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Лоусон Крэддок подписал контракт с велокомандой BikeExchange

Лоусон Крэддок подписал двухлетний контракт с командой BikeExchange

 

 

  29-летний уроженец Техаса, действующий чемпион США в разделке, Лоусон Крэддок (Lawson Craddock) подписал двухлетний контракт с австралийской велокомандой BikeExchange, куда переходит после шести лет выступления в команде EF Education. На счету Лоусона Крэддока участие в 7 Гранд-турах, 3-е место на Туре Калифорнии-2014, топ-10 на Амстел Голд Рэйс и в общем зачёте Тура Страны Басков.

 

Лоусон Крэддок подписал контракт с велокомандой BikeExchange

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «Лоусон многое сможет дать команде на протяжении сезона. Мы надеемся, что сможем ему помочь, позволим ему разыгрывать свои карты в гонках, потому что считаем его талантливым гонщиком, способным добиться высоких результатов.

 

  Вместе мы поможем друг другу совершенствоваться – он принесёт нам опыт выступления в гонках в командах Мирового тура. В ответ мы дадим ему платформу для выступления и помощь нашего опытного персонала. С нетерпением ждём его в нашей команде».

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор: «Мы рады, что Лоусон присоединится к нашей команде, у него большой опыт выступления в Мировом туре, мы думаем, что его лучшие годы ещё впереди. Он раздельщик мирового уровня, а также он известен тем, что готов приложить все силы, работая на товарищей по команде. Гонщика с такими качествами мы искали, чтобы усилить наш состав».

 

  Лоусон Крэддок: «Довольно поздно, но всё сошлось вместе в преддверии 2022 года, я рад присоединиться к команде BikeExchange. У команды есть история, выступления говорят сами за себя. Для меня очень важна атмосфера команды, особенно это важно в велоспорте. В команде отношения как в семье, уверен, благодаря этому мы сможем вместе добиться высоких результатов.

 

  Последние пару лет у меня была удобная роль, но новый вызов воодушевляет ещё больше. У меня будут новые цели, новые роли, другой календарь гонок, что действует освежающе и придаёт мотивации. Будет приятно быть американцем в австралийской команде, по прошлому опыту считаю, что мне отлично подходит австралийский менталитет. Я уже знаком с некоторыми ребятами, но, конечно, с нетерпением жду первого тренировочного лагеря».

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Теги к статье: Лоусон Крэддок Lawson Craddock BikeExchange

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Комментарии

  • VeloVelo
    Крис Фрум: "Финиш в Париже на ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Так и я о том же )
  • VeloVelo
    Алекс Даусетт: «Уезжаю без час ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Уважение Алексу.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (94)
    s75-Фото

    По промежуточным итогам трансферной активности Инеоса: на данный момент, если верить списку на PCS, на 2022 год подписаны 31 гонщик. Из них Де Плюс пропустил почти весь нынешний сезон по состоянию здоровья, а Кэм, несмотря на солидный для велоспорта возраст и будучи в отличной спортивной форме, активно совмещает велоспорт с триатлоном. Имена еще двух гонщиков, которых различные источники активно сватали в состав "гренадеров" на следующий год: Ван Вилдер (решает юридические проблемы со своим нынешним работодателем) и известный трековик новозеландец Аарон Гейт. Возможно, оба остаются претендентами на одну (?) оставшуюся вакансию. Было предположение, что Элиа приходит в команду вместе со своим младшим братом, но это (пока?) не подтвердилось и новостей о команде-2022 для Аттилио пока нет.

     

    PS Короткий фильм с участием одного из главных скаевских "потеряшек". Олимпийский чемпион Питер Кеньек. https://www.youtube.com/watch?v=jxLyL0L-Wm8

  • s75
    Омар Фраиле переходит в велоко ... (7)
    s75-Фото

    Команда нуждается в качественных опытных командных работниках на ГТ. Из ушедших по итогам трансферного окна таковых было большинство, из пришедших Фрайле - пожалуй, единственный, кто принадлежит к этой категории.

  • s75
    Ким Хайдук – новый велогонщик ... (4)
    s75-Фото

    Пожалуй, самое лучшее для команды - если из него получится новый замечательный Кристиан Кнеес :)

  • s75
    Эган Берналь: «Надеюсь поехать ... (5)
    s75-Фото

    Цитата: Earl57
    "Иган Бернал опровергает слухи о недовольстве Ineos Grenadiers. Колумбиец подтверждает отсутствие контактов с Israel Start-Up Nation и настаивает, что у него не было проблем с Йейтсом на Вуэльте".
    Дым оказался без огня...


    Хорошую паузу выдержал, прежде чем сделать подобное заявление ;)
    О том, что всё вновь хорошо, стало понятно после того, как не состоялся уход из Инеоса Б.Риверы - одного из самых бесполезных гонщиков за всю историю команды и безусловного лидера команды по этому показателю в нынешнем составе. Теперь очередь г-на Акуадро подтвердить, что всё как никогда хорошо.

  • Earl57
    Эган Берналь: «Надеюсь поехать ... (5)
    Earl57-Фото

    "Иган Бернал опровергает слухи о недовольстве Ineos Grenadiers. Колумбиец подтверждает отсутствие контактов с Israel Start-Up Nation и настаивает, что у него не было проблем с Йейтсом на Вуэльте".

    Дым оказался без огня...

  • арлекин
    Крис Фрум: "Финиш в Париже на ... (9)
    арлекин-Фото

    ничего он больше не выиграет, даже если зальётся по самые уши

  • StVano
    Крис Фрум: "Финиш в Париже на ... (9)
    StVano-Фото
    ЦИТАТА: "Надо научиться со всем справляться, учиться отсекать часть негатива и просто продолжать заниматься своим делом."

    Был бы удивлён, если бы не увидел вашего комментария под статьёй о Фруми, т.к. вы являетесь частью того самого "негатива" на этом ресурсе, с которым научился справляться Фрум...
  • Sezar
    Эган Берналь: «Надеюсь поехать ... (5)
    Sezar-Фото

    Еще Винегор. Он может сильно добавить. По закону Райта:).

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