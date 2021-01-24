VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокоманда Bora-hansgrohe продлила контракт с Мартином Лаасом

Эстонский велогонщик Мартин Лаас продлил контракт с велокомандой Bora-hansgrohe

 

 

  Велокоманда Bora-hansgrohe продлила на один год контракт с 27-летним эстонским велогонщиком Мартином Лаасом (Martin Laas). Спринтер Мартин Лаас, пришедший в команду в этом сезоне, принёс команде две победы, выиграв два этапа на Туре Словакии. Как говорится в пресс-релизе команды Bora-hansgrohe, Мартин Лаас будет играть важную роль в развозящих поездах команды.

 

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер Bora-hansgrohe: «Этот год, конечно, осложнил переход Мартина на уровень Мирового тура. Тем не менее, он проделал отличную работу. После локдауна он стал выступать намного лучше, смог принести нам две победы на этапах Тура Словакии.

 

  Он дебютировал на Гранд-туре – на Вуэльте Испании-2020, где интегрировался в спринтерский поезд Паскаля Акермана. Он отлично работал, думаю, в эта роль в спринтерском поезде будет одной из его сильных сторон. Хотя он спринтер, для гонщика этой дисциплины у него отличная выносливость, что особенно ценно для него как для развозящего. У Мартина также большой опыт, он сможет поддержать наших новичков».

 

  Мартин Лаас: «Думаю, я хорошо поработал в этом году. Конечно, обстоятельства были не идеальными, как и мой календарь гонок. Но так же было и у остальных гонщиков. Однако я получил шанс, использовал его на Туре Словакии. Очень счастлив, что команда продолжает верить в мои способности. С нетерпением жду продолжения работы в команде, буду развивать свой потенциал. Вера команды Bora-hansgrohe в меня очень мотивирует».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Bora-hansgrohe Мартин Лаас

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (9)
    Earl57-Фото
    Не, то что что наберут, нет сомнений. Речь о другом. Почему команды вроде Астаны и Мовистара, обгрызают и обгладывают, а эту не не хотят? У нее то ситуация куда хуже чем у Астаны и Мовистара. А статус одинаковый.
  • s75
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (9)
    s75-Фото
    Есть обязательное количество сотрудников команды, работающих на постоянной основе. Наберут, есть немного времени и немалое количество нетрудоустроенных гонщиков. Или таких, как Танфилд, которые "трудоустроились".
  • Rokka
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (9)
    Rokka-Фото
    Продлят африканских гонцов, поговаривают про Ару. Надеюсь команда сможет выжить
  • Ернат
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (15)
    Ернат-Фото

    в основном на класикки и однодневки, на ГТ, только Власов, лученко не потянет

  • N.Pollit
    Рамунас Навардаускас завершил ... (9)
    N.Pollit-Фото
    Кроме побед на этапах ГТ и бронзы ЧМ-2015,
    Навардаускас стал первым литовцем, завоевавшим розовую майку. В качестве лидера общего зачёта Навардаускас провел два этапа Джиро д’Италия в 2012.
  • N.Pollit
    Рамунас Навардаускас завершил ... (9)
    N.Pollit-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    для человека, который "не думал становиться профессионалом", Рамунас покатался сверхуспешно. уж жалеть то ему точно не о чём. половина про-пелотона такому пальмаресу позавидует.
    здоровье важнее. и главное!!! - чтоб это у него это получилось - "кататься на велосипеде ради удовольствия". не у всех экс-про этот фокус проходит

  • Earl57
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (9)
    Earl57-Фото
    Количество стаффа для подтверждения лицензии команды не регламентированно, в отличие от количества гонщиков. Им немного отодвинули дедлайн (за дополнительную плату), войдя в положение. Подписать гонщиков в конце ноября - начале декабря можно без проблем, но какие это будут гонщики - вот в чем вопрос... Несложно предположить, что это будут гонщики, от которых отказались другие волдтуровские команды, либо гонщики из проконтинентальных команд.
  • Arciv
    39-летний Питер Веенинг заверш ... (1)
    Arciv-Фото
    Почти 20 лет в велоспорте,16 гранд туров и только 13 побед ! Сугубо командный боец! Удачи ему,хотелось бы увидеть его в Джамбо через время
  • AvA
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (9)
    AvA-Фото

    а в команде только гонщики?? а стафф?

  • Marat_AST
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (15)
    Marat_AST-Фото
    Так понимаю, упор будет сделан на классики и недельные туры... Потому что кроме Власова и не вижу никого. Или Луца выставят на ГТ? )

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 ноября

Serge Pauwels (CCC Team)

Pieter Serry (Deceuninck - Quick Step)

Daniel Felipe Munoz Giraldo (Androni Giocattoli)

22 ноября

Igor Boev (Gazprom - RusVelo)

Marc Soler (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2020 (87)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)