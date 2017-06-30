Бен Тёрнер – новый велогонщик команды Ineos Grenadiers

Велокоманда Ineos Grenadiers подписал контракт с 22-летним Беном Тёрнером

22-летний британский велогонщик Бен Тёрнер (Ben Turner) подписал первый профессиональный контракт и с января начнёт выступать в велокоманде Ineos Grenadiers. Бен Тёрнер в какой-то степени повторил путь своего соотечественника Тома Пидкока.

Photo © Ineos Grenadiers Team/Getty Images Sport

Уроженец йоркширского города Донкастер, Бен Тёрнер поселился в Бельгии, профессионально выступал в велокроссе, затем стал гонщиком континентальной команды Trinity Racing. Он считает, что переезд в Бельгию в возрасте 17 лет – одна из составляющих успеха, так как он смог многому научиться за короткое время. Бена Тёрнера в мир велоспорта привёл отец. Сначала был BMX, затем они решили, что лучше перейти в велокросс, потому что посчитали гонки BMX слишком опасными.

В Бельгии Бен Тёрнер параллельно с велокроссом начал пробовать себя на шоссе – стратегия, которая, по его мнению, стала прочной платформой для успехов, от которой он не собирается отказываться. Опыт езды по бездорожью превратил Бена Тёрнера во взрывного гонщика с хорошей скоростью.

Бен Тёрнер: «Думаю, самым главным был мой переезд в Бельгию, потому что в таком возрасте мало что знаешь, а я смог получить важные жизненные уроки. Тогда я не говорил ни на каком иностранном языке, прыгнул в неизвестное, но в такой ситуации быстро учишься.

Отец привёл меня на трек BMX, когда мне было около 7 лет, и я долго там оставался, был довольно хорош, хотя всё время падал, ломал кости, поэтому мы перешли в велокросс. Потом начал выступать на юниорском уровне, был очень силён в кроссе, стоял на подиуме с Томом Пидкоком на чемпионате мира.

Мы с Томом много обсуждали возвращение к велокроссу, вообще-то, говорили об этом весь год. Мы начнём в декабре, хотя будет странно, что не выступал в октябре, но я не могу дождаться, очень рад снова принять участие в гонках.

Думаю, велокросс отлично подготовит к следующему году, к классикам, потому что отлично дополняет эти гонки. Это показывает пример Матье ван дер Пула, Ваута ван Арта и Тома, поэтому я так рад.

Так как я приду из велокросса, то, наверное, мне больше будут подходить классики, гонки, где нужно быть взрывным. Думаю, получится естественный переход от велокросса. Не хочу утверждать, что я универсальный гонщик, но, полагаю, могу всего понемногу.

Молодые велогонщики из Британии становятся сейчас сильнее. Думаю, есть большой потенциал, если смотреть на гонщиков Ineos Тома и Итана Хейтера, Бена Таллета. Очень вдохновляет. С огромным нетерпением жду, когда стану частью этой большой команды высокого уровня. Будучи британским гонщиком, всегда хочешь выступать в британской команде. Это честь, что я стану гонщиков Ineos Grenadiers и в первый год в профессионалах буду выступать в Мировом туре, в крупнейшей команде мира. Это огромный шаг. В первый год самое главное – всему учиться».

Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального директора команды: «Бен проявил огромную силу характера в молодом возрасте. Чтобы переехать в другую страну в 17 лет, нужна большая смелость. Но такой опыт помогает молодым гонщикам прогрессировать. С нетерпением хочу увидеть, как он будет расти в нашей команде. Считаю, что у него есть талант, опыт и желание учиться, что очень пригодится ему в первый год в Мировом туре».