываете какие то сказки)) новый погги, новый ремко... просто нужны люди с КАЗАХСКОЙ фамилией и именем в КАЗАХСКОЙ команде. Не выдумывайте.
  • motte
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (11)
    motte-Фото
    Босс Инеос говорит что «нам предстоит, пожалуй, один из величайших гонщиков Гранд-тура, которых когда-либо видели, Погачар».
    Вызов брошен всем - :)
  • Cyrill
    Дамиано Карузо и Джино Медер п ... (2)
    Cyrill-Фото

    Это самый интересный вопрос :) Но возможно (как показала практика) "недельки" он ещё тянет. На большее - могу предположить, то что мы видим последние годы в его исполнении - отсутствие выносливости на "длинном пробеге", как следствие потеря концентрации на вторых неделях ГТ, как следствие то что имеем ...

  • Astanaforever
    Нурберген Нурлыхасым – новый г ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Единственное, что меня не отталкивает, успокаивает и вселяет надежды, так это его возраст. Все. Посмотрим.
  • RVL
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (11)
    RVL-Фото

    Он опять бежит впереди паровоза)))

  • Kaz_Almaty
    Нурберген Нурлыхасым – новый г ... (5)
    Kaz_Almaty-Фото
    Похож на Тадея. Будем надеяться что он станет таким же чемпионом.
  • Earl57
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (11)
    Earl57-Фото
    У них кроме Ремко больше некого на генерал ставить. Алмейда то уходит, а взамен никого не взяли.
    Алафилип от ГК наотрез отказывается. Он только этапы хочет.
    А на Джиро Кэва отправят. Если договорятся относительно контракта, естественно))
  • Бакеша
    Нурберген Нурлыхасым – новый г ... (5)
    Бакеша-Фото
    Удачи ему!
  • AmaAma
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (11)
    AmaAma-Фото
    Патрик говорил что раньше 2023 года на Туре Ремко можем не ждать
    Нужно пройти "второстепенный" ГТ, а потом уже переходить к Туру
    Но может у Квиков 150 раз уже все изменилось

    Патрик говорил что раньше 2023 года на Туре Ремко можем не ждать
    Нужно пройти "второстепенный" ГТ, а потом уже переходить к Туру
    Но может у Квиков 150 раз уже все изменилось
  • Earl57
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: AmaAma

    Я не желаю ему резкого взрыва в сезоне 2022, но попробовать свои силы на Джиро, зацепить парочку недельных гонок и классику мирового календаря. 

    Он же говорит что хочет бросить вызов Погачару, Рогличу и Берналю. Значит собирается ехать Тур де Франс, а не Джиро. По большому счету, в его случае нет никакой разницы какой ГТ ему ехать.

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
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