Команда «Астана» продлила контракт с Дмитрием Груздевым

Сад

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31) Ну Саймон: он все спалил за час, но в этот час ...стало всем теплей...

Pi-man

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31) Буду надеяться, что или Йейтс или Кройшвейк возмут реванш за свою Джиро :)

SSS

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31) это далеко не так

Astanaforever

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (8) Завтра Астана пошлет двоих в отрыв, чтобы помочь Лопесу в последней горе. Эта тактика почти всегда работала. Но, таких как Скарпони, и Ланды уже нет в команде, если только Бильбао не напрягавшийся все эти этапы и Фрайле не зажгут до упора. Если не завтра, то когда? Останется только два этапа, чтобы переломить ситуацию 19 и 20 .этапы.Что касается Йейтса, то он уже не капнет. Джиро нго научило распределять силы. Тольао мувики с астаной вместе, что то смогут сделать сообща. Но это маловероятно. Все от них зависит.

Earl57

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (8) Митчелтон скорее всего пойдет от обороны и догонять отрыв не будет. Мовистару если надо, то пусть они и догоняют. Спринтерским командам тоже не надо догонять, они будут беречь силы и ждать 18-й этап. Так что вероятнее всего опять отрыв из 30-ти и более гонщиков. Опять Моллема, Де Гент, Де Марки, Кинг. Нибали сказал, что спина уже не болит, так что и он может попробовать.

Сад

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31) Разумеется что надо помочь ему)))



Но как Астанинца меня беспокоит. хорошая форма Крашвайка...было дело чуть не дернул...остальные массовка...в идеале два колумба раз на раз...

vitali

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (8) Этап средней протяженности, набор высоты 3000 м - это не 4000-4500 м, как было на горных этапах второй недели, в принципе - легче, но, чтобы так никто не подумал, орги нашли для финиша чудо-подъем - всего-то 7 км, но какие! То, что просеются, и не только генеральщики, понятно. Интересны будут разрывы между гонщиками. Почти на всех горных этапах плетон (какие-то команды) держит отрыв на скромном отдалении, создавая натяг в группе, а уже к финишной горе подлетают, как на крыльях, просеивая ещё до горы "всех и вся" (свежий пример, этап в воскресенье). Но эта тактика до сих пор не дала никакого преимущества чистым горнякам (возьмем только Кинтану и Лопеса), о которых С.Курдюков всегда говорит, что уж в финальной-то горе они покажут свой класс. И вот, наблюдая за неспособностью чистых горняков одолеть в этой самой горе их оппонента Ейтса, подумалось: зачем они (команды этих гонщиков) вечно отпускают отрывы с кем-то из высоко расположенных в генерале гонщиков, а затем пол-этапа валят под 45 км/ч, и к финальному подъему подлетают на этой сумасшедшей "просеивающей" скорости - еще ни разу на этой стадии этапов никто из серьезных претендентов на генерал не вылетал (разве что из-за прокола). И может быть из-за этого постоянного "просеивания" лидеры этих команд не могут выдать то, на что они способны от природы, будь подъезд поспокойнее. Ведь одно дело подъезжать к горе 2 часа на скорости 45 км/ч, и совсем другое, и, может быть нужное горнякам, 2 часа на скорости 40 км/ч. Тогда эти чудо-горняки, может быть и выдадут атаку не на 50-150 метров, а на 5-7 км, а может от самого начала и до финиша подъема. Тогда хоть есть вероятность, что, особенно на этих градиентах, каждый поедет свою гонку, если угодно - разделку в гору. Но для этого надо отпускать отрыв, за которым не надо гоняться, и тогда попробовать изменить тактику подъезда. Ведь они все время - как лбом о дерево, одно и то-же, с одинаково неудачным для себя результатом. Попробовать им стоило-бы этот вариант, т.к. не применив его, они итак могут проиграть гонку, но не использовав при этом все имеющиеся варианты атак, а это тогда, возможно, личная "заслуга" в проигрыше. Как-то так подумалось

Sezar

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31) Ну Саймон сам собой не рухнет. Его надо добивать высоким средним темпом. И в более менее длинной горе. И генеральщикам пора бы об этом позаботиться.

Сад

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31) Сайион саймон... а ведь капнет полюбому.... Третия неделя... Но тут крашвайк нарисосовался.... Колумбам нерву попортит....



Ждем андорры...а там уже посмотреть придется....

Patriotkz

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31) Цитата: Rokka Да, такого астматического шоу похоже с каждым годом будет все больше и больше Интересно что все астматики из Британских стран ))) Интересно что все астматики из Британских стран )))