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Фабио Феллине, Давиде Мартинелли, Мануэле Боаро и Харольд Техада продолжат выступать в Astana Qazaqstan Team

Фабио Феллине, Давиде Мартинелли, Мануэле Боаро и Харольд Техада продолжат выступать в Astana Qazaqstan Team

 



 Четыре гонщика продлили свои контракты с командой Astana Qazaqstan Team: итальянцы Фабио Феллине (31 год), Давиде Мартинелли (28 лет), Мануэле Боаро (34 года) и колумбиец Харольд Техада (24 года) подписали новые двухлетние соглашения с казахстанской командой.

 

Фабио Феллине, Давиде Мартинелли, Мануэле Боаро и Харольд Техада продолжат выступать в Astana Qazaqstan Team

Photo credit: @Gettysport

 



  «Я хочу продолжить совершенствоваться в следующие два года вместе с командой AstanaQazaqstan Team для того, чтобы стать более целостным гонщиком и в том, что касается поддержки лидеров, и в том, что относится к достижению личных результатов. В прошлом году я добился успеха вместе с «Астаной», выиграв «Мемориал Марко Пантани», и в этом сезоне я несколько раз был близок к важным достижениям, так что я надеюсь продолжать в том же духе и в 2022. Новый контракт и хорошие изменения в команде мотивируют меня еще больше трудиться и выкладываться в гонках в новом сезоне», - сказал Фабио Феллине, 9-й в общем зачете «Тура Словакии» и 14-й в генеральной классификации «Тиррено-Адриатико» в 2021 году.

  «Я очень рад продлить мой контракт с командой. Первые два года в «Астане» получились хорошими, я нашел здесь замечательную атмосферу, и мне было очень приятно работать на лидеров, помогать команде достигать поставленных целей. В новом сезоне наша команда сильно изменится, и я уверен, что мы сможем создать отличный коллектив, который будет успешен. Также, я вижу, что и наша «классическая» группа усиливается, так что я надеюсь, что мы будем более конкурентоспособны на классических гонках», - сказал Давиде Мартинелли, третий на одном из этапов «Адриатика-Ионика» и четвертый на «Серениссима Гравел» в завершившемся сезоне.

  «Я вижу, как команда усиливается к новому году, и я рад остаться частью Astana QazaqstanTeam. Я счастлив остаться в этой замечательной группе гонщиков и персонала, и я готов продолжать максимально выкладываться, поддерживая лидеров. Думаю, что наступающий сезон может сложиться успешно для «Астаны», учитывая приход Винченцо Нибали, продолжающийся рост Алексея Луценко, приход других сильных гонщиков, так что для меня будет честью и радостью выступать со всеми ними бок о бок, преследуя общие цели. Я остаюсь в полном распоряжении команды, но, конечно, если в какой-то гонке команда попросит меня попробовать побороться за личный результат, я буду готов к этому», - сказал Мануэле Боаро, один из главных специалистов в команде по отрывам.

  «Последний сезон сложился для меня не так, как я хотел бы по разным причинам, в основном связанным с проблемами со здоровьем и падениями. Я рассчитывал на более успешный дебют на «Джиро д’Италия», и хотел удачнее провести финал года на гонках, которые мне действительно нравятся, «Джиро делл’Эмилия» и «Тур Ломбардии». Но, неприятное падение заставило меня закончить год гораздо раньше, чем я того хотел. Но, новый контракт дарит мне дополнительную мотивацию и вдохновение, и я благодарен команде за этот шанс.

 

  Я надеюсь, что смогу вернуться на уровень 2020 года, когда у меня получился хороший сезон, и я буду работать на 200% ради того, чтобы стать сильнее. Я вижу важные и хорошие изменения в нашей команде, и я очень рад приветствовать новых гонщиков, приходящих к нам и, конечно же, Мигеля Анхеля Лопеса, который возвращается в команду. У меня связаны большие надежды с новым сезоном, и я с нетерпением жду новой встречи с командой на первом тренировочном сборе», - сказал Харольд Техада, 36-й в генеральной классификации «Джиро д’Италия-2021».

  «Учитывая гонщиков, которых мы объявляем сегодня, мы можем сказать, что смогли собрать сильную и амбициозную группу, готовую к большим свершениям в наступающем сезоне. Фабио Феллине – очень опытный гонщик, и мы можем рассчитывать на него практически в любой гонке и в построении командой стратегии, и делая ставку на его личный результат.

 

  Давиде Мартинелли будет частью обновленной «классической» группы, и мы можем ожидать от него и других ребят хороших результатов на северных «классиках». Мануэле Боаро – сильный и лояльный командный игрок, всегда готовый поддержать лидера или защитить командные интересы в отрывах. Харольд Техада все еще очень молодой спортсмен, и если он оставит все свои проблемы со здоровьем позади, я уверен, он станет важной частью наших построений на Гранд-турах», - прокомментировал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.


Пресс-служба велокоманды Astana-Premier Tech

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Теги к статье: Фабио Феллине Давиде Мартинелли Мануэле Боаро Харольд Техада Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:23 | Регистрация: 30.06.2017

    Из них один Техада классный горняк. Феллини свой пик прошел. Остальные на шару проходят по инерции. Особенно сынок Джузеппо..по протекции.

    Одно, два места есть в команде еще для подписаний

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 15:58 | Регистрация: 20.05.2021

    Еще нигде не отметилтсь Фрайле и Ион. Что будет с Контрерасом и самым молодым(20)Пикколо?Возможно,что это как-то взаимосвязано.И наконец,количественный состав-30 или, как в прошедшем сезоне-31.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:32 | Регистрация: 30.06.2017

    Йон уже в кофидисе. Пиколло в Русвело.Контрерас аут.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 18:38 | Регистрация: 20.05.2021

      Пока официальных сообщений не было,но судя по прежним взаимоотношениям с Рус-Вело(Власов-Кузмин)возможно и сейчас:Веласко-Рикколо+Контрерас,ведь кто-то должен заменить,ушедшегоКройцегера.А в прошедшем сезоне колумбиец выступил не хуже чеха,к тому же намного моложе.Так что,повидимому Фрайле будет ЯГОДКОЙ на "праздничном торте".АМИНЬ!

  4. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 18:42 | Регистрация: 11.12.2014

    Фрайле оставить бы ещё

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Румынская полиция нашла украде ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Краткий сюжет фильма =Похитители велосипедов=

    Антонио Риччи, безработный, глава семейства, отец двух детей, после долгих поисков, наконец, находит работу расклейщика афиш. Для того, чтобы приступить к своим обязанностям, ему необходим велосипед. «Нет велосипеда — нет работы», — говорит ему чиновник биржи труда. У Антонио был велосипед, но он сдал его в ломбард, чтобы получить хоть какие-то деньги и купить еды.

    Чтобы выкупить велосипед из ломбарда, жена Антонио закладывает последнее, что ещё хоть чего-нибудь стоит — шесть льняных простыней, которые были её приданым. В первый же рабочий день, пока Антонио старательно наклеивает афишу с изображением Риты Хейворт, велосипед крадут. Антонио со своим маленьким сыном Бруно отправляется на безнадёжные поиски.))...

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Похитители_велосипедов

     

    Я бы посоветовал злодеям которых поймали, придерживаться именно этой версии, а вдруг =поймут, простят и отпустят.=

  • Виктор Сироткин
    Румынская полиция нашла украде ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    наверняка румынский наркобарон хотел их использовать чтобы быстро скрываться с тремя телохранителями. Неуспел посадку выставить

  • ararat
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    ararat-Фото
    Фрайле оставить бы ещё
  • AzaKonta
    Тим Деклерк: «Через 14 лет я, ... (3)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: close2you
    Я тут представил, что эту новость на бельгийском велолайве, комментирует "брюссельФоревер" со словами : опять за счёт бельгийских налогоплатильщиков будет кормиться этот Деклерк. Даже образования не имеет, чтоб педали крутить.. ни одной победы... его Лефевр по старой дружбе держит)) Конец цитаты соответственно)) ой умора
    Квикстепфорева)))
  • nightbuster33
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    nightbuster33-Фото
    Пока официальных сообщений не было,но судя по прежним взаимоотношениям с Рус-Вело(Власов-Кузмин)возможно и сейчас:Веласко-Рикколо+Контрерас,ведь кто-то должен заменить,ушедшегоКройцегера.А в прошедшем сезоне колумбиец выступил не хуже чеха,к тому же намного моложе.Так что,повидимому Фрайле будет ЯГОДКОЙ на "праздничном торте".АМИНЬ!
  • Fara
    Румынская полиция нашла украде ... (3)
    Fara-Фото
    У цыган нашли))
  • Astanaforever
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Йон уже в кофидисе. Пиколло в Русвело.Контрерас аут.
  • nightbuster33
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Еще нигде не отметилтсь Фрайле и Ион. Что будет с Контрерасом и самым молодым(20)Пикколо?Возможно,что это как-то взаимосвязано.И наконец,количественный состав-30 или, как в прошедшем сезоне-31.

  • Coffe
    У сборной Италии во время чемп ... (23)
    Coffe-Фото
    Румынская полиция в ходе обысков обнаружила трековые велосипеды,которые были украдены у сборной Италии на ЧМ.
  • Astanaforever
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Из них один Техада классный горняк. Феллини свой пик прошел. Остальные на шару проходят по инерции. Особенно сынок Джузеппо..по протекции.

    Одно, два места есть в команде еще для подписаний

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