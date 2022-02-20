Кэмпбелл Стюарт подписал двухлетний контракт с велокомандой BikeExchange

Серебряный призёр Олимпиады Кэмпбелл Стюарт подписал контракт с командой BikeExchange

23-летний новозеландский велогонщик, серебряный призёр Олимпиады-2020 в омниуме, Кэмпбелл Стюарт (Campbell Stewart) начнёт профессиональную карьеру на шоссе в австралийской велокоманде BikeExchange, с которой подписал двухлетний контракт. В этом сезоне Кэмпбелл Стюарт выступал в континентальной велокоманде Black Spoke Pro Cycling Academy, выиграл два этапа велогонки “A Travers les Hauts de France” (категория 2.2), вошёл в топ-10 на классике “Omloop van het Houtland Middelkerke-Lichtervelde”.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «Кэмпбелл, без сомнений, один из экстраординарных талантов мирового уровня на треке. Его список достижений говорит сам за себя – медали на чемпионатах мира по велоспорту на треке, серебряная медаль на Олимпиаде в Токио в омниуме. В этом году Кэмпбелл показал, что способен хорошо выступать и на шоссе, одержав две победы на гонке во Франции и одну – в Новой Зеландии.

Наша команда всегда уделяет внимание поиску талантов. Поэтому мы решили дать ему возможность присоединиться к нашей команде, мы уверены, что он сможет продолжить свою карьеру, сфокусировавшись на шоссе».

Кэмпбелл Стюарт: «Я много лет следил за работой GreenEDGE Cycling, рад присоединиться к проекту. Для меня это невероятный шанс, сделаю всё возможное, чтобы добиться успехов. Конечно, мне нужно время, чтобы адаптироваться в новом окружении, но я уверен, что впишусь в команду BikeExchange».