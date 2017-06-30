VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Маттео Собреро переходит в велокоманду BikeExchange

Чемпион Италии в разделке Маттео Собреро подписал 2-летний контракт с велокомандой BikeExchange

 

  Действующий чемпион Италии в индивидуальной гонке на время, 24-летний Маттео Собреро (Matteo Sobrero) подписал двухлетний контракт (2022/23) с австралийской велокомандой BikeExchange, куда переходит после сезона работы в команде Astana-Premier Tech.

 

Маттео Собреро переходит в велокоманду BikeExchange

 

Photo (c) BikeExchange Team

 

  Карьеру профессионального велогонщика Собреро начал в 2020 году в команде NTT. В первый же год в профессионалах Маттео Собреро дебютировал на Гранд-туре – Джиро д’Италия, где принял участие и в этом сезоне. На заключительной разделке Джиро д’Италия-2021 Собреро занял 4-е место, уступив Филиппо Ганне, Реми Каванье и Эдоардо Аффини.

 

 Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «Невероятно счастлив объявить, что Маттео присоединится к нашей команде на следующие два сезона. Я следил за его выступлением и не удивлён его исключительными достижениями. Он выиграл чемпионат Италии, где его соперниками в разделке были гонщики высшего уровня, включая Филиппо Ганну.

 

  Маттео ещё молод, мы собираемся приложить все силы, чтобы помочь ему продолжать развиваться и показывать оптимальные результаты. Мы уверены, что он усилит нашу команду в той области выступлений, над которой мы хотим поработать».

 

  Маттео Собреро: «Со стороны всегда считал команду GreenEDGE крепкой, считаю, что для меня на данном этапе карьеры переход в эту команду даёт отличные возможности. Считаю так потому, что команда всегда сильно выступала в разделках, что мне подходит. Также я спрашивал друзей, которые продолжают работать в команде или раньше в ней выступали, как Эдоардо Аффини и Алекс Конышев. Они все мне сказали, что в команде отличная атмосфера для работы.

 

  Как только мы с Брентом начали переговоры, я захотел прийти в эту команду, был уверен в своём выборе. И вот я здесь. Команда всегда инвестировала в молодых гонщиков. Это важный момент для меня, уверен, сейчас тот самый момент, когда надо присоединиться к этой команде. С нетерпением жду начала новой главы моей карьеры».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Маттео Собреро Matteo Sobrero BikeExchange

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:02 | Регистрация: 30.06.2017

    Почему многообещающий Собреро ушел из Астаны, выступив за нее только один сезон? За сезон проведенный за Астану он ничего не показал существенного. Самый главный недостаток его нестабильность выступлений, провалы в гонках. Третий в гонке Словении, четвертый на этапе Джиро. Третий на Трофео.Одна победа в национальном чемпионате. И все. Остальные гонки 90-100 места Ему просто напросто не продлили контракт. Им были недовольны. Ушел в команду, где очень большие проблемы со спонсорами. Австралийцев трясет нехило. Неопределенное будущее команды. Слабое выступление в этом сезоне после ухода Адама . Саймон в ступоре. Собреро там долго не задержиться.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 24 октября 2021

UCI Track World Championships

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Маттео Собреро переходит в вел ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Почему многообещающий Собреро ушел из Астаны, выступив за нее только один сезон? За сезон проведенный за Астану он ничего не показал существенного. Самый главный недостаток его нестабильность выступлений, провалы в гонках. Третий в гонке Словении, четвертый на этапе Джиро. Третий на Трофео.Одна победа в национальном чемпионате. И все. Остальные гонки 90-100 места Ему просто напросто не продлили контракт. Им были недовольны. Ушел в команду, где очень большие проблемы со спонсорами. Австралийцев трясет нехило. Неопределенное будущее команды. Слабое выступление в этом сезоне после ухода Адама . Саймон в ступоре. Собреро там долго не задержиться.
  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Смотрю все гонки на ЧМ. Никита хорошо комментирует трек. 
    По-моему, еще никто и никогда не комментировал так Хорошо трек на нашем ТВ.


  • AAA
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (23)
    AAA-Фото

    Перестаньте капать на гонщика.

    Его, тупо, тормозили мувики и ноги начали об него вытирать.

    Все правильно сделал.

    Есди бы не руководство Атсны, которого теперь нет в команде, он бы к мувикам и не ушел.

    Да были проколы и неудачи, но мужик работал и команда ему помогала, не все получалось, но дорогой праильной шли.

    Слава Богу всю эту шушеру из команды подвинули.

    Все будет не просто, но теперь командой рулят профи, а не функционеры.

    Вот только Седуна и Шефера про.бали, а их опыт и старания сечас в команде пригодились бы , как никогда.

    Еще бы Ланду вернуть, которого из пепла подняли. 

    Да тоже не дали пофеерить на памятной гонке, но после ухода Ару, на которого зря ставили, астана это команда для Ланды. 

    Не жду в 22м феерверков, но оживать команда начнет.

    Удачи Мигелю и Астане!

  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (2)
    uran-Фото
    Голландцы по плечу ему, пока только в плане роста)
  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (2)
    uran-Фото
    Французы в конце совсем развалились, а шли в ноздрю с италией.
  • Arciv
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (23)
    Arciv-Фото

    Паренька опасно ставить капитаном,тем более на тур! Поймает на первом этапе полторы минуты и опять опустит руки и сойдёт! Астане надо подписать толкового капитана,костяк хороший подобрали,но лидера не хватает! Лопес бесхарактерный,Нибали уже не потянет даже подиум!

  • red
    Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (4)
    red-Фото
    Эллингворт ушел из Бахрейна и Бахрейн поехал
  • velodoctor
    Александр Рябушенко, Симоне Ве ... (8)
    velodoctor-Фото

    Веласко самый интересный из всех последних подписаний.

  • litxaa
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (23)
    litxaa-Фото

    Кажется ему самому было бы лучше, если бы он не давал это интервью. Попытки "отмазаться" и свалить всю вину на команду привела его к тому, что он договорился до того, что чуть ли не специально сошел с Вуэльты, типа в знак протеста. Думается это интервью еще аукнется ему в будущем.

  • Astanaforever
    Александр Рябушенко, Симоне Ве ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Лидера три как я понял. Луц, Нибали, Супермен. Де Ла Круз на особые случаи. Москон на классики.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 октября

Julius Van den Berg (EF Education - Nippo)

Antonio Pedrero (Movistar Team)

Gijs Leemreize (Jumbo - Visma)

25 октября

Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick Step)

Davide Formolo (UAE Team Emirates)

Leonardo Basso (INEOS Grenadiers)

Joel Suter (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Alexandre Delettre (Delko)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2021 (100)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)