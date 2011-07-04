Ким Хайдук – новый велогонщик команды Ineos Grenadiers

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Велокоманда Ineos Grenadiers подписала двухлетний контракт с 21-летним немецким велогонщиком Кимом Хайдуком
Чемпион Германии в групповой гонке среди андеров, 21-летний Ким Хайдук (Kim Heiduk) подписал с велокомандой Ineos Grenadiers первый профессиональный контракт на два года. Последние три сезона Ким Хайдук выступал в континентальной велокоманде Lotto - Kern Hause.
Photo (c) INEOS Grenadiers
Ким Хайдук: «Как только узнал, что мной интересуется Ineos, понял, что эта команда – именно то, что нужно для меня. Невероятные ощущения, я очень рад стать гонщиком Grenadiers.
Я очень дисциплинирован и сфокусирован на том, в чём мне нужно совершенствоваться в ближайшие два года. Считаю, что смогу хорошо выступать на классиках, мне очень нравятся эти гонки. Вижу себя и как сильного спринтера, но не знаю, как получится в профессионалах. Не так легко выиграть гонку из сольного отрыва, поэтому хорошо бы уметь хорошо спринтовать!
Не могу дождаться нового опыта выступления на самых разных гонках в следующем году. Главным будет открытие нового и развитие.
Первая часть моего прошедшего сезона была очень хорошей, во всех гонках показывал высокий результат или работал на команду. Но во второй части было тяжело. Я упал на Туре де л’Авенир. Вернулся в гонки на Туре Германии, но нога не пошла так, как надеялся. Потом случился инцидент с машиной на тренировке за неделю до чемпионата мира. Врач сказал, что моё плечо ещё не выздоровело. Морально было довольно тяжело, но я оставил всё плохое позади и наслаждался финалом сезона».
Перед тем, как подписать контракт, Ким Хайдук в родной Германии потренировался со спортивным директором команды Кристианом Кнесом. У них сложились хорошие отношения, которые помогут Киму интегрироваться в команду.
«Первая тренировка с Кристианом прошла отлично, мы много говорили. Он живёт в нескольких часах от меня, поэтому после той тренировки мы не могли много тренироваться вместе, но зато много разговаривали, контактировали друг с другом почти каждый день. Не волнуюсь по поводу присоединения к команде, чувствую себя комфортно.
Последние три сезона с удовольствием выступал в команде Lotto - Kern Hause, был там очень счастлив. Они помогли мне добиться уверенности в себе, это была правильная команда для моего развития. Сейчас с той же радостью жду следующего шага, не могу дождаться старта».
Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального директора команды Ineos Grenadiers: «У Кима был впечатляющий старт сезона 2021 года, все наши контакты с ним произвели в высшей степени положительные впечатления. Он решительно настроен учиться, совершенствоваться, и он начнёт карьеру профессионала в отличной команде. Мы с радостью ждём его выступлений в будущем году и его адаптации как гонщика Grenadiers».
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Astanaforever
Омар Фраиле переходит в велоко ... (3)
Тогда какая разница на какую команду работать..на Астану или Инеос? В Астане ему хоть давали побеждать, свободу действий. Посмотим как он в Инеосе он будет побеждать. Диего Роза тому свидетель. Да и Ланда не соврет. Бред. Здесь просто банально просто. Инеос платит за эту командную работу намного больше чем Астана. Вот весь мотив перехода. По любому, Омару успехов. Он капитальный работяга и отличный , веселый парень, в отличии от этих оставшихся астанинских статистов, получающих дармовые деньги от казахских налогоплательщиков. И сами не побеждающие и толку команде от них как от козла молока. Жаль конечно, что он ушел. Как и жаль Фульсанг, ЛуЛу. Вот пусть теперь их места займут чемпионы по недоезжанию гонок груздевы и захаровы с мартинелями. Далеко пойдет Астана с ними.
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nightbuster33
Омар Фраиле переходит в велоко ... (3)
А вот и "ягодка" с торта Астаны к праздничному новогоднему столу Инеос.Финансы Астаны почти изчерпаны,надеюсь ,что остатков будет достаточно для полной комплектации команды.Жаль конечно,но такова жизнь"Рыбка ищет,где глубже,лишь бы вода не была мутной".Успехов Омару и спасибо! И как отмечал ранее, Омар более командный гощик,чем Ион,которого(Омара)так не будет хватать в решающих актах велогонки.
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старт-шоссе 82
Омар Фраиле переходит в велоко ... (3)
Да елки-палки, очень жаль .Хороший гонщик ,в команде мог бы пригодитсья.
Но раз отпустили значит есть более лучший вариант и справидливости ради надо сказать что в горах он с трудом тянул.
Удачи и здоровья, какое-то время понаблюдаем за ним в Инеосе.
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nightbuster33
Состав «Газпром-РусВело» на се ... (1)
Со своими прогнозами относительно некоторых гонщиков Астены и взаимоотношений с РусВело я влип, забыв про" загнанных коней...".Но Седууун-это ГОЛОВА,которого,в определенное время,не будет хватать Астане.Но он будет у побратимов.Успехов РусВело в следующем сезоне!Итальянский котел подготовки велогонщиков неизчерпаем.
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Ice
Матье ван дер Пул избавился от ... (4)
Цитата: Earl57
Цитата: SportSpirit
На антитезе Кольбрелли этого сезона. Его победы можно оценить умом, но через какое-то время они сотрутся из памяти.
Некорректное сравнение. У Кольбрелли нет прославленного дедушки и знаменитого отца, его не продвигают в СМИ. Всё, чего Сонни достиг, он достиг только благодаря тяжелому труду и упорству. Кольбрелли знает, что о нем никто не будет заботиться, поэтому надо самому использовать любую возможность.
В интервью на Рубэ он сказал слова, на которые не обратили внимание: "Это был первый раз, когда меня себя пустили..." Сонни в отличие от Матье надо бороться не только не гонке, но и за то, что сначала просто попасть на гонку... Они с Ван дер Пулом изначально в неравных условиях. При всем уважении к талантам Матье.
Относительно того, кого и как запомнят. По научному это сейчас называется "социальной инженерией". Если по простому - манипуляции с сознанием людей.
Самый свежий пример. Как в интернет-СМИ расписывали поездку Ремко Эвенпула на гравийную гонку в Канзас! Сначала везде протрубили про сам факт заявки Ремко на эту гонку. Потом красивые фотографии с тренировок. Большая статья на СН, где до мельчайших подробностей рассказывается про велосипед Ремко. Естественно с фотографиями. Упомянули, что Ремко мог заявиться на полную версию гонки протяженностью 178 км, где безусловно был был бы главным фаворитом, но предпочел короткий вариант 124 км.
Гонка прошла 31 октября, дальше тишина. И что запомнят болельщики - то, что прочитали и увидели, или же то, чего они не знают? А не знают они результата. Поэтому в памяти у них он и не отложится. Логично предположить, что Ремко нет в числе призеров, иначе об этом сразу бы рассказали. Если же не рассказывают, значит повода для гордости нет. И кто меньше знает, лучше спит))
П.С. На СН написали, что Ремко занял 7-е место, отстав от победителя чуть более чем на час. Каттанео занял 8-е место. Гонка любительская, с некоторым количеством действующих и бывших профессионалов.
Вы все интерпретируете как удобно в конкретной ситуации) Кольбрелии ваыставили ущемленным героем, которого не пускали нигде. Как бы ни в одной команде не откажутся от потенциальной победы, если видят потенциал. Правда в том, что Кольбрелли только в этом сезоне выстрелил, до этого был середняком много лет. И пусть у него все будет складываться и дальше, а не как у Демара - блестящий сезон, а потом откат в обычно состояние - выиграю и второго эшелона, с топами всегда рядом, но не первый. Чтобы пиарили, нужно быть неординарной личностью, интересной аудитории. Работяги не в почете, что неудивительно - что с них интересного взять?
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Earl57
Матье ван дер Пул избавился от ... (4)
Цитата: SportSpirit
На антитезе Кольбрелли этого сезона. Его победы можно оценить умом, но через какое-то время они сотрутся из памяти.
Некорректное сравнение. У Кольбрелли нет прославленного дедушки и знаменитого отца, его не продвигают в СМИ. Всё, чего Сонни достиг, он достиг только благодаря тяжелому труду и упорству. Кольбрелли знает, что о нем никто не будет заботиться, поэтому надо самому использовать любую возможность.
В интервью на Рубэ он сказал слова, на которые не обратили внимание: "Это был первый раз, когда меня себя пустили..." Сонни в отличие от Матье надо бороться не только не гонке, но и за то, что сначала просто попасть на гонку... Они с Ван дер Пулом изначально в неравных условиях. При всем уважении к талантам Матье.
Относительно того, кого и как запомнят. По научному это сейчас называется "социальной инженерией". Если по простому - манипуляции с сознанием людей.
Самый свежий пример. Как в интернет-СМИ расписывали поездку Ремко Эвенпула на гравийную гонку в Канзас! Сначала везде протрубили про сам факт заявки Ремко на эту гонку. Потом красивые фотографии с тренировок. Большая статья на СН, где до мельчайших подробностей рассказывается про велосипед Ремко. Естественно с фотографиями. Упомянули, что Ремко мог заявиться на полную версию гонки протяженностью 178 км, где безусловно был был бы главным фаворитом, но предпочел короткий вариант 124 км.
Гонка прошла 31 октября, дальше тишина. И что запомнят болельщики - то, что прочитали и увидели, или же то, чего они не знают? А не знают они результата. Поэтому в памяти у них он и не отложится. Логично предположить, что Ремко нет в числе призеров, иначе об этом сразу бы рассказали. Если же не рассказывают, значит повода для гордости нет. И кто меньше знает, лучше спит))
П.С. На СН написали, что Ремко занял 7-е место, отстав от победителя чуть более чем на час. Каттанео занял 8-е место. Гонка любительская, с некоторым количеством действующих и бывших профессионалов.
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