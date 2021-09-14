Михаэль Вальгрен продлил контракт с велокомандой EF Education Nippo

Михаэль Вальгрен остатся в велокоманде EF Education Nippo в 2022 году

29-летний Михаэль Вальгрен (Michael Valgren) продлил контракт с велокомандой EF Education – Nippo. Об этом команда объявила после первой победы датского гонщика на итальянской классике «Джиро делла Тоскана», за которой сразу последовала вторая – на классике «Коппа Сабатини»-2021. Сезон 2022 года станет третьим сезоном Вальгрена в американской команде.

Михаэль Вальгрен: «Я понимаю команду, а команда понимает меня. Хочу продолжать в том же духе. Мы очень хорошо сработались со спортивным директором Андреасом Клиром, он очень внимателен. Кен и Чарли тоже очень мне помогают. Я очень всем благодарен».

Михаэль Вальгрен также особенно хорошо сработался со своим соотечественником Магнусом Кортом, который также продолжит выступать в команде в 2022 году: «С Магнусом у нас крепкие взаимоотношения, мы прекрасно друг друга понимаем, отлично работаем вместе в гонках».

Следующими гонками Михаэля Вальгрена в этом сезоне в цветах команды EF Education Nippo будут Eurométropole Tour и Париж-Рубэ, а за сборную Дании Вальгрен выступит на чемпионате мира.