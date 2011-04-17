Тони Мартин переходит в команду LottoNL-Jumbo

Тони Мартин подписал двухлетний контракт с командой LottoNL-Jumbo

33-летний немецкий гонщик Тони Мартин подписал двухлетний контракт с голландской командой LottoNL-Jumbo, куда переходит после двух лет выступления в команде Katusha-Alpecin. Четырёхкратный чемпион мира в разделке, действующий чемпион Германии в этой же дисциплине, Тони Мартин убеждён, что в команде Ричарда Плюгге (Richard Plugge) лучшую атмосферу, чтобы проявлять себя в индивидуальных гонках на время.

Тони Мартин: «Предвкушаю, как стану гонщиком команды LottoNL-Jumbo. Я разделяю их философию. Гонщики команды представляют собой единое целое, а персонал работает над каждой деталью, помогая им. Мне особенно нравится их подход к разделкам. Известно, что эта команда прикладывает много усилий, работая в этом направлении. Мои амбиции – стать одним из лучших командных игроков, помогая лидерам, а также быть успешным в гонках на время».

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды LottoNl-Jumbo: «Тони – недостающее нам звено. Он, является профессионалом во всём и принесёт в команду огромный опыт. Он сможет стать очень ценным помощником наших лидеров. Его подписание подтвержает, что наша команда прошла большой путь в развитии за последние годы».

Наряду с Тони Мартином в команду LottoNL-Jumbo в следующем году придут 26-летний голландский гонщик Майк Тёниссен (Mike Teunissen), 24-летний голландский гонщик Тако ван дер Хорн (Taco van der Hoorn), 23-летний голландский гощик Леннард Хофстед (Lennard Hofstede), 23-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus) и 21-летний датский гонщик Йонас Вингегард (Jonas Vingegaard).

Из команды в конце сезона уходят: Гейс ван Хуке (Gijs Van Hoecke), Роберт Вагнер (Robert Wagner), Энрико Баттальин (Enrico Battaglin), Ларс Боом (Lars Boom) и Брам Танкинк (Bram Tankink).