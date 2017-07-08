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Четыре велогонщика команды BikeExchange сошли с Тура Швейцарии-2021 из-за гастроэнтерита

Лукас Хэмильтон, Люк Дабридж, Амунд Грёндаль Янсен и Джек Бауэр сошли с Тура Швейцарии-2021 перед стартом 6 этапа

 

 

  На старт 6-го этапа Тура Швейцарии (Tour de Suisse)-2021 не вышли четверо гонщиков велокоманды BikeExchange – Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton), Люк Дабридж (Luke Durbridge), Амунд Грёндаль Янсен (Amund Grøndahl Jansen) и Джек Бауэр (Jack Bauer). Команда сообщила, что все гонщики были вынуждены сойти с гонки из-за гастроэнтерита.

 

  В заявлении команды BikeExchange говорится: «К сожалению, Лукас Хэмильтон, Люк Дабридж, Амунд Грёндаль Янсен и Джек Бауэр не стартует на 6-м этапе Тура Швейцарии-2021 из-за гастроэнтерита. Проблемы с желудком возникли накануне вечером. Им необходимо отдохнуть несколько дней, чтобы восстановиться перед следующими гонками».   

 

25-летний австралийский гонщик Лукас Хэмильтон перед сходом шёл на 6-м месте в генеральной классификации.

 

Команда BikeExchange продолжит бороться на Туре Швейцарии с тремя гонщиками – Эстебаном Чавесом, Майклом Мэттьюсом и Дайоном Смитом. 31-летний колумбийский велогонщик Эстебан Чавес после 6-го этапа идёт на 8-й позиции в генеральной классификации.

 

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Теги к статье: BikeExchange Тур Швейцарии Tour de Suisse Тур Швейцарии-2021 велогонка Мирового тура World Tour многодневная велогонка

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 21:42 | Регистрация: 8.07.2017

    Чего такого накушались?

    Аккуратно надо употреблять современные средства.

     

    Вот Бахрейн вкусно кушает и крушит соперников почём зря

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
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Комментарии

  • GAN
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (12)
    GAN-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Ну как такую красоту можно не показывать? ... ( и дальше не переводимая игра слов)

    ЕС Швейцарию в плеере показывает примерно по 2 часа, правда без русского комментария.

  • Yuriy 17
    Четыре велогонщика команды Bik ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Чего такого накушались?

    Аккуратно надо употреблять современные средства.

     

    Вот Бахрейн вкусно кушает и крушит соперников почём зря

  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вообще то Руи К. сделал всего один, но резкий манёвр перед Кроном и этого для жюри оказалось достаточным чтобы португалец получил релегацию - смотрим:

    https://www.youtube.com/watch?v=xwB9z63nBkk&t=1s

  • SportSpirit
    Тур Бельгии-2021. Этап 3 (1)
    SportSpirit-Фото

    Мёрков собственной персоной на подиуме) 

     

    Вроде всего лишь строчка в протолоке, а радостно, ибо классный он дядька!) 

  • GAN
    Пять колец Москвы-2021. Этап 1 (5)
    GAN-Фото

    На первом этапе группу на части раскидало хорошо, даже круговые были. Плюс ещё и завал был на спуске перед "горным финишем" за 3-4 круга до конца этапа. И возможно ещё один в начале гонки.

  • DenisRodikov
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (2)
    DenisRodikov-Фото

    Ну Кошту за что лишили места? Ехал по прямой, как начал спринтовать сразу вправо поехал. Место Андреасу оставил.

  • смотрю вело давно
    Тур Словении-2021. Этап 3 (1)
    смотрю вело давно-Фото

    епт

  • Ice
    Тур Бельгии-2021. Этап 2 (6)
    Ice-Фото

    Цитата: MVDP
    Цитата: Ice
    Вроде выиграл, но на тоненького

    11 км - вообще не показательная разделка, да и потратился вчера.
    Цитата: drevgen
    А Вы видели как он с велосипеда слезал после разделки ? Он хромал, держался за бок, отбивался от персонала. Не знаю, мне показалось. что он испытывал довольно сильную боль.
    Мне кажется он недореабилитирован после травмы.


    Вот вам ответ от другого человека. Для топового Эвенпула 11 км - вообще не проблема. Лампарт огурцом соскочил, а Эвенпул ходил косой как сабля и на людей едва ли не кидался, явно были проблемы с самочувствием.

  • drevgen
    Тур Бельгии-2021. Этап 2 (6)
    drevgen-Фото

    А Вы видели как он с велосипеда слезал после разделки ? Он хромал, держался за бок, отбивался от персонала. Не знаю, мне показалось. что он испытывал довольно сильную боль.

    Мне кажется он недореабилитирован после травмы.

  • ANDREW_STROGINO
    Пять колец Москвы-2021. Этап 1 (5)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    Это не время, а отставание! Я сам поплыл от этого! Смотрим генерал - все становится ясно. Случайно цифры похожие оказались!

    Дима - молодец из молодцов.

    Правда, все знают, что в Крылатсокм очень высокий процент схода всегда, а в непогоду - особенно. От гонки может остаться и 50 человек концу... Держу кулачки за Диму!

     

     



    Меня другое смущает - названия всех команд на Английском. Хорошо бы русские названия тоже, а то не сразу и расшифруешь, если не в курсе.

     

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