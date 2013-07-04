Велокоманда Ineos Grenadiers сформировала состав на 2022 год

Велокоманда Ineos Grenadiers объявила о завершении формирования состава на 2022 год

Британская велокоманда Ineos Grenadiers объявила о продлении контрактов с Джонатаном Кастровьехо (Jonathan Castroviejo), Сальваторе Пуччио (Salvatore Puccio), Беном Свифтом (Ben Swift), Брэндоном Риверой (Brandon Rivera) и Кэмероном Вюрфом (Cameron Wurf). Этими подписаниями завершилось комплектование состава Ineos Grenadiers на 2022 год.

34-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо выступает в британской команде с 2018 года, его контракт продлён до конца 2023 года.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Джонатан Кастровьехо: «Очень счастлив остаться в этой великолепной команде, где чувствую себя как дома. Уверен, что для меня это лучшее место, команда полностью подходит моему менталитету. У меня здесь много друзей, наслаждаюсь великолепной атмосферой команды. Мне нравится, как мы работаем вместе, надеюсь продолжить помогать товарищам по команде добиваться больших побед, увеличивать список достижений в ближайшие сезоны».

32-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио работает в команде с начала профессиональной карьеры, с 2012 года, его контракт также продлён до конца 2023 года.

Сальваторе Пуччио: «Эта команда очень много значит для меня. Ощущаю, что с каждым годом здесь становлюсь сильнее, не представляю себя в другой команде. Всегда, с тех пор, как стал гонщиком Sky, чувствую себя частью семьи. Я был причастен ко многим особым для болельщиков моментам в нашей команде, время, проведённое в команде, было невероятным. Я всегда изо всех сил старался проявить свой абсолютный максимум, чтобы помогать нашим лидерам творить историю. Не могу дождаться продолжения этого путешествия».

34-летний чемпион Великобритании в групповой гонке Бен Свифт выступал в команде с момента основания с перерывом в 2017-2018 году, когда был гонщиком команды UAE Team Emirates, после чего вернулся в команду, а теперь продлил контракт до конца 2023 года.

Бен Свифт: «Эта команда всегда была для меня домом. Я провёл здесь большую часть карьеры, ощущаю, что продолжаю расти. Команда невероятно хороша для развития, для того, чтобы продолжать учиться. Мы никогда не почивали на лаврах. Сейчас я в большом радостном предвкушении, потому что в команду приходит группа молодых гонщиков. Хочу помогать им прогрессировать и в то же время самому становиться лучше, делать для команды всё, что в моих силах».

25-летний колумбийский велогонщик Брэндон Ривера пришёл в команду в 2020 году, его контракт продлён на 2022 год.

Брэндон Ривера: «Я очень доволен тем, что выступаю в этой команде, я мотивирован. Хочу поблагодарить команду за возможность продолжать выступать с ними, за уверенность во мне. Хочу прогрессировать. Для нас, гонщиков, команда создала отличную структуру, которая даёт спокойствие и поддерживает во многих сферах».

38-летний австралиец Кэмерон Вюрф пришёл в команду в 2020 году, параллельно с выступлением в Ineos Grenadiers он продолжает карьеру в триатлоне, ставит целью чемпионат мира в Ironman, который пройдёт в октябре следующего года.

Кэмерон Вюрф: «Ironman – очень индивидуальный вид спорта, но никогда не чувствовал этого так, как сейчас, когда у меня есть команда, хотя в триатлоне я выступаю один. Мне нравится то, что я могу и должен делать, когда возвращаюсь помогать команде, люблю эту работу.

Меня полностью удовлетворяет роль доместика, люблю помогать ребятам побеждать. Это мотивирует меня бороться и побеждать самому в Ironman. Ребята команды искренне восхищаются тем, что я делаю, и это помогает мне достигать большего. Хочу выступать в команде столько, сколько смогу быть ей полезным. В этом году надеюсь сделать ещё один шаг, внеся свой вклад в работу команды».

В следующем сезоне в команде будет выступать 31 гонщик, из которых 5 – новобранцы. В команду пришли 32-летний итальянский гонщик Элиа Вивиани, 31-летний испанский велогонщик Омар Фраиле, 20-летний британский гонщик Бен Талетт, 21-летний немецкий велогонщик Ким Хайдук, 20-летний австралийский гонщик Люк Плапп, 22-летний британский велогонщик Бен Тёрнер и 19-летний американский гонщик Магнус Шеффилд.

Состав велокоманды INEOS Grenadiers на 2022 год:

Andrey Amador, (Коста Рика)

Egan Bernal, (Колумбия)

Richard Carapaz, (Эквадор)

Jonathan Castroviejo, (Испания)

Laurens De Plus, (Бельгия)

Eddie Dunbar, (Ирландия)

Omar Fraile, (Испания)

Filippo Ganna, (Италия)

Tao Geoghegan Hart, (Великобритания)

Ethan Hayter, (Великобритания)

Kim Heiduk, (Германия)

Michal Kwiatkowski, (Польша)

Daniel Martinez, (Колумбия)

Jhonatan Narvaez, (Эквадор)

Thomas Pidcock, (Великобритания)

Lucas Plapp, (Австралия)

Richie Porte, (Австралия)

Salvatore Puccio, (Италия)

Brandon Rivera, (Колумбия)

Carlos Rodriguez Cano, (Испания)

Luke Rowe, (Великобритания)

Magnus Sheffield, (США)

Pavel Sivakov, (Россия)

Ben Swift, (Великобритания)

Geraint Thomas, (Великобритания)

Ben Tulett, (Великобритания)

Ben Turner, (Великобритания)

Dylan Van Baarle, (Нидерланды)

Elia Viviani, (Италия)

Cameron Wurf, (Австралия)

Adam Yates, (Великобритания)