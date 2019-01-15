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Команда «Астана» продлила контракт с Андреем Зейцем

Команда «Астана» продлила контракт с Андреем Зейцем

 

 

Многоопытный казахстанский гонщик Андрей Зейц продолжит выступать в составе команды Мирового Тура «Астана» и в следующем сезоне 2019 года. Соответствующее соглашение было подписано на днях.

 

- Безусловно, я очень рад продлить контракт с «Астаной», для меня это особенная команда, близкий мне по духу национальный проект. Чувствую, что у меня еще полно сил и мотивации, есть большое стремление продолжать выступать на самом высоком уровне. Я готов и дальше помогать товарищам в достижении больших командных целей, но, также, буду стремиться к дальнейшему прогрессу и в плане личных результатов, в особенности, представляя Казахстан на континентальных и мировых чемпионатах, - сказал Андрей Зейц.

 

Андрей Зейц провел в «Астане» 11 успешных сезонов. Самый опытный казахстанский велогонщик неоднократно занимал одну из ключевых позиций, помогая лидерам команды добиваться успеха на Гранд-турах. В завершившемся сезоне 2018 года Зейц оказывал неоценимую поддержку Мигелю Анхелю Лопесу на его пути к двум призовым подиумам на «Джиро д’Италия» и «Вуэльте Испании». Помимо этого, в этом году Андрей Зейц завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке чемпионата Казахстана, стал 11-м в итоговой классификации «Альпийского Тура» и достойно проявил себя во время групповой гонки чемпионата мира в Инсбруке.

 

- Андрей Зейц является одним из сильнейших и опытнейших казахстанских гонщиков в профессиональном пелотоне. Его поддержка лидеров на Гранд-турах всегда очень важна и ценна, в этом году он на высоком уровне провел «Джиро» и «Вуэльту», и мы рассчитываем на него и в новом сезоне. Конечно, у Андрея есть и личные амбиции, он всегда здорово выступал за сборную Казахстана. Надеюсь, что и в будущем он сможет достойно представлять нашу страну на самых важных стартах, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Astana Pro Team Андрей Зейц велоспорт велолайв

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