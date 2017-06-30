Алекс Конышев продлил контракт с велокомандой BikeExchange

23-летний Алекс Конышев (Alexander Konychev) продолжит выступать в велокоманде BikeExchange в 2022 году

23-летний итальянский велогонщик Алекс Конышев (Alexander Konychev) продлил на 2022 год контракт с командой BikeExchange, где начал карьеру профессионала в 2020 году. Как отмечает команда BikeExchange, проявить себя в первый сезон в команде Конышеву помешал ковид. Но после восстановления он проявил мощность и потенциал в 2021 году, помогая в гонках товарищам по команде.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «Конышев ещё молод, но мы видим, что он обладает большим потенциалом. Он становится более зрелым как гонщик и как личность, сейчас важный этап его карьеры. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать его развитие, уверены, что он продемонстрирует талант сильным выступлением уже на первых гонках в новом сезоне, который будет ключевым в его карьере. Он выступает у нас только два сезона, но уже впитал дух GreenEDGE Cycling, что для нас очень важно».

Алекс Конышев: «Я решил остаться в команде BikeExchange прежде всего потому, что эта команда действительно в меня поверила, предложила мне стать профессиональным велогонщиком. После двух лет, за которые я приобрёл опыт, всё больше убеждаюсь, что в этой команде ты не только работаешь на других, команда создаёт лучшие условия для дальнейшего профессионального роста. В следующем сезоне надеюсь, смогу оправдать доверие команды, добиться значительных результатов».