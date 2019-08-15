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Давиде Баллерини переходит в команду Deceuninck-Quick Step

Давиде Баллерини подписал двухлетний контракт с командой Deceuninck-Quick Step

 

 

  24-летний итальянский гонщик Давиде Баллерини подписал двухлетний контракт с командой Deceuninck-Quick Step после года работы в команде Astana. На счету итальянского гонщика три победы, которые он одержал в 2018 году – пролог на гонке  Sibiu Cycling Tour, классики Memorial Marco Pantani и Trofeo Matteotti.

 

Давиде Баллерини переходит в команду Deceuninck-Quick Step

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

 

  В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step говорится: «Давиде Баллерини – сильный гонщик почти на всех гонках. Признаки многообещающей спортивной карьеры он показал с первых шагов в велоспорте,  заняв места в топ-10 на Piccolo Lombardia и андеровской версии Тура Фландрии (U23 Ronde van Vlaandere).

 

  Став профессионалом в 2017, он сразу выиграл классификацию лучшего горного гонщика на Тиррено-Адриатико. В этом году он вновь проявил себя, взяв майку лучшего горняка на ещё одной гонке Мирового тура – Туре Калифорнии, а также выиграл групповую гонку на Европейских Играх в Минске. Кроме того Давиде Баллерини занимал высокие места в групповых спринтах, а также впечатляюще выступил на нескольких брусчатых классиках».

 

  Давиде Баллерини: «Для меня переход в такую команду – это мечта. Когда я поговорил с   Deceuninck-Quick Step и услышал, что они хотят видеть меня в своей команде, это был особенный момент, потому что, когда я в детстве  впервые увидел классику Ломбардия, это было, когда Паоло Беттини выиграл, выступая в Quick Step. И тогда я сказал себе, что хочу выступать за эту команду. Теперь моя мечта сбылась.

 

  Я очень и очень счастлив. Сейчас у меня хороший момент в карьере, когда я пытаюсь стать чемпионом. Но мне всё ещё надо многому учиться и развиваться, думаю, это у меня получится в такой экстраординарной команде. С нетерпением жду, когда начну работать и учиться, как быть частью такой великолепной команды,  и как мы сможем вместе добиваться успеха».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Отлично, что нам удалось поймать ещё жаждущий успехов талант в лице Давиде Баллерини. Он полон энтузиазма, стремится учиться,  что  очень важно. И он будет много работать на команду. Мы видели, каким сильным он может быть, а также какими разнообразными способностями обладает. Надеюсь, мы поможем ему продвинуться ещё дальше. Он достаточно талантлив, у него правильное отношение к работе, что позволит ему стать очень важным гонщиком «Волчьей стаи».

 

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Теги к статье: Давиде Баллерини Davide Ballerini Deceuninck-Quick Step

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • velodoctor
    Составы команд на Вуэльту Испа ... (38)
    velodoctor-Фото

    Каха взяла Сергея, очень хотелось бы увидеть успешную Вуэльту от него.  Чернецкий еще достаточно молод чтобы гоняться на высоком уровне, нужно показать себя, нужен контракт на 2020 год.  

  • BaTman
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (16)
    BaTman-Фото
    Цитата: Student
    Ну что же Пульс, тебе дали шанс.
    Странный шанс после Тура, явно у него календарь подготовки не на Вуэльту. В любом случае пожелаем ему удачи.
  • M-07
    Команда Jumbo-Visma вкладывае ... (10)
    M-07-Фото
    Так они сами когда-то слили эту победу (или им кто-то приказал слить), когда она была почти гарантирована
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (16)
    Astanaforever-Фото
    Лопес или Карапас или Роглич. Вот они и разыграют подиум. Хотя все эти предсказания и выдаваемое за действительное..пустая трата времени. Перед Джиро все ставили на словенца и колумбийца, а выиграл эквадорец. Ха..На чьей стороне будут Боги..тот и возьмет госпожу удачу за хвост. )))
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Зелёная ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Я думаю, Сэм. Он на подьеме.
  • Arciv
    Команда Jumbo-Visma вкладывае ... (10)
    Arciv-Фото
    Цитата: error
    Рабо таки да, вернулся. Надеюсь с психологией победителей, а не как раньше только таланты. Еще бы оранжевого в цвета добавить
    Полностью поддерживаю. Цвета формы самое слабое звено у них))
  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (16)
    Zhanzhak-Фото
    Простите, а где проголосовали?
  • error
    Команда Jumbo-Visma вкладывае ... (10)
    error-Фото

    Рабо таки да, вернулся. Надеюсь с психологией победителей, а не как раньше только таланты. Еще бы оранжевого в цвета добавить

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (16)
    SportSpirit-Фото
    Проголосовала за Урана, для разнообразия. Готов по сезону он хорошо и больше всех расстраивался, когда горы на ТДФ урезали) и команда сильная, главное, чтобы сами себя на эшелоны больше не разбирали)
  • Cha
    Состав команды Ineos на Вуэльт ... (13)
    Cha-Фото
    Нет Паши - болеем за Васю! Нет Васи - за Пашу!

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