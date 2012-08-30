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Себастьян Энао и Леонардо Бассо переходят в Astana Qazaqstan Team

Себастьян Энао и Леонардо Бассо переходят в Astana Qazaqstan Team

 



  Колумбийский гонщик Себастьян Энао (28 лет) и итальянец Леонардо Бассо (27 лет) станут частью команды Astana Qazaqstan Team в будущем сезоне. Контракт с Энао рассчитан на один сезон (2022), а соглашение с Бассо заключено на два года (2022 и 2023).

 

Себастьян Энао и Леонардо Бассо переходят в Astana Qazaqstan Team

 

Photo credit: @Gettysport



  Себастьян Энао перешел в профессионалы в 2014 году после серии весомых результатов в национальном календаре Колумбии. За восемь лет в Мировом Туре Энао проявил себя как сильный и лояльный командный игрок с серьезным опытом выступлений на Гранд-турах, особенно на «Джиро д’Италия» (за эти восемь лет гонщик проехал пять «Джиро», а его лучшим результатом в общем зачете стало 17-е место).

  Среди важнейших достижений Энао можно отметить третье место в общем зачете «Тура Лангкави» (2015), пятое место на «Международной неделе Коппи-Бартали» (2016), шестое место на «Арктической Гонке Норвегии» (2016) и восьмое место в генеральной классификации «Вуэльты Бургоса» (2018) и «Вольты Альгарве» (2021).

  «Честно говоря, я взволнован своим переходом в команду «Астана», это новый шаг для меня, перемена, в которой я нуждался для того, чтобы продолжить развиваться как профессиональный гонщик. Хотел бы поблагодарить Александра Винокурова за возможность стать гонщиком команды «Астана». Я с нетерпением жду момента встречи с командой, с моими новыми товарищами, жду возможности примерить новую майку. Думаю, что «Астана» – это команда, которая может идеально мне подойти, а я в свою очередь, готов выложиться на 100% ради того, чтобы вместе добиться наилучших результатов», - сказал Себастьян Энао.

  Леонардо Бассо попал в Мировой Тур в 2018 году, в качестве своей основной специализации выбрав классические и однодневные гонки. За четыре года своей профессиональной карьеры Бассо проехал 60 однодневок. В качестве лучших результатов гонщика можно назвать пятое место на «Коппа Бернокки», седьмое место на «Гран Премио Бруно Бегелли», девятое место на «Трофео Пальма» и «Трофео Кампос».

  «Я очень рад возможности выступать в команде Astana Qazaqstan Team в следующем сезоне. Это одна из самых больших и старых команд в Мировом Туре, многие большие чемпионы выступали в майке «Астаны» за ее долгую и славную историю. Так что, мне очень приятно присоединиться к этой команде на два следующих года. Я благодарен Александру Винокурову за доверие, и я постараюсь оправдать его на шоссе своей работой и самоотдачей. Сделаю все возможное для того, чтобы помочь команде добиться ее главных целей. Я готов оказать лидерам максимальную помощь, чтобы выиграть как можно больше в следующем сезоне», - сказал Леонардо Бассо.

  «Мы стремимся к усилению нашей команды в направлении Гранд-туров и классических гонок, и я думаю, что эти два гонщика могут прекрасно нам подойти. Мы знаем Себастьяна Энао, как хорошего помощника, очень опытного в плане супермногодневок и многодневных гонок, так что он может сыграть важную роль для лидеров команды. Также, Леонардо Бассо всего за несколько лет приобрел хороший опыт выступления на Северных классических гонках в то время, как мы стремимся улучшить наши результаты в этом направлении. Я хочу поприветствовать Себастьяна и Леонардо в Astana Qazaqstan Team, и с нетерпением жду начала работы с этими гонщиками для подготовки к новому сезону», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.


 

Пресс-служба велокоманды Astana Premier Tech

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Теги к статье: Себастьян Энао Леонардо Бассо Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 10:56 | Регистрация: 30.06.2017

    За одного битого, трех не битых дают.))) Если еще с DELKO брата Серхио Энао забрать, взамен двух братьев Изагирре, то статус Twin востановится.

    Вся жизнь это гонка.

    1. RVL

      Сегодня, 11:29 | Регистрация: 30.08.2012

      И братьев саганов, и брата нибали к нибали.)))

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Комментарии

  • Astanaforever
    Иван Соса подписал двухлетний ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот и замена Лопесу.

    Не ужился он с соплеменником все таки.
  • RVL
    Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (2)
    RVL-Фото
    И братьев саганов, и брата нибали к нибали.)))
  • Astanaforever
    Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (2)
    Astanaforever-Фото
    За одного битого, трех не битых дают.))) Если еще с DELKO брата Серхио Энао забрать, взамен двух братьев Изагирре, то статус Twin востановится.
  • AmaAma
    Эдди Меркс о Тадее Погачаре (30)
    AmaAma-Фото

    Нужна соответсвующая трасса и форма
    ЧМ:
    В прошлом году к него была отчаянная атака, а лидером команды назначен Роглич
    В этом году изначально трасса не для него и он очевидно был не в идеальной форме
    На разделке был абсолютный стол.. ну и про форму писал выше
    Погачар не может выиграть все что он захочет:
    Нужна подходящая трасса, форма и команда
    На ОИ у него был горный слуга для атаки? Тратник и Поланц на последней горе отсутвовали, а Роглич телепался в конце группы
    Например.. трасса разделки ОИ хорошо подходила Погачару, но он и его болелы не возникали.. что место отдали Рогличу
    Он лучший горняк и хороший панчер и раздельщик
    На булыге ездил только по юниорам
    У Словении нет набора команды как в Италии, Франции, Бельгии
    Мне этот спортсмен симпатичен и я не могу быть на 100% объективным
    У Вас очень много дополнительной информации и всегда с удовольствием читаю Ваши комментарии

  • 1587
    Эдди Меркс о Тадее Погачаре (30)
    1587-Фото

    под европейцев я так понимаю маршрут. Чтобы Жужу и даже МВДП доехали до конца.

  • RVL
    Эдди Меркс о Тадее Погачаре (30)
    RVL-Фото

    Ключевая фраза " вроде как может выиграть все что захочет "
    Так вроде или как? В вопросе уже заложен отрицатеныц ответ )

    Все что захочет- Он что старик Хоттабыч?
    Трох тибидох- и чемпион мира?

    Да и в 23 ещё многое впереди.
    По вашей логике у него вроде как могло быть 6 гт как минимум) захотел бы выиграл)

    Вы же видели к примеру ои. Значит не может и не все что захочет.

    Да и ваша статистика говорит об этом же)))

  • Earl57
    Эдди Меркс о Тадее Погачаре (30)
    Earl57-Фото
    А мне вот интересно, почему у такого гонщика, который вроде как может выигрывать все что захочет, нет ни одной радужной майки ни в какой дисциплине или категории. При том что чемпионаты мира и Европы ездит каждый год, начиная с юниоров. Прям так тотально не везет?

    1 2015-09-26 World Championships MJ - Road Race DNF
    2 2016-10-14 World Championships MJ - Road Race 50
    3 2017-09-22 World Championships U23 - Road Race 20
    4 2018-09-28 World Championships U23 - Road Race 7
    5 2019-09-29 World Championships - Road Race 18
    6 2020-09-27 World Championships - Road Race 33
    7 2021-09-19 World Championships - ITT 10
    8 2021-09-26 World Championships - Road Race 37
    ********
    1 2015-08-07 UEC Road European Championships MJ - ITT 45
    2 2015-08-09 UEC Road European Championships MJ - Road Race 29
    3 2016-09-16 UEC Road European Championships MJ - Road Race 3
    4 2017-08-05 European Continental Championships U23 - Road Race 102
    5 2018-07-13 European Continental Championships U23 - ITT 16
    6 2018-07-15 European Continental Championships U23 - Road Race 12
    7 2021-09-12 European Continental Championships - Road Race 5
    8 2021-09-09 European Continental Championships - ITT 12
  • GTX
    Матей Мохорич и Сонни Кольбрел ... (2)
    GTX-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Вино хотел подписать Кольбрелли месяц назад. Но, что то не срослось. Видимо по деньгам. Теперь ищет другого лидера умеющего побеждать Ео игроков все меньше и меньше на рынке свободных гонщиков без контрактов. А вот команда DELKO прекратило свое существование. Там есть румын Гросу неплохой гонщик.Так же на волоске висит судьба Team Qhubeka NextHash. Осталось всего два дня для подачи лицензии на участии мировой лиги в UCI. А спонсора нет и видимо не предвидится. Но тнщикам предложили искать себе команды. Сделка с спонсором свалившего из Астаны PREMIER TECH провалилась, так же как и у австралийской GREENEDGE..у которой за 5 млн евро Жак Желабер хотел отхватить 50 процентную долю владения командой. Но австралийцы послали далеко жмотов хитропопых канадцев. Как хорошо, что Астана расторгла с ними контракт. Щас бы название Астаны не было бы в помине.Так вот Ницолло, Поццовиво, Саймон Кларк, Серхио Энао и др остаются без команд. Не знаю, насчет Кампенартса...нашел он команду или нет, но Астане есть куда запустить руку . А вот Фульсанг, Уго Уль подписали контракт с Премьер Тех и теперь не имеют право уйти в другие команды , только с канадцами где они будут спонсорами. Так, что Фульс может оказаться или Израиле Старт Апе или в американской RALLY CYCLING, если Премьер Тех договорится с кем нибудь из них. Два дня и мы узнаем о классных траншах.
    У Кампенарца предложения от 5 команд
  • Ернат
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (28)
    Ернат-Фото

    А где пронский? почему ему не продлевают ????

  • AmaAma
    Эдди Меркс о Тадее Погачаре (30)
    AmaAma-Фото
    Я обозначил 3 рекорда, которые я вижу возможными

    Абсолютно согласен с Туром, вся загвоздка в нем
    Вероятно, на полноценный сезон гонок с булыгами его не будут отпускать, пока он главный претендент на Тур
    С Джиро ситуация зависит от того.. как пройдёт предполагаемая связка с Вуэльтой, но это тоже риск

    Количество побед общее, победа на монументах это вообще полный космос

    Мы до конца не знаем приоритеты и мотивацию самого гонщика. Надеюсь, что у него всю карьеру не будет Тур "превыше всего"

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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