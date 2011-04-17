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Тони Мартин переходит в команду LottoNL-Jumbo

Тони Мартин подписал двухлетний контракт с командой LottoNL-Jumbo

 

 

 

  33-летний немецкий гонщик Тони Мартин подписал двухлетний контракт с голландской командой LottoNL-Jumbo, куда переходит после двух лет выступления в команде Katusha-Alpecin. Четырёхкратный чемпион мира в разделке, действующий чемпион Германии в этой же дисциплине, Тони Мартин убеждён, что в команде Ричарда Плюгге (Richard Plugge) лучшую атмосферу, чтобы проявлять себя в индивидуальных гонках на время.

 

 

  Тони Мартин: «Предвкушаю, как стану гонщиком команды LottoNL-Jumbo. Я разделяю их философию. Гонщики команды представляют собой единое целое, а персонал работает над каждой деталью, помогая им. Мне особенно нравится их подход к разделкам. Известно, что эта команда прикладывает много усилий, работая в этом направлении. Мои амбиции – стать одним из лучших командных игроков, помогая лидерам, а также быть успешным в гонках на время».

 

  Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды LottoNl-Jumbo: «Тони – недостающее нам звено. Он, является профессионалом во всём и принесёт в команду огромный опыт. Он сможет стать очень ценным помощником наших лидеров. Его подписание подтвержает, что наша команда прошла большой путь в развитии за последние годы».

 

 

  Наряду с Тони Мартином в команду LottoNL-Jumbo в следующем году придут 26-летний голландский гонщик Майк Тёниссен (Mike Teunissen), 24-летний голландский гонщик Тако ван дер Хорн (Taco van der Hoorn), 23-летний голландский гощик Леннард Хофстед (Lennard Hofstede), 23-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus) и 21-летний датский гонщик Йонас Вингегард (Jonas Vingegaard).

 

Из команды в конце сезона уходят: Гейс ван Хуке (Gijs Van Hoecke), Роберт Вагнер (Robert Wagner), Энрико Баттальин (Enrico Battaglin), Ларс Боом (Lars Boom) и Брам Танкинк (Bram Tankink).

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Теги к статье: Тони Мартин Tony Martin LottoNL-Jumbo

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 19:15 | Регистрация: 3.07.2011

    Я уж о нем почти забыл:). Ярчайший пример как важно правильно выбрать команду. Как по мне Джамбо-это 5-.

  2. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 19:58 | Регистрация: 18.09.2014

    По-моему, в текущей ситуации лучшее, что может сделать любой гонщик Катюши, это сменить команду.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  3. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 20:56 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Sezar
    Я уж о нем почти забыл:). Ярчайший пример как важно правильно выбрать команду. Как по мне Джамбо-это 5-.
    Дело не в команде, а в времени. Его время уже ушло, куда бы он не переходил.

  4. Имя: Виталий

    vitali

    Сегодня, 20:57 | Регистрация: 17.04.2011

    Однажды, 15 лет назад, просматривая в одной спортивной газете колонку главного редактора, прочитал и запомнил из его статьи на всю жизнь следующие слова (думаю, что я запомнил дословно из-за оригинальности сказанного): "...полное отсутствие контроля по всей вертикали управления". 

    Как-будто о "Катюше-Альпесин" последних лет - там, видимо, кое-кому глубоко на все наплевать...

    Позорище, и вообще не могу понять, как спонсор терпит такой бардак?....

    И очень жаль, что не у всех гонщиков команды есть такая-же возможность, как у Мартина, чтобы сбежать с корабля, который уже  даже не лежит на дне, а его илом заносит....

    Доработались до ручки главные управленцы...

  5. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 21:23 | Регистрация: 24.12.2017

    При Чмиле,как его не критиковали, у команды результаты были лучше ...

  6. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 22:13 | Регистрация: 14.03.2018

    прикольный тейп) 

    жалко, конечно, что Катюша стала таким дном и единственное, что могут сделать ее гонщики, которые хотят бороться не только за свои волосы, это покинуть ее как можно скорее

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Комментарии

  • flugegeheimen
    Тони Мартин переходит в команд ... (6)
    flugegeheimen-Фото

    прикольный тейп) 

    жалко, конечно, что Катюша стала таким дном и единственное, что могут сделать ее гонщики, которые хотят бороться не только за свои волосы, это покинуть ее как можно скорее

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тони Мартин переходит в команд ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    При Чмиле,как его не критиковали, у команды результаты были лучше ...
  • Student
    Тур Гуанси-2018. Этап 6 (6)
    Student-Фото
    Цитата: ktilp-12
    Спасибо, теперь понятно,что стихии: ветер и дождь для Сергея "родные".
    Контракт, наверняка, предложат, все таки есть кому показывать результаты на турах фьордов, Словении и прочих. Но в состав на ГТ он не войдёт.
  • Student
    Команда Quick-Step Floors - п ... (4)
    Student-Фото
    Цитата: Бакеша
    Рад за Астану! Молодцы! Выдержали трудные годы для всей команды: уходили лидеры команды - Нибали, Ару, внезапно трагически погиб Скарпони, финансовое положение команды ухудшились и т.д. Но, команда выдержала такие испытаний судьбы. И не смотря ни на что, в этом году выступили достойно и с честью!
    Какой-то странный комментарий. Что значит выдержали, а есть те кто не выдержал, в велоспорте нет лиги и понижения в классе как в футболе, главное, чтобы деньги были. А результаты до фени.
  • vitali
    Тони Мартин переходит в команд ... (6)
    vitali-Фото

    Однажды, 15 лет назад, просматривая в одной спортивной газете колонку главного редактора, прочитал и запомнил из его статьи на всю жизнь следующие слова (думаю, что я запомнил дословно из-за оригинальности сказанного): "...полное отсутствие контроля по всей вертикали управления". 

    Как-будто о "Катюше-Альпесин" последних лет - там, видимо, кое-кому глубоко на все наплевать...

    Позорище, и вообще не могу понять, как спонсор терпит такой бардак?....

    И очень жаль, что не у всех гонщиков команды есть такая-же возможность, как у Мартина, чтобы сбежать с корабля, который уже  даже не лежит на дне, а его илом заносит....

    Доработались до ручки главные управленцы...

  • Student
    Тони Мартин переходит в команд ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: Sezar
    Я уж о нем почти забыл:). Ярчайший пример как важно правильно выбрать команду. Как по мне Джамбо-это 5-.
    Дело не в команде, а в времени. Его время уже ушло, куда бы он не переходил.
  • Александра
    Томас Де Гендт и Тим Велленс з ... (8)
    Александра-Фото

    Ай, молодцы!

  • Александра
    Тони Мартин переходит в команд ... (6)
    Александра-Фото

    По-моему, в текущей ситуации лучшее, что может сделать любой гонщик Катюши, это сменить команду.

  • Sezar
    Тони Мартин переходит в команд ... (6)
    Sezar-Фото

    Я уж о нем почти забыл:). Ярчайший пример как важно правильно выбрать команду. Как по мне Джамбо-это 5-.

  • Earl57
    Команда Quick-Step Floors - п ... (4)
    Earl57-Фото
    за командные гонки скорее всего

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