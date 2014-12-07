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Дэн Мартин переходит в команду Israel Cycling Academy

Дэн Мартин подписал контракт с проконтинентальной командой Israel Cycling Academy

 

  32-летний ирландский гонщик Дэн Мартин подписал двухлетний контракт с проконтинентальной командой Israel Cycling Academy, куда переходит после двух лет работы в команде UAE Team Emirates. На счету Дэна Мартина, который начал карьеру профессионального велогонщика в 2008 году, 20 побед, в том числе этапы Вуэльты Испании и Тур де Франс, а также победа на легендарных классиках Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардия.

 

  Выступая в команде UAE Team Emirates Дэн Мартин одержал победу на этапе Критериума Дофине и этапе Тур де Франс-2018, а также финишировал в топ-10 на Тур де Франс-2018.    

 

 

 

  Дэн Мартин: «У нас с командой  Israel Cycling Academy общая цель – мы хотим объединить наше стремление к успеху, чтобы достичь его вместе. Хочу быть частью команды, которую уважаю за её достижения. Я следил за развитием команды Israel Cycling Academy. Вера в меня, поддержка, которую я увидел в Israel Cycling Academy, стали главной причиной моего перехода, я решил, что это уникальный шанс. Последние шесть или семь лет я работал по однотипному календарю гонок Мирового тура. Теперь с нетерпением жду перемен, хочу открыть новые гонки. У команды Israel Cycling Academy сезон 2019 года прошёл очень хорошо, а состав на 2020 год будет ещё более конкурентоспособным».

 

  Кьелль Карлстрём, менеджер команды Israel Cycling Academy: «Подписание Дэна Мартина – начало нашего большого скачка. После нескольких лет, когда мы прогрессировали шаг за шагом, настал момент значительно усилить команду лидером такого калибра как Дэн. Его богатый опыт многое даст команде, но ещё важнее его роль генеральщика на многодневных гонках».

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Теги к статье: Дэн Мартин Dan Martin UAE Team Emirates Israel Cycling Academy

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:39 | Регистрация: 30.06.2017

    Кто такая эта академия и как можно ее сравнивать с ОАЭ? Земля и небо. Видимо шейхи не захотели продлевать контракт с Мартином на прежних условиях. Побед то не густо в их составе у Дэна. Видимо и с Ару распрощаются тоже. Отдачи ноль от него.

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:08 | Регистрация: 24.12.2017

    С ару то с чего должны расстаться?

    1. Имя: Сергей

      SSS

      Вчера, 22:35 | Регистрация: 25.05.2015

      с того, что бесполезен

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 21:20 | Регистрация: 7.12.2014

    Хорошее решение Дэна. В Израильской академии он будет свободным художником. Ездить те гонки, которые ему нравятся и которые ему подходят. Атаковать, выигрывать этапы, получать удовольствие от гонок и приносить очки команде. И при этом ему не будут капать на мозги и требовать бороться за ГК.

    На генерал у израильтян есть Бен Херманс. 2 года назад все удивлялись его решению перейти из команды Мирового тура во вновь созданную проконтинентальную команду. А он теперь победы и подиумы двумя руками загребает. За полтора года выиграл столько же, сколько за всю предыдущую карьеру до перехода к израильтянам. И останавливаться явно не намерен. То, что Херманс делает сейчас на Туре Юты, просто восхитительно. Если не будет форс-мажора, то генерал он практически обеспечил себе. Вон он именно генеральщик, умный, спокойный, расчетливый, умеющий с ювелирной точностью выждать нужный момент для атаки. Чтобы не раньше и не позже. Это именно то, чего не хватает Дэну Мартину. Так что они с Беном будут прекрасно дополнять друг друга.

     

  4. Имя: Андрей

    tds

    Вчера, 21:29 | Регистрация: 9.03.2019

    Цитата: Earl57
    Хорошее решение Дэна. В Израильской академии он будет свободным художником. Ездить те гонки, которые ему нравятся и которые ему подходят. Атаковать, выигрывать этапы, получать удовольствие от гонок и приносить очки команде. И при этом ему не будут капать на мозги и требовать бороться за ГК.
    На генерал у израильтян есть Бен Херманс. 2 года назад все удивлялись его решению перейти из команды Мирового тура во вновь созданную проконтинентальную команду. А он теперь победы и подиумы двумя руками загребает. За полтора года выиграл столько же, сколько за всю предыдущую карьеру до перехода к израильтянам. И останавливаться явно не намерен. То, что Херманс делает сейчас на Туре Юты, просто восхитительно. Если не будет форс-мажора, то генерал он практически обеспечил себе. Вон он именно генеральщик, умный, спокойный, расчетливый, умеющий с ювелирной точностью выждать нужный момент для атаки. Чтобы не раньше и не позже. Это именно то, чего не хватает Дэну Мартину. Так что они с Беном будут прекрасно дополнять друг друга.
     
    Это все левые гонки, они из про тура от безысходности бегут в дворовые гонги с любителями гонятся!

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 21:47 | Регистрация: 7.12.2014

      Гонку хоть видели, чтобы называть ее левой? Или всё, что не распиарили, то левое и ничтожное?

    2. Имя: 0xF3759DF

      0x5F375A86

      Сегодня, 00:43 | Регистрация: 17.08.2015

      Тур Юты очень важная гонка, очень красивая с мощным составом, никакой дворовости и любителей там нет и рядом.
      Ну и люучше атаковать и выигрывать на Туре Юты, чем никем незамеченным подметать конец 3-го десятка на ТДФ.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Саша, коль вы были на гонке, с вас подробности )
    Хоть пару строк, пожалуйста! )

  • close2you
    Феличе Джимонди – тот, который ... (3)
    close2you-Фото
    Спасибо за статью! Ушла еще одна легенда!
  • SportSpirit
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (4)
    SportSpirit-Фото
    Йетсы в этом году не те. Поступательный прогресс остановился. Кстати, они остаются в MS?
  • SportSpirit
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Бомбический состав) главное с холодной головой подойти к статусу фаворитов.
  • velodoctor
    Феличе Джимонди – тот, который ... (3)
    velodoctor-Фото

    Меня больше привлекает связка Тур+Рубэ. Сейчас это нереально. Из всех генеральщиков победителей тура, только Джи был в 10ке на Рубэ. Но и это был немного другой Джи. Еще не супергенеральщик. 

    Бернар Ино последний кто делал такой дубль, при чем по ходу 1 сезона, еще были близки Лемонд и Шон Келли. Лемонд помнится даже на евроспорте рассказывал о своем самом удачном Рубэ. 

  • 0x5F375A86
    Феличе Джимонди – тот, который ... (3)
    0x5F375A86-Фото

    Это так называемая Тройная корона Гран-туров за всю историю велоспорта досталась пока только пятерым велогонщикам – Жаку Анкетилю (Jacques Anquetil), Феличе Джимонди, Эдди Мерксу (Eddy Merckx), Бернару Ино (Bernard Hinault) и Альберто Контадору (Alberto Contador).

     

    А как же Нибали и Фруми?

  • 0x5F375A86
    Дэн Мартин переходит в команду ... (7)
    0x5F375A86-Фото
    Тур Юты очень важная гонка, очень красивая с мощным составом, никакой дворовости и любителей там нет и рядом.
    Ну и люучше атаковать и выигрывать на Туре Юты, чем никем незамеченным подметать конец 3-го десятка на ТДФ.
  • Arciv
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    Arciv-Фото
    Ого ого,я как в воду глядел,когда писал в посте про «составы команд» о Рогличе,Гессинке и Мартине)) Вот это совсем другое дело уже.
  • 0x5F375A86
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    0x5F375A86-Фото

    Наверное это будет самая сильная команда на этой Вуэльте

  • SSS
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (6)
    SSS-Фото
    он "грамотный", пока эти его финиши еще неожиданны для многих. Скоро его раскусят и будут пасти, а пока дают порезвиться.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
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4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
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