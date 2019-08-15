Давиде Баллерини переходит в команду Deceuninck-Quick Step

Давиде Баллерини подписал двухлетний контракт с командой Deceuninck-Quick Step

24-летний итальянский гонщик Давиде Баллерини подписал двухлетний контракт с командой Deceuninck-Quick Step после года работы в команде Astana. На счету итальянского гонщика три победы, которые он одержал в 2018 году – пролог на гонке Sibiu Cycling Tour, классики Memorial Marco Pantani и Trofeo Matteotti.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step говорится: «Давиде Баллерини – сильный гонщик почти на всех гонках. Признаки многообещающей спортивной карьеры он показал с первых шагов в велоспорте, заняв места в топ-10 на Piccolo Lombardia и андеровской версии Тура Фландрии (U23 Ronde van Vlaandere).

Став профессионалом в 2017, он сразу выиграл классификацию лучшего горного гонщика на Тиррено-Адриатико. В этом году он вновь проявил себя, взяв майку лучшего горняка на ещё одной гонке Мирового тура – Туре Калифорнии, а также выиграл групповую гонку на Европейских Играх в Минске. Кроме того Давиде Баллерини занимал высокие места в групповых спринтах, а также впечатляюще выступил на нескольких брусчатых классиках».

Давиде Баллерини: «Для меня переход в такую команду – это мечта. Когда я поговорил с Deceuninck-Quick Step и услышал, что они хотят видеть меня в своей команде, это был особенный момент, потому что, когда я в детстве впервые увидел классику Ломбардия, это было, когда Паоло Беттини выиграл, выступая в Quick Step. И тогда я сказал себе, что хочу выступать за эту команду. Теперь моя мечта сбылась.

Я очень и очень счастлив. Сейчас у меня хороший момент в карьере, когда я пытаюсь стать чемпионом. Но мне всё ещё надо многому учиться и развиваться, думаю, это у меня получится в такой экстраординарной команде. С нетерпением жду, когда начну работать и учиться, как быть частью такой великолепной команды, и как мы сможем вместе добиваться успеха».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Отлично, что нам удалось поймать ещё жаждущий успехов талант в лице Давиде Баллерини. Он полон энтузиазма, стремится учиться, что очень важно. И он будет много работать на команду. Мы видели, каким сильным он может быть, а также какими разнообразными способностями обладает. Надеюсь, мы поможем ему продвинуться ещё дальше. Он достаточно талантлив, у него правильное отношение к работе, что позволит ему стать очень важным гонщиком «Волчьей стаи».