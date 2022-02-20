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Фаусто Маснада продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

Фаусто Маснада о продлении контракта и сезоне 2021 года

 

 

  Фаусто Маснада (Fausto Masnada) продлил контракт с велокомандой Quick Step до конца 2024 года. 28-летний итальянский велогонщик пришёл в команду Патрика Лефевра в середине 2020 года. В этом сезоне у Фаусто Маснады были взлёты и падения.

 

  Заняв 3-е место в общем зачёте Тура Романдии, из-за тенденита он был вынужден сойти с Джиро д’Италия-2021 на 12-м этапе. Он вернулся в форму и занял 2-е место на чемпионате Италии, но падение на Settimana Ciclistica вновь заставило его отложить велосипед и восстанавливаться. Несмотря на все трудности, Фаусто Маснада переключился на новые цели, много работал и завершил сезон призёром классики Монумента Ломбардии-2021.

 

Фаусто Маснада продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

 

©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «У Фаусто был тяжёлый год с несколькими неудачами, но он упорно продолжал работать, сохранял оптимизм и настрой, что позволило взять максимум из сезона. На каждой гонке Фаусто показывал, каким ценным для команды гонщиком является, как отдаёт все силы ради товарищей по команде или в борьбе за свой результат, когда представлялся шанс. Я счастлив, что он смог завершить сезон с сильным результатом на Ломбардии. Кто знает, что принесёт будущее. То, что он остаётся с нами ещё на три сезона – это фантастика».

 

  Фаусто Маснада: «Выступление в такой команде как Deceuninck-Quick Step – сбывшаяся места. В этом году мы выиграли командную классификацию Мирового тура, мы – сильнейшая команда. Ради чего мне менять команду? Во-вторых, мне нравится, как профессионально построена здесь работа, какое внимание ко всем деталям. Всё здесь идеально, каждый член команды стремится совершенствоваться. Я верю в будущее команды, я здесь, чтобы с каждым годом расти. Я знаю, что мне есть куда стремиться. Это волшебная команда, большая семья. Здесь не просто место работы, а настоящее товарищество.

 

  Первая часть сезона 2021 года до старта Джиро у меня шла неплохо. Команда хорошо проехала первые гонки. Я был очень доволен, потому что занял третье место на Туре Романдии. Сезон развивался отлично. Потом на Джиро д’Италия я не смог хорошо выступать из-за тенденита колена. Был очень расстроен, что пришлось сойти с Джиро, так как я вложил массу сил в подготовку и не смог достичь первой цели.

 

  К тому же я, как итальянский гонщик, считаю Джиро самой важной в году, особенно с моими характеристиками. Я много работал в высокогорном тренировочном лагере с Жуаном и Ремко, хотел помогать им и готовился сам хорошо выступить. Первые десять дней Джиро чувствовал себя очень плохо, потом переключился, настроился, что на Джиро можно возвращаться каждый год. Я начал смотреть вперёд, поставил новые цели.

 

  Меньше чем через месяц после окончания Джиро состоялся чемпионат Италии. Я не знал, смогу ли вернуться на свой обычный уровень. Мне очень нравится национальный чемпионат, если побеждаешь, то весь год можешь выступать в майке чемпиона Италии. В Италии эта майка очень важна, все смотрят чемпионат. Но я не знал, то ли мне не повезло, то ли я встретил более сильного соперника, потому что финишировал вторым.

 

  И снова меня поджидала неудача. Я упал на третьем этапе «Settimana Ciclistica Italiana». Пришлось прервать выступления. Восстанавливаться во второй раз было труднее. Я так хорошо готовился, 20 дней работал на высоте с командой, и снова случилось такое. Я просто не мог поверить. Думал, что ещё ничего не потеряно, что всё будет хорошо. Но когда врач команды сказал, что мне нужен месяц отдыха, мне было тяжело.

 

  К счастью, команда меня поддерживала, и моя семья была рядом. Я хотел восстановиться как можно быстрее, но опасался по поводу перелома. Впервые у меня был перелом (трещина) позвоночника. Я по несколько раз в день звонил доктору, просто чтобы узнать, можно мне делать что-то или нет. Время тянулось так долго, показалось, что прошло десять месяцев, а не один.

 

  Я старался сохранять позитивный настрой. Впервые я не стал следить за велогонками, просто отключился, даже не читал новости и не смотрел трансляции гонок. Прочитал несколько книг, смотрел сериалы, друзья помогали мне скоротать время. Потом снова вернулся к тренировкам на велосипеде. После трёх, четырёх выездов начал опять тренироваться усиленно. Хотел вернуться сильнее, чем прежде, достичь каких-то целей до конца сезона.

 

  Я рестартовал на Туре Люксембурга, где получил уверенность перед итальянскими гонками. Это возвращение воспринимал как победу, я вернулся более сильным после тяжёлого периода восстановления. До конца сезона поставил перед собой несколько целей. Особенно много думал про Ломбардию. Эта гонка проходит в моей родной стране, я знаю дороги, и все пришли меня поддержать. С такими сильными товарищами по команде попасть в состав не так просто, поэтому нужно было бороться за место на такой классик е. Я приложил все силы на гонке "Милан-Турин", на "Коппа Бернокки" занял третье место. Команда поверила в меня, я получил место в составе на "Ломбардию-2021".

 

  Думаю, второе место на этой гонке – самое высокое из возможных. Моим соперником на пути к Бергамо был двукратный победитель Тур де Франс, я понимал, что будет тяжело. Не мог сделать большего. Счастлив, что занял второе место. Финиш в Бергамо был незабываемым. Ощущения на последнем подъёме были потрясающими, все меня поддерживали. И теперь, когда я анализирую сезон, когда вспоминаю, как возвращался, думаю, могу быть доволен».

 

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Теги к статье: Фаусто Маснада Fausto Masnada Deceuninck-Quick Step Quick Step-Alpha Vinyl

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