Луи Верваке – новый велогонщик команды Quick Step

Луи Верваке подписал двухлетний контракт с велокомандой Deceuninck- Quick Step

28-летний бельгийский велогонщик Луи Верваке (Louis Vervaeke) подписал двухлетний контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step – Quick Step – Alpha Vinyl (как будет называться команда с 2022 года).

Луи Верваке пришёл в профессиональный велоспорт в 2014 году в команде Lotto Soudal, в 2018-2019 был гонщиком команды Sunweb, последние два сезона выступал в велокоманде Alpecin-Fenix. В этом году на Джиро д’Италия бельгийский гонщик вошёл в топ-20 генеральной классификации. Много раз за прошедшие сезоны Луи Верваке проявлял способности горняка – на Туре Германии выиграл горную майку, входил в топ-20 общего зачёта на Тиррено-Адриатико, Вуэльте Каталонии, Туре Страны Басков.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Луи – очень дружелюбный парень, всегда сияет большой улыбкой. У нас есть долгосрочные планы по борьбе за генеральную классификацию на Гранд-турах, поэтому нам нужны сильные помощники в горах. Луи обладает многими ценными качествами, может помогать нашим лидерам в подъёмах, может использовать свои шансы, когда представится случай. Надеемся создать для Луи хорошую обстановку, в которой ему будет комфортно развиваться дальше».

Луи Верваке: «Каждый гонщик с уважением смотрит на команду Deceuninck-Quick Step. Когда был маленьким, купил себе синюю майку и надевал её, когда катался с братом и друзьями по улице. А теперь не верится, что буду носить эту майку в пелотоне.

В детстве очень любил спорт. Сначала занимался верховой ездой. Потом перешёл в теннис, но мне показалось, что это трудный вид спорта, плюс в нём у моего брата получалось лучше, чем у меня, что мне не нравилось. Чтобы держать себя в форме, мы во время тренировочного лагеря по теннису сели на маунтинбайки, так я и вкатился в велоспорт. Сначала участвовал в гонках, где не мог усидеть за другими. Но мне просто нравилось выезжать на тренировки одному или с друзьями и наматывать километры.

Теперь у меня уже есть опыт, я выступал в разных командах. У каждой свои способы работы и своя история, всё время приходилось чему-то учиться. С нетерпением жду, когда научусь новому в «Стае волков», жду, когда начну выступать с этими ребятами и познакомлюсь с персоналом.

Надеюсь в ближайшие несколько лет сильно продвинуться в мастерстве горовосхождения. В основном я буду помощником, стану работать на лидеров команды. Когда я пришёл в профессионалы в 2014 году, у меня не получился прорыв в ряды топовых гонщиков в горах. Поэтому я рад продолжить прогрессировать и помогать другим ребятам, а там посмотрим.

Я всегда считал Патрика вдохновителем. Его прекрасно знают в Бельгии, всегда безмолвно восхищался, как он руководит командой и защищает своих гонщиков. Для них он как отец, что также мотивировало меня перейти в эту команду. Наш первый разговор с Патриком прошёл очень приятно, я сразу почувствовал себя как дома, человеком, которого радушно приветствуют. Пока говорили, время пролетело незаметно, всё прошло очень гладко.

Невероятно, сколько побед одержала команда, и какая она сплочённая. Когда я приехал на сервис-курс, увидел эту слаженность в работе механиков и соньёров. Они с удовольствием работали вместе и шутили, как в семье. Именно это меня привлекло и придаёт уверенность перед следующим сезоном».