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Олимпийский бронзовый призёр Келланд О’Брайен – новый велогонщик команды BikeExchange

Велокоманда BikeExchange подписала контракт с Келландом О’Брайеном

 

 

  23-летний австралийский велогонщик Келланд О’Брайен (Kelland O’Brien), завоевавший бронзовую олимпийскую медаль в Токио на треке в командном преследовании, заключил двухлетний (2022-2023) контракт с австралийской велокомандой BikeExchange, с которой начнёт карьеру профессионального шоссейного велогонщика.

 

Келланд О’Брайен – серебряный призёр чемпионата Австралии в групповой гонке, где проиграл Кэмерону Мейеру, и бронзовый – в разделке.

 

 

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «Конечно, для нас в GreenEDGE Cycling всегда важно открывать молодые таланты в Австралии. Уверены, что в Келланде мы нашли такой талант. Во время национального чемпионата в этом году и бронзовой медалью на недавних Олимпийских играх в Токио он просто подтвердил свои способности. Теперь наша очередь начать с ним работать и помочь ему в процессе адаптации в шоссейном велоспорте на уровне Мирового тура.

 

  Он молод, нуждается во всесторонней поддержке, которую, в этом мы уверены, сможем ему предоставить, потому что наша команда обладает большим опытом в этой области. Он также сможет многому научиться от действующего чемпиона Австралии, который когда-то, как и он, перешёл с трека на шоссе. Для нас очень важно наше австралийское наследие. Мы считаем, что у Келланда есть всё, чтобы продолжать продвигать то, что команды Джерри Райан развивал в прошедшее десятилетие».

 

  Келланд О’Брайен: «Для меня этого год стал невероятным. Я показал хорошие результаты на чемпионате Австралии, со сборной Австралии завоевал олимпийскую медаль в Токио, а теперь стану профессиональным велогонщиком в команде Мирового тура. Как австралийский гонщик, последние несколько лет с уважением следил за GreenEDGE Cycling. Это австралийская команда, я невероятно рад присоединиться к ней. Счастлив, что мне дали такую возможность, теперь моя очередь взять максимум из этого шанса и продолжать развиваться в спортивном плане.

 

Я перееду в Европу, в Жирону (Испания), где живёт много моих новых товарищей по команде, и это облегчит адаптацию  к новому образу жизни, облегчит начало нового путешествия. Конечно, будет нелегко, потому что выступление в команде Мирового тура требует максимальных усилий и жертв, но я уверен, что команда BikeExchange – правильный для меня выбор».

 

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Теги к статье: Келланд О’Брайен Kelland O’Brien BikeExchange

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Румынская полиция нашла украде ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Краткий сюжет фильма =Похитители велосипедов=

    Антонио Риччи, безработный, глава семейства, отец двух детей, после долгих поисков, наконец, находит работу расклейщика афиш. Для того, чтобы приступить к своим обязанностям, ему необходим велосипед. «Нет велосипеда — нет работы», — говорит ему чиновник биржи труда. У Антонио был велосипед, но он сдал его в ломбард, чтобы получить хоть какие-то деньги и купить еды.

    Чтобы выкупить велосипед из ломбарда, жена Антонио закладывает последнее, что ещё хоть чего-нибудь стоит — шесть льняных простыней, которые были её приданым. В первый же рабочий день, пока Антонио старательно наклеивает афишу с изображением Риты Хейворт, велосипед крадут. Антонио со своим маленьким сыном Бруно отправляется на безнадёжные поиски.))...

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Похитители_велосипедов

     

    Я бы посоветовал злодеям которых поймали, придерживаться именно этой версии, а вдруг =поймут, простят и отпустят.=

  • Виктор Сироткин
    Румынская полиция нашла украде ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    наверняка румынский наркобарон хотел их использовать чтобы быстро скрываться с тремя телохранителями. Неуспел посадку выставить

  • ararat
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    ararat-Фото
    Фрайле оставить бы ещё
  • AzaKonta
    Тим Деклерк: «Через 14 лет я, ... (3)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: close2you
    Я тут представил, что эту новость на бельгийском велолайве, комментирует "брюссельФоревер" со словами : опять за счёт бельгийских налогоплатильщиков будет кормиться этот Деклерк. Даже образования не имеет, чтоб педали крутить.. ни одной победы... его Лефевр по старой дружбе держит)) Конец цитаты соответственно)) ой умора
    Квикстепфорева)))
  • nightbuster33
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    nightbuster33-Фото
    Пока официальных сообщений не было,но судя по прежним взаимоотношениям с Рус-Вело(Власов-Кузмин)возможно и сейчас:Веласко-Рикколо+Контрерас,ведь кто-то должен заменить,ушедшегоКройцегера.А в прошедшем сезоне колумбиец выступил не хуже чеха,к тому же намного моложе.Так что,повидимому Фрайле будет ЯГОДКОЙ на "праздничном торте".АМИНЬ!
  • Fara
    Румынская полиция нашла украде ... (3)
    Fara-Фото
    У цыган нашли))
  • Astanaforever
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Йон уже в кофидисе. Пиколло в Русвело.Контрерас аут.
  • nightbuster33
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Еще нигде не отметилтсь Фрайле и Ион. Что будет с Контрерасом и самым молодым(20)Пикколо?Возможно,что это как-то взаимосвязано.И наконец,количественный состав-30 или, как в прошедшем сезоне-31.

  • Coffe
    У сборной Италии во время чемп ... (23)
    Coffe-Фото
    Румынская полиция в ходе обысков обнаружила трековые велосипеды,которые были украдены у сборной Италии на ЧМ.
  • Astanaforever
    Фабио Феллине, Давиде Мартинел ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Из них один Техада классный горняк. Феллини свой пик прошел. Остальные на шару проходят по инерции. Особенно сынок Джузеппо..по протекции.

    Одно, два места есть в команде еще для подписаний

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