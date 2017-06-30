Алекс Конышев продлил контракт с велокомандой BikeExchange

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- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 22:41
23-летний Алекс Конышев (Alexander Konychev) продолжит выступать в велокоманде BikeExchange в 2022 году
23-летний итальянский велогонщик Алекс Конышев (Alexander Konychev) продлил на 2022 год контракт с командой BikeExchange, где начал карьеру профессионала в 2020 году. Как отмечает команда BikeExchange, проявить себя в первый сезон в команде Конышеву помешал ковид. Но после восстановления он проявил мощность и потенциал в 2021 году, помогая в гонках товарищам по команде.
Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «Конышев ещё молод, но мы видим, что он обладает большим потенциалом. Он становится более зрелым как гонщик и как личность, сейчас важный этап его карьеры. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать его развитие, уверены, что он продемонстрирует талант сильным выступлением уже на первых гонках в новом сезоне, который будет ключевым в его карьере. Он выступает у нас только два сезона, но уже впитал дух GreenEDGE Cycling, что для нас очень важно».
Алекс Конышев: «Я решил остаться в команде BikeExchange прежде всего потому, что эта команда действительно в меня поверила, предложила мне стать профессиональным велогонщиком. После двух лет, за которые я приобрёл опыт, всё больше убеждаюсь, что в этой команде ты не только работаешь на других, команда создаёт лучшие условия для дальнейшего профессионального роста. В следующем сезоне надеюсь, смогу оправдать доверие команды, добиться значительных результатов».
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Astanaforever
Алекс Конышев продлил контракт ... (2)
Прям куда уж деться, итальянец да еще и алекс. Ваще. А че , Александром уже и в облом называться? Тьфу на него. Вино тоже хорош.. сынишку НиколЯ назвал..С ума сошли прям от этого запада. Хоть постыдились бы. А Пугачева под старость лет с Галкиным с ума посходили, назвав пацана ГАРРИ. ПРОТИВНО ДО НЕВОЗМОЖНОСТИ ОТ ЭТИХ КОЛХОЗНЫХ СОВКОВ. НЕЛЕПО И смешно.
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nightbuster33
Молодежная команда Astana Qaza ... (19)
Для Рустама,земляк все-таки.Саша Цветков,супруги Шлыковы,Николай Иванович Лабутин-говорят тебе что-либо эти фамилии?С них начал возрождаться велоспорт в Уральске.В Шлыков-тренер Саши Пирского.Первый,С.Цветков-Чемпион Каз.С.С.Р. тех лет.Н.И.Лабутин судья Рес.кат.по велоспорту.Предо мной фотография 1960г.Победители в командной гонке стартуют на первенстве Республике.На первом плане Миша Калинкин(будущий чемпион Союза в индивидуальной гонке на 25км.,именно на этой дистанции,а не на 50км.,как пишут сейчас).Второй,ба,вижу знакомую рожу,неужели я был такой худой(57кг.)60лет назад.Молодость прошла.Не смотря на то ,что сейчас на пенсии, я в теме,что происходит с велоспортом в Уральске.60-70г.г.были золотой эпохой этого вида спорта в городе. Сейчас, это отголоски той поры(по моему один Никитин). Могу и ошибится. По-распрашивай,может кто и помнит меня(мое имя в уголке).У вас в городе нет настящих энтузиастов велоспорта.Тогда в городе было около 10гоночных велосипедов,велотрубки тоже переклеивали и не один раз.И гонялись по грейдерным,а затем по гудронным дорогам.Проводили недельные гонки в сторону Гурьева,а также приглашали на соревнования и они были из Москвы,Чапаевска(Самара)и АКтюбинска.Это было начало,только затем появились асфальт,ДЮСШ,велосипеды.Директора двух спортивных школ сами пробили через ВНЕШТОРГ 2 спортивных(ГДР) надувных зала. Ездили в Харьков за зап. частями.И это в то время,когда с валютой было строго.Сейчас в Уральске работают много иностранных компаний.Они построили Каз.драм. театр и для них покупка спортинвентаря будут стоить с минимальнымы тратами. Нужно вашим деятелям спорта найдти контакт с ними,общий язык,как говориться Баш на баш.Может у них проявится совесть и они свой Баш не положат в свой карман,а пустят на общее спортивное дело.
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SportSpirit
Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (6)
Я так предполагаю, что к собственному проекту часового рекорда его вдохновили не только физические возможности, но и самое активное участие в подготовке Joss Lowden к установлению женского часового рекорда, на том же велодроме 30.09.2021.
Joss, кстати, почти 400 метров привезла предыдущему женскому рекорду, сохранив свой мощный ровный ритм и на второй половине дистанции. Так что они там все правильно рассчитали и реализовали)
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RustamA86
Молодежная команда Astana Qaza ... (19)
Цитата: sixpack
манды и ее участников, в первый год соревнований, Федерация велоспорта Казахстана может получить большой бонус для развития велоспорта в республике от УСИ.Все написанное-это также дополнение к комментарию КИМИ. Велоспорт надо пропагандировать,а не убивать в зачатке инциативы.Возрастной предел(23года),это не значит,что туда должны быть включены все гонщики до-23лет, это предел выступления в команде. В команду включен только один спортсмен 21года,как одного из самых успешных и стабильных.Именно его оставили для основы молодежки,хотя мог быть в составе Astana Qazaqstan.
Вы с Казахстана? Что вы знаете о юниорском велоспорте в Казахстане прежде чем писать такие выводы?
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RVL
Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (6)
Я говорю это, потому, что в названии и статьи так написано. И делаю бредовый вывод из названия. Но по сути он профессиональный спортсмен с инженерным образованием. Вот и все.
подано как дешёвая приманка)))
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red
Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (6)
Цитата: RVL
инженер, математичка...кто следующий?
скоро как сборная андорры по футболу-полицейский, официант, страховой агент)))
Вы так говорите, как будто это что-то плохое.
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Страницы истории велоспорта