Ваут Пулс продлил контракт с велокомандой Bahrain Victorious

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- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 19:04
Ваут Пулс остаётся в велокоманде Bahrain Victorious на третий сезон
34-летний голландский велогонщик Ваут Пулс (Wout Poels) продлил контракт с велокомандой Bahrain Victorious, где выступает с 2020 года, ещё на один сезон. В прошлом сезоне Ваут Пулс занял 6-е место в общем зачёте Вуэльты Испании-2020, в этом году стал вторым в горной классификации на Тур де Франс, проиграв 19 очков лишь победителю французского Гранд-тура Тадею Погачару. На испанском Гранд-туре в этом году Ваут Пулс помогал своему товарищу по команде Джеку Хейгу , который поднялся на третью ступень подиума.
Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet
Ваут Пулс: «Я счастлив, что, в конце концов, мы смогли достичь соглашения, и я продолжу выступать в этой команде. В прошедшем сезоне наша команда показала несколько очень впечатляющих результатов. Здесь чувствую себя как дома. В команде отличные отношения между гонщиками и персоналом, что помогает фокусироваться на выступлении».
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VeloVelo
Париж-Рубэ-2021. Результаты (51)
Справедливости ради — Сонни, как минимум, 2 раза выходил на смену (на брусчатках).
МВДП да, что-то не так просчитал, мне тоже показалось. Но, это был его дебют, все-таки. Он еще даст на Рубэ.
У Колбрелли тоже был дебют, но, у него всё сошлось на этой гонке - опыт, форма, психология. И Удача.
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VeloVelo
Патрик Лефевр наметил цели для ... (27)
Ну и что получится? Будет ср...ч. Это кому-то надо?
Пусть пишут те, кто хочет писать.
Пусть ставят плюсы-минусы те, кто не хочет писать, но, имеет желание согласиться или не согласиться с тем или иным комментарием или постом.
И пусть не обижаются те, кому ставят минусы.
И пусть не возносятся те, кому ставят плюсы.
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flugegeheimen
У сборной Италии во время чемп ... (22)
Честно говоря, я удивлена, что велосипеды для трека стоят значительно дороже шоссеров с топовым обвесом. Та же Догма на кампе суперрекорд с овощемером, вроде бы стоит в районе 15 к. А тут 25!
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Astanaforever
Джанни Москон надеется быстро ... (2)
Вот это будет существенной потерей для Астаны. Он один из самых серьезных подписаний наряду с Лопесом в команду на одноневные, весенние классики. В команде и так дефицит побеждающих гонщиков. Надеюсь все будет хорошо.
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nightbuster33
Трансферные новости пелотона-2 ... (92)
Основной состав Астаны почти укомплектован: из старых-9,пришли-13,ушли-10?,оставшихся наверное фильтруют-11,о которых ничего не известно,только появляются отдельные комментарии(слухи).Кого оставят из них,компетенция руководства.Среди них есть как со знаком-плюс,так и со знаком-минус,для полного комплектования всего состава.Так что, они находятся сейчас в незавидном состоянии,а возможно уже знают свое местоположение,о чем могут объявить в ближайшие дни.
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ANDREW_STROGINO
Париж-Рубэ-2021. Результаты (51)
У меня сложилось ощущение недальновидности в действиях ВДП. Он тянул, как будто с ним ехали не те, кто заинтересован доехать в призах, а те, кто просто прикрывает отрыв. Они вполне могли работать "на троих", но ВДП упорно был впереди и гнал. Возможно, это был его прием по "сбросу" спринтера. (А другого по отношению к спринтеру и быть не может...) А у спринтера задача - не отпустить. Это часто трактуют как "колесничание". Такое было у Канчеллары с Шаванелем на Фландрии, кажется. ФК гнал как бешеный, Шаванель носа не мог высунуть... Короче, я не ощутил это как явное "колесничание". На Европе было аналогично. Но это сугубо личные ощущения. Все финишировавшие - герои спорта.
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motte
Патрик Лефевр наметил цели для ... (27)
Цитата: Earl57
Да мне как-то фиолетово конкретно на Ремко))
В пелотоне более чем достаточно молодых гонщиков, следить за которыми намного интереснее чем за Ремко. Мне интереснее.
Именно!
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Camel
Патрик Лефевр наметил цели для ... (27)
Вот все-таки "интересные" индивидуумы есть на чате. )) Под интересными, содержательными и конкретными сообщениями ставят МИНУС, а туфту, бестолковость, тавтологию и безграмотность поощряют ПЛЮСОМ. Уверен, если бы минусующие были видны пользователям чата, их уменьшилось бы раза в три.
Страницы истории велоспорта