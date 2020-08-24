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У гонщика команды Ineos Леонардо Бассо положительный тест на Covid-19

Велокоманда Ineos сняла велогонщиков с чемпионата Италии

 

 

  В качестве меры предосторожности британская велокоманда Ineos сняла своих велогонщиков с чемпионата Италии, так как сегодня гонщик команды Леонардо Бассо получил положительный тест на Covid-19. У 26-летнего итальянского гонщика болезнь протекает бессимптомно.

 

У гонщика команды Ineos Леонардо Бассо положительный тест на Covid-19

 

  В пресс-релизе команды Ineos говорится, что Леонардо Бассо последние 10 дней тренировался в одиночку, жил дома в Азоло со своей девушкой. 8 дней назад он посещал медицинский центр, где ему проводится лечение колена. Во вторник тест на Covid-19 у Бассо был отрицательным.

 

  Он оставался дома и не присоединился к команде в отеле. Однако, вчера Леонард Бассо вместе с Филиппо Ганной выезжал на разведку дистанции разделки чемпионата Италии, а позже днём Ганна стал чемпионом Италии в этой дисциплине.

 

  Этим утром Леонардо Бассо выезжал на тренировку с Сальваторе Пуччио и Джанни Москоном.

 

  Согласно протоколу все четверо гонщиков теперь будут изолированы на 14 дней.

 

 Также на карантине должны оставаться четыре человека из персонала команды. Хотя они находились в масках, контактируя с гонщиками, и соблюдали социальную дистанцию, команда Ineos считает, что их изоляция является разумной мерой предосторожности.

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Теги к статье: Ineos Леонардо Бассо

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Тур де Франс без «подиумных де ... (34)
    Zhanzhak-Фото
    Благодарю, Виктор!
  • Александра
    Тур де Франс без «подиумных де ... (34)
    Александра-Фото

    Цитата: paindoc
    А они, может, вам за это просто захотят пробить с ноги. Не думали об этом?

    Я не считаю, что должна серьезно обдумывать ответы на подобные аргументы.

  • старт-шоссе 82
    Национальные чемпионаты по шос ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    1)Словенцы удивили с разделкой в 15 км, от второго до третьего разрыв почти 2 минуты. ( может ошибка?) Что там за трасса была?  2)К Мартинесу стоит присмотреться.  3) Про Ван Арта можно уже ничего не говорить ,правильно Курдюков сказал = надо выигрывать пока выигрывается= второго такого сезона может уже и не быть. Теперь понятно почему он на =Критериуме= так пахал.  4) Ну и последнее это Бильбао, вопрос к Астане, зачем отдавать таких гонцов?

  • EL-Fenomeno
    Два случая заражения Covid-19 ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Шо то мне кажется, что ТдФ-2020 под большим срывом. Но считаю, что какой бы ни был спорт и важность соревнования здоровье спортсмена куда важнее. Не знаю на 100% кто там самый главный по этому делу (UCI, ASO или может Министерство здравоохранения Франции), но "прэдохроняться" надо и нужно...и не только вело-гонцам со своим персоналом.

  • старт-шоссе 82
    Микель Ланда – капитан команды ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото
    Вальс и Халлер ,два мотора-классика, в принципе и Пулс на равнине хорош ,но его скорее всего будут беречь. Бильбао в этом году всех удивил, разделку в 50 км взял.Состав очень даже зубастый , надо будет, пахать будут все.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс без «подиумных де ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Подиум-гёрлс должны быть на церемонии награждения. Традиция это или дань моды (?) не знаю, но это нравится большинству (не только фотографам - говорю так с уверенностью ибо сам немножко фотограф и знаю/вижу эти моменты), в т.ч. и велогонщикам. С другой стороны можно было просто отменить поцелуи и там обнимашки на камеру.

    https://velolive.com/velo_zoom/1794-iz-zhizni-podiumnoj-devushki.html

    Прочитал статейку 9-летней давности на одном дыхании зашла - большое спасибо за архив. Интересно, что бы сейчас эта дама сказала вот на такие "новшинства", как отреагировала??

    Цитата: Zhanzhak
    Что то произошло с этим миром, ценности поменялись у людей в корне. Да , что там говорить модель семьи и та поменялась. Все истинно мужское всегда совершалось ради прекрасной дамы. Мужчина сильный, а женщина красивая! Ни кто с этим не спорил. Как в том фильме: "... у нас пропал дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам!..." А сейчас? Слова какие то "новые, непонятные" появились у нас в лексиконе - сексизм, новые сообщества противоречащие библейским заповедям.... одним словом,  ну вы меня поняли.

    Жанна - это лучший комент августа, да и может всего лета clapping

  • paindoc
    Тур де Франс без «подиумных де ... (34)
    paindoc-Фото

    Девушек лишают работы непонятно почему. Вот вам еще один пример дискриминации и наплевательского отношения к женщинам, особенно в это трудное время. Они тоже платят налоги, у них есть семьи и насильно их не заставляют работать. Может уволить работников секс индустрии до кучи? Ну чтобы совсем быть принципиальными. Все такие правильные, а как поскрести, так такое вылезает. Моралисты, блин.....

    Александре нравится, что еще несколько девушек лишатся заработка потому, что у нее вот такие взгляды на роль женщин и прочее. А они, может, вам за это просто захотят пробить с ноги. Не думали об этом?

  • Sezar
    Микель Ланда – капитан команды ... (8)
    Sezar-Фото

    Состав замечательный. Кто будет моторить - непонятно:).

  • M-07
    Два случая заражения Covid-19 ... (7)
    M-07-Фото

    Теперь творить клоунаду, как на Туре-2007, будет куда проще, причём без допинга, всех неугодных возможных победителей можно будет отстранить.

  • Бакеша
    Танел Кангерт подписал контрак ... (2)
    Бакеша-Фото
    Удачи ему!

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