VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Артем Захаров остается в команде «Астана»

Артем Захаров остается в команде «Астана»

 

 



Команда Мирового Тура «Астана» продлила контракт с казахстанским гонщиком Артемом Захаровым. Новое соглашение рассчитано на сезон 2019 года.

- Новый контракт – это важное событие для меня. Я очень рад тому, что руководство «Астаны» в лице Александра Винокурова оказало мне доверие и поддержку на пути к моим целям, а именно, к Олимпийским Играм 2020 года в Токио. Я чувствую, что могу еще прибавить и на шоссе, и на треке. В команде «Астана» у меня есть все необходимые условия для этого. В следующем сезоне я буду стремиться к новым результатам на шоссе, ну, и конечно, буду серьезно работать над тем, чтобы отобраться на треке на Игры в Токио, - рассказал Артем Захаров.


Артем Захаров (26 лет) проводит свой третий сезон в составе команды «Астана». В прошлом году он завоевал титул чемпиона Казахстана в групповой гонке, а в этом году в этой же дисциплине стал третьим. Основной упор Захаров делает на трековые дисциплины, и в этом сезоне он дважды стал бронзовым призером Азиатских Игр в Индонезии, в индивидуальном преследовании и омниуме. Также, на счету Артема две бронзовые медали трекового чемпионата Азии.

- На данный момент главная цель Артема Захарова – это Олимпийские Игры, и в команде мы стараемся предоставить гонщику все условия для того, чтобы эта цель была достигнута. У Захарова есть определенный прогресс в шоссейных гонках, он отличный командный гонщик, который всегда может оказать существенную поддержку лидеру. Однако, на данный момент основные усилия все же направлены на трек. Следующий сезон предолимпийский, мы ждем, что Захаров сможет завоевать квоту для того, чтобы представить Казахстан на Играх в Токио, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Артём Захаров Astana

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

9 - 14 октября 2018

Tour of Turkey

13 октября 2018

Il Lombardia

16 - 21 октября 2018

Gree-Tour of Guangxi


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2018?

Комментарии

  • Sezar
    Ломбардия-2018. Превью (12)
    Sezar-Фото
    Спасибо, досадно.
  • Катерина
    Максимилиан Шиандри – новый сп ... (8)
    Катерина-Фото
    Это уже обнадёживает.) "Да пребудет с нами сила!"
  • Крайний
    Ломбардия-2018. Превью (12)
    Крайний-Фото

    Подъемчик к Чивильо та еще .опа. Помню так мне не понравилось, что во второй раз на Комо я туда даже не поехал. Сормано и то с болшим энтузиазмом ехался.

     

  • litxaa
    Максимилиан Шиандри – новый сп ... (8)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, Уважаемая. Приятно знать что не я один писал письма туда же и по тому же поводу)
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Максимилиан Шиандри – новый сп ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Катерина
    Писать в Спортлото - прекрасная идея для выражени бессильной ярости или негодования. И, конечно же, я туда регулярно пишу.
    А куда еще мне жаловаться на менеджмент Мувистара?
     
    "Дорогая передача! Во субботу чуть не плача,
    Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
    Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
    Вся безумная больница у экрана собралась
    .........................................
    Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!
    Отвечайте нам скорее через доку-главврача.
    С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,
    Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".
     
    В.Высоцкий

    Про безумную больницу тоже вроде к месту...
    )))))
  • Катерина
    Максимилиан Шиандри – новый сп ... (8)
    Катерина-Фото

    Писать в Спортлото - прекрасная идея для выражени бессильной ярости или негодования. И, конечно же, я туда регулярно пишу.
    А куда еще мне жаловаться на менеджмент Мувистара?

     

    "Дорогая передача! Во субботу чуть не плача,
    Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
    Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
    Вся безумная больница у экрана собралась

    .........................................

    Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!
    Отвечайте нам скорее через доку-главврача.
    С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,
    Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".

     

    В.Высоцкий


    Про безумную больницу тоже вроде к месту...

  • kimi
    Тур Турции. Этап 4. Алексей Лу ... (1)
    kimi-Фото

    good luck, Alex

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Максимилиан Шиандри – новый сп ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Катерина
    Ура!!! Наконец-то в Спортлото получили мои письма! Прочитали и отозвались!
     
    Не, серьёзно, я радуюсь, но пока с осторожностью. Болото любит опыты с погружением.
    извините ,а что за письма?
  • Yuriy 17
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Yuriy 17-Фото

    Ай, молодца Алексей и Астана!

    Порадовали!

  • Yuriy 17
    Ломбардия-2018. Превью (12)
    Yuriy 17-Фото

    Если будут держать высокую скорость гонки - то у А. Вальверде никаких шансов нет.

    А потому-что в ногах подряд два гран-тура на генерал, и годов ох как немало.

     

    А не будет высокой скорости - маленький шанс есть.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 октября

Carlos Betancur (Movistar Team)

Patrick Konrad (Bora-hansgrohe)

Pedro Autran Dourado Dutra Nicacio (Funvic Soul Cycles - Carrefour)

14 октября

Manuel Belletti (Androni Giocattoli)

15 октября

Lluis Mas (Caja Rural - Seguros RGA)

Otavio Didier Bulgarelli (Funvic Soul Cycles - Carrefour)

Juan Pablo Villegas Cardona (Manzana Postobon)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2018 (60)
Сентябрь 2018 (157)
Август 2018 (206)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)
Май 2018 (183)