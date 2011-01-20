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- Дата:
- Сегодня, 14:16
Команда «Астана» продлила контракт с Дмитрием Груздевым
Опытный казахстанский гонщик Дмитрий Груздев остается в составе команды Мирового Тура «Астана» еще как минимум на один сезона. Новое соглашение на 2019 год было подписано на днях.
Photo credit: @Bettiniphoto
- Я очень рад продлению контракта еще на один год. Этот сезон прошел не совсем так, как мне хотелось бы из-за некоторых проблем со здоровьем. Сейчас все налаживается, поэтому, я надеюсь, что в следующем году все сложится намного лучше. Моя главная цель – это командные успехи, и я готов выкладываться на 100% для того, чтобы помогать «Астане» добиваться самых высоких результатов. Конечно, хотелось бы подобрать и несколько гонок, которые мне подходят для того, чтобы попробовать добиться и личного результата тоже, - сказал Дмитрий Груздев.
Дмитрий Груздев (32 года) проводит свой седьмой полный сезон в составе команды «Астана», являясь одним из самых опытных казахстанских гонщиков в Мировом Туре. Специализируясь на гонках с раздельным стартом, Груздев трижды выигрывал «разделку» на чемпионатах Казахстана и дважды на чемпионатах Азии. В 2012 году Дмитрий финишировал 6-м в индивидуальной гонке на чемпионате мира.
В этом сезоне помог Якобу Фульсангу занять второе призовое место на «Туре Швейцарии», а также, стартовал на «Тур де Франс», который был вынужден покинуть после 12-го этапа.
- У Дмитрия получился достаточно непростой сезон, ему пришлось преодолеть ряд проблем со здоровьем. Но, он все еще остается важным звеном в командных построениях на классических гонках и на многодневках. Думаю, что к следующему сезону все придет в норму и Груздев сможет провести его на самом высоком уровне, - сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.
Пресс-релиз команды Astana Pro Team
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