Габриэль Каллех – новый гонщик команды Movistar

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 17:32
Габриэль Каллех начнёт профессиональную карьеру в команде Movistar
23-летний британский гонщик Габриэль Каллех (Gabriel Cullaigh) начнёт профессиональную карьеру велогонщика в команде Movistar, с которой подписал двухлетний контракт с 2020 года. В 2017 году Каллех начал выступать в континентальной команде SEG Racing Academy, последние два года был гонщиком континентальной команды Wiggins Le Col.
Команда Movistar будет рассчитывать на Габриэля Каллеха в спринтах, которые являются его специализацией. В этом сезоне британский гонщик одержал победу на этапе Вольты Алентежу, где в прошлом году также одержал две победы. У Габриэля Каллеха есть также победа и подиум классики Rutland - Melton Cicle Classic (1.2), топ-5 на этапах Тура Британии и Тура Йоркшира.
Каллех входил в андеровскую сборную Великобритании, взял две серебряных (в скретче и в командной гонке преследования) и одну бронзовую медаль (в гонке по очкам) на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров в 2014.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (3)
- Просмотров
- (451)