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Марк Кэвендиш продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step на один год

Марк Кэвендиш продолжит выступать в команде Патрика Лефевра в 2022 году

 

 

 Велокоманда Deceuninck-Quick Step официально объявила о том, что Марк Кэвендиш продолжит выступать в команде в следующем сезоне. 36-летний британский спринтер присоединился к команде в 2021 году и провёл исторический сезон. После трёх безрезультатных сезонов Марк Кэвендиш, перейдя в команду Quick Step, одержал 10 побед, выиграл четыре этапа Тур де Франс, преодолел горные этапы Большой Петли и второй раз в карьере стал победителем в классификации по очкам.

 

 

 

©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Марк Кэвендиш: «Я невероятно горд и счастлив, что мы с командой Deceuninck-Quick Step достигли соглашения о новом контракте. Год назад, придя в команду скрывал, насколько ей восхищаюсь, как счастлив вернуться. Ещё по первым годам выступления здесь (с 2013 по 2015) я знал, что в этой команде уникальное чувство принадлежности к семье, эта атмосфера остаётся в ней и сейчас. Последний год был феноменальным, иногда я не мог скрыть сильных эмоций, ощущая поддержку команды и персонала. С  большим нетерпением жду следующие 12 месяцев, которые мы вместе наполним новыми особенными воспоминаниями».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Весь мир видел, что он сделал в этом году. Однако, никто не видел, как он разговаривал и возглавлял команду, как вдохновлял каждого. У нас в команде у всех очень близкие отношения, Марк впитал этот дух, и когда он пересекал финиш с поднятыми в победном жесте руками, после он первый отмечал работу всей команды, что для всех очень много значит. Мы более чем счастливы , что ещё год продолжим вместе с Марком писать историю».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Quick Step-Alpha Vinyl

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Комментарии

  • Ice
    Спортивный директор команды To ... (1)
    Ice-Фото

    Дорога покажет...

  • Earl57
    Тиш Беноот и велокоманда DSM д ... (2)
    Earl57-Фото

    Ходят слухи, что он в Джамбо пойдет. В Джамбо от комментариев отказались...

  • levonardo
    Тиш Беноот и велокоманда DSM д ... (2)
    levonardo-Фото

    Это как то не смешно уже.

  • Shalam s Urala
    Эусебио Унсуэ о успехах и неуд ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    есть ещё один 66-летний (как и Унсуэ) чудила. но тому хотя-б можно отдать должное - его команда будь здоров метёт..

    этого - просто жалко

  • StVano
    Эусебио Унсуэ о успехах и неуд ... (6)
    StVano-Фото

    Цитата: "он и его сеньора передали через менеджера, что у них своя дорога".

    А кто эта сеньора? Жена?

  • Astanaforever
    Эусебио Унсуэ о успехах и неуд ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Он просто не договаривает и не признает свои ошибки. А они у него есть и в не малом количестве. Гонщики, живые люди и у каждого свои тараканы и амбиции. Те же спорт. директор Арриета, гонщики Лопес, Кинтана, Солер, Карапас, Не могут в таком количестве люди, просто так уходить без причины по своей вине. Значит дело в самом Унсуэ и той политики которую проводит руководство.
  • Ice
    Ваут ван Арт выиграл этап вело ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Выгулял Ван Арт свой новенький Сервело для велокросса.

     
    Тренер Пидкока несколько раз говорил в разных интервью, что от Тома не надо ничего ожидать. Он мол долгое время не участвовал в гонках и вообще не садился на велосипед. Лечил колени, отдыхал. Потом начал общие тренировки, но велокросс специально не тренировал. Утратил чувство гонки и будет возвращать постепенно. И вообще, ему о будущем сезоне думать надо и поэтому аккуратно распределять усилия и расставлять приоритеты.
    Намекнул что Пидкок скорее всего поедет Джиро. Ибо на Тур ему еще рано, а Вуэльта отпадает потому что совпадает с чемпионатом мира по МТБ.

    нехорошо то, что в таком возрасте уже нужно колени лечить, это однозначно беда. Если с ними что-то не так, это вряд ли можно вылечить, не та часть тела.

  • Ice
    Ваут ван Арт о победе на этапе ... (5)
    Ice-Фото

    Мне кажется, фото сделано в тот момент, когда он спрашивал: "Это потому что я черный?")))

  • Ice
    Петер Саган подписал 10-летний ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Серафим
     Будет теперь ездить до 41 года? 

    Чтобы быть лицом бренда, необязательно ездить, достаточно быть медийным. У Бэкхема до сих пор уйма рекламных контрактов)))

  • Sezar
    Эусебио Унсуэ о успехах и неуд ... (6)
    Sezar-Фото

    Но тогда Мовистар перестанет быть Мовистаром.

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