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Кэмпбелл Стюарт подписал двухлетний контракт с велокомандой BikeExchange

Серебряный призёр Олимпиады Кэмпбелл Стюарт подписал контракт с командой BikeExchange

 

 

  23-летний новозеландский велогонщик, серебряный призёр Олимпиады-2020 в омниуме, Кэмпбелл Стюарт (Campbell Stewart) начнёт профессиональную карьеру на шоссе в австралийской велокоманде BikeExchange, с которой подписал двухлетний контракт. В этом сезоне Кэмпбелл Стюарт выступал в континентальной велокоманде Black Spoke Pro Cycling Academy, выиграл два этапа велогонки “A Travers les Hauts de France” (категория  2.2), вошёл в топ-10 на классике “Omloop van het Houtland Middelkerke-Lichtervelde”.

 

Кэмпбелл Стюарт подписал двухлетний контракт с велокомандой BikeExchange

 

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «Кэмпбелл, без сомнений, один из экстраординарных талантов мирового уровня на треке. Его список достижений говорит сам за себя – медали на чемпионатах мира по велоспорту на треке, серебряная медаль на Олимпиаде в Токио в омниуме. В этом году Кэмпбелл показал, что способен хорошо выступать и на шоссе, одержав две победы на гонке во Франции и одну – в Новой Зеландии.

  Наша команда всегда уделяет внимание поиску талантов. Поэтому мы решили дать ему возможность присоединиться к нашей команде, мы уверены, что он сможет продолжить свою карьеру, сфокусировавшись на шоссе».

 

  Кэмпбелл Стюарт: «Я много лет следил за работой GreenEDGE Cycling, рад присоединиться к проекту. Для меня это невероятный шанс, сделаю всё возможное, чтобы добиться успехов. Конечно, мне нужно время, чтобы адаптироваться в новом окружении, но я уверен, что впишусь в команду BikeExchange».

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Теги к статье: Кэмпбелл Стюарт Campbell Stewart BikeExchange

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Комментарии

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (17)
    Sezar-Фото
    Да я за него спокоен. В 2020 в Испании он Ланду объезжал в тяжелых горах. Так что и до Джиро с двухтысячниками руки дойдут.
    Дело в принципе. Гонка может быть с уклоном, это ее изюминка, но когда она она только для гонщиков одного типа, это сильно снижает к ней интерес.
    Я вам про Фому, а вы про Ерему.
  • sixpack
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (17)
    sixpack-Фото

    интересный маршрут. Разделок мало, но и полноценных горных финишей только 2. таким образом пытаются поощрить большую борьбу в горах, но в реале может привести к полному унынию. Всякое бывает. 

     

    а решающими могут оказаться седьмой и 14й этапы

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (17)
    Earl57-Фото
    Да не переживайте вы так. Вашего универсала-раздельщика еще месяц назад на Вуэльту заявили. Будет с Рогличем в разделке соревноваться перед чемпионатом мира.
    На Джиро на двухтысячниках горняки ему столько времени кинут, что никакая разделка не поможет. Это не холмы в Дании или Норвегии.
  • motte
    Джиро д’Италия-2022 финиширует ... (11)
    motte-Фото

    Походу, карапаз в розовом будет в вероне. 

  • Sezar
    Мауро Шмид – новый велогонщик ... (2)
    Sezar-Фото

    Это, кстати, здорово, когда тренируешься меньше, а результат высокий. Значит потенциал больший, чем это представляется. Интересный чел.

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (17)
    Sezar-Фото
    Ну так может вообще этих самых генеральщиков вместе со зрителями убрать нафиг, чтобы они не мешали гонщикам ехать гонку?
    Чтобы генеральщики решали свои вопросы разделку большую можно поставить в первой половине.
    И кто мешает гонщикам не ехать финальную разделку, если она им нафиг не нужна в спортивном и физическом смысле?
  • Sezar
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (17)
    Sezar-Фото
    Я имею в виду баланс шансов универсалов и горняков на всей гонке.
  • Ернат
    Андрей Зейц будет выступать в ... (22)
    Ернат-Фото

    Добро пожаловать домой 

  • svenfischer
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (13)
    svenfischer-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Не знаю почему, но по престижности Джиро и Вуэльта уступают Туру, хотя маршруты первых намного интереснее и сложнее в плане горных этапов Итальянцы и испанцы не скупятся на горы, настоящие горы. Вот эти четыре этапа с финишем в гору, просто заглядение. Вот где интрига для генеральщиков. Пора бы и Прюдому брать пример с них. А то непонятно..какие то столы и холмики запихивают один за другим в ряд.
    О дааа, сложнее! Особенно в прошлом году Джиро сложнее был!

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (17)
    Earl57-Фото
    Веньи сказал в интервью Радиокорса что километраж финальной разделки уменьшили по многочисленным просьбам гонщиков. Не хотят они после тяжелых трех недель гонки ехать 30-40 км разделки. Нужно это одному-двум генеральщикамм, а мучаются все гонщики. Генеральщики же пусть свои проблемы решают по ходу всей гонки, а не дожидаются последнего этапа. Это, кстати, тенденция на всех ГТ, не только Джиро. Так что возврата к длинным разделкам ждать не стоит. Экспериментальным путем определят минимально допустимый километраж разделок на ГТ и на нем остановятся.

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