Лоусон Крэддок подписал контракт с велокомандой BikeExchange

Лоусон Крэддок подписал двухлетний контракт с командой BikeExchange

29-летний уроженец Техаса, действующий чемпион США в разделке, Лоусон Крэддок (Lawson Craddock) подписал двухлетний контракт с австралийской велокомандой BikeExchange, куда переходит после шести лет выступления в команде EF Education. На счету Лоусона Крэддока участие в 7 Гранд-турах, 3-е место на Туре Калифорнии-2014, топ-10 на Амстел Голд Рэйс и в общем зачёте Тура Страны Басков.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «Лоусон многое сможет дать команде на протяжении сезона. Мы надеемся, что сможем ему помочь, позволим ему разыгрывать свои карты в гонках, потому что считаем его талантливым гонщиком, способным добиться высоких результатов.

Вместе мы поможем друг другу совершенствоваться – он принесёт нам опыт выступления в гонках в командах Мирового тура. В ответ мы дадим ему платформу для выступления и помощь нашего опытного персонала. С нетерпением ждём его в нашей команде».

Мэтт Уайт, главный спортивный директор: «Мы рады, что Лоусон присоединится к нашей команде, у него большой опыт выступления в Мировом туре, мы думаем, что его лучшие годы ещё впереди. Он раздельщик мирового уровня, а также он известен тем, что готов приложить все силы, работая на товарищей по команде. Гонщика с такими качествами мы искали, чтобы усилить наш состав».

Лоусон Крэддок: «Довольно поздно, но всё сошлось вместе в преддверии 2022 года, я рад присоединиться к команде BikeExchange. У команды есть история, выступления говорят сами за себя. Для меня очень важна атмосфера команды, особенно это важно в велоспорте. В команде отношения как в семье, уверен, благодаря этому мы сможем вместе добиться высоких результатов.

Последние пару лет у меня была удобная роль, но новый вызов воодушевляет ещё больше. У меня будут новые цели, новые роли, другой календарь гонок, что действует освежающе и придаёт мотивации. Будет приятно быть американцем в австралийской команде, по прошлому опыту считаю, что мне отлично подходит австралийский менталитет. Я уже знаком с некоторыми ребятами, но, конечно, с нетерпением жду первого тренировочного лагеря».