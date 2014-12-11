Фабио Феллине, Давиде Мартинелли, Мануэле Боаро и Харольд Техада продолжат выступать в Astana Qazaqstan Team





Четыре гонщика продлили свои контракты с командой Astana Qazaqstan Team: итальянцы Фабио Феллине (31 год), Давиде Мартинелли (28 лет), Мануэле Боаро (34 года) и колумбиец Харольд Техада (24 года) подписали новые двухлетние соглашения с казахстанской командой.

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«Я хочу продолжить совершенствоваться в следующие два года вместе с командой AstanaQazaqstan Team для того, чтобы стать более целостным гонщиком и в том, что касается поддержки лидеров, и в том, что относится к достижению личных результатов. В прошлом году я добился успеха вместе с «Астаной», выиграв «Мемориал Марко Пантани», и в этом сезоне я несколько раз был близок к важным достижениям, так что я надеюсь продолжать в том же духе и в 2022. Новый контракт и хорошие изменения в команде мотивируют меня еще больше трудиться и выкладываться в гонках в новом сезоне», - сказал Фабио Феллине, 9-й в общем зачете «Тура Словакии» и 14-й в генеральной классификации «Тиррено-Адриатико» в 2021 году.



«Я очень рад продлить мой контракт с командой. Первые два года в «Астане» получились хорошими, я нашел здесь замечательную атмосферу, и мне было очень приятно работать на лидеров, помогать команде достигать поставленных целей. В новом сезоне наша команда сильно изменится, и я уверен, что мы сможем создать отличный коллектив, который будет успешен. Также, я вижу, что и наша «классическая» группа усиливается, так что я надеюсь, что мы будем более конкурентоспособны на классических гонках», - сказал Давиде Мартинелли, третий на одном из этапов «Адриатика-Ионика» и четвертый на «Серениссима Гравел» в завершившемся сезоне.



«Я вижу, как команда усиливается к новому году, и я рад остаться частью Astana QazaqstanTeam. Я счастлив остаться в этой замечательной группе гонщиков и персонала, и я готов продолжать максимально выкладываться, поддерживая лидеров. Думаю, что наступающий сезон может сложиться успешно для «Астаны», учитывая приход Винченцо Нибали, продолжающийся рост Алексея Луценко, приход других сильных гонщиков, так что для меня будет честью и радостью выступать со всеми ними бок о бок, преследуя общие цели. Я остаюсь в полном распоряжении команды, но, конечно, если в какой-то гонке команда попросит меня попробовать побороться за личный результат, я буду готов к этому», - сказал Мануэле Боаро, один из главных специалистов в команде по отрывам.



«Последний сезон сложился для меня не так, как я хотел бы по разным причинам, в основном связанным с проблемами со здоровьем и падениями. Я рассчитывал на более успешный дебют на «Джиро д’Италия», и хотел удачнее провести финал года на гонках, которые мне действительно нравятся, «Джиро делл’Эмилия» и «Тур Ломбардии». Но, неприятное падение заставило меня закончить год гораздо раньше, чем я того хотел. Но, новый контракт дарит мне дополнительную мотивацию и вдохновение, и я благодарен команде за этот шанс.

Я надеюсь, что смогу вернуться на уровень 2020 года, когда у меня получился хороший сезон, и я буду работать на 200% ради того, чтобы стать сильнее. Я вижу важные и хорошие изменения в нашей команде, и я очень рад приветствовать новых гонщиков, приходящих к нам и, конечно же, Мигеля Анхеля Лопеса, который возвращается в команду. У меня связаны большие надежды с новым сезоном, и я с нетерпением жду новой встречи с командой на первом тренировочном сборе», - сказал Харольд Техада, 36-й в генеральной классификации «Джиро д’Италия-2021».



«Учитывая гонщиков, которых мы объявляем сегодня, мы можем сказать, что смогли собрать сильную и амбициозную группу, готовую к большим свершениям в наступающем сезоне. Фабио Феллине – очень опытный гонщик, и мы можем рассчитывать на него практически в любой гонке и в построении командой стратегии, и делая ставку на его личный результат.

Давиде Мартинелли будет частью обновленной «классической» группы, и мы можем ожидать от него и других ребят хороших результатов на северных «классиках». Мануэле Боаро – сильный и лояльный командный игрок, всегда готовый поддержать лидера или защитить командные интересы в отрывах. Харольд Техада все еще очень молодой спортсмен, и если он оставит все свои проблемы со здоровьем позади, я уверен, он станет важной частью наших построений на Гранд-турах», - прокомментировал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.







Пресс-служба велокоманды Astana-Premier Tech