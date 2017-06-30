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Бен Тёрнер – новый велогонщик команды Ineos Grenadiers

Велокоманда Ineos Grenadiers подписал контракт с 22-летним Беном Тёрнером

 

 

  22-летний британский велогонщик Бен Тёрнер (Ben Turner) подписал первый профессиональный контракт и с января начнёт выступать в велокоманде Ineos Grenadiers. Бен Тёрнер в какой-то степени повторил путь своего соотечественника Тома Пидкока.

 

Бен Тёрнер – новый велогонщик команды Ineos Grenadiers

 Photo © Ineos Grenadiers Team/Getty Images Sport

 

  Уроженец йоркширского города Донкастер, Бен Тёрнер поселился в Бельгии, профессионально выступал в велокроссе, затем стал гонщиком континентальной команды Trinity Racing. Он считает, что переезд в Бельгию в возрасте 17 лет – одна из составляющих успеха, так как он смог многому научиться за короткое время. Бена Тёрнера в мир велоспорта привёл отец. Сначала был BMX, затем они решили, что лучше перейти в велокросс, потому что посчитали гонки BMX слишком опасными.

 

  В Бельгии Бен Тёрнер параллельно с велокроссом начал пробовать себя на шоссе – стратегия, которая, по его мнению, стала прочной платформой для успехов, от которой он не собирается отказываться. Опыт езды по бездорожью превратил Бена Тёрнера во взрывного гонщика с хорошей скоростью.

 

  Бен Тёрнер: «Думаю, самым главным был мой переезд в Бельгию, потому что в таком возрасте мало что знаешь, а я смог получить важные жизненные уроки. Тогда я не говорил ни на каком иностранном языке, прыгнул в неизвестное, но в такой ситуации быстро учишься.

 

  Отец привёл меня на трек BMX, когда мне было около 7 лет, и я долго там оставался, был довольно хорош, хотя всё время падал, ломал кости, поэтому мы перешли в велокросс. Потом начал выступать на юниорском уровне, был очень силён в кроссе, стоял на подиуме с  Томом Пидкоком на чемпионате мира.

 

  Мы с Томом много обсуждали возвращение к велокроссу, вообще-то, говорили об этом весь год. Мы начнём в декабре, хотя будет странно, что не выступал в октябре, но я не могу дождаться, очень рад снова принять участие в гонках.

 

  Думаю, велокросс отлично подготовит к следующему году, к классикам, потому что отлично дополняет эти гонки. Это показывает пример Матье ван дер Пула, Ваута ван Арта и Тома, поэтому я так рад.

 

 Так как я приду из велокросса, то, наверное, мне больше будут подходить классики, гонки, где нужно быть взрывным. Думаю, получится естественный переход от велокросса. Не хочу утверждать, что я универсальный гонщик, но, полагаю, могу всего понемногу.

 

  Молодые велогонщики из Британии становятся сейчас сильнее. Думаю, есть большой потенциал, если смотреть на гонщиков Ineos Тома и Итана Хейтера, Бена Таллета. Очень вдохновляет. С огромным нетерпением жду, когда стану частью этой большой команды высокого уровня. Будучи британским гонщиком, всегда хочешь выступать в британской команде. Это честь, что я стану гонщиков Ineos Grenadiers и в первый год в профессионалах буду выступать в Мировом туре, в крупнейшей команде мира. Это огромный шаг. В первый год самое главное – всему учиться».

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального директора команды: «Бен проявил огромную силу характера в молодом возрасте. Чтобы переехать в другую страну в 17 лет, нужна большая смелость. Но такой опыт помогает молодым гонщикам прогрессировать. С нетерпением хочу увидеть, как он будет расти в нашей команде. Считаю, что у него есть талант, опыт и желание учиться, что очень пригодится ему в первый год в Мировом туре».

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Теги к статье: Бен Тёрнер Ben Turner INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:47 | Регистрация: 30.06.2017

    Инеос ведет очень грамотную политику поивлекая в этом году молодых талантов, освобождаясь от стариков, с прицелом на несколько сезонов вперед. Вот они и дадут плоды громких побед в будущем. А эти команды, все тусуют старых старперов из одной команды в другую. Я об Астане, где средний возраст команды почти под тридцать лет. Молодежи перспективной почти нет .И, что они будут делать через два года, когда действующие контракты закончаться? Опять будут сбитых летчиков и отработанных двигателей из всех команд собирать по всему миру? А скажу так.. Надо же казахским агашкам предоставить отчеты о краткосрочных победах и об освоенных деньгах, чтобы получить опять транш на следующий сезон. Селекцией молодежи никто не занимается, поиском талантов, чем раньше славилась Астана.. Ару, Лопес, Луценко, Ланда. Стар стал Джузеппо, потерял чувство бинго. А Инеос просто молодцы. Даже Фрумом не побрезговали ради будущих побед. Так и надо.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • VeloVelo
    Ким Хайдук – новый велогонщик ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Хайдук с сербско-хорватского - партизан.

  • VeloVelo
    Элиа Вивиани переходит в велок ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Его цель Париж и ЧМ на треке, так что все правильно сделал.

  • Astanaforever
    Бен Тёрнер – новый велогонщик ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Инеос ведет очень грамотную политику поивлекая в этом году молодых талантов, освобождаясь от стариков, с прицелом на несколько сезонов вперед. Вот они и дадут плоды громких побед в будущем. А эти команды, все тусуют старых старперов из одной команды в другую. Я об Астане, где средний возраст команды почти под тридцать лет. Молодежи перспективной почти нет .И, что они будут делать через два года, когда действующие контракты закончаться? Опять будут сбитых летчиков и отработанных двигателей из всех команд собирать по всему миру? А скажу так.. Надо же казахским агашкам предоставить отчеты о краткосрочных победах и об освоенных деньгах, чтобы получить опять транш на следующий сезон. Селекцией молодежи никто не занимается, поиском талантов, чем раньше славилась Астана.. Ару, Лопес, Луценко, Ланда. Стар стал Джузеппо, потерял чувство бинго. А Инеос просто молодцы. Даже Фрумом не побрезговали ради будущих побед. Так и надо.
  • Astanaforever
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Мас не стабилен. Такие не выигрывают грантуры.
  • tds
    Элиа Вивиани переходит в велок ... (4)
    tds-Фото
    Команда не для спринта! Теперь его 4-5-ые места в спринте.
  • Pi-man
    Элиа Вивиани переходит в велок ... (4)
    Pi-man-Фото
    Да все всегда так говорят...
  • kostel69
    Матье ван дер Пул избавился от ... (5)
    kostel69-Фото

    Цитата: Earl57
    Некорректное сравнение. У Кольбрелли нет прославленного дедушки и знаменитого отца, его не продвигают в СМИ.

    Ван дер Пула знают и любят миллионы любителей велоспорта потому что он сам по себе ярчайший велогонщик, а не потому что он Мэтью "Пулидор". Таких как он в пелотоне единицы, "штучный товар".

    И перестаньте уже к месту и не к месту упоминать Ремко, все и так знают о вашей к нему антипатии.

  • Astanaforever
    Элиа Вивиани переходит в велок ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Элиа Вивиани: «Хочу поблагодарить команду Sky за три года, что мы провели вместе, за великолепные воспоминания. Но пришло время ставить новые цели. Я считаю, что делаю правильный шаг в карьере, потому что уверен в том, что эти перемены позволят мне прогрессировать. Мне 28 лет, хочу понять, что смогу показать там, где мне дадут возможности. Я рад присоединится к команде Quick Step Floors где выступает Фернандо Гавирия, один из самых быстрых гонщиков в пелотоне, которого я знаю по гонкам, в которых мы были соперниками». Элиа Вивиани: «Поговорив с Седриком Вассёром (генеральным менеджером) и Роберто Дамиани (спортивным директором), я понял, насколько сильно команда Cofidis хочет меня подписать, мне предложили проект с большими целями. Я очень признателен команде за желание построить со мной активное ядро, за уверенность во мне и моём друге Фабио. Майка команды Cofidis – одна из самых исторических в пелотоне, я горжусь, что надену её.+++++++++++++ Да уж...
  • flugegeheimen
    “Julian”: первая книга двукрат ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Думаю, книга интересная. На английском почитала бы, главных велосипедных языков, увы не знаю от слова совсем:(
  • Astanaforever
    Омар Фраиле переходит в велоко ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Тогда какая разница на какую команду работать..на Астану или Инеос? В Астане ему хоть давали побеждать, свободу действий. Посмотим как он в Инеосе он будет побеждать. Диего Роза тому свидетель. Да и Ланда не соврет. Бред. Здесь просто банально просто. Инеос платит за эту командную работу намного больше чем Астана. Вот весь мотив перехода. По любому, Омару успехов. Он капитальный работяга и отличный , веселый парень, в отличии от этих оставшихся астанинских статистов, получающих дармовые деньги от казахских налогоплательщиков. И сами не побеждающие и толку команде от них как от козла молока. Жаль конечно, что он ушел. Как и жаль Фульсанг, ЛуЛу. Вот пусть теперь их места займут чемпионы по недоезжанию гонок груздевы и захаровы с мартинелями. Далеко пойдет Астана с ними.

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