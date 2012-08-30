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- Дата:
- Сегодня, 10:25
Себастьян Энао и Леонардо Бассо переходят в Astana Qazaqstan Team
Колумбийский гонщик Себастьян Энао (28 лет) и итальянец Леонардо Бассо (27 лет) станут частью команды Astana Qazaqstan Team в будущем сезоне. Контракт с Энао рассчитан на один сезон (2022), а соглашение с Бассо заключено на два года (2022 и 2023).
Photo credit: @Gettysport
Себастьян Энао перешел в профессионалы в 2014 году после серии весомых результатов в национальном календаре Колумбии. За восемь лет в Мировом Туре Энао проявил себя как сильный и лояльный командный игрок с серьезным опытом выступлений на Гранд-турах, особенно на «Джиро д’Италия» (за эти восемь лет гонщик проехал пять «Джиро», а его лучшим результатом в общем зачете стало 17-е место).
Среди важнейших достижений Энао можно отметить третье место в общем зачете «Тура Лангкави» (2015), пятое место на «Международной неделе Коппи-Бартали» (2016), шестое место на «Арктической Гонке Норвегии» (2016) и восьмое место в генеральной классификации «Вуэльты Бургоса» (2018) и «Вольты Альгарве» (2021).
«Честно говоря, я взволнован своим переходом в команду «Астана», это новый шаг для меня, перемена, в которой я нуждался для того, чтобы продолжить развиваться как профессиональный гонщик. Хотел бы поблагодарить Александра Винокурова за возможность стать гонщиком команды «Астана». Я с нетерпением жду момента встречи с командой, с моими новыми товарищами, жду возможности примерить новую майку. Думаю, что «Астана» – это команда, которая может идеально мне подойти, а я в свою очередь, готов выложиться на 100% ради того, чтобы вместе добиться наилучших результатов», - сказал Себастьян Энао.
Леонардо Бассо попал в Мировой Тур в 2018 году, в качестве своей основной специализации выбрав классические и однодневные гонки. За четыре года своей профессиональной карьеры Бассо проехал 60 однодневок. В качестве лучших результатов гонщика можно назвать пятое место на «Коппа Бернокки», седьмое место на «Гран Премио Бруно Бегелли», девятое место на «Трофео Пальма» и «Трофео Кампос».
«Я очень рад возможности выступать в команде Astana Qazaqstan Team в следующем сезоне. Это одна из самых больших и старых команд в Мировом Туре, многие большие чемпионы выступали в майке «Астаны» за ее долгую и славную историю. Так что, мне очень приятно присоединиться к этой команде на два следующих года. Я благодарен Александру Винокурову за доверие, и я постараюсь оправдать его на шоссе своей работой и самоотдачей. Сделаю все возможное для того, чтобы помочь команде добиться ее главных целей. Я готов оказать лидерам максимальную помощь, чтобы выиграть как можно больше в следующем сезоне», - сказал Леонардо Бассо.
«Мы стремимся к усилению нашей команды в направлении Гранд-туров и классических гонок, и я думаю, что эти два гонщика могут прекрасно нам подойти. Мы знаем Себастьяна Энао, как хорошего помощника, очень опытного в плане супермногодневок и многодневных гонок, так что он может сыграть важную роль для лидеров команды. Также, Леонардо Бассо всего за несколько лет приобрел хороший опыт выступления на Северных классических гонках в то время, как мы стремимся улучшить наши результаты в этом направлении. Я хочу поприветствовать Себастьяна и Леонардо в Astana Qazaqstan Team, и с нетерпением жду начала работы с этими гонщиками для подготовки к новому сезону», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.
Пресс-служба велокоманды Astana Premier Tech
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