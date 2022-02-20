Стан Ван Трихт – новый велогонщик команды Deceuninck - Quick-Step

Стан Ван Трихт начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде Quick Step

22-летний Стан Ван Трихт (Stan Van Tricht) начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде Quick Step, с которой подписал двухлетний контракт. В августе этого года бельгийский гонщик пришёл в команду стажёром, одержал победу на велогонке «Gullegem Koerse», а на холмистой гонке «Ronde van Limburg» стал единственным андером, попавшим в топ-10.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Стан Ван Трихт: «Очень счастлив. Придя сюда как стажёр, я хотел остаться в «Волчьей стае». Мы выиграли пять из семи гонок, в которых я принимал участие, в том числе одну победу одержал я. В ближайшие годы надеюсь развиваться в этой сильной команде, выступать на классиках и некоторых других больших гонках, помогать команде оставаться наверху».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер: «Конечно, мы знаем, что Стан талантливый и сильный гонщик, поэтому и предложили ему выступать с нами. Едва лишь он пришёл в команду команду, он впечатлил нас отношением к работе. Его победа на «Gullegem Koerse» подтвердила, что он очень силён, мы предвкушаем, как начнём его развивать в ближайшие годы».