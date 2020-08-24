У гонщика команды Ineos Леонардо Бассо положительный тест на Covid-19

Велокоманда Ineos сняла велогонщиков с чемпионата Италии

В качестве меры предосторожности британская велокоманда Ineos сняла своих велогонщиков с чемпионата Италии, так как сегодня гонщик команды Леонардо Бассо получил положительный тест на Covid-19. У 26-летнего итальянского гонщика болезнь протекает бессимптомно.

В пресс-релизе команды Ineos говорится, что Леонардо Бассо последние 10 дней тренировался в одиночку, жил дома в Азоло со своей девушкой. 8 дней назад он посещал медицинский центр, где ему проводится лечение колена. Во вторник тест на Covid-19 у Бассо был отрицательным.

Он оставался дома и не присоединился к команде в отеле. Однако, вчера Леонард Бассо вместе с Филиппо Ганной выезжал на разведку дистанции разделки чемпионата Италии, а позже днём Ганна стал чемпионом Италии в этой дисциплине.

Этим утром Леонардо Бассо выезжал на тренировку с Сальваторе Пуччио и Джанни Москоном.

Согласно протоколу все четверо гонщиков теперь будут изолированы на 14 дней.

Также на карантине должны оставаться четыре человека из персонала команды. Хотя они находились в масках, контактируя с гонщиками, и соблюдали социальную дистанцию, команда Ineos считает, что их изоляция является разумной мерой предосторожности.