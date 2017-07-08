Четыре велогонщика команды BikeExchange сошли с Тура Швейцарии-2021 из-за гастроэнтерита

Лукас Хэмильтон, Люк Дабридж, Амунд Грёндаль Янсен и Джек Бауэр сошли с Тура Швейцарии-2021 перед стартом 6 этапа

На старт 6-го этапа Тура Швейцарии (Tour de Suisse)-2021 не вышли четверо гонщиков велокоманды BikeExchange – Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton), Люк Дабридж (Luke Durbridge), Амунд Грёндаль Янсен (Amund Grøndahl Jansen) и Джек Бауэр (Jack Bauer). Команда сообщила, что все гонщики были вынуждены сойти с гонки из-за гастроэнтерита.

В заявлении команды BikeExchange говорится: «К сожалению, Лукас Хэмильтон, Люк Дабридж, Амунд Грёндаль Янсен и Джек Бауэр не стартует на 6-м этапе Тура Швейцарии-2021 из-за гастроэнтерита. Проблемы с желудком возникли накануне вечером. Им необходимо отдохнуть несколько дней, чтобы восстановиться перед следующими гонками».

25-летний австралийский гонщик Лукас Хэмильтон перед сходом шёл на 6-м месте в генеральной классификации.

Команда BikeExchange продолжит бороться на Туре Швейцарии с тремя гонщиками – Эстебаном Чавесом, Майклом Мэттьюсом и Дайоном Смитом. 31-летний колумбийский велогонщик Эстебан Чавес после 6-го этапа идёт на 8-й позиции в генеральной классификации.