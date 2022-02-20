Ваут Пулс продлил контракт с велокомандой Bahrain Victorious

У меня сложилось ощущение недальновидности в действиях ВДП. Он тянул, как будто с ним ехали не те, кто заинтересован доехать в призах, а те, кто просто прикрывает отрыв. Они вполне могли работать "на троих", но ВДП упорно был впереди и гнал. Возможно, это был его прием по "сбросу" спринтера. (А другого по отношению к спринтеру и быть не может...) А у спринтера задача - не отпустить. Это часто трактуют как "колесничание". Такое было у Канчеллары с Шаванелем на Фландрии, кажется. ФК гнал как бешеный, Шаванель носа не мог высунуть... Короче, я не ощутил это как явное "колесничание". На Европе было аналогично. Но это сугубо личные ощущения. Все финишировавшие - герои спорта.