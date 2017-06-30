Нурберген Нурлыхасым – новый гонщик команды Astana Qazaqstan Team

Нурберген Нурлыхасым – новый г онщик команды Astana Qazaqstan Team



Действующий чемпион Казахстана в групповой гонке среди гонщиков до 23 лет Нурберген Нурлыхасым с 2022 года будет выступать в команде Мирового Тура Astana Qazaqstan Team. Свой первый профессиональный контракт с казахстанской командой Нурберген подписал на два сезона.





«Я рад и очень взволнован большим шагом в моей карьере, который вот-вот сделаю. Переход в Мировой Тур в составе нашей команды Astana Qazaqstan Team – это мечта, которая становится явью. Мне удалось провести неплохой сезон в молодежных гонках, но я прекрасно понимаю, что Мировой Тур – это совсем другой уровень, другая подготовка, другие цели. Я благодарен Александру Винокурову за этот шанс, и я постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие. Также, хотел сказать спасибо своему первому тренеру Вячеславу Непомнящих и всему тренерскому штабу команды Vino – AstanaMotors во главе с Александром Шушемоином. Всеми мыслями я уже в новом сезоне, который готовлюсь начать в лучшей команде рядом с гонщиками, за которыми слежу и за которых болею с самого детства. Новая глава моей карьеры начинается, и я с нетерпением жду встречи с командой на первом подготовительном сборе», - рассказал Нурберген Нурлыхасым.



21-летний Нурберген Нурлыхасым уже успел набрать приличный опыт выступлений в престижных европейских гонках на юниорском и молодежном уровне. Так, за плечами Нурлыхасыма – выступление на юниорском и молодежном (до 23 лет) чемпионате мира, молодежной версии «Джиро д’Италия» и самой престижной молодежной гонке «Тур де л’Авенир».



В этом сезоне Нурберген одержал уверенную сольную победу в групповой гонке чемпионата Казахстана. Также, на счету гонщика призовые места в национальном чемпионате среди юниоров, 4-е место на этапе «Тура Балтик-Карконоше» (2019), девятое место в общем зачете «Тур де ДМЗ» (2017).



«Этим летом Нурберген впечатлил всех своей уверенной победой на чемпионате Казахстана, кроме того, он очень достойно выглядел и на «Тур де л’Авенир», и на недавнем чемпионате мира, который прошел по очень непростым «классическим» трассам. Мы видим определенный потенциал в этом гонщике, и, безусловно, он заслужил шанс попробовать проявить себя на уровне Мирового Тура. Предстоит проделать огромный объем работы, получить новый большой опыт, но судя по целеустремленности и мотивации гонщика, у него все может получиться. Перед новым сезоном у нас складывается крепкая, амбициозная команда, которая будет ставить перед собой высокие цели, и я думаю, что Нурлыхасым сможет хорошо вписаться в этот состав», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.



«Нурберген – перспективный молодой спортсмен, чемпион Казахстана до 23 лет в групповой гонке. В этом году он продемонстрировал не только ряд неплохих результатов, но и я проявил себя как целеустремленный спортсмен. Конечно, Мировой Тур – это другой уровень, и ему многому предстоит научиться, но я думаю, что этот шанс подарит ему новые цели и возможности правильно развиваться, чтобы вырасти в хорошего профессионального велогонщика. Переход Нурлыхасыма в Мировой Тур – это очередной яркий пример плодотворного сотрудничества Федерации велоспорта Казахстана и нашей главной велосипедной команды Astana Qazaqstan Team. Мы продолжим работу по поиску новых молодых талантов и созданию всех необходимых условий для их развития», – прокомментировал президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов.

Пресс-служба велокоманды Astana Premier Tech