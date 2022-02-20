Марк Кэвендиш продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step на один год

Марк Кэвендиш продолжит выступать в команде Патрика Лефевра в 2022 году

Велокоманда Deceuninck-Quick Step официально объявила о том, что Марк Кэвендиш продолжит выступать в команде в следующем сезоне. 36-летний британский спринтер присоединился к команде в 2021 году и провёл исторический сезон. После трёх безрезультатных сезонов Марк Кэвендиш, перейдя в команду Quick Step, одержал 10 побед, выиграл четыре этапа Тур де Франс, преодолел горные этапы Большой Петли и второй раз в карьере стал победителем в классификации по очкам.

©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Марк Кэвендиш: «Я невероятно горд и счастлив, что мы с командой Deceuninck-Quick Step достигли соглашения о новом контракте. Год назад, придя в команду скрывал, насколько ей восхищаюсь, как счастлив вернуться. Ещё по первым годам выступления здесь (с 2013 по 2015) я знал, что в этой команде уникальное чувство принадлежности к семье, эта атмосфера остаётся в ней и сейчас. Последний год был феноменальным, иногда я не мог скрыть сильных эмоций, ощущая поддержку команды и персонала. С большим нетерпением жду следующие 12 месяцев, которые мы вместе наполним новыми особенными воспоминаниями».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Весь мир видел, что он сделал в этом году. Однако, никто не видел, как он разговаривал и возглавлял команду, как вдохновлял каждого. У нас в команде у всех очень близкие отношения, Марк впитал этот дух, и когда он пересекал финиш с поднятыми в победном жесте руками, после он первый отмечал работу всей команды, что для всех очень много значит. Мы более чем счастливы , что ещё год продолжим вместе с Марком писать историю».