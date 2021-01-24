Велокоманда Bora-hansgrohe продлила контракт с Мартином Лаасом

Эстонский велогонщик Мартин Лаас продлил контракт с велокомандой Bora-hansgrohe

Велокоманда Bora-hansgrohe продлила на один год контракт с 27-летним эстонским велогонщиком Мартином Лаасом (Martin Laas). Спринтер Мартин Лаас, пришедший в команду в этом сезоне, принёс команде две победы, выиграв два этапа на Туре Словакии. Как говорится в пресс-релизе команды Bora-hansgrohe, Мартин Лаас будет играть важную роль в развозящих поездах команды.

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Ральф Денк, генеральный менеджер Bora-hansgrohe: «Этот год, конечно, осложнил переход Мартина на уровень Мирового тура. Тем не менее, он проделал отличную работу. После локдауна он стал выступать намного лучше, смог принести нам две победы на этапах Тура Словакии.

Он дебютировал на Гранд-туре – на Вуэльте Испании-2020, где интегрировался в спринтерский поезд Паскаля Акермана. Он отлично работал, думаю, в эта роль в спринтерском поезде будет одной из его сильных сторон. Хотя он спринтер, для гонщика этой дисциплины у него отличная выносливость, что особенно ценно для него как для развозящего. У Мартина также большой опыт, он сможет поддержать наших новичков».

Мартин Лаас: «Думаю, я хорошо поработал в этом году. Конечно, обстоятельства были не идеальными, как и мой календарь гонок. Но так же было и у остальных гонщиков. Однако я получил шанс, использовал его на Туре Словакии. Очень счастлив, что команда продолжает верить в мои способности. С нетерпением жду продолжения работы в команде, буду развивать свой потенциал. Вера команды Bora-hansgrohe в меня очень мотивирует».