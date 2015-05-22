19-летний Магнус Шеффилд – новый велогонщик команды Ineos Grenadiers

Велокоманда Ineos Grenadiers подписала контракт с 19-летним Магнусом Шеффилдом

19-летний американский велогонщик Магнус Шеффилд (Magnus Sheffield) с 2022 года начнёт выступать в британской велокоманде Ineos Grenadiers. В 2019 году, на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Йоркшире Магнус Шеффилд завоевал бронзовую медаль в групповой гонке среди юниоров.

Во время пандемии, когда велогонки были отменены, Магнус Шеффилд переключился на трек, где решил побить мировой рекорд среди юниоров в 3-км индивидуальной гонке преследования. Он добился цели в ноябре 2020 года на велодроме «Eleven» в Колорадо-Спрингс , проехав за 3:06.447, в то время как прошлый рекорд составлял 3:09.710.

В 2020 году Шеффилд вернулся в Европу, где в Жироне (Испания) начал первый профессиональный сезон с командой Rally Cycling.

Магнус Шеффилд: «Я вырос, наблюдая, как команда Sky ехала впереди во время гонок. Помню даже, как Брэд выиграл Тур, наверное, это первое воспоминание, связанное с этой командой, которая была для меня примером. Из всех профессиональных команд это единственная команда, частью которой мечтал стать. Следующие пару лет буду стараться набрать как можно больше опыта, постараюсь понять, стиль каких гонок нравится мне больше всего. Потом, конечно, буду помогать моим товарищам по команде».

Прошлый год был очень тяжёлым, потому что все гонки отменили. Особенно больно было пропускать целый год юниорам. Гонка преследования – вид, в котором был уверен в своих силах, конечно, при поддержке команды тренеров из США. Но главная причина, что мне были не нужны соперники, и я мог выбирать время. Едва ли меня вдохновляло что-то кроме того, что мне нравится гонка индивидуального преследования, но когда я попытался побить рекорд, всё оказалось гораздо труднее, чем ожидал. Но это был очень классный опыт, который надолго запомню.

Потом был большой скачок от юниоров на профессиональный уровень. Мне очень не хватало года выступления в гонках. Отмечу, что интенсивность гонок не поменялась с тех пор, как был юниором, они очень похожи. Просто теперь стараешься и после 200 километров.

Считаю себя универсалом. Мне больше всего нравятся однодневные гонки, особенно с брусчаткой, но первую пару лет в команде я просто хочу понять, какой тип рельефа мне подходит».

Род Эллингворт, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Магнус показал, что он смелый гонщик, один из тех, кто при столкновении с трудностями находит решение и преодолевает их. То, как он ставит перед собой цели и работает, чтобы их достигнуть, соответствует духу команды Ineos Grenadiers. Команда фокусируется на развитии талантов, будет интересно, как сможет вырасти Магнус в ближайшие сезоны».