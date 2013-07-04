Элиа Вивиани переходит в велокоманду Ineos Grenadiers

Элиа Вивиани подписал контракт с велокомандой Ineos Grenadiers

Элиа Вивиани (Elia Viviani) подписал трёхлетний контракт с британской велокомандой Ineos Grenadiers. 32-летний итальянский велогонщик упоминал, что хотел бы вернуться в британскую команду, в которой выступал с 2015 по 2017 год. И он исполнил своё желание. Вместе с командой Ineos Grenadiers он будет выступать, по крайней мере, до конца 2024 года, года Олимпийских игр в Париже.

После ухода из команды Sky Элиа Вивиани два года выступал в бельгийской команде Deceninck-Quick Step, а последние два сзеона – во французской команде Cofidis. За эти годы итальянский спринтер выиграл восемь этапов на Гранд-турах, включая этап Тур де Франс в 2019, но в команде Sky он выиграл первый в карьере этап Гранд-тура – этап Джиро д’Италия в 2015 году.

В 2016 году Вивиани выиграл золотую олимпийскую медаль в омниуме, его планы совмещать трек и шоссе команда полностью поддержала тогда и продолжит поддерживать Элиа Вивиани до Олимпиады в Париже, что стало одним из главных факторов возвращения в команду.

Элиа Вивиани: «С тех пор, как я покинул команду, всегда считал, что однажды в неё вернусь. Этот день наступил, и я не могу быть счастливее. За эти годы никогда не терял контакта с командой, с Дэйвом (Брэйлсфордом), Родом (Эллингвортом), с итальянскими гонщиками и тренерами. Со многими членами команды, особенно с Дэйвом, мы хорошие друзья. В гонках всегда пользовался шансом поговорить с ним о велоспорте, моей команде, моём сезоне, об этой команде. Ощущения, будто возвращаюсь к своей семье.

В последний год выступления в Sky, в 2017, я одержал девять побед, включая победы в Гамбурге и Плуэ. А в первый год в команде выиграл мой первый этап на Джиро. Тогда я исполнил свою мечту, был благодарен команде за ту победу. Чувствую, что могу снова начать с того, на чём закончил тогда.

В следующем году моя цель – выиграть как можно больше гонок, потому что в этом и заключается работа спринтера. Но я также могу помогать группе молодых гонщиков Grenadiers, передавать им мои знания. Надеюсь, смогу стать для них примером, опытным гонщиком в группе молодых талантливых ребят.

С моим контрактом мы будем работать до 2024 года, когда пройдёт Олимпиада в Париже. Я осознаю, насколько важным будет для меня тот год, для меня привилегия – работать в команде, которая будет меня поддерживать. Я наблюдал, как Филиппо (Ганна) выступал на шоссе и на треке в Токио в этом году. Рио-2016 вспоминаю так, будто это было вчера, помню, как помогала мне команда тогда. Та золотая медаль отчасти принадлежит и команде.

У меня были два трудных года. Олимпиада вернула мне то, чего мне не хватало – ногу, уверенность, веру в себя. Моя бронзовая медаль в этом году показала мне, что я снова вернулся на свой уровень.

Думаю, эта команда – лучшая для меня на данном этапе карьеры. И я сделал всё, чтобы вернуться. Горжусь, что в личном плане, уйдя из команды, остался со всеми в хороших отношениях, и это теперь это мне помогло».

Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «Мы рады возвращению Элиа в команду. Мы ценим его не только как опытного, способного побеждать велогонщика, но и как личность. Где бы он ни выступал, он приносит в команду много ценного. Надеемся, он сможет вдохновить, придать сил нашим начинающим гонщикам. Прежде всего, Элиа – велогонщик, мы с нетерпением ждём его побед в форме Ineos Grenadiers».