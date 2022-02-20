Хесус Давид Пенья начнёт карьеру профессионала в велокоманде BikeExchange

Хесус Давид Пенья – новый велогонщик австралийской велокоманды BikeExchange

21-летний колумбийский велогонщик Хесус Давид Пенья (Jesús David Peña) начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде BikeExchange, которая подписала с ним двухлетний контракт. На уровне гонщиков до 23 лет Хесус Давид Пенья уже проявил себя, дважды выиграв андеровскую версию Вуэльты Колумбии, а на андеровской Джиро д’Италия-2021 занял 2-е место на этапе с горным финишем до Ланцада Лаго ди Кампо Моро, проиграв испанскому гонщику Хуану Аюсо (Juan Ayuso), который стал победителем «Бэби-Джиро».

В пресс-релизе команды говорится, что «Green EDGE Cycling решила инвестировать в Хесуса Давида Пенью, так как австралийский проект планирует продолжать развивать молодых талантливых гонщиков из других стран. Команда BikeExchange с нетерпением хочет увидеть, на что будет способен Пенья с правильными инструментами и в подходящем для работы окружении, с командой, которая настроена помогать ему раскрыть весь потенциал».

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «Проанализировав все данные и показатели Пеньи с нашим техническим персоналом, посмотрев некоторые из его выступлений, мы с радостью приняли его в нашу команду. Он ещё очень молод, но из того, что мы увидели на данный момент, считаем, что под нашим руководством он сможет стать крепким гонщиком. Зная, насколько высок уровень соревнований в Колумбии, победа на андеровской Вуэльте Колумбии означает, что у гонщикаесть талант. Мы дадим ему для развития всё, что в наших силах.

Конечно, ему придётся приспособиться к новой жизни, но GreenEDGE Cycling предоставит всё, что необходимо для прогресса. Наша команда достаточно опытна, чтобы его поддержать. Первый год карьеры будет важен в плане приобретения правильного опыта. Он должен прочувствовать атмосферу команды Мирового тура, как можно больше учиться у наших опытных гонщиков, а через год, мы надеемся, он станет крепким командным игроком на разных гонках».

Хесус Давид Пенья: «Я так рад, что присоединюсь к команде Мирового тура, всегда об этом мечтал. Я всё время с уважением следил за работой GreenEDGE Cycling, что делает подписание контракта с этой командой ещё более значимым. Когда представился этот шанс, я не колебался ни секунды.

Сейчас, конечно, начнётся самый трудный период. Будет нелегко соревноваться с лучшими гонщиками мира, но у меня огромная мотивация, для меня это только начало. Буду учиться, сконцентрируюсь на каждом аспекте, чтобы совершенствоваться.

Эта возможность изменит мою жизнь. Не могу дождаться, когда перееду в Европу и начну новое приключение. Хочу поблагодарить GreenEDGE Cycling за этот шанс, сделаю всё, что в моих силах, чтобы отдать должное за эту возможность и доверие».