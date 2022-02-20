Олимпийский бронзовый призёр Келланд О’Брайен – новый велогонщик команды BikeExchange

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- Дата:
- Сегодня, 16:55
Велокоманда BikeExchange подписала контракт с Келландом О’Брайеном
23-летний австралийский велогонщик Келланд О’Брайен (Kelland O’Brien), завоевавший бронзовую олимпийскую медаль в Токио на треке в командном преследовании, заключил двухлетний (2022-2023) контракт с австралийской велокомандой BikeExchange, с которой начнёт карьеру профессионального шоссейного велогонщика.
Келланд О’Брайен – серебряный призёр чемпионата Австралии в групповой гонке, где проиграл Кэмерону Мейеру, и бронзовый – в разделке.
Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «Конечно, для нас в GreenEDGE Cycling всегда важно открывать молодые таланты в Австралии. Уверены, что в Келланде мы нашли такой талант. Во время национального чемпионата в этом году и бронзовой медалью на недавних Олимпийских играх в Токио он просто подтвердил свои способности. Теперь наша очередь начать с ним работать и помочь ему в процессе адаптации в шоссейном велоспорте на уровне Мирового тура.
Он молод, нуждается во всесторонней поддержке, которую, в этом мы уверены, сможем ему предоставить, потому что наша команда обладает большим опытом в этой области. Он также сможет многому научиться от действующего чемпиона Австралии, который когда-то, как и он, перешёл с трека на шоссе. Для нас очень важно наше австралийское наследие. Мы считаем, что у Келланда есть всё, чтобы продолжать продвигать то, что команды Джерри Райан развивал в прошедшее десятилетие».
Келланд О’Брайен: «Для меня этого год стал невероятным. Я показал хорошие результаты на чемпионате Австралии, со сборной Австралии завоевал олимпийскую медаль в Токио, а теперь стану профессиональным велогонщиком в команде Мирового тура. Как австралийский гонщик, последние несколько лет с уважением следил за GreenEDGE Cycling. Это австралийская команда, я невероятно рад присоединиться к ней. Счастлив, что мне дали такую возможность, теперь моя очередь взять максимум из этого шанса и продолжать развиваться в спортивном плане.
Я перееду в Европу, в Жирону (Испания), где живёт много моих новых товарищей по команде, и это облегчит адаптацию к новому образу жизни, облегчит начало нового путешествия. Конечно, будет нелегко, потому что выступление в команде Мирового тура требует максимальных усилий и жертв, но я уверен, что команда BikeExchange – правильный для меня выбор».
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