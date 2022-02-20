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Луи Верваке – новый велогонщик команды Quick Step

Луи Верваке подписал двухлетний контракт с велокомандой Deceuninck- Quick Step

 

 

  28-летний бельгийский велогонщик Луи Верваке (Louis Vervaeke) подписал двухлетний контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step – Quick Step – Alpha Vinyl (как будет называться команда с 2022 года).

 

  Луи Верваке пришёл в профессиональный велоспорт в 2014 году в команде Lotto Soudal, в 2018-2019 был гонщиком команды Sunweb, последние два сезона выступал в велокоманде Alpecin-Fenix. В этом году на Джиро д’Италия бельгийский гонщик вошёл в топ-20 генеральной классификации. Много раз за прошедшие сезоны Луи Верваке проявлял способности горняка – на Туре Германии выиграл горную майку, входил в топ-20 общего зачёта на Тиррено-Адриатико, Вуэльте Каталонии, Туре Страны Басков.

 

Луи Верваке – новый велогонщик команды Quick Step

 

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Луи – очень дружелюбный парень, всегда сияет большой улыбкой. У нас есть долгосрочные планы по борьбе за генеральную классификацию на Гранд-турах, поэтому нам нужны сильные помощники в горах. Луи обладает многими ценными качествами, может помогать нашим лидерам в подъёмах, может использовать свои шансы, когда представится случай. Надеемся создать для Луи хорошую обстановку, в которой ему будет комфортно развиваться дальше».

 

  Луи Верваке: «Каждый гонщик с уважением смотрит на команду Deceuninck-Quick Step. Когда был маленьким, купил себе синюю майку и надевал её, когда катался с братом и друзьями по улице. А теперь не верится, что буду носить эту майку в пелотоне.

 

  В детстве очень любил спорт. Сначала занимался верховой ездой. Потом перешёл в теннис, но мне показалось, что это трудный вид спорта, плюс в нём у моего брата получалось лучше, чем у меня, что мне не нравилось. Чтобы держать себя в форме, мы во время тренировочного лагеря по теннису сели на маунтинбайки, так я и вкатился в велоспорт. Сначала участвовал в гонках, где не мог усидеть за другими. Но мне просто нравилось выезжать на тренировки одному или с друзьями и наматывать километры.  

 

  Теперь у меня уже есть опыт, я выступал в разных командах. У каждой свои способы работы и своя история, всё время приходилось чему-то учиться. С нетерпением жду, когда научусь новому в «Стае волков», жду, когда начну выступать с этими ребятами и познакомлюсь с персоналом.

 

  Надеюсь в ближайшие несколько лет сильно продвинуться в мастерстве горовосхождения. В основном я буду помощником, стану работать на лидеров команды. Когда я пришёл в профессионалы в 2014 году, у меня не получился прорыв в ряды топовых гонщиков в горах.  Поэтому я рад продолжить прогрессировать и помогать другим ребятам, а там посмотрим.

 

  Я всегда считал Патрика вдохновителем. Его прекрасно знают в Бельгии, всегда безмолвно восхищался, как он руководит командой и защищает своих гонщиков. Для них он как отец, что также мотивировало меня перейти в эту команду. Наш первый разговор с Патриком прошёл очень приятно, я сразу почувствовал себя как дома, человеком, которого радушно приветствуют. Пока говорили, время пролетело незаметно, всё прошло очень гладко.

 

  Невероятно, сколько побед одержала команда, и какая она сплочённая. Когда я приехал на сервис-курс, увидел эту слаженность в работе механиков и соньёров. Они с удовольствием работали вместе и шутили, как в семье. Именно это меня привлекло и придаёт уверенность перед следующим сезоном».

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Теги к статье: Луи Верваке Louis Vervaeke Deceuninck-Quick Step Quick Step-Alpha Vinyl

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Комментарии

  • kimi
    Александр Шефер возвращается в ... (11)
    kimi-Фото
    война план покажет. пока все при своих мнениях
  • sqrudgmcduck
    Петер Саган: «Я хочу помочь вы ... (2)
    sqrudgmcduck-Фото

    А что тут комментировать. Стандартный набор слов любой примы при переходе в новую команду. Разве что "зелёную" майку итальянского Гранд-тура можно отметить ita

  • sixpack
    Алекс Даусетт не смог установи ... (12)
    sixpack-Фото

    Цитата: reforg34
    который чисто случайно проехал  55км

     

    непонятно, откуда вообще случайности в таком соревновании. Землетрясение во время заезда или заболеть чем-то, но тогда проедешь меньше, а никак не больше. Потрясает, насколько выровнены топовые раздельщики в таком соревновании, когда все под их контролем. Разница между результатами Кампенартса, Даусетта и Виго очень небольшая.

     

    Фрум тогда второй в генерале заехал

     

    Фрум бы легко победил Виггинса ... если бы маршрут был другим. Повторюсь: мысленно переведите Фрума в Вакансолейл, а на помощь Виггинсу отправьте ван ден Брука, и прикиньте, где Фрум бы отыграл у такого Виго с такой командой 4 (насколько помню) минуты. Напомню, Нибс проирал Фруму-Виггинсу исключительно на разделках. Эванс, который обозначил проблемы на ажно на Турмале еще, проиграл на Перейгуде минуты две. Просто маршрут был такой: при двух с половиной горных финишах 100 км плоских разделок. 

     

     

  • Sm1T
    Алекс Даусетт не смог установи ... (12)
    Sm1T-Фото
    эмммм. вы наверное не вкурсе, но Фрум тогда второй в генерале заехал.
    так что о каком "периодически скакать" вы говорите не совсем понятно?
  • VeloVelo
    Петер Саган: «Я хочу помочь вы ... (2)
    VeloVelo-Фото

    И ни одного комментария.

  • VeloVelo
    Алекс Даусетт не смог установи ... (12)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Эх жаль что не побил рекорд белгийца, который чисто случайно проехал 55км..."

    Уже только за это "минус" вам. За неуважение к гонщикам.

  • VeloVelo
    Алекс Даусетт не смог установи ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Ice
    Если бы Фруму дали волю, то и ТдФ Брэдли никогда не выиграл бы, он не был лучшим на той большой петле...


    Одно дело — идти на Генерал со всеми вытекающими обстоятельствами, надеюсь, не надо их перечислять. Совсем другое дело — быть супер-помощником и, периодически, скакать по горам, не имея никаких обязательств. 

  • reforg34
    Алекс Даусетт не смог установи ... (12)
    reforg34-Фото

    Эх жаль что не побил рекорд белгийца, который чисто случайно проехал  55км. Теперь понятно почему Сэр Брэдли Уиггинс проехал только 54.526. У него не было ориентира, не стал сильно упираться, думал, что рекорд и так его. Ведь Сэр Брэдли Уиггинс на тренировках спокойно, не особо напрягаясь проезжал 55.25 км (https://velolive.com/velo_news/9576-bradley-wiggins-nacelen-proehat-na-treke-z
    a-chas-55-km-i-250-m.html). Думаю, если бы он постарался, мог бы смело проехать 55.5км, а если бы включил свою знаменитую волю к победе, все 56 км.

    Немного сухих цифр подтверждающее наше умозаключение:

     

    На треке: Олимпийские игры  4 золота,1 серебро и 2 бронзы 

                Чемпионат мира   7 золота, 4 серебро и 1 бронза

    На шоссе: Олимпийские игры  1 золото

                  Чемпионат мира  1 золото, 2 серебра
    Чемпион Тур Де Франс 2012.

    Феноменальные результаты Сэра Брэдли Уиггинса поражают воображение.  Он перевернул весь велоспорт. Раньше, все думали что чистые раздельщики не способны ехать в горах, но Сэр Брэдли Уиггис, благодаря научному подходу к тренировкам, выиграл практически все что есть в велоспорте(в том числе Тур Де Франс образца 2012, а тогда ТДФ в корне отличался от нынешних в плане претендентов на генерал(их было раз в 20 больше и сильнее чем сейчас)).

     

    А теперь внимание, результаты белгийца
    На шоссе 1 бронза.

  • Woterman 1980
    Алекс Даусетт не смог установи ... (12)
    Woterman 1980-Фото
    Улучшил своё время, за счёт технологий и аэродинамики, не за счёт физики. И скорей всего что то пошло не по плану ( возможно самочувствие подвело) иначе бы и не пытался. На данный момент побить рекорд может только Ганна, так как абсолютная мощность и трек, это его стихия. Возможно Денис в свои лучшие годы 2018 и 2019 но сейчас его время ушло.

    Хотя Кюнг тоже думаю смог бы
  • sixpack
    Deceuninck – Quick-Step - по ... (2)
    sixpack-Фото

    не во власти Лефевра дать Кэву этап

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