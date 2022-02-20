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Ваут Пулс продлил контракт с велокомандой Bahrain Victorious

Ваут Пулс остаётся в велокоманде Bahrain Victorious на третий сезон

 

 

  34-летний голландский велогонщик Ваут Пулс (Wout Poels) продлил контракт с велокомандой Bahrain Victorious, где выступает с 2020 года, ещё на один сезон. В прошлом сезоне Ваут Пулс занял 6-е место в общем зачёте Вуэльты Испании-2020, в этом году стал вторым в горной классификации на Тур де Франс, проиграв 19 очков лишь победителю французского Гранд-тура Тадею Погачару. На испанском Гранд-туре в этом году Ваут Пулс помогал своему товарищу по команде Джеку Хейгу , который поднялся на третью ступень подиума.

 

 

 

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

  Ваут Пулс: «Я счастлив, что, в конце концов, мы смогли достичь соглашения, и я продолжу выступать в этой команде. В прошедшем сезоне наша команда показала несколько очень впечатляющих результатов. Здесь чувствую себя как дома. В команде отличные отношения между гонщиками и персоналом, что помогает фокусироваться на выступлении».

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Теги к статье: Ваут Пулс Wout Poels Bahrain Victorious

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Комментарии

  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2021. Результаты (51)
    VeloVelo-Фото

    Справедливости ради — Сонни, как минимум, 2 раза выходил на смену (на брусчатках).

    МВДП да, что-то не так просчитал, мне тоже показалось. Но, это был его дебют, все-таки. Он еще даст на Рубэ.

    У Колбрелли тоже был дебют, но, у него всё сошлось на этой гонке - опыт, форма, психология. И Удача.

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Ну и что получится? Будет ср...ч. Это кому-то надо?

    Пусть пишут те, кто хочет писать.

    Пусть ставят плюсы-минусы те, кто не хочет писать, но, имеет желание согласиться или не согласиться с тем или иным комментарием или постом.

    И пусть не обижаются те, кому ставят минусы.
    И пусть не возносятся те, кому ставят плюсы.

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Ольга, ну вы же часто пишете про него, значит, вам не совсем фиолетово. И хорошо, что пишете. Спасибо.

  • flugegeheimen
    У сборной Италии во время чемп ... (22)
    flugegeheimen-Фото
    Честно говоря, я удивлена, что велосипеды для трека стоят значительно дороже шоссеров с топовым обвесом. Та же Догма на кампе суперрекорд с овощемером, вроде бы стоит в районе 15 к. А тут 25!
  • Astanaforever
    Джанни Москон надеется быстро ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот это будет существенной потерей для Астаны. Он один из самых серьезных подписаний наряду с Лопесом в команду на одноневные, весенние классики. В команде и так дефицит побеждающих гонщиков. Надеюсь все будет хорошо.
  • uran
    Джанни Москон надеется быстро ... (2)
    uran-Фото
    С таким нагрузками я вообще удивляюсь как они справляются и поголовно не у кардиолога, не люди, машины.
  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (92)
    nightbuster33-Фото

    Основной состав Астаны почти укомплектован: из старых-9,пришли-13,ушли-10?,оставшихся наверное фильтруют-11,о которых ничего не известно,только появляются отдельные комментарии(слухи).Кого оставят из них,компетенция руководства.Среди них есть как со знаком-плюс,так и со знаком-минус,для полного комплектования всего состава.Так что, они находятся сейчас в незавидном состоянии,а возможно уже знают свое местоположение,о чем могут объявить в ближайшие дни.

  • ANDREW_STROGINO
    Париж-Рубэ-2021. Результаты (51)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    У меня сложилось ощущение недальновидности в действиях ВДП. Он тянул, как будто с ним ехали не те, кто заинтересован доехать в призах, а те, кто просто прикрывает отрыв. Они вполне могли работать "на троих", но ВДП упорно был впереди и гнал. Возможно, это был его прием по "сбросу" спринтера. (А другого по отношению к спринтеру и быть не может...) А у спринтера задача - не отпустить. Это часто трактуют как "колесничание". Такое было у Канчеллары с Шаванелем на Фландрии, кажется. ФК гнал как бешеный,  Шаванель носа не мог высунуть... Короче, я не ощутил это как явное "колесничание". На Европе было аналогично. Но это сугубо личные ощущения. Все финишировавшие - герои спорта.

  • motte
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (27)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Да мне как-то фиолетово конкретно на Ремко))
    В пелотоне более чем достаточно молодых гонщиков, следить за которыми намного интереснее чем за Ремко. Мне интереснее.

    Именно! 

  • Camel
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (27)
    Camel-Фото

    Вот все-таки "интересные" индивидуумы есть на чате. )) Под интересными, содержательными и конкретными сообщениями ставят МИНУС, а туфту, бестолковость, тавтологию и безграмотность поощряют ПЛЮСОМ. Уверен, если бы минусующие были видны пользователям чата, их уменьшилось бы раза в три.

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6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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