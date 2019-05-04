Стейн Стелс и Берт Ван Лерберг – новые гонщики команды Deceuninck-Quick Step с 2020 года

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Команда Deceuninck-Quick Step подписала контракт со Стейном Стелсом и Бертом Ван Бербергом
Бельгийские велогонщики - 29-летний Стейн Стелс (Stijn Steels), выступающий в этом сезоне в команде Roompot – Charles, и 26-летний Берт Ван Лерберг (Bert Van Lerberghe), выступающий в команде Cofidis, подписали двухлетний контракт с командой Deceuninck-Quick Step.
Стейн Стелс стал профессиональным велогонщиком в 2013, среди его результатов – подиум на классике Schaal Sels в 2016 году, 3-е место на этапе Тура Валлонии-2019.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers
Стейн Стелс: «Ещё в детстве я одевался в велоформу этой команды, так что моя мечта стала реальностью. Я смогу выступать с Тимом Деклерком и Ивом Лампартом, они мои лучшие друзья. Мы знаем друг друга 15 лет, поэтому будет интересно выступать в одной команде, а также работать с моим дядей Томом Стелсом. Работать с ним – лучшее, что может быть, потому что у нас очень близкие отношения. На проконтинентальном уровне, где я выступал последние несколько лет, я всегда старался быть хорошим помощником моим лидерам. Надеюсь выполнять такую же работу на уровне Мирового тура».
Берт Ван Лерберг стал профессионалом в 2015 году. Он проявил свою силу на классиках, где показал впечатляющие результаты, включая финиш в топ-10 на Omloop Het Nieuwsblad, Brussels Cycling Classic, Nokere Koerse и Handzame Classic. Он также хорошо понимает спринт, будет ценным помощником в спринтерском поезде команды Deceuninck-Quick Step.
Берт Ван Лерберг: «Я очень счастлив присоединиться к команде Deceuninck – Quick-Step, одной из лучших команд в мире. Думаю, смогу помочь ребятам в спринтах, и, возможно, и на классиках. Чувствую, что могу намного улучшить свой уровень. Прошлый год сложился у меня не лучшим образом, на классиках у меня обнаружился вирус. Но теперь я могу и продавливать, и помогать ребятам. Я развозящий, знаю, что прихожу в команду, у которой был и есть один из лучших спринтерских поездов в велоспорте. Надеюсь, смогу внести свой вклад и помочь товарищам по команде».
Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «То, что мы смогли подписать Стейна и Берта на следующие два года – великолепная новость. Главная трудность в моей работе – как сделать, чтобы команда продолжала развиваться и двигаться вперёд. Я считаю, что Стейн и Берт сумеют нам в этом помочь. Стейн пока не слишком известен, но по спортивным качествам он похож на Тима Деклерка, сможет быть ценным помощником. Надеюсь, нам удастся показать, на что он способен. Он пришёл к нам в правильном возрасте.
Берт – немного больше, чем развозящий, он сможет помогать Фабио и Альваро. В прошлом ему не удалось выразить себя. Придя к нам, он сможет поднять свой уровень. Мы надеемся на хорошие результаты».
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SportSpirit
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Все-таки Фрум - спортсмен с несгибаемым внутреннним стержнем и верой в себя, одна из причин, почему восстановление идет быстрее прогнозов. И, конечно, последовательность в выполнении рутинных действий всегда при нем. Вспоминается план питания на Джиро-2018)
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Адриен
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Сейтмеметов сейтхалил
Классика Сан-Себастьяна-2019. ... (16)
Цитата: sergejdriver
Вы судя по всему обладаете какой то информацией, но за вашей мыслью следить нелегко. Не могли бы вы более ясно выражаться? Очень интересно. Что сделал Ремко на последней АИР? Что такое АИР? И наконец, что с 90% тренеров в молодежке?
Добрый вечер, у него проблема с великом была после падения ,на том этапе где выиграл Падун на Адриаика Ионика Рейс(АИР), Так малыш там такую сцену закатил с бросаниями велосипедов и тд и тп ,очень неочень, судья на машине подъехал сделать замечание ,он его обматерил. Судья уехал . После подъехал судья на мото ,таже история... Когда ,через некоторое время прибежал механик пытаясь разобраться в чем дело , малый и там отметился ,но слава богу дали вел и запустили его. Он слишком импульсивный , чересчур. Но все молчат . Это же курица несущие золотые яица. Кто помнит ещё недавно Адриана Косту? Тот тоже гонку за гонкой ложил, у него на некоторых горах длинных ,была VAM средняя скорость подъёма ,круче чем у Армстронга ,рекорд за рекордом и это в гонках!!!! не просто на отрезке ,на свежие ноги,а в гонке!!! Чем все закончилось?? Очень печально. Было много обстоятельств вокруг, которые эти молодые чемпионы просто не выдерживают. По поводу тренеров в молодежке , я думаю что 90 % людей работающих с детьми, от юниоров до 23 ,должны пересмотреть подход к тренировкам. Последние поколения спортсменов которые пришли из других видов спорта говорит , я думаю, что многие вещи в эффективности развития физических , морально волевых ,тактико технических качеств мы упускаем, по отношению к тренерам занимающихся в других видах спорта. Роглич ( мне повезло,видел его победу в Баку , когда ещё ездил в Adria), Эвенепоель - футболист. Ганна - пришёл из академической гребли. Вудс . Кеннеди, по женщинам сегодня выиграла. И ещё можно привести 3-4 атлета которые ездят и показывают результат на очень высоком уровне , а о скольких мы не знаем? И ведь сколько шоссейнков которые в 30 лет поворот не научились ложить или просто спят по жизни . А эти дарования учатся очень быстро , одна ситуация с тем как Ремко сегодня мучается , отстает , берет фляги ,раздаёт в группе, после того как догнал ,и едет за Скуйнышем !!! Да они совершают ошибки но способность перестраиваться ,которую они получили до этого ,делает их на голову сильнее, классический шоссер уже бросил бы и сидел в бусе ,пил колу ,и рассказывал персоналу как он много сделал сегодня но следующую гонку точно положит. Удивляюсь до сих пор почему никто не отвечает ,до сих пор на атаки Ремко, там что весь пелотон техничек тупицы(?) , тренеров имею ввиду ,это их обязанность давать команды по радио, но нет многие жуют булки и успевают во время гонки чатится в инсте и фесбуке. Как и сегодня. Шоссе в бурду превращается и тренера и гонцы, поэтому приезжают другие виды спорта и делают нас шоссеров, кто это поймёт раньше будет в выигрыше.
Цитата: Серафим
Глядя на Эвенпула, думаю, что пришло время, когда нестгены не входят потихоньку в элитную когорту, а просто сносят всех, пробиваясь в первые ряды. Я еще жду взросления и прорыва от Тома Пидкока. Если, конечно, он захочет сосредоточиться на шоссейных гонках.
Да вы правы ,но у него шоссейные гонки всегда на первом месте ,просто в кроссе тоже получается)))) . сейчас гоняясь за виггинс думаю перейдёт в Скай ,они их фармклуб.По поводу результов на шоссе. ....малый выигрывал Рубе 2 раза ,по юниорам и в этом году по андерам , на мире по юниорам в разделке отметился .Вчера выиграл этап на Тур Альзас , с финишем на пьян де Беи Филь , помните? Подъём был уже на турах. В него Ару, Нибс, Фрум выигрывали. В этом году Тёйнс и Чикконе майку там одел.Кстати Пидкок в майке едет ,завтра последний этап, по-моему. А Макналти в УАЭ перешёл, я думал что Трек или ЕФ ,но американцы отпустили его.
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