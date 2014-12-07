Дэн Мартин переходит в команду Israel Cycling Academy

Дэн Мартин подписал контракт с проконтинентальной командой Israel Cycling Academy

32-летний ирландский гонщик Дэн Мартин подписал двухлетний контракт с проконтинентальной командой Israel Cycling Academy, куда переходит после двух лет работы в команде UAE Team Emirates. На счету Дэна Мартина, который начал карьеру профессионального велогонщика в 2008 году, 20 побед, в том числе этапы Вуэльты Испании и Тур де Франс, а также победа на легендарных классиках Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардия.

Выступая в команде UAE Team Emirates Дэн Мартин одержал победу на этапе Критериума Дофине и этапе Тур де Франс-2018, а также финишировал в топ-10 на Тур де Франс-2018.

Дэн Мартин: «У нас с командой Israel Cycling Academy общая цель – мы хотим объединить наше стремление к успеху, чтобы достичь его вместе. Хочу быть частью команды, которую уважаю за её достижения. Я следил за развитием команды Israel Cycling Academy. Вера в меня, поддержка, которую я увидел в Israel Cycling Academy, стали главной причиной моего перехода, я решил, что это уникальный шанс. Последние шесть или семь лет я работал по однотипному календарю гонок Мирового тура. Теперь с нетерпением жду перемен, хочу открыть новые гонки. У команды Israel Cycling Academy сезон 2019 года прошёл очень хорошо, а состав на 2020 год будет ещё более конкурентоспособным».

Кьелль Карлстрём, менеджер команды Israel Cycling Academy: «Подписание Дэна Мартина – начало нашего большого скачка. После нескольких лет, когда мы прогрессировали шаг за шагом, настал момент значительно усилить команду лидером такого калибра как Дэн. Его богатый опыт многое даст команде, но ещё важнее его роль генеральщика на многодневных гонках».