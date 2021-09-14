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Михаэль Вальгрен продлил контракт с велокомандой EF Education Nippo

Михаэль Вальгрен остатся в велокоманде EF Education Nippo в 2022 году

Михаэль Вальгрен продлил контракт с велокомандой EF Education Nippo

 

 

  29-летний Михаэль Вальгрен (Michael Valgren) продлил контракт с велокомандой EF Education – Nippo. Об этом команда объявила после первой победы датского гонщика на итальянской классике «Джиро делла Тоскана», за которой сразу последовала вторая  – на классике «Коппа Сабатини»-2021. Сезон 2022 года станет третьим сезоном Вальгрена в американской команде.

 

  Михаэль Вальгрен: «Я понимаю команду, а команда понимает меня. Хочу продолжать в том же духе. Мы очень хорошо сработались со спортивным директором Андреасом Клиром, он очень внимателен. Кен и Чарли тоже очень мне помогают. Я очень всем благодарен».

 

  Михаэль Вальгрен также особенно хорошо сработался со своим соотечественником Магнусом Кортом, который также продолжит выступать в команде в 2022 году: «С Магнусом у нас крепкие взаимоотношения, мы прекрасно друг друга понимаем, отлично работаем вместе в гонках».

 

  Следующими гонками Михаэля Вальгрена в этом сезоне в цветах команды EF Education Nippo будут Eurométropole Tour и Париж-Рубэ, а за сборную Дании Вальгрен выступит на чемпионате мира.

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Теги к статье: Михаэль Вальгрен Michael Valgren EF Education-Nippo

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Комментарии

  • gumanoidd
    Тур Словакии-2021. Этап 1 (4)
    gumanoidd-Фото

    если его будет развозить Морькив---то будут Первые места

  • uran
    Тур Люксембурга-2021. Этап 3 (7)
    uran-Фото
    Канал подставляет его ещё сильнее)))
  • Nathan
    Coppa Sabatini - Gran Premio c ... (5)
    Nathan-Фото
    Датчане в EF отжигают по полной!
  • ruleps
    Патрик Лефевр о Марке Кэвендиш ... (22)
    ruleps-Фото
    Лефевр - это типичный самодур начальник, удивительно, куда смотрят спонсоры, когда "благодаря", всем этим скандалам, у их компаний неприятный душок.
  • aksbor
    Тур Люксембурга-2021. Этап 3 (7)
    aksbor-Фото

    Еще сильнее он подставляет канал своим комментированием.

  • BG-
    Тур Словакии-2021. Этап 1 (4)
    BG--Фото
    Интересно, есть кто-то, кто за карьеру собрал больше вторых мест чем саган?
  • старт-шоссе 82
    Coppa Sabatini - Gran Premio c ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Спасибо за информацию, а то я смотрю ребята сошли почти всей командой, в чем дело не понятно. Смотрел последние 15 км.

  • Astanaforever
    Coppa Sabatini - Gran Premio c ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Вадим Пронский и Харольд Техада, казахстанские профессиональные велогонщики команды «Astana — Premier Tech», попали в аварию в Италии, где проходил «Коппа Сабатини», проводящийся в итальянском городе Печчоли провинции Пиза «К сожалению, Вадим Пронский и Харольд Техада попали в аварию в Италии. Они были доставлены в больницу для обследования, и мы предоставим обновленную информацию как можно скорее», — пишет официальный твиттер «Astana — Premier Tech».
  • Cyrill
    Патрик Лефевр о Марке Кэвендиш ... (22)
    Cyrill-Фото

    Про Марка и Фабио - понятно, что на 95% в перспективе выбор Лефевра верен, но чисто по-спортивному...а слабо пригласить обоих на гладкий 3-4 км круг и без поезда один на один предложить проехать первые 2-3 км, а затем спуртовать ... и кто будет первым ? Вы уверены, господин Лефевр, что знаете верный ответ ???

  • vadi
    Тур Словакии-2021. Этап 1 (4)
    vadi-Фото

    Саган второй - это нормально.  Ненормально, что он второй в Словакии.

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