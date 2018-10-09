Артем Захаров остается в команде «Астана»





Команда Мирового Тура «Астана» продлила контракт с казахстанским гонщиком Артемом Захаровым. Новое соглашение рассчитано на сезон 2019 года.



- Новый контракт – это важное событие для меня. Я очень рад тому, что руководство «Астаны» в лице Александра Винокурова оказало мне доверие и поддержку на пути к моим целям, а именно, к Олимпийским Играм 2020 года в Токио. Я чувствую, что могу еще прибавить и на шоссе, и на треке. В команде «Астана» у меня есть все необходимые условия для этого. В следующем сезоне я буду стремиться к новым результатам на шоссе, ну, и конечно, буду серьезно работать над тем, чтобы отобраться на треке на Игры в Токио, - рассказал Артем Захаров.



Артем Захаров (26 лет) проводит свой третий сезон в составе команды «Астана». В прошлом году он завоевал титул чемпиона Казахстана в групповой гонке, а в этом году в этой же дисциплине стал третьим. Основной упор Захаров делает на трековые дисциплины, и в этом сезоне он дважды стал бронзовым призером Азиатских Игр в Индонезии, в индивидуальном преследовании и омниуме. Также, на счету Артема две бронзовые медали трекового чемпионата Азии.



- На данный момент главная цель Артема Захарова – это Олимпийские Игры, и в команде мы стараемся предоставить гонщику все условия для того, чтобы эта цель была достигнута. У Захарова есть определенный прогресс в шоссейных гонках, он отличный командный гонщик, который всегда может оказать существенную поддержку лидеру. Однако, на данный момент основные усилия все же направлены на трек. Следующий сезон предолимпийский, мы ждем, что Захаров сможет завоевать квоту для того, чтобы представить Казахстан на Играх в Токио, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM