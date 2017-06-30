Маттео Собреро переходит в велокоманду BikeExchange

Чемпион Италии в разделке Маттео Собреро подписал 2-летний контракт с велокомандой BikeExchange

Действующий чемпион Италии в индивидуальной гонке на время, 24-летний Маттео Собреро (Matteo Sobrero) подписал двухлетний контракт (2022/23) с австралийской велокомандой BikeExchange, куда переходит после сезона работы в команде Astana-Premier Tech.

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Карьеру профессионального велогонщика Собреро начал в 2020 году в команде NTT. В первый же год в профессионалах Маттео Собреро дебютировал на Гранд-туре – Джиро д’Италия, где принял участие и в этом сезоне. На заключительной разделке Джиро д’Италия-2021 Собреро занял 4-е место, уступив Филиппо Ганне, Реми Каванье и Эдоардо Аффини.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «Невероятно счастлив объявить, что Маттео присоединится к нашей команде на следующие два сезона. Я следил за его выступлением и не удивлён его исключительными достижениями. Он выиграл чемпионат Италии, где его соперниками в разделке были гонщики высшего уровня, включая Филиппо Ганну.

Маттео ещё молод, мы собираемся приложить все силы, чтобы помочь ему продолжать развиваться и показывать оптимальные результаты. Мы уверены, что он усилит нашу команду в той области выступлений, над которой мы хотим поработать».

Маттео Собреро: «Со стороны всегда считал команду GreenEDGE крепкой, считаю, что для меня на данном этапе карьеры переход в эту команду даёт отличные возможности. Считаю так потому, что команда всегда сильно выступала в разделках, что мне подходит. Также я спрашивал друзей, которые продолжают работать в команде или раньше в ней выступали, как Эдоардо Аффини и Алекс Конышев. Они все мне сказали, что в команде отличная атмосфера для работы.

Как только мы с Брентом начали переговоры, я захотел прийти в эту команду, был уверен в своём выборе. И вот я здесь. Команда всегда инвестировала в молодых гонщиков. Это важный момент для меня, уверен, сейчас тот самый момент, когда надо присоединиться к этой команде. С нетерпением жду начала новой главы моей карьеры».