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Команда «Астана» продлила контракт с Дмитрием Груздевым

Команда «Астана» продлила контракт с Дмитрием Груздевым

 



Опытный казахстанский гонщик Дмитрий Груздев остается в составе команды Мирового Тура «Астана» еще как минимум на один сезона. Новое соглашение на 2019 год было подписано на днях.

 

 

 

Photo credit: @Bettiniphoto


- Я очень рад продлению контракта еще на один год. Этот сезон прошел не совсем так, как мне хотелось бы из-за некоторых проблем со здоровьем. Сейчас все налаживается, поэтому, я надеюсь, что в следующем году все сложится намного лучше. Моя главная цель – это командные успехи, и я готов выкладываться на 100% для того, чтобы помогать «Астане» добиваться самых высоких результатов. Конечно, хотелось бы подобрать и несколько гонок, которые мне подходят для того, чтобы попробовать добиться и личного результата тоже, - сказал Дмитрий Груздев.

Дмитрий Груздев (32 года) проводит свой седьмой полный сезон в составе команды «Астана», являясь одним из самых опытных казахстанских гонщиков в Мировом Туре. Специализируясь на гонках с раздельным стартом, Груздев трижды выигрывал «разделку» на чемпионатах Казахстана и дважды на чемпионатах Азии. В 2012 году Дмитрий финишировал 6-м в индивидуальной гонке на чемпионате мира.

В этом сезоне помог Якобу Фульсангу занять второе призовое место на «Туре Швейцарии», а также, стартовал на «Тур де Франс», который был вынужден покинуть после 12-го этапа.

- У Дмитрия получился достаточно непростой сезон, ему пришлось преодолеть ряд проблем со здоровьем. Но, он все еще остается важным звеном в командных построениях на классических гонках и на многодневках. Думаю, что к следующему сезону все придет в норму и Груздев сможет провести его на самом высоком уровне, - сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.




Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Дмитрий Груздев Astana

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 14:21 | Регистрация: 27.07.2011

    Балласт

  2. AAA

    Сегодня, 15:02 | Регистрация: 20.01.2011

    Цитата: rude_rider
    Балласт

     ой не скажи...

     

    Или для Вас все кого в телевизоре не видно, баласт?

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 15:42 | Регистрация: 27.07.2011

    Тогда пруф чем он хорош? Не доездом и снятием с гонки? Хорошо так подставив команду на туре? Он че спринтер тяжеловес чтоб не доезжать?

  4. AAA

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 20.01.2011

    Не железный, всяко бывает.

    Или вы думаете, заломало его ехать до конца?

  5. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 19:20 | Регистрация: 27.07.2011

    Мне без разницы.это мое мнение Он давно ничего не показывает.

  6. AAA

    Сегодня, 19:31 | Регистрация: 20.01.2011

    Ну да в телеке его редко видно....

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Комментарии

  • Сад
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    Сад-Фото
    Ну Саймон: он все спалил за час, но в этот час ...стало всем теплей...
  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    Pi-man-Фото

    Буду надеяться, что или Йейтс или Кройшвейк возмут реванш за свою Джиро :)

  • SSS
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    SSS-Фото
    это далеко не так
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Завтра Астана пошлет двоих в отрыв, чтобы помочь Лопесу в последней горе. Эта тактика почти всегда работала. Но, таких как Скарпони, и Ланды уже нет в команде, если только Бильбао не напрягавшийся все эти этапы и Фрайле не зажгут до упора. Если не завтра, то когда? Останется только два этапа, чтобы переломить ситуацию 19 и 20 .этапы.Что касается Йейтса, то он уже не капнет. Джиро нго научило распределять силы. Тольао мувики с астаной вместе, что то смогут сделать сообща. Но это маловероятно. Все от них зависит.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (8)
    Earl57-Фото

    Митчелтон скорее всего пойдет от обороны и догонять отрыв не будет. Мовистару если надо, то пусть они и догоняют. 

    Спринтерским командам тоже не надо догонять, они будут беречь силы и ждать 18-й этап.

    Так что вероятнее всего опять отрыв из 30-ти и более гонщиков. Опять Моллема, Де Гент, Де Марки, Кинг. Нибали сказал, что спина уже не болит, так что и он может попробовать.

  • Сад
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    Сад-Фото
    Разумеется что надо помочь ему)))

    Но как Астанинца меня беспокоит. хорошая форма Крашвайка...было дело чуть не дернул...остальные массовка...в идеале два колумба раз на раз...
  • vitali
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (8)
    vitali-Фото

    Этап средней протяженности, набор высоты 3000 м - это не 4000-4500 м, как было на горных этапах второй недели, в принципе - легче, но, чтобы так никто не подумал, орги нашли для финиша чудо-подъем - всего-то 7 км, но какие!

    То, что просеются, и не только генеральщики, понятно. Интересны будут разрывы между гонщиками.

    Почти на всех горных этапах плетон (какие-то команды) держит отрыв на скромном отдалении, создавая натяг в группе, а уже к финишной горе подлетают, как на крыльях, просеивая ещё до горы "всех и вся" (свежий пример, этап в воскресенье). Но эта тактика до сих пор не дала никакого преимущества чистым горнякам (возьмем только Кинтану и Лопеса), о которых С.Курдюков всегда говорит, что уж в финальной-то горе они покажут свой класс. И вот, наблюдая за неспособностью чистых горняков одолеть в этой самой горе их оппонента Ейтса, подумалось: зачем они (команды этих гонщиков) вечно отпускают отрывы с кем-то из высоко расположенных в генерале гонщиков, а затем пол-этапа валят под 45 км/ч, и к финальному подъему подлетают на этой сумасшедшей "просеивающей" скорости - еще ни разу на этой стадии этапов никто из серьезных претендентов на генерал не вылетал (разве что из-за прокола).  И может быть из-за этого постоянного "просеивания" лидеры этих команд не могут выдать то, на что они способны от природы, будь подъезд поспокойнее. Ведь одно дело подъезжать к горе 2 часа на скорости 45 км/ч, и совсем другое, и, может быть нужное горнякам, 2 часа на скорости 40 км/ч. Тогда эти чудо-горняки, может быть и выдадут атаку не на 50-150 метров, а на 5-7 км, а может от самого начала и до финиша подъема. Тогда хоть есть вероятность, что, особенно на этих градиентах, каждый поедет свою гонку, если угодно - разделку в гору. Но для этого надо отпускать отрыв, за которым не надо гоняться, и тогда попробовать изменить тактику подъезда.

    Ведь они все время - как лбом о дерево, одно и то-же, с одинаково неудачным для себя результатом. Попробовать им стоило-бы этот вариант, т.к. не применив его, они итак могут проиграть гонку, но не использовав при этом все имеющиеся варианты атак, а это тогда, возможно, личная "заслуга" в проигрыше. Как-то так подумалось

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    Sezar-Фото

    Ну Саймон сам собой не рухнет. Его надо добивать высоким средним темпом. И в более менее длинной горе. И генеральщикам пора бы об этом позаботиться.

  • Сад
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    Сад-Фото
    Сайион саймон... а ведь капнет полюбому.... Третия неделя... Но тут крашвайк нарисосовался.... Колумбам нерву попортит....

    Ждем андорры...а там уже посмотреть придется....
  • Patriotkz
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    Patriotkz-Фото
    Цитата: Rokka
    Да, такого астматического шоу похоже с каждым годом будет все больше и больше
    Интересно что все астматики из Британских стран )))

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