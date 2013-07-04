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Элиа Вивиани переходит в велокоманду Ineos Grenadiers

Элиа Вивиани подписал контракт с велокомандой Ineos Grenadiers

 

Элиа Вивиани переходит в велокоманду Ineos Grenadiers

 

 

  Элиа Вивиани (Elia Viviani) подписал трёхлетний контракт с британской велокомандой Ineos Grenadiers. 32-летний итальянский велогонщик упоминал, что хотел бы вернуться  в британскую команду, в которой выступал с 2015 по 2017 год. И он исполнил своё желание. Вместе с командой Ineos Grenadiers он будет выступать, по крайней мере, до конца 2024 года, года Олимпийских игр в Париже.

 

  После ухода из команды Sky Элиа Вивиани два года выступал в бельгийской команде Deceninck-Quick Step, а последние два сзеона – во французской команде Cofidis. За эти годы итальянский спринтер выиграл восемь этапов на Гранд-турах, включая этап Тур де Франс в 2019, но в команде Sky он выиграл первый в карьере этап Гранд-тура – этап Джиро д’Италия в 2015 году.

 

  В 2016 году Вивиани выиграл золотую олимпийскую медаль в омниуме, его планы совмещать трек и шоссе команда полностью поддержала тогда и продолжит поддерживать Элиа Вивиани до Олимпиады в Париже, что стало одним из главных факторов возвращения в команду.

 

  Элиа Вивиани: «С тех пор, как я покинул команду, всегда считал, что однажды в неё вернусь. Этот день наступил, и я не могу быть счастливее. За эти годы никогда не терял контакта с командой, с Дэйвом (Брэйлсфордом), Родом (Эллингвортом), с итальянскими гонщиками и тренерами. Со многими членами команды, особенно с Дэйвом, мы хорошие друзья. В гонках всегда пользовался шансом поговорить с ним о велоспорте, моей команде, моём сезоне, об этой команде. Ощущения, будто возвращаюсь к своей семье.

 

  В последний год выступления в Sky, в 2017, я одержал девять побед, включая победы в Гамбурге и Плуэ. А в первый год в команде выиграл мой первый этап на Джиро. Тогда я исполнил свою мечту, был благодарен команде за ту победу. Чувствую, что могу снова начать с того, на чём закончил тогда.

 

  В следующем году моя цель – выиграть как можно больше гонок, потому что в этом и заключается работа спринтера. Но я также могу помогать группе молодых гонщиков Grenadiers, передавать им мои знания. Надеюсь, смогу стать для них примером,  опытным гонщиком в группе молодых талантливых ребят.

 

  С моим контрактом мы будем работать до 2024 года, когда пройдёт Олимпиада в Париже. Я осознаю, насколько важным будет для меня тот год, для меня привилегия – работать в команде, которая будет меня поддерживать. Я наблюдал, как Филиппо (Ганна) выступал на шоссе и на треке в Токио в этом году.  Рио-2016 вспоминаю так, будто это было вчера, помню, как помогала мне команда тогда.  Та золотая медаль отчасти принадлежит и команде.

 

  У меня были два трудных года. Олимпиада вернула мне то, чего мне не хватало – ногу, уверенность, веру в себя. Моя бронзовая медаль в этом году показала мне, что я снова вернулся на свой уровень.

 

  Думаю, эта команда – лучшая для меня на данном этапе карьеры. И я сделал всё, чтобы вернуться. Горжусь, что в личном плане, уйдя из команды, остался со всеми в хороших отношениях, и это теперь это мне помогло».

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «Мы рады возвращению Элиа в команду. Мы ценим его не только как опытного, способного побеждать велогонщика, но и как личность. Где бы он ни выступал, он приносит в команду много ценного. Надеемся, он сможет вдохновить, придать сил нашим начинающим гонщикам. Прежде всего, Элиа – велогонщик, мы с нетерпением ждём его побед в форме Ineos Grenadiers».

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Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Элиа Вивиани: «Хочу поблагодарить команду Sky за три года, что мы провели вместе, за великолепные воспоминания. Но пришло время ставить новые цели. Я считаю, что делаю правильный шаг в карьере, потому что уверен в том, что эти перемены позволят мне прогрессировать. Мне 28 лет, хочу понять, что смогу показать там, где мне дадут возможности. Я рад присоединится к команде Quick Step Floors где выступает Фернандо Гавирия, один из самых быстрых гонщиков в пелотоне, которого я знаю по гонкам, в которых мы были соперниками». Элиа Вивиани: «Поговорив с Седриком Вассёром (генеральным менеджером) и Роберто Дамиани (спортивным директором), я понял, насколько сильно команда Cofidis хочет меня подписать, мне предложили проект с большими целями. Я очень признателен команде за желание построить со мной активное ядро, за уверенность во мне и моём друге Фабио. Майка команды Cofidis – одна из самых исторических в пелотоне, я горжусь, что надену её.+++++++++++++ Да уж...

    Вся жизнь это гонка.

    1. Pi-man

      Вчера, 21:32 | Регистрация: 25.05.2017

      Да все всегда так говорят...

  2. Имя: Андрей

    tds

    Вчера, 21:40 | Регистрация: 9.03.2019

    Команда не для спринта! Теперь его 4-5-ые места в спринте.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:12 | Регистрация: 4.07.2013

      Его цель Париж и ЧМ на треке, так что все правильно сделал.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ким Хайдук – новый велогонщик ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Хайдук с сербско-хорватского - партизан.

  • VeloVelo
    Элиа Вивиани переходит в велок ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Его цель Париж и ЧМ на треке, так что все правильно сделал.

  • Astanaforever
    Бен Тёрнер – новый велогонщик ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Инеос ведет очень грамотную политику поивлекая в этом году молодых талантов, освобождаясь от стариков, с прицелом на несколько сезонов вперед. Вот они и дадут плоды громких побед в будущем. А эти команды, все тусуют старых старперов из одной команды в другую. Я об Астане, где средний возраст команды почти под тридцать лет. Молодежи перспективной почти нет .И, что они будут делать через два года, когда действующие контракты закончаться? Опять будут сбитых летчиков и отработанных двигателей из всех команд собирать по всему миру? А скажу так.. Надо же казахским агашкам предоставить отчеты о краткосрочных победах и об освоенных деньгах, чтобы получить опять транш на следующий сезон. Селекцией молодежи никто не занимается, поиском талантов, чем раньше славилась Астана.. Ару, Лопес, Луценко, Ланда. Стар стал Джузеппо, потерял чувство бинго. А Инеос просто молодцы. Даже Фрумом не побрезговали ради будущих побед. Так и надо.
  • Astanaforever
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Мас не стабилен. Такие не выигрывают грантуры.
  • tds
    Элиа Вивиани переходит в велок ... (4)
    tds-Фото
    Команда не для спринта! Теперь его 4-5-ые места в спринте.
  • Pi-man
    Элиа Вивиани переходит в велок ... (4)
    Pi-man-Фото
    Да все всегда так говорят...
  • kostel69
    Матье ван дер Пул избавился от ... (5)
    kostel69-Фото

    Цитата: Earl57
    Некорректное сравнение. У Кольбрелли нет прославленного дедушки и знаменитого отца, его не продвигают в СМИ.

    Ван дер Пула знают и любят миллионы любителей велоспорта потому что он сам по себе ярчайший велогонщик, а не потому что он Мэтью "Пулидор". Таких как он в пелотоне единицы, "штучный товар".

    И перестаньте уже к месту и не к месту упоминать Ремко, все и так знают о вашей к нему антипатии.

  • Astanaforever
    Элиа Вивиани переходит в велок ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Элиа Вивиани: «Хочу поблагодарить команду Sky за три года, что мы провели вместе, за великолепные воспоминания. Но пришло время ставить новые цели. Я считаю, что делаю правильный шаг в карьере, потому что уверен в том, что эти перемены позволят мне прогрессировать. Мне 28 лет, хочу понять, что смогу показать там, где мне дадут возможности. Я рад присоединится к команде Quick Step Floors где выступает Фернандо Гавирия, один из самых быстрых гонщиков в пелотоне, которого я знаю по гонкам, в которых мы были соперниками». Элиа Вивиани: «Поговорив с Седриком Вассёром (генеральным менеджером) и Роберто Дамиани (спортивным директором), я понял, насколько сильно команда Cofidis хочет меня подписать, мне предложили проект с большими целями. Я очень признателен команде за желание построить со мной активное ядро, за уверенность во мне и моём друге Фабио. Майка команды Cofidis – одна из самых исторических в пелотоне, я горжусь, что надену её.+++++++++++++ Да уж...
  • flugegeheimen
    “Julian”: первая книга двукрат ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Думаю, книга интересная. На английском почитала бы, главных велосипедных языков, увы не знаю от слова совсем:(
  • Astanaforever
    Омар Фраиле переходит в велоко ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Тогда какая разница на какую команду работать..на Астану или Инеос? В Астане ему хоть давали побеждать, свободу действий. Посмотим как он в Инеосе он будет побеждать. Диего Роза тому свидетель. Да и Ланда не соврет. Бред. Здесь просто банально просто. Инеос платит за эту командную работу намного больше чем Астана. Вот весь мотив перехода. По любому, Омару успехов. Он капитальный работяга и отличный , веселый парень, в отличии от этих оставшихся астанинских статистов, получающих дармовые деньги от казахских налогоплательщиков. И сами не побеждающие и толку команде от них как от козла молока. Жаль конечно, что он ушел. Как и жаль Фульсанг, ЛуЛу. Вот пусть теперь их места займут чемпионы по недоезжанию гонок груздевы и захаровы с мартинелями. Далеко пойдет Астана с ними.

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