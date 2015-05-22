VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

19-летний Магнус Шеффилд – новый велогонщик команды Ineos Grenadiers

Велокоманда Ineos Grenadiers подписала контракт с 19-летним Магнусом Шеффилдом

 

 

  19-летний американский велогонщик Магнус Шеффилд (Magnus Sheffield) с 2022 года начнёт выступать в британской велокоманде Ineos Grenadiers. В 2019 году, на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Йоркшире Магнус Шеффилд завоевал бронзовую медаль в групповой гонке среди юниоров.

 

  Во время пандемии, когда велогонки были отменены, Магнус Шеффилд переключился на трек, где решил побить мировой рекорд среди юниоров в 3-км индивидуальной гонке преследования. Он добился цели в ноябре 2020 года на велодроме «Eleven» в Колорадо-Спрингс , проехав за 3:06.447, в то время как прошлый рекорд составлял 3:09.710.  

 

  В 2020 году Шеффилд вернулся в Европу, где в Жироне (Испания) начал первый профессиональный сезон с командой Rally Cycling.

 

19-летний Магнус Шеффилд – новый велогонщик команды Ineos Grenadiers

 

 

 

  Магнус Шеффилд: «Я вырос, наблюдая, как команда Sky ехала впереди во время гонок. Помню даже, как Брэд выиграл Тур, наверное, это первое воспоминание, связанное с этой командой, которая была для меня примером. Из всех профессиональных команд это единственная команда, частью которой мечтал стать. Следующие пару лет буду стараться набрать как можно больше опыта, постараюсь понять, стиль каких гонок нравится мне больше всего. Потом, конечно, буду помогать моим товарищам по команде».

 

 Прошлый год был очень тяжёлым, потому что все гонки отменили. Особенно больно было пропускать целый год юниорам. Гонка преследования – вид, в котором был уверен в своих силах, конечно, при поддержке команды тренеров из США. Но главная причина, что мне были не нужны соперники, и я мог выбирать время. Едва ли меня вдохновляло что-то кроме того, что мне нравится гонка индивидуального преследования, но когда я попытался побить рекорд, всё оказалось гораздо труднее, чем ожидал. Но это был очень классный опыт, который надолго запомню.

 

Потом был большой скачок от юниоров на профессиональный уровень. Мне очень не хватало года выступления в гонках. Отмечу, что интенсивность гонок не поменялась с тех пор, как был юниором, они очень похожи. Просто теперь стараешься и после 200 километров.

 

Считаю себя универсалом. Мне больше всего нравятся однодневные гонки, особенно с брусчаткой, но первую пару лет в команде я просто хочу понять, какой тип рельефа мне подходит».

 

  Род Эллингворт, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Магнус показал, что он смелый гонщик, один из тех, кто при столкновении с трудностями находит решение и преодолевает их. То, как он ставит перед собой цели и работает, чтобы их достигнуть, соответствует духу команды Ineos Grenadiers. Команда фокусируется на развитии талантов, будет интересно, как сможет вырасти Магнус в ближайшие сезоны».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Магнус Шеффилд Magnus Sheffield Ineos Grenadiers

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 19:19 | Регистрация: 22.05.2015

    С такими кадрами SKY свалится во вторую лигу. И, поделом...

  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 21:11 | Регистрация: 27.05.2017

    Цитата: cmap_nep
    С такими кадрами SKY свалится во вторую лигу.И, поделом...
    После Астаны?

  3. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 22:21 | Регистрация: 8.09.2017

    А что с парнем не так, вроде универсальный гонщик ?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

19 - 26 сентября 2021

World Championships

28 сентября - 1 октября 2021

Giro di Sicilia

3 октября 2021

Paris-Roubaix

9 октября 2021

Il Lombardia

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 сентября

Justin Jules (Delko)

Itmar Einhorn (Israel Start-Up Nation)

Jonas Abrahamsen (Uno-X Team)

21 сентября

Davide Ballerini (Deceuninck - Quick Step)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Fabio Van Den Bossche (Sport Vlaanderen - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2021 (131)
Август 2021 (200)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)