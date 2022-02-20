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Хесус Давид Пенья начнёт карьеру профессионала в велокоманде BikeExchange

Хесус Давид Пенья – новый велогонщик австралийской велокоманды BikeExchange

 

 

  21-летний колумбийский велогонщик Хесус Давид Пенья (Jesús David Peña) начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде BikeExchange, которая подписала с ним двухлетний контракт. На уровне гонщиков до 23 лет  Хесус Давид Пенья уже проявил себя, дважды выиграв андеровскую версию Вуэльты Колумбии, а на андеровской Джиро д’Италия-2021 занял 2-е место на этапе с горным финишем до Ланцада Лаго ди Кампо Моро, проиграв испанскому гонщику Хуану Аюсо (Juan Ayuso), который стал победителем «Бэби-Джиро».

 

Хесус Давид Пенья начнёт карьеру профессионала в велокоманде BikeExchange

 

  В пресс-релизе команды говорится, что «Green EDGE Cycling решила инвестировать в Хесуса Давида Пенью, так как австралийский проект планирует продолжать развивать молодых талантливых гонщиков из других стран. Команда BikeExchange с нетерпением хочет увидеть, на что будет способен Пенья с правильными инструментами и в подходящем для работы окружении, с командой, которая настроена помогать ему раскрыть весь потенциал».

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «Проанализировав все данные и показатели Пеньи с нашим техническим персоналом, посмотрев некоторые из его выступлений, мы с радостью приняли его в нашу команду. Он ещё очень молод, но из того, что мы увидели на данный момент, считаем, что под нашим руководством он сможет стать крепким гонщиком. Зная, насколько высок уровень соревнований в Колумбии, победа на андеровской Вуэльте Колумбии означает, что у гонщикаесть талант. Мы дадим ему для развития всё, что в наших силах.

   Конечно, ему придётся приспособиться к новой жизни, но GreenEDGE Cycling предоставит всё, что необходимо для прогресса. Наша команда достаточно опытна, чтобы его поддержать. Первый год карьеры будет важен в плане приобретения правильного опыта. Он должен прочувствовать атмосферу команды Мирового тура, как можно больше учиться у наших опытных гонщиков, а через год, мы надеемся, он станет крепким командным игроком на разных гонках».

 

  Хесус Давид Пенья: «Я так рад, что присоединюсь к команде Мирового тура, всегда об этом мечтал. Я всё время с уважением следил за работой GreenEDGE Cycling, что делает подписание контракта с этой командой ещё более значимым. Когда представился этот шанс, я не колебался ни секунды.

   Сейчас, конечно, начнётся самый трудный период. Будет нелегко соревноваться с лучшими гонщиками мира, но у меня огромная мотивация, для меня это только начало. Буду учиться, сконцентрируюсь на каждом аспекте, чтобы совершенствоваться.

  Эта возможность изменит мою жизнь. Не могу дождаться, когда перееду в Европу и начну новое приключение. Хочу поблагодарить GreenEDGE Cycling за этот шанс, сделаю всё, что в моих силах, чтобы отдать должное за эту возможность и доверие».

 

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Теги к статье: Хесус Давид Пенья Jesus David Pena BikeExchange

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Комментарии

  • velodoctor
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    velodoctor-Фото

    Прошел такой путь, стал топом из топов, казалось, еще шажок и будет  доминатор аля Фруми. Все эти страдания свои он изливает, конечно хорошо, мы узнаем в чем дело, но чувство неоправданых ожиданий отбивает  весь позитив и сочувствие  в отношении Тома. Всегда думаю о нем, держа в голове "эх если бы", но поезд, к сожалению, ушел.

     

  • Astanaforever
    Маттиа Каттанео продлил контра ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Хороший гонщик.
  • Sezar
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Sezar-Фото

    Наверно нужна бригада коучей и психологов, чтобы объяснить Тому, что в этой жизни он должен в первую очередь самому себе.

    Тяжелый пациент попался.

  • SportSpirit
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    SportSpirit-Фото

    2018 год: Том Дюмолан становится обладателем серебряного дубля "Джиро+Тур". Привет Мауро Веньи.music 

     

    2021 год: "Хочу участвовать в коротких гонках. И, конечно, не исключаю Гранд-туры, но для меня эти гонки всё ещё очень сложные."

     

    "Я хочу побеждать (в велоспорте), но после 2-х часовых тренировок тело болеет и хочет часами лежать на диване." Что ж, это лучше чем слоняться по дому и ловить демонов, как Пит Кеннах. 

     

    На Туре 2020 JV говорила о том, что стартует с двумя лидерами. Но в районе 6-7 этапа Том не потянул, а Роглич потянул. И ван Арт потянул) Казалось, что Том с радостью выполняет роль грегари и радуется за победы напарников по команде. Однако, здравствуйте)

     

    Его окружили самыми превосходными экспертами в своих областях (сколько эквадорцев и колумбийцев о таком только мечтают), но оказалось, что даже они не просекли его тонкой душевной организации. А может без тренировочного объема любая блокеновская аэродинамика бесполезна? 

     

    Респект терпению командного менеджмента!

     

    Безусловный талант, но дальше я вижу Дюмолана только в каком-нибудь абстрактном проекте "под разделки на чемпионатах". Если он действительно все еще любит велоспорт себе, а не себя в велоспорте (причем себя образца 2015-2018) и действительно хочет побеждать!

  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Николай Степаныч-Фото

    Том вернётся и ещё пошумит. Не факт, что выиграет второй гран тур, но вполне может и выиграть.

  • Kay82
    Директор Джиро д’Италия призыв ... (14)
    Kay82-Фото
    Погачар не потянет
  • motte
    Директор Джиро д’Италия призыв ... (14)
    motte-Фото

    У тадея сейчас задача номер один это защита титула тдф, а следующий тдф грозит быть незабываемым, тут ещё Инеос всерьёз взялся за подготовку к вятию маечки грядущего тура, столько сделано перетрубаций в инеосе, что аж жуть, нас ждёт великий тур! 

  • Earl57
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Earl57-Фото
    Там Майкл Меттьз горными лыжами занимается. Какие нормативы в горных лыжах?
  • Серафим
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Серафим-Фото
    Да ладно, никто и не думает, что он чего-то должен, и обязан и в беге у всех выигрывать. Не знаю, как другие, а я просто оцениваю его физическое состояние и восстановление после травмы. По моему, вполне неплохо выглядит.
  • Серафим
    Том Дюмулин принял участие в з ... (19)
    Серафим-Фото
    Хайден с детства не мог решить, что лучше, велосипед или коньки. У них там в штате больше к конькам была тенденция - северный штат, зима настоящая, с морозами. Тренеру не нравилось, когда много занимались на велосипеде, боялся серьезных травм. Вместе решили, что велосипед - это после карьеры конькобежца.
    Конечно, после таких затрат в спорте уже долгой карьеры велогонщика не получилось. Хотя Джиро и Тур проехал, жаль в конце Тура сильно разбился, наверно, поэтому решил закончить с гонками. Думаю, стероиды - не лучший бэкграунд для велогонок.

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