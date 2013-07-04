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Велокоманда Ineos Grenadiers сформировала состав на 2022 год

Велокоманда Ineos Grenadiers объявила о завершении формирования состава на 2022 год

 

 

 Британская велокоманда Ineos Grenadiers объявила о продлении контрактов с  Джонатаном Кастровьехо (Jonathan Castroviejo), Сальваторе Пуччио (Salvatore Puccio), Беном Свифтом (Ben Swift), Брэндоном Риверой (Brandon Rivera) и Кэмероном Вюрфом (Cameron Wurf). Этими подписаниями завершилось комплектование состава Ineos Grenadiers на 2022 год.

 

34-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо выступает в британской команде с 2018 года, его контракт продлён до конца 2023 года.

 

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

  Джонатан Кастровьехо: «Очень счастлив остаться в этой великолепной команде, где чувствую себя как дома. Уверен, что для меня это лучшее место, команда полностью подходит моему менталитету. У меня здесь много друзей, наслаждаюсь великолепной атмосферой команды. Мне нравится, как мы работаем вместе, надеюсь продолжить помогать товарищам по команде добиваться больших побед, увеличивать список достижений в ближайшие сезоны».

 

  32-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио работает в команде с начала профессиональной карьеры, с 2012 года, его контракт также продлён до конца 2023 года.

Велокоманда Ineos Grenadiers сформировала состав на 2022 год

 

  Сальваторе Пуччио: «Эта команда очень много значит для меня. Ощущаю, что с каждым годом здесь становлюсь сильнее, не представляю себя в другой команде. Всегда, с тех пор, как стал гонщиком Sky, чувствую себя частью семьи. Я был причастен ко многим особым для болельщиков моментам в нашей команде, время, проведённое в команде, было невероятным. Я всегда изо всех сил старался проявить свой абсолютный максимум, чтобы помогать нашим лидерам творить историю. Не могу дождаться продолжения этого путешествия».

 

  34-летний чемпион Великобритании в групповой гонке Бен Свифт выступал в команде с момента основания с перерывом в 2017-2018 году, когда был гонщиком команды UAE Team Emirates, после чего вернулся в команду, а теперь продлил контракт до конца 2023 года.

 

Велокоманда Ineos Grenadiers сформировала состав на 2022 год

 

  Бен Свифт: «Эта команда всегда была для меня домом. Я провёл здесь большую часть карьеры, ощущаю, что продолжаю расти. Команда невероятно хороша для развития, для того, чтобы продолжать учиться. Мы никогда не почивали на лаврах. Сейчас я в большом радостном предвкушении, потому что в команду приходит группа молодых гонщиков. Хочу помогать им прогрессировать и в то же время самому становиться лучше, делать для команды всё, что в моих силах».

 

  25-летний колумбийский велогонщик Брэндон Ривера пришёл в команду в 2020 году, его контракт продлён на 2022 год.

 

Велокоманда Ineos Grenadiers сформировала состав на 2022 год

 

  Брэндон Ривера: «Я очень доволен тем, что выступаю в этой команде, я мотивирован. Хочу поблагодарить команду за возможность продолжать выступать с ними, за уверенность во мне. Хочу прогрессировать. Для нас, гонщиков, команда создала отличную структуру, которая даёт спокойствие и поддерживает во многих сферах».

 

  38-летний австралиец Кэмерон Вюрф пришёл в команду в 2020 году, параллельно с выступлением в Ineos Grenadiers он продолжает карьеру в триатлоне, ставит целью чемпионат мира в Ironman, который пройдёт в октябре следующего года.

 

Велокоманда Ineos Grenadiers сформировала состав на 2022 год

 

  Кэмерон Вюрф: «Ironman – очень индивидуальный вид спорта, но никогда не чувствовал этого так, как сейчас, когда у меня есть команда, хотя в триатлоне я выступаю один. Мне нравится то, что я могу и должен делать, когда возвращаюсь помогать команде, люблю эту работу.

  Меня полностью удовлетворяет роль доместика, люблю помогать ребятам побеждать. Это мотивирует меня бороться и побеждать самому в Ironman. Ребята команды искренне восхищаются тем, что я делаю, и это помогает мне достигать большего. Хочу выступать в команде столько, сколько смогу быть ей полезным. В этом году надеюсь сделать ещё один шаг, внеся свой вклад в работу команды».

 

  В следующем сезоне в команде будет выступать 31 гонщик, из которых 5 – новобранцы. В команду пришли 32-летний итальянский гонщик Элиа Вивиани, 31-летний испанский велогонщик Омар Фраиле, 20-летний британский гонщик Бен Талетт, 21-летний немецкий велогонщик Ким Хайдук, 20-летний австралийский гонщик Люк Плапп, 22-летний британский велогонщик Бен Тёрнер и 19-летний американский гонщик Магнус Шеффилд.

 

 

Состав велокоманды INEOS Grenadiers на 2022 год:

 

Andrey Amador, (Коста Рика)

Egan Bernal, (Колумбия)

Richard Carapaz, (Эквадор)

Jonathan Castroviejo, (Испания)

Laurens De Plus, (Бельгия)

Eddie Dunbar, (Ирландия)

Omar Fraile, (Испания)

Filippo Ganna, (Италия)

Tao Geoghegan Hart, (Великобритания)

Ethan Hayter, (Великобритания)

Kim Heiduk, (Германия)

Michal Kwiatkowski, (Польша)

Daniel Martinez, (Колумбия)

Jhonatan Narvaez, (Эквадор)

Thomas Pidcock, (Великобритания)

Lucas Plapp, (Австралия)

Richie Porte, (Австралия)

Salvatore Puccio, (Италия)

Brandon Rivera, (Колумбия)

Carlos Rodriguez Cano, (Испания)

Luke Rowe, (Великобритания)

Magnus Sheffield, (США)

Pavel Sivakov, (Россия)

Ben Swift, (Великобритания)

Geraint Thomas, (Великобритания)

Ben Tulett, (Великобритания)

Ben Turner, (Великобритания)

Dylan Van Baarle, (Нидерланды)

Elia Viviani, (Италия)

Cameron Wurf, (Австралия)

Adam Yates, (Великобритания)

 

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Теги к статье: Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:00 | Регистрация: 30.06.2017

    Ждем с нетерпением коммента от reforg34 как Геррант Томас будет бороздить просторы большой Джиро вместе с Фрумом по очереди., если все пойдет по плану.)))

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:42 | Регистрация: 4.07.2013

    Хорошая команда. Желаю удачи.

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Комментарии

  • Ice
    Майкл Вантурехаут – победитель ... (2)
    Ice-Фото

    Вот и ответ по поводу Пидкока. Кем бы он себя не мнил, но когда в форме Ваны, у них нет соперников хоть в одной, хоть в 5 гонках кроме друг друга. А Пидкок один из многих, раз проиграл, раз выиграл. В кросее доминируют иначе

  • VeloVelo
    Велокоманда Ineos Grenadiers с ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Хорошая команда. Желаю удачи.

  • Astanaforever
    Велокоманда Ineos Grenadiers с ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ждем с нетерпением коммента от reforg34 как Геррант Томас будет бороздить просторы большой Джиро вместе с Фрумом по очереди., если все пойдет по плану.)))
  • Astanaforever
    Герант Томас продлил контракт ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Ржунимагу с этого бота.)))))
  • Earl57
    Джулио Чикконе о прогрессе и п ... (2)
    Earl57-Фото
    Угу. А пока сезон не начался, на PCS было народное голосование на самых любимых гонщиков всех времен и народов. Голосование действительно народное:
    Всего проголосовало 5915 человек (было больше, но 620 удалили как "нечестные")
    Назвали 3703 разных гонщика
    Голосовали из 128 стран
    Сказали, что наблюдается огромное количество новых вхождений в топ-50 по сравнению с прошлым годом. Через три дня после начала голосования писали, что из прошлогоднего топ-100 только 5 гонщиков сохранили свои позиции. Остальные либо поднялись выше, либо опустились.
    Результаты будут публиковать с 23 по 31 декабря с 8 утра до 8 вечера по СЕТ. Будут выкладывать по одному имени каждые 12 минут, начиная с занявшего 500-е место. (Вот как надо бороться за посещаемость сайта в мертвый сезон...) Имена 3-х самых любимых назовут в 8 вечера 31 декабря. Намекали, что на этот раз в отрыве от остальных 3 гонщика с минимальными разрывами, а не один, как в прошлом году.
    Многие люди публиковали в твиттере свои списки. Боже мой, кого там только нет!!! Совсем молоденькие юниоры, только начинающие свою карьеру и именитые гонщики, давным давно ее завершившие. Множество имен, которые уже почти позабыты. Но больше всего выбирали действующих гонщиков с разной степенью успешности. Однако, как говорится, любовь зла. И многие, очень многие по-прежнему любят Лэнса и Ульриха. Сердцу не прикажешь...
  • reforg34
    Герант Томас продлил контракт ... (5)
    reforg34-Фото

    Объективно Герант Томас сейчас второй по силе генеральщик(после Фрума) на планете Земля. Один из лучших раздельщиков + хорошо терпит в горах, не Рассмуссен конечно же, но цепко держится в горах.
    Да и возраст в принципе хороший для генеральщика. Ждем от него победы на Джиро. Если все пойдет по плану, без проблем должен брать майку лидера генеральной классификации.
    Также, Сэру Брэдли Уиггинсу надо было ему великодушно подарить рекорд часовой гонки на треке, а не бельгийцу, т.к. он больше заслуживает этого  + имеются золотые медали на треке, чего нет и близко у бельгийца.
    Вообще, надо разрешать делать рекорды по часовым гонкам только тем, кто гонялся на треке минимум  2 года и у кого есть золотые медали на ОИ и ЧМ на треке.

  • nightbuster33
    Джулио Чикконе о прогрессе и п ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Чем ближе к началу сезона,тем больше становится ,исходя из высказываний,претендентов на самые высокие места в предстоящих гонках.Даже начинаешь сомневатся,смогут ли лидеры прошедшего сезона удержатся на своих позициях в верхней части рейтинга. Так что,нас ждет жаркий сезон 2022года или мы ожидаем,что он будет таковым.

  • Astanaforever
    Герант Томас продлил контракт ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Фрум поддавил его карьеру, сделав из него свою тень. Может без него бы он добился намного большего. Я так думаю. Он даже стоя на верхней ступени в Париже, видно было, чувствовал себя неловко, каким то виноватым, рядом с Фрумом.
  • SportSpirit
    Герант Томас продлил контракт ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Когда пару дней назад в теме про Брэйлдсфорда писала

     

    Цитата: SportSpirit
     
    И, шутки шутками, но судя по летней риторике в прессе, именно Эллингворт продавил решение оставить старину Томаса в команде. 

     

    думала, что этот вопрос уже был закрыт. Видимо, долго торговались о сумме контракта)

     

    Это доброе решение: 2 года и с почестями на пенсию. Томас - глыба! Справедливости ради, к нему есть одна большая претензия красной линией сквозь всю карьеру - он слишком много падал. И до победы на Туре-2018 и после. 

     

    Кстати, Тур-2021, даже после вывиха плеча на 3-м этапе, Томас доехал и в горах тянул получше Квятека. Собственно, большую часть своей шоссейной карьеры он и был звездным грегари. 

     

    А еще - невероятно, но факт! - он один из немногих кто в этом сезоне выиграл финишный спринт у Кольбрелли (5-й этап Дофине). А, возможно, и единственныйmusic

  • Karmatron
    Герант Томас продлил контракт ... (5)
    Karmatron-Фото

    Удачи тебе, старина Джи! Пусть Фортуна снова повернется к тебе лицом, как в 2018-м!

     

    P.s. Нужно было обязательно написать что-то нормальное, пока не проснулся Reforg34 и не испортил хорошую новость

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