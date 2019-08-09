Вадим Пронский – стажер и новый гонщик «Астаны»

Начиная с 1 августа, 21-летний казахстанский гонщик Вадим Пронский присоединился к команде «Астана» в качестве стажера. Вместе с командой Пронский проедет несколько однодневных гонок в Италии, а также, казахстанскую многодневную гонку «Тур Алматы». Кроме того, с 1 января 2020 года Вадим Пронский будет выступать в «Астане» в качестве профессионального гонщика.

- Я очень рад, что команда «Астана» увидела во мне потенциал и поверила в меня. Для меня «Астана» - одна из сильнейших команд в Мировом Туре, и такое приглашение – огромная честь. Я понимаю, что с приходом на такой уровень придется многому учиться, меняться, очень много работать, но я готов к этому. Это большой шанс для меня, как спортсмена, и я сделаю все для того, чтобы оправдать такое доверие. Хочу поблагодарить менеджмент «Астаны» и главного спонсора «Самрук-Казына» за этот шанс, - рассказал Вадим Пронский.

Вадим Пронский – талантливый и многообещающий молодой казахстанский гонщик, который уже добился ряда высоких результатов. Так, в 2018 году Вадим выиграл генеральную классификацию одной из самых престижных молодежных гонок мира «Джиро Валле д’Аоста». В текущем сезоне Пронский занял высокое 3-е место на многодневной гонке «Тур Лангкави», а кроме того, выиграл молодежную классификацию таких гонок, как «Тур де л’Эн» и «Тур Австрии».

- В течение нескольких лет мы наблюдаем за Вадимом Пронским, и год за годом он демонстрирует очень хороший рост в качестве гонщика, доказывая свой большой потенциал. В прошлом году он впечатлил нас своей значимой победой на «Джиро Валле д’Аоста», но мы решили дать ему еще немного времени, так как он еще слишком молод. Мы решили выводить Вадима на профессиональный уровень постепенно, дав возможность выступить вместе с нашей командой в качестве стажера. Я уверен, это будет хороший опыт для него перед огромным шагом вперед в Мировой Тур. Также, во время своей стажировки он сможет подготовиться к чемпионату мира. Ну, и уже со следующего года Пронский присоединится к «Астане» в качестве нео-профессионального гонщика. Я уверен, что в нашей команде спортсмен найдет все, что необходимо для качественного развития, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды Мирового Тура «Астана».

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Пресс-релиз команды Astana Pro Team